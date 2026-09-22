Остров разбитых сердец: филиппинская магия, монстры и ностальгия по 90-м в новом хите DreamWorks

Студии DreamWorks Animation стоит отдать должное уже за то, что в эпоху тотального засилья франшиз и безопасных сиквелов она осмелилась выпустить полностью оригинальный проект.

За рулём «Забытого острова» (Forgotten Island) — режиссёрско-сценарный дуэт Джоэла Кроуфорда и Хануэля Меркадо. В 2022 году эти постановщики уже прыгнули выше головы с мультфильмом «Кот в сапогах: Последнее желание», доказав, что реанимировать чужую интеллектуальную собственность можно не тривиально, а свежо, изобретательно и дерзко. На этот раз авторы обращаются к совершенно новой для голливудского мейнстрима почве — богатейшему филиппинскому фольклору — и заворачивают его в головокружительную историю о дружбе, потере и взрослении.

Между Манилой и Накали

Действие берёт начало в 1990-х годах на Филиппинах. В центре сюжета — две неразлучные подруги, знакомые с начальной школы. Джо (в детстве её озвучила Кэйли Кроуфорд, а повзрослевшую — певица H.E.R.) — сорвиголова и бунтарка, обожающая шокировать одноклассников кровавыми и жуткими сказками, которые ей рассказывала любимая бабушка Лола (звезда «Треугольника печали» Долли де Леон). Раисса (Кайла Теруэль / Лайза Соберано) — её полная противоположность: рассудительная, целеустремленная девушка, мечтающая о карьере учёного и работе в NASA. Символом их нерушимой связи служат одинаковые браслеты с шармами.

Годы идут, и дружба сталкивается с неизбежным испытанием взрослением. Бабушка Лола уходит из жизни, Джо застревает на бесперспективной подработке в фастфуде, а Раисса готовится покинуть страну — её приняли в престижный Калифорнийский технологический институт (Caltech). В их последнюю совместную ночь девушки натыкаются на пляже на магический портал и оказываются в Накали — том самом Забытом острове из мифов Лолы, в существование которого обе когда-то свято верили.

Здесь фабула делает крутой вираж. Подруги приходят в себя, совершенно не помня событий последних 12 часов. Более того, они изменились физически: тела покрылись таинственными татуировками, Раисса лишилась половины волос и обзавелась крыльями. Подобно Алисе в Стране чудес или Дороти в стране Оз, они вынуждены отправиться в опасное путешествие по чужому миру. Но цена билета домой оказывается чудовищно высока: чтобы вернуться, им придётся пожертвовать воспоминаниями о своей дружбе.

Галерея диковинных созданий

Мир Накали населен персонажами один колоритнее другого, и актёрский состав озвучки отрывается здесь на полную мощность. Первым на пути девушек возникает Ро (невероятно обаятельная работа Дэйва Франко, крадущего каждую свою сцену) — дружелюбный пес-оборотень, который уверяет, что провел с героинями последние полдня, и набивается в проводники. Ро отчаянно комплексует из-за своих хаотичных метаморфоз, застревая где-то между собачьим и человеческим обликом.

Конкуренцию ему составляет Бунги (Мэнни Хасинто) — циклопический синий демон-младенец, подверженный истерикам и буквально до сих пор привязанный пуповиной к своей матери. В темных пещерах скрывается Батиба (Дженни Слейт) — страдающая агорафобией демоница, которая пожирает чужие воспоминания и хранит коллекцию похищенных чужих реликвий, панически боясь выйти наружу.

Добавьте к этому Дату (комик Джо Кой), возглавляющего армию древесных великанов; вечно раздраженного Короля Трюфеля-Вюффеля (Ронни Чиенг), тиранящего фей и эльфов; а также невыносимо самовлюбленного Принца Мермана (Кевин Макканн) — русала, чьи соски стыдливо прикрывают поющие морские звёзды.

Главной же угрозой становится Грозная Мананг (легенда Бродвея Леа Салонга) — антагонистка, вдохновленная классическим филиппинским монстром мананангалом, способным разделять свое тело пополам и летать на кожистых крыльях. Эти эпизоды неприкрыто заигрывают с жанром боди-хоррора, вполне оправдывая выданный мультфильму возрастной рейтинг PG.

