Триумф хтонического New Weird?

Роман Юрия Мельникова « Наши сердца » — выглядит как каноничный и пугающе плотный образец «новой странной прозы» (New Weird), в котором рациональная прагматика современного мира (ЦРУ, вирусология ВОЗ, геополитика и ЧВК) безжалостно перемалывается древней, мутирующей биологией Африки. Автору удаётся безупречно выдержать главный маркер жанра — разрушение границ между реалистичным триллером, боди-хоррором и хтоническим фэнтези.

Пространство романа глубоко материально и враждебно: Мельников отказывается от глянцевой фантастики, погружая читателя в грязный, удушливый мир заброшенных бельгийских баз, дизельного чада и урановых штолен Катанги. Магия здесь заменена радиоактивной «алхимией крови», а лавкрафтовский ужас перед непостижимым обретает форму живого, пульсирующего изотопами докембрийского пласта, который делает «вдох и выдох» под ногами героев.

Центральный элемент Weird-эстетики романа — это исследование пугающего биохимического симбиоза. Через метафору второго сердца, прорастающего в груди главного героя, автор исследует не разрушение плоти, а её тотальную и необратимую трансформацию. Медные браслеты, слепые гигантские крыланы-биореакторы и сочащаяся из скалы багровая киноварь связываются в единую семиотическую систему, где человек перестаёт быть венцом творения и становится лишь питательным субстратом для перерождения самой земли.

Детали:



Сюрреалистическое смешение жанров

Границы между мирами здесь полностью размыты. Повествование начинается в духе индустриального хоррора (шахтёры, подземные выработки, сочащаяся из камня багровая радиоактивная жидкость), затем перетекает в шпионский и медицинский триллер (миссии ВОЗ, оперативники ЦРУ, вирусология, ПЦР-анализы генома), а заканчивается глубоким мистическим хтоническим фэнтези (шаманизм, древние амулеты, Камень-«кость земли», биологический симбиоз человека и природы).



Органический хоррор и мутации (Body Horror)

В «Новой странной прозе» очень силён акцент на трансформацию человеческой плоти, биологический гротеск и симбиоз:

Главный герой Лео не просто заражается вирусом Эболы — вирус физически перестраивает его анатомию, выращивая внутри грудной клетки второе сердце, которое бьётся в синхронном, чужеродном ритме.

Описание подкожных лимфоузлов в виде «свинцовой дроби» и перламутровых структур в крови, схожих с тканями глубоководных чудовищ или летучих мышей-биореакторов.

В лихорадочном бреду Лео его собственная венозная система буквально прорастает лианами и радиоактивными гардениями.

Мрачная атмосфера «Жуткого» (The Weird)

В тексте воссоздана классическая лавкрафтовская атмосфера иррационального страха перед тем, что лежит глубоко под землёй. Это не банальное чудовище, а самоосознающая себя древняя экосистема земли Катанги. Низкочастотные «вдохи и выдохи» заваленной штольни, сочащаяся киноварная кровь, несущая изотопы урана, и слепые гигантские крыланы, которые не нападают, а смотрят на героев с «вековым пониманием» — всё это создаёт ощущение столкновения с непостижимой и пугающей силой.



Индустриальный антураж и отказ от штампов

Вместо классического фэнтези с магией или чистой научной фантастики с космосом, действие разворачивается в грязных, удушливых декорациях: заброшенные бельгийские военные базы, урановые прииски транснациональных корпораций, раскалённые шахтёрские посёлки, дизель-генераторы, колючая проволока под током и ЧВК. Магия здесь заменена «алхимией крови» и радиоактивным излучением.



Артефакты и Металлы

В New Weird часто фигурируют странные, полумагические предметы, чья природа объясняется через физические свойства. В книге это массивные медные браслеты (символы спиралей-карьеров и параллельных линий человеческих судеб), которые обладают физическим холодом, вибрируют в такт подземным толчкам и выступают проводниками энергии между героями.

Итог:

Юрию Мельникову удалось написать образцовый, кинематографичный и очень плотный роман в жанре «новой странной прозы», где американская рациональность (ЦРУ, Гарвард, винтовки Emtan) разбивается об удушливую, древнюю, мутирующую реальность африканской земли. Это роман-некролог человеческому рацио, фиксирующий момент, когда цивилизованный порядок бессильно пасует перед фатальным, первозданным ритмом природы.

Биланда Сесе для La Voix du Congolais

