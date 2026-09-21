Киноискусство, в высшем смысле слова

Открыв сезон «Новой волной», иронично-старательно воссоздавшей рождение её апогея, – не далее как в среду, 23-го, «Современник» взмоет в ту самую классическую высь – «На последнем дыхании».

Кто-то сказал, что кино родилось дважды и оба раза во Франции: первый раз – с «Прибытием поезда» братьев Люмьер в 1895-м, второй – в 1960-м, с появлением «фильма фильмов» Жан-Люка Годара. Тогда, более полувека назад, французская волна омыла весь мировой экран, от Америки до Японии, не исключая СССР. История кино поделилась на две части – догодаровскую и постгодаровскую. В первой части, по словам Андрея Плахова, «оно или отражает реальность, или фантастически преображает её. С Годара начинается другой этап, когда точкой отталкивания становится само кино, его история и мифология. «Кино – важнее жизни. Реальность – ложь, правда – то, что ловит кинокамера», – это принцип всей «новой волны», но честно и до конца ему следовал только Годар».

Если вам интересно киноискусство, но вы не видели «На последнем дыхании», значит, упустили и наконец-то откроете ключевой момент его развития. Если же видели, то теперь, после «кино про кино» Линклейтера, посмотрите новыми глазами. Вообще смотреть его можно бесконечно, так же как слушать… Ave Maria. Это – самое кинематографичное произведение кинематографа. Поэтому, ничего не остаётся, как придти в рыбинский киноклуб «Современник» в 23 сентября в 18 часов в ОКЦ.

«На последнем дыхании» (À bout de souffle) — дебютный полнометражный фильм Жан-Люка Годара. Наряду с картинами «Четыреста ударов» и «Хиросима, любовь моя» — одно из первых и наиболее ключевых произведений «французской новой волны». Фильм Годара произвел настоящий фурор и вызвал большое внимание своим смелым визуальным стилем, включающим в себя ручную съёмку и рваный монтаж. Входит в различные списки лучших фильмов в истории кино.

Синопсис:

Мишель — молодой преступник, имитирующий циничные повадки экранных героев Хамфри Богарта. Уходя от преследования на угнанной машине, Мишель убивает выстрелом следующего за ним полицейского. Без гроша в кармане, преследуемый полицией, он возвращается к своей американской подружке Патриции, студентке-журналистке. Хотя Патриция всё время сомневается в разумности своих действий, она не может побороть своего влечения к молодому человеку. Они начинают проводить время вместе, занимаясь сексом, скрываясь от полицейских и воруя машины, чтобы заработать денег на бегство в Италию. Чем ближе полиция, тем большая выдержка требуется от Мишеля и тем яснее, что добром его с Патрицией выходки не кончатся.