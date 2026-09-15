Смогут ли 15 минут чтения победить рилсы? Сингапур объявил войну тотальной деградации мозгов

В метро в ожидании поезда или за столиком в кофейне: крошечное государство в Юго-Восточной Азии мягко подталкивает своих жителей к привычке, которая в наши дни дается с огромным трудом, — к регулярному чтению книг.

В этом месяце Сингапур запустил беспрецедентную пятилетнюю национальную кампанию по возрождению читательской культуры. В числе стимулов — небольшие денежные выплаты гражданам, фиксирующим время, проведенное за книгой, на государственном портале.

Власти делают ставку на геймификацию — систему баллов, отслеживающую полезную привычку в обмен на скромное вознаграждение, — а также на чувство социальной сопричастности. По замыслу авторов, это поможет возродить традицию чтения, которую стремительно вытесняет вызывающий деградацию ума думскроллинг.

— Хотя короткий цифровой контент помогает оставаться в курсе новостей, вдумчивое чтение длинных текстов укрепляет концентрацию внимания, развивает критическое мышление и воображение, — заявила глава Совета национальных библиотек Сингапура (NLB) Мелисса Тэм. — В конечном счете мы стремимся вырастить нацию мыслящих, любознательных и проницательных читателей, готовых ориентироваться во все более сложном и турбулентном мире.

Разбогатеть книжным червям, впрочем, не удастся: чтобы заработать всего один сингапурский доллар (около 80 американских центов), придется посвятить чтению 50 дней. За сессию продолжительностью от 15 минут пользователю начисляется 20 виртуальных монет, а для получения одного реального доллара нужно накопить тысячу. При этом в зачет идет не более одной сессии в сутки.

Эта необычная инициатива стартовала на фоне общемирового кризиса: продолжительность концентрации внимания стремительно сокращается, а интерес к книгам падает. Педагоги по всему миру ломают голову над тем, как противостоять «брейнроту» (разжижению мозгов) — ощутимому снижению когнитивных способностей из-за бесконечного поглощения поверхностного контента — и бесконечной ленте тревожных новостей.

Опубликованные на прошлой неделе глобальные рейтинги показали, что навыки чтения у 15-летних подростков в США резко просели, в то время как азиатские страны вроде Сингапура и Китая удерживают планку на впечатляющем уровне. В исследовании подчеркивается: одним из главных вызовов современности стало цифровое рассеяние внимания учащихся в классах.

Геймифицировать процесс и превратить его в автоматическую привычку — вот главная суть сингапурской программы, считает Ло Чин И из Национального института образования.

— Заядлому читателю 15 минут могут показаться каплей в море, но для большинства это отличная отправная точка, идеальный баланс, — поделилась эксперт с CNN. — Ведь люди не перестали воспринимать текст как таковой — мы постоянно читаем буквы на экранах. Но вот глубокое, вдумчивое чтение, требующее времени и эмоциональной отдачи, сегодня случается всё реже.

Чтение за пределами школы

Хотя Сингапур неизменно лидирует в мировых образовательных тестах по грамотности, эксперты бьют тревогу: взрослея и готовясь к серьезным экзаменам, подростки часто теряют всякий интерес к литературе.

32-летний аналитик рисков Айзек Нео, которому по долгу службы приходится перелопачивать тонны технической документации и сводок новостей, убежден, что школа буквально вытравливает из детей радость чтения.

— Подростковый возраст — это сплошной стресс, — вспоминает он. — Начинается череда судьбоносных экзаменов, и ты учишься читать только то, что потребуется на тестах. Постепенно привычка читать для души просто атрофируется.

Осознав однажды, что с момента старта карьеры он годами не держал в руках книги, Нео в 2025 году стал сооснователем мужского читательского клуба Modern Men’s Book Club.

— Я общался со многими нашими участниками. Их главный мотив — заново приучить себя читать, потому что они не прикасались к литературе целую вечность, — рассказывает Айзек. По его словам, завсегдатаи клуба признаются, что не только вернулись к книгам, но и стали интересоваться жанрами, на которые раньше даже не взглянули бы.

Программа «читай и зарабатывай» пока работает в пилотном режиме до конца года. В дальнейшем Совет национальных библиотек планирует расширять ее функционал с учетом отзывов пользователей. Кроме того, читатели могут принять участие в благотворительном марафоне: власти рассчитывают набрать суммарно 7,5 миллиона прочитанных минут, чтобы привлечь до 150 000 сингапурских долларов (около 118 000 долларов США) на благотворительность.

Валюта для книгочеев: работает ли метод?

