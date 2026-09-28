Бал королев: Мадонна и Тейлор Свифт переписали историю на MTV VMAs 2026

На церемонии, прошедшей под знаком абсолютного женского доминирования, 68-летняя поп-икона забрала главные награды вечера, а Свифт укрепила статус абсолютного рекордсмена в истории премии.

Церемония вручения наград MTV Video Music Awards 2026 года в лос-анджелесском Peacock Theater превратилась в исторический бенефис двух главных женщин мировой поп-музыки. Мадонна и Тейлор Свифт разделили между собой львиную долю наград, забрав четыре из шести ключевых статуэток «Лунного человека» (Moon Person), вручённых во время прямого эфира.

Главной сенсацией вечера стал оглушительный триумф Мадонны. Войдя в наградную гонку абсолютным лидером с 13 номинациями, 68-летняя певица одержала победу в семи категориях, включая три в рамках основного телеэфира: «Лучшая коллаборация» (дуэт с Сабриной Карпентер), «Лучшее танцевальное видео» и ключевую награду — «Артист года» (Artist of the Year), обойдя в этой номинации Тейлор Свифт, Ариану Гранде, Бруно Марса и Моргана Уоллена.

— Большинство из вас, вероятно, ещё даже не родились на свет, когда 43 года назад я впервые поднялась на эту сцену на самой первой церемонии VMAs, — с фирменной иронией произнесла Мадонна, сжимая в руках статуэтку.

Вспомнив свой легендарный конфуз 1984 года, когда во время исполнения «Like a Virgin» у неё слетела туфля, а задравшийся подол платья обнажил ягодицы — что в пуританском медиаполе тех лет едва не стоило ей карьеры, — певица завершила речь на предельно искренней ноте:

— Последние полтора года я потратила на то, чтобы заново обрести себя, поверить в свои силы и делать исключительно ту музыку, которую я действительно хочу слышать. И я желаю каждому в этом зале сделать то же самое: найдите себя и не сомневайтесь в себе ни секунды.

Для Мадонны, чьи провокационные выходы в 1980-х и сформировали саму ДНК телеканала MTV, это появление на сцене VMAs стало первым за 23 года — с момента её скандального поцелуя с Бритни Спирс в 2003-м. Королева поп-музыки открыла шоу грандиозным попурри из треков своего летнего альбома Confessions II: взрывным номером «Bring Your Love» в дуэте с Сабриной Карпентер и ностальгическим оммажем манхэттенскому клубному андеграунду 80-х «Danceteria». На подтанцовке у певицы вместе с Charli xcx зажигала актриса Джулия Гарнер — та самая, что была утверждена на роль молодой Мадонны в байопике студии Universal, съёмки которого были отменены из-за творческих разногласий со студией.

Режиссёрский триумф Свифт и слёзы по Долли Партон

Тейлор Свифт пополнила свою и без того необъятную коллекцию наград тремя новыми трофеями, завоевав главную статуэтку ночи — «Видео года» (за визуальный шедевр «The Fate of Ophelia»), а также став первым в истории лауреатом почётной премии «Артист-режиссёр» (Artist Director Honors). Новая номинация чествует исполнителей, чья работа по ту сторону камеры расширила границы клипмейкерства. Награда закрепила за Свифт статус самого титулованного клипмейкера и сольного артиста в истории VMAs.

Свою главную победу Свифт посвятила великой кантри-диве Долли Партон, скончавшейся в августе в возрасте 80 лет:

— Слушать её песни — это всё равно что каждый раз смотреть лучший музыкальный клип в своей жизни, — призналась Свифт со сцены. — Долли несла своё ремесло с такой грацией, радостью, любовью и благодарностью за то, что ей выпало счастье петь. Всю свою жизнь, все испытания она переплавляла в любовь к своим слушателям. Мне посчастливилось быть одной из её преданных поклонниц. Всем нам невероятно повезло делить одну планету с Долли Партон.

Отдав дань 20 годам карьеры, за которые она сняла почти 60 клипов (в 18 из которых выступила единоличным автором сценария и режиссёром), Свифт прямо в эфире презентовала своё новое видео на трек «Patient Zero» — лид-сингл с делюкс-издания «The Life of a Showgirl: The Encore». В стильном кинематографичном видеоряде Свифт и актриса Дакота Джонсон в зеркальных образах сводят счёты с общим бывшим возлюбленным, роль которого с блеском исполнил Колин Фаррелл.

Память легенд: от гранжа до диско

Тема преемственности поколений пронизывала весь вечер. Кантри-звезда Кейси Масгрейвс довела зал до слёз, вживую подпев архивной видеозаписи Долли Партон, исполняющей бессмертный хит «I Will Always Love You». А кульминацией ностальгического блока стал трибьют Джорджу Майклу в честь 10-летия со дня его ухода: Sombr, Raye, Тедди Свимс и Адам Ламберт устроили искромётное попурри из хитов эпохи тура Faith.

Престижную награду имени Майкла Джексона за прижизненные визуальные достижения (Video Vanguard Award) в этом году присудили группе Nirvana за революционный вклад гранж-эстетики в клиповую культуру 90-х. Басист Крист Новоселич, принимая награду вместе с Дэйвом Гролом и Пэтом Смиром, подчеркнул:

— Образы клипов «Smells Like Teen Spirit», «Come As You Are», «Heart-Shaped Box» родились в голове одного из величайших визионеров всех времён — Курта Кобейна. Он был неповторим. Музыка Nirvana жива сегодня, потому что мир всё так же отчаянно жаждет подлинности, чего-то бескомпромиссного и настоящего. Курт гордился бы этим наследием.

Новые лица и невидимый Снуп Догг

Доминирование Мадонны и Свифт вернуло церемонии давно утраченный звёздный лоск, необходимый телешоу, отчаянно ищущему своё место в эпоху стримингов и алгоритмов TikTok (трансляция даже задержалась на 20 минут из-за затянувшегося матча NFL).

На фоне почти медитативного, расслабленного конферанса Снуп Догга, впервые дебютировавшего в роли ведущего премии, бал правили девушки: звезда K-pop Лиса забрала статуэтку за «Лучшее поп-видео» («Dream»), а британская сенсация Сиенна Спиро стала безоговорочным фаворитом зрительского голосования в категории «Лучший новый артист».

В категориях, не вошедших в эфирную сетку, триумф праздновали титаны жанров: BTS взяли призы за «Лучшую группу», «Лучший K-pop» и «Песню года» («Swim»); Бруно Марс первенствовал в R&B («I Just Might»); дуэт Cardi B и Kehlani взял награду за лучший хип-хоп («Safe»); Бэд Банни забрал латиноамериканскую категорию («NUEVAYoL»); Оливия Родриго победила в альтернативном роке («The Cure»); а восходящая кантри-звезда Элла Лэнгли триумфально отметилась треком «Choosin’ Texas».

Примечания:

Джулия Гарнер на подтанцовке у Мадонны — постмодернистская ирония: Появление актрисы Джулии Гарнер («Озарк», «Изобретая Анну») в балете Мадонны — один из самых тонких и остроумных моментов церемонии. В реальной жизни в 2022–2023 годах Гарнер прошла изнурительный многомесячный кастинг (так называемый «Madonna Bootcamp» с 11-часовыми танцевальными тренировками) и была официально утверждена на роль Мадонны в автобиографическом фильме певицы для студии Universal. Однако проект был заморожен, когда Мадонна решила сосредоточиться на собственном мировом турне Celebration Tour. Выступление актрисы в качестве танцовщицы на VMAs закрывает этот гештальт с королевской самоиронией. Отсылка к дебюту Мадонны (1984 год): Речь идёт о самом первом шоу MTV VMAs в нью-йоркском Radio City Music Hall. 26-летняя Мадонна спускалась с гигантского свадебного торта в фате и поясе с надписью «Boy Toy». Белый туфель соскользнул, и, чтобы спасти номер, певица сымпровизировала: бросилась на пол, катаясь и демонстрируя нижнее бельё. Менеджеры за кулисами хватались за головы, уверенные, что её карьере конец, но на следующее утро этот инцидент сделал её глобальной суперзвездой. Премия «Артист-режиссёр» (Artist Director Honors): Новая специальная номинация учреждена MTV специально под тренд музыкантов-авторов. Тейлор Свифт действительно много лет последовательно снимает свои клипы сама («All Too Well: The Short Film», «Anti-Hero», «Fortnight»), доведя этот процесс до уровня авторского короткометражного кино. Сквозной мотив Долли Партон: Внимание поп- и рок-сообщества (от U2 в предыдущих материалах до Свифт и Масгрейвс здесь) подчеркивает колоссальный статус Долли Партон как «крестной матери» всей американской авторской песни. Для Свифт, начинавшей карьеру кантри-певицы в Нэшвилле, Партон всегда была главным образцом независимой женщины в шоу-бизнесе. Nirvana и Video Vanguard Award: Историческая справедливость — вручение этой награды гранж-трио подчеркивает, что визуальный язык 90-х (режиссёры Сэмюэль Бейер, Антон Корбейн) сформировал поколение ничуть не меньше поп-видеоклипов Майкла Джексона или Мадонны. Речь Криста Новоселича — манифест живого аналогового звука в эпоху искусственного интеллекта.

Рекомендации к просмотру номеров церемонии: