Провал века или шедевр? — Первые отзывы на безумный «Диггер» Иньярриту

В преддверии осеннего наградного сезона студия Warner Bros. провела в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе первые закрытые показы одного из самых интригующих проектов года — чёрной комедии «Диггер» (Digger). Тандем четырёхкратного лауреата премии «Оскар» Алехандро Гонсалеса Иньярриту («Бёрдмэн», «Выживший») и главной экшен-звезды планеты Тома Круза обещал нечто экстраординарное. Судя по первой волне рецензий, ожидания оправдались с лихвой, но совершенно не так, как многие предполагали: пресса оказалась расколота на два непримиримых лагеря. Фильм называют одновременно «гениальным», «невыносимым», «кинематографической катастрофой» и «лучшей ролью Круза за четверть века».

«Доктор Стрейнджлав» эпохи экоцида

Сценарий, написанный Иньярриту в соавторстве с его постоянными драматургами по «Бёрдмэну» Александром Динеларисом и Николасом Джакобоне, а также Сабиной Берман, заходит на территорию едкой сатиры в духе стэнли-кубриковского «Доктора Стрейнджлава».

Круз играет Диггера (Копателя) Роквелла — одиозного нефтяного магната, абсолютно оторванного от реальности. В результате аварийного бурения на его скважине в Гренландии в атмосферу выбрасывается колоссальный объём метана, а гигантский ледяной шельф откалывается от ледника и на бешеной скорости дрейфует к Европе, грозя континенту разрушительным цунами. Чтобы предотвратить планетарный коллапс, виновник катастрофы решает самолично «спасти мир». Ситуация осложняется ранним сюжетным твистом, который, по словам инсайдеров, на корню переворачивает всю предпосылку ленты.

Актерский ансамбль под стать авторскому размаху:

Риз Ахмед играет ученого по имени Ганеш, пытающегося достучаться до здравого смысла;

играет ученого по имени Ганеш, пытающегося достучаться до здравого смысла; Немецкая звезда Сандра Хюллер («Анатомия падения», «Зона интересов») предстаёт в образе вспыльчивой сводной сестры и бизнес-партнёрши героя;

(«Анатомия падения», «Зона интересов») предстаёт в образе вспыльчивой сводной сестры и бизнес-партнёрши героя; Джон Гудман воплотил карикатурного президента-диктатора США, страдающего раком прямой кишки;

воплотил карикатурного президента-диктатора США, страдающего раком прямой кишки; Майкл Стулбарг сыграл безвольного вице-президента;

сыграл безвольного вице-президента; Джесси Племонс появляется в загадочной роли, истинное значение которой раскрывается лишь к финалу.

Визуальную сторону проекта курировали давний соратник Иньярриту — трёхкратный лауреат «Оскара» оператор Эммануэль Любецки, а также прославленный художник-постановщик Деннис Гасснер («Багси», «1917»), создавший гнетущий, но гипнотический визуальный мир агонизирующей планеты.

Главный актерский риск Тома Круза за последние 20 лет

Для 64-летнего Тома Круза «Диггер» — монументальный карьерный вираж. Больше десятилетия актёр практически безвылазно обитал в комфортной гавани трюкового экшена («Миссия невыполнима», «Топ Ган: Мэверик»). Его единственным отступлением от амплуа неубиваемого супермена за последние десять лет была авантюрная криминальная комедия «Сделано в Америке» (2017). Чтобы вспомнить Круза в полноценном драматическом или эксцентрическом амплуа, приходится отматывать память к «Магнолии», «Солдатам неудачи» или «Львам для ягнят».

Ради роли Роквелла Круз пошел на радикальную трансформацию: на экране он появляется под сложнейшим пластическим гримом. И здесь актёр остался верен своему перфекционизму. Изначально процесс наложения пластики занимал шесть часов.

«Я приставил к гримёрам парня с секундомером и сказал: «Видите шесть часов? К концу съёмок мы должны укладываться в час», — рассказал Том Круз на подкасте New Heights. — Они кричали, что это физически невозможно. Я ответил: если вы сразу говорите «нет», вы никогда этого не добьетесь. В итоге мы муштровали нанесение каждого элемента слой за слоем, пока тайминг не сдался».

Раскол критиков: шедевр или напыщенный сумбур?

Реакция профильных журналистов варьируется от благоговейного восторга до неприкрытой ярости.

Сторонники картины не скупятся на похвалы за визуальную дерзость студийного арт-мейнстрима:

Джим Хемпхилл (IndieWire): «Это не просто лучший перформанс Тома Круза со времён «Магнолии». Это один из самых концептуально смелых, непредсказуемых и визуально изобретательных студийных проектов в истории. Здесь столько дерзких эстетических виражей, что на их фоне «Бардо» кажется серией ситкома «Золотые девочки»».

«Это не просто лучший перформанс Тома Круза со времён «Магнолии». Это один из самых концептуально смелых, непредсказуемых и визуально изобретательных студийных проектов в истории. Здесь столько дерзких эстетических виражей, что на их фоне «Бардо» кажется серией ситкома «Золотые девочки»». Энн Томпсон (IndieWire): «Храбрый и потрясающе красивый арт-фильм. Массовый зритель его вряд ли примет, но для Киноакадемии — особенно в категориях актерской игры и визуальных ремёсел — это абсолютный фаворит».

Противоположный лагерь упрекает Иньярриту в претенциозности, разбалансированности и отсутствии чувства меры:

Мэтт Неглиа (Next Best Picture): «Самая динамичная и интересная роль Круза за долгие годы. Режиссёр дает ему массу пространства для громогласной игры на галёрку, но не дает копнуть глубже. Перформанс мог бы быть в разы тоньше, не будь амбициозный нарратив Иньярриту столь разбалансирован в пользу дурашливой, но пустотелой театральщины».

«Самая динамичная и интересная роль Круза за долгие годы. Режиссёр дает ему массу пространства для громогласной игры на галёрку, но не дает копнуть глубже. Перформанс мог бы быть в разы тоньше, не будь амбициозный нарратив Иньярриту столь разбалансирован в пользу дурашливой, но пустотелой театральщины». Клейтон Дэвис (Variety): «Я уважаю этот смелый замах. Круз и Джон Гудман великолепны, работа оператора и декораторов безупречна. Но в итоге точки не соединяются. Мне хотелось, чтобы фильм глубже ушёл в абсурд и сатиру, к которым он так отчаянно тянулся. Раскол во мнениях здесь будет колоссальным».

«Я уважаю этот смелый замах. Круз и Джон Гудман великолепны, работа оператора и декораторов безупречна. Но в итоге точки не соединяются. Мне хотелось, чтобы фильм глубже ушёл в абсурд и сатиру, к которым он так отчаянно тянулся. Раскол во мнениях здесь будет колоссальным». Джоуи Магидсон (Awards Radar) и Эдвард Дуглас: назвали картину «неприятной», охарактеризовав её как «хаотичную кашу» (mess) и предрекли ленте чудовищно низкий зрительский балл на агрегаторе CinemaScore.

Наградные ставки и финансовая пропасть

«Диггер» — рискованная авантюра для Warner Bros. Бюджет ленты составил внушительные $125 миллионов (по другим данным — ближе к $150 млн). С учётом агрессивной промо-кампании фильму необходимо собрать не менее $300 миллионов в мировом прокате, чтобы выйти в ноль, — задача почти титаническая для взрослой двух-трехчасовой чёрной сатиры с возрастным рейтингом R.

Для самого Круза, никогда не выигрывавшего соревновательный «Оскар» (несмотря на четыре номинации и прошлогоднюю почётную статуэтку за вклад в кинематограф), этот релиз задумывался как идеальный трамплин в наградную гонку. Однако столь полярные отзывы могут смешать карты продюсерам: академики исторически настороженно относятся к спорным картинам, поляризующим публику.

Станет ли «Диггер» триумфом авторского безумия или дорогостоящей осечкой визионера — решится уже совсем скоро, когда фильм выйдет на экраны кинотеатров. Очевидно одно: равнодушным это зрелище не оставит никого.

