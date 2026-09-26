Форсаж для романтиков: Ace Combat 8 — лучший подарок фанатам «Топ Гана»

Ace Combat 8: Wings of Theve — грандиозный авиабоевик, воплотивший мечту о «Топ Гане».

В небесах закручиваются мёртвые петли, кровь кипит от адреналина, а ракеты срываются с пилонов под рёв электрогитар: как Project Aces вернули величие аркадным авиасимуляторам.

Главная магия любой части Ace Combat рождается в один конкретный миг: тяжёлые свинцовые тучи расступаются, луч солнца бликует на фюзеляже истребителя последнего поколения, оркестр с бешеным гитарным запилом срывается в форсаж, а ваши ракеты с визгом захвата уходят к цели, расщепляя вражеский борт на атомы. В Ace Combat 8: Wings of Theve этот фирменный почерк сохранён на все сто процентов. Настоящим сюрпризом стало другое: насколько глубокой, живой и неожиданно трогательной оказалась здешняя сюжетная кампания.

Призрак в шлемофоне

Действие разворачивается в уже культовой альтернативной вселенной — Стрейнджреале (Strangereal). Это причудливая копия Земли, где каждая страна маниакально помешана на реактивной авиации и циклопическом супероружии.

На этот раз сценаристы помещают нас в шкуру пилота с позывным «Крылья Теве» (Wings of Theve). Пикантность в том, что этот ас — изначально фейк, плод военной пропаганды для поднятия