Визуальный фейерверк на предельной скорости

С визуальной и темповой точек зрения «Забытый остров» — это безудержный аттракцион. В первой половине лента несётся с таким бешеным клиповым монтажом, будто создатели всерьез опасались синдрома дефицита внимания у современных подростков. Количество персонажей, локаций и гэгов на квадратную минуту поначалу ошеломляет.

Однако визуальный язык картины искупает эту перегруженность. Анимация здесь — смелый микс технологий: влияние эстетики «Человека-паука: Через вселенные» сочетается с элементами классического аниме и поэтичностью картин Studio Ghibli. Калейдоскоп стилей подчеркивает мифическую, нестабильную природу острова памяти.

Особого упоминания заслуживает слуховой ряд. Композитор Натан Мэттью Дэвид мастерски вплетает в партитуру традиционные филиппинские этнические инструменты. Этот аутентичный саундтрек удачно контрастирует с каверами на поп-хиты 90-х (от INXS до Тины Тёрнер) и оригинальными песнями, написанными H.E.R. спецально для ленты.

Память, которую стоит сохранить

Когда во второй половине фильм наконец сбавляет обороты и позволяет зрителю перевести дух, на передний план выходит его эмоциональное ядро. За внешней суматохой и кислотными пейзажами скрывается пронзительная драма расставания. «Забытый остров» поднимает важный и не самый комфортный вопрос: как сохранить любовь и связь с близким человеком, когда жизнь и амбиции неумолимо разводят вас по разные стороны океана?

Станет ли этот мультфильм непререкаемой классикой для взрослых синефилов? Вряд ли: избыточный ритм и перенасыщенность деталями могут утомить искушенную публику. Однако юная аудитория (особенно девушки-подростки) определенно найдет здесь визуальный восторг, искренний нерв и важный жизненный урок: настоящую дружбу определяют не география и обстоятельства, а память, которую мы согласны беречь вопреки всему.

Примечания:

Филиппинский бестиарий: Мананангал (The Manananggal / Manang): Один из самых жутких монстров филиппинской мифологии. Это вампироподобное существо (обычно женского пола), способное ночью отделять верхнюю часть туловища от нижней, отращивать крылья летучей мыши и охотиться на людей (особенно на беременных женщин). Появление такого персонажа в фильме DreamWorks — смелый шаг в сторону детского хоррора.

Один из самых жутких монстров филиппинской мифологии. Это вампироподобное существо (обычно женского пола), способное ночью отделять верхнюю часть туловища от нижней, отращивать крылья летучей мыши и охотиться на людей (особенно на беременных женщин). Появление такого персонажа в фильме DreamWorks — смелый шаг в сторону детского хоррора. Батибат (Batibat / Batiba): В илоканском фольклоре это гигантская демоница, живущая в деревьях. Когда дерево срубают и делают из него мебель (например, столб кровати), Батибат приходит к спящему человеку, садится ему на грудь и вызывает удушье и кошмары (явление сонного паралича). В фильме образ комически переосмыслен как пещерная затворница, крадущая воспоминания.

В илоканском фольклоре это гигантская демоница, живущая в деревьях. Когда дерево срубают и делают из него мебель (например, столб кровати), Батибат приходит к спящему человеку, садится ему на грудь и вызывает удушье и кошмары (явление сонного паралича). В фильме образ комически переосмыслен как пещерная затворница, крадущая воспоминания. Лола (Lola): Это не личное имя, а уважительное обращение «бабушка» на тагальском языке (филиппинском). Культурный бэкграунд создателей: Сорежиссёр Хануэль Меркадо имеет филиппинские корни, чем и объясняется предельная аутентичность деталей: от семейного уклада и специфической еды до национальных инструментов (кулинтанг, кубнг) в партитуре.

имеет филиппинские корни, чем и объясняется предельная аутентичность деталей: от семейного уклада и специфической еды до национальных инструментов (кулинтанг, кубнг) в партитуре. Актриса и R&B-звезда H.E.R. (настоящее имя — Габриэлла Сармиенто Уилсон) — наполовину филиппинка по матери, что делает кастинг глубоко личным для неё проектом. Связь с «Человеком-пауком: Через вселенные» (Spider-Verse effect): Речь идет о тренде, который Sony задала в 2018 году: отказ от стерильного фотореалистичного 3D (как у Pixar) в пользу смешения 2D-текстур, комиксного рендеринга, переменной частоты кадров (animation on twos) и выразительной графики. DreamWorks уже успешно опробовала этот стиль в «Плохих парнях» и «Коте в сапогах: Последнее желание».

Рекомендации к просмотру: