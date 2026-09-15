Яд в самолете и похищенные чертежи ракет — МГБ Китая сняло шпионский сериал

На Тайване сериал окрестили банальной пропагандой, однако по другую сторону пролива драма «Скрещение клинков» (The Long Watch / Цзяофэн) произвела настоящий фурор благодаря прямым отсылкам к реальным кризисам недавнего прошлого.

Оторвавшись от слежки на многолюдном рынке и сменив внешность в общественной уборной, двойной агент, казалось бы, успешно уходит от погони. Однако роковым для нее оказывается обычный глоток воды в самолете. Женщину ликвидируют ядом: военная разведка Тайваня выяснила, что она тайно работала на материковый Китай.

С этой эффектной сцены начинается новый китайский шпионский сериал, созданный в тесном сотрудничестве с Министерством государственной безопасности КНР. Стартовав 6 сентября, проект мгновенно стал телевизионным хитом, предложив художественное переосмысление темы, о которой в китайском кинематографе редко говорили столь открыто, — новейшей истории противостояния с Тайванем.

40-серийная драма получила официальное английское прокатное название The Long Watch («Долгий дозор»), а в китайском оригинале называется «Цзяофэн» (Jiaofeng), что можно перевести как «скрещение клинков», «схватка» или «противоборство». Сюжет охватывает два десятилетия тайной войны — с середины 1990-х годов: мир шпионов, двойных агентов и спецопераций по обе стороны Тайваньского пролива.

В «Цзяофэн» вымышленные персонажи и локации соседствуют с реальными — действие ряда эпизодов разворачивается непосредственно в тайбэйских кабинетах. Однако, по мере того как новые серии продолжают выходить на экраны, аналитикам по-прежнему трудно оценить, насколько детально проект воспроизводит подлинные исторические события.

Разведка Тайваня показана в сериале грозным и опасным противником, способным подобраться к секретным ракетным технологиям материка, однако главными героями картины выступают офицеры госбезопасности Китая, самоотверженно защищающие родину от внешней инфильтрации и утечек государственной тайны.

Создавая подобные ленты, китайские власти «по сути, конструируют собственный исторический нарратив», объясняет Ли Фучжун, историк из Государственного университета Чжэнчжи на Тайване, специализирующийся на истории КПК и кинематографа:

— Через кинематографический формат воздействовать на сознание зрителя куда проще — причем не только на материке, но потенциально и на самом Тайване.

Заявлено, что сценарий основан на реальных рассекреченных делах органов госбезопасности: авторы утверждают, что в ходе подготовки изучили 27 архивных досье и взяли подробные интервью у отставных сотрудников спецслужб.

Буквально за первую неделю после премьеры сериал пять раз возглавлял суточный рейтинг вечернего прайм-тайма на Центральном телевидении Китая (CCTV). По данным аналитической платформы Maoyan, специализирующейся на индустрии развлечений, суммарное число онлайн-просмотров проекта на различных площадках перевалило за 50 миллионов всего за семь дней.

Китайские зрители называют проект удивительно «смелым» за демонстрацию реальных политических фигур недавней эпохи и за предельную детализацию шпионских операций обеих противоборствующих сторон.

— Одна из причин, почему Пекин в последние годы активно экранизирует подобные темы, банальна: шпионаж — это отличная драматургическая основа. Другая причина кроется в желании укрепить патриотические настроения, — поясняет Ли Фучжун. — Поскольку сюжет строится вокруг попыток тайваньцев завербовать китайских чиновников, в кадре неизбежно возникают четкие образы добра и зла. Этот контраст наглядно маркирует тех, кто хранит верность родине, и тех, кто встает на путь предательства.

Шпионы, ложь и пороховая бочка пролива

Действие первого эпизода переносит зрителя в 1994 год. Картина открывается панорамой материкового мегаполиса под голос диктора новостей, зачитывающего сообщение о том, что тогдашний президент Тайваня Ли Дэнхуэй сделал заявления, «разжигающие сепаратистские настроения» и «подрывающие основы отношений между двумя берегами пролива».

— Это невероятно смело!!! Смотрится на одном дыхании, авторы вообще ничего не замалчивают, — делится впечатлениями один из пользователей китайской соцсети Weibo, потрясенный тем, что в сериале без обиняков названо реальное имя Ли Дэнхуэя.

Тайвань, официально именующий себя Китайской Республикой, представляет собой самоуправляемую демократию. Пекин рассматривает остров как свою неотъемлемую провинцию, несмотря на то что Коммунистическая партия Китая никогда его фактически не контролировала.

Ли Дэнхуэй, ставший впоследствии первым всенародно избранным президентом Тайваня, в Пекине считался главным идеологом «сепаратизма». Его поездка в США в 1995 году спровоцировала масштабные ракетные стрельбы и военные учения Китая, вылившиеся в Третий кризис в Тайваньском проливе (1995–1996 гг.), в разгар которого Вашингтону пришлось направить к берегам острова две авианосные ударные группы.

Впрочем, «Цзяофэн» — не первый шпионский телепроект с господдержкой, эксплуатирующий тему тайваньского вопроса. В прошлом году состоялась премьера исторического сериала «Безмолвная честь» (Silent Honor), также созданного под кураторством Министерства госбезопасности и посвященного тайной войне разведок на исходе гражданской войны в Китае.

Несмотря на обращение к истории, подобные проекты напрямую работают на текущую политическую повестку. В рецензии на «Цзяофэн», опубликованной 8 сентября в партийной газете Global Times, противостояние спецслужб через пролив названо «невидимым фронтом», а также подчеркнуто, что «борьба на этом фронте окончательно завершится лишь тогда, когда свершится полное воссоединение родины».

В китайской соцсети Xiaohongshu (RedNote) один из пользователей опубликовал видеоразбор картины, заметив, что сериал преподал ему суровый урок:

— Одна секундная потеря бдительности, случайный разговор или мимолетный приступ алчности — и ты уже надежно сидишь на шпионском крючке.

«Это просто пропаганда»

Впрочем, на самом Тайване выход сериала прошел почти незамеченным.

Несмотря на то, что сериал общедоступен для жителей острова через стриминг Tencent Video и на YouTube, в местных социальных сетях практически нет следов его публичного обсуждения.

В прошлом году на самом Тайване фурор произвела собственная высокобюджетная драма об угрозах национальной безопасности, ставшая абсолютным лидером просмотров. Созданный при финансовой поддержке тайваньского правительства сериал «День ноль» (Zero Day Attack) показал гипотетическую морскую блокаду и военное вторжение Китая, подробно описав действия «спящих» диверсионных ячеек и методы информационной войны Пекина.

26-летняя тайваньская аспирантка Энни Се признается, что о сериале «Цзяофэн» даже не слышала, да и смотреть его у нее нет никакого желания, учитывая специфику темы:

— Кто знает, чего они там напридумывали.

Другой выпускник тайваньского вуза, Лян Тяньцзюнь, отмечает, что среди его сверстников куда большей популярностью пользуются легкие китайские романтические дорамы, однако добавляет:

— Просмотр сериалов вовсе не заставляет людей относиться к Китаю лояльнее или с большим пониманием.

Согласно соцопросу, проведенному в прошлом месяце, лишь 7,4% жителей Тайваня заявили о позитивном отношении к Коммунистической партии Китая (в июле этот показатель составлял 9,6%).

— Тайвань — свободное и открытое общество, поэтому определенная часть аудитории неизбежно попадает под влияние пропаганды по ту сторону пролива, — подытоживает профессор Ли Фучжун. — Однако подавляющее большинство тайваньцев прекрасно видит, что это не более чем пропаганда.

Примечания:

Министерство государственной безопасности КНР (МГБ / MSS — Ministry of State Security): Долгое время МГБ КНР оставалось одной из самых закрытых спецслужб мира. Однако за последние два года (особенно при нынешнем министре Чэнь Исине) ведомство вышло из тени: завело собственный сверхактивный публичный канал в WeChat, выпускает комиксы-мангу о вербовке шпионов, а теперь выступает прямым заказчиком и консультантом телесериалов прайм-тайма. «Цзяофэн» — это часть масштабной кампании по популяризации образа китайского контрразведчика внутри страны.

Долгое время МГБ КНР оставалось одной из самых закрытых спецслужб мира. Однако за последние два года (особенно при нынешнем министре Чэнь Исине) ведомство вышло из тени: завело собственный сверхактивный публичный канал в WeChat, выпускает комиксы-мангу о вербовке шпионов, а теперь выступает прямым заказчиком и консультантом телесериалов прайм-тайма. «Цзяофэн» — это часть масштабной кампании по популяризации образа китайского контрразведчика внутри страны. Почему упоминание Ли Дэнхуэя называют «невероятной смелостью»: В китайском кинопроизводстве действует жесточайшая цензура Главного государственного управления по делам радиовещания и телевидения (NRTA). Обычно реальные политические фигуры недавней истории (особенно враждебные Пекину) заменяются прозрачными псевдонимами, а события переносятся в абстрактные локации. Прямое упоминание Ли Дэнхуэя (президента Тайваня в 1988–2000 годах, архитектора тайваньской демократизации и концепции «особых межгосударственных отношений») по имени на государственном телевидении — беспрецедентный шаг, демонстрирующий, что проект санкционирован на высшем партийном уровне.

Рекомендации: если смотреть, то с пониманием, что это state-backed продукт. Для китаеведов и тех, кто интересуется пропагандой и мягкой силой, сериал ценен именно как документ: как Пекин сейчас хочет рассказывать историю отношений через пролив. Сравнивать с «Silent Honor» прошлого года и с тайваньским «Zero Day Attack». Для обычного зрителя — это качественный шпионский триллер с сильным идеологическим уклоном. Смотреть «ради сюжета» можно, но контекст лучше держать в голове.

Вердикт: в целом картина характерная для текущего момента: Китай всё активнее использует массовую культуру для закрепления своей версии истории и легитимации позиции по Тайваню. Насколько это работает за пределами материка — судя по реакции на острове, пока слабо. Но внутри страны, похоже, очень даже.