Проект спровоцировал нешуточные споры в зажиточном городе-государстве: можно ли вообще с помощью звонкой монеты привить искреннюю и бескорыстную любовь к книгам? Скептики настаивают: чтение должно быть самоценным удовольствием, а не сделкой.

Оптимисты возражают: в эпоху тотального дефицита внимания любые методы хороши, лишь бы заставить людей оторваться от экранов.

— Я предпочту видеть людей, которые зачитались и проехали свою остановку, чем бесконечно слушать в вагонах громкие звуки тиктоков и сгенерированных нейросетями китайских сериалов, — делится 28-летняя сингапурская блогерка Шармейн Лим.

Основательница другого книжного клуба Эшли Чиа считает, что успех инициативы следует оценивать в более широком контексте:

— Мне нравится идея сделать чтение регулярной привычкой и дать людям крошечный первоначальный импульс, — говорит она. — Если Сингапур хочет сформировать подлинную культуру чтения, критерием успеха должны стать не просто 15 минут в день, проведенные за книгой, а пробуждение любопытства. Важно, чтобы мы читали то, что выходит за рамки сиюминутной пользы или доступности в один клик.

Впрочем, в арсенале когнитивных психологов есть немало исследований, доказывающих: материальное поощрение способно разрушить естественную внутреннюю мотивацию человека, как только финансовый стимул исчезает.

— Денежные призы неплохо работают для тех, у кого уже есть хоть какой-то интерес к литературе. Но для тех, кто вообще равнодушен к книгам, мелкие выплаты вряд ли станут триггером для формирования глубокой внутренней потребности читать, — резюмирует главный клинический психолог центра Putra Star Care Чарисса Нг.

Сумеют ли грошовые выплаты выиграть схватку с алгоритмическим дофамином соцсетей — покажет время. Однако для страны, которая десятилетиями успешно перевоспитывала граждан общенациональными кампаниями — от идеальной чистоты на улицах до искусственного насаждения вежливости, — легкого государственного толчка и пары символических монет может оказаться вполне достаточно, чтобы нация снова перевернула страницу.

Примечания:

«Brain rot» — «гниение мозга»: это уже устоявшийся интернет-сленг (особенно после того, как Оксфордский словарь сделал его словом 2024 года). Имеется в виду не медицинский диагноз, а ощущение, что мозг «тупеет» от коротких видео, бесконечной ленты и поверхностного контента. Doomscrolling — бесконечное листание тревожных новостей.

это уже устоявшийся интернет-сленг (особенно после того, как Оксфордский словарь сделал его словом 2024 года). Имеется в виду не медицинский диагноз, а ощущение, что мозг «тупеет» от коротких видео, бесконечной ленты и поверхностного контента. Doomscrolling — бесконечное листание тревожных новостей. 50 дней по 15 минут = 1 сингапурский доллар. Это не заработок, а символический жест и элемент геймификации (как в приложениях вроде Duolingo или шагомерах). Сингапур славится такими государственными «подталкиваниями» (nudge): они успешно меняли поведение в вопросах чистоты, курения, деторождения.

Это не заработок, а символический жест и элемент геймификации (как в приложениях вроде Duolingo или шагомерах). Сингапур славится такими государственными «подталкиваниями» (nudge): они успешно меняли поведение в вопросах чистоты, курения, деторождения. Сингапур стабильно в топе PISA по чтению именно потому, что система образования очень сильная и конкурентная. Парадокс в том, что та же система потом «убивает» чтение для удовольствия: подростки читают только под экзамены. Поэтому кампания нацелена не на школьников, а на взрослых, которые уже «отвалились».

по чтению именно потому, что система образования очень сильная и конкурентная. Парадокс в том, что та же система потом «убивает» чтение для удовольствия: подростки читают только под экзамены. Поэтому кампания нацелена не на школьников, а на взрослых, которые уже «отвалились». Классический психологический эффект crowding-out: внешняя награда (деньги) может вытеснить внутреннюю мотивацию. Если человек читал «потому что интересно», а теперь «потому что платят», после отмены выплат он может читать даже меньше. Исследования это подтверждают, особенно для тех, у кого интереса изначально мало. Для уже читающих — может сработать как дополнительный толчок.

Рекомендации:

Эксперимент любопытный и очень «сингапурский» — прагматичный, измеримый, с элементами соревнования и общественной пользы (благотворительные минуты). Вряд ли он массово вернёт глубокое чтение в эпоху ТикТока, но как мягкий культурный сигнал работает хорошо. Если подобное запускать в России, стоило бы добавить элемент сообщества (клубы, челленджи, обсуждения), а не только индивидуальный лог минут — иначе это быстро превратится в формальность «отметил 15 минут и забыл».