Примечания:

Параллель с фильмом «Магнолия» (1999) Пола Томаса Андерсона: Упоминание критиками «Магнолии» не случайно. Роль секс-гуру и женоненавистника Фрэнка Т. Дж. Мэки принесла Крузу «Золотой глобус» и третью номинацию на «Оскар». Там Том играл на грани фола — с маниакальной экспрессией, самоиронией и обнажением внутренней уязвимости. Судя по отзывам, в «Диггере» он вернулся к тому же градусу гротеска.

Упоминание критиками «Магнолии» не случайно. Роль секс-гуру и женоненавистника Фрэнка Т. Дж. Мэки принесла Крузу «Золотой глобус» и третью номинацию на «Оскар». Там Том играл на грани фола — с маниакальной экспрессией, самоиронией и обнажением внутренней уязвимости. Судя по отзывам, в «Диггере» он вернулся к тому же градусу гротеска. Феномен «Бардо» (Bardo, 2022): Критик Jim Hemphill шутит: «makes «Bardo» look like «The Golden Girls»». «Бардо» — предыдущий ультра-личный, сюрреалистический и тяжеловесный 3-часовой магнум опус Иньярриту для Netflix, который многие обвиняли в запредельном нарциссизме и визуальной перегруженности. Сравнение с ситкомом 80-х «Золотые девочки» подчеркивает, что по уровню абсурда и формалистской наглости «Диггер» переплюнул даже «Бардо».

Критик Jim Hemphill шутит: «makes «Bardo» look like «The Golden Girls»». «Бардо» — предыдущий ультра-личный, сюрреалистический и тяжеловесный 3-часовой магнум опус Иньярриту для Netflix, который многие обвиняли в запредельном нарциссизме и визуальной перегруженности. Сравнение с ситкомом 80-х «Золотые девочки» подчеркивает, что по уровню абсурда и формалистской наглости «Диггер» переплюнул даже «Бардо». Что такое CinemaScore и почему ему предрекают провал: CinemaScore опрашивает зрителей прямо на выходе из залов в премьерную пятницу в США. Обычные блокбастеры получают оценки «A» или «A-». Сложные, неприятные, провокационные сатиры или хорроры (вроде «мамы!» Даррена Аронофски или «Убийства священного оленя») часто получают «F» или «D». Прогноз «HORRENDOUS CinemaScore» означает, что массовый зритель, пришедший «на новый фильм с Томом Крузом», может почувствовать себя обманутым и возненавидеть увиденное.

CinemaScore опрашивает зрителей прямо на выходе из залов в премьерную пятницу в США. Обычные блокбастеры получают оценки «A» или «A-». Сложные, неприятные, провокационные сатиры или хорроры (вроде «мамы!» Даррена Аронофски или «Убийства священного оленя») часто получают «F» или «D». Прогноз «HORRENDOUS CinemaScore» означает, что массовый зритель, пришедший «на новый фильм с Томом Крузом», может почувствовать себя обманутым и возненавидеть увиденное. Оскаровский контекст (Honorary Academy Award): Обычно вручение почётной награды за гуманитарные заслуги или вклад в индустрию снижает шансы ветерана на обычную статуэтку в ближайшие годы, если только роль не оказывается абсолютно неоспоримым триумфом.

Рекомендации:

Кому ждать: Синефилам, соскучившимся по драматическому Крузу; фанатам эксцентричных сатир Адама Маккея («Не смотрите наверх») и Стенли Кубрика; ценителям операторской магии Любецки (фирменные длинные кадры без монтажных склеек гарантированы).

Синефилам, соскучившимся по драматическому Крузу; фанатам эксцентричных сатир Адама Маккея («Не смотрите наверх») и Стенли Кубрика; ценителям операторской магии Любецки (фирменные длинные кадры без монтажных склеек гарантированы). Кому стоит пропустить: Поклонникам классического экшен-Тома Круза из «Миссии невыполнима», а также зрителям, плохо переносящим физиологический юмор, гротеск и циничные истории без безоговорочно положительных персонажей.

Смотреть тем, кто любит рискованный авторский кинематограф внутри большой студии и готов к тому, что фильм может одновременно восхищать и бесить. Не для любителей классического «Тома Круза спасает мир». Если зашли «Бёрдмен», поздний Кубрик или «Не смотрите наверх», но хотите чего-то более визуально безумного — стоит рискнуть. Остальным лучше подождать отзывов после широкого проката, который стартует с 1 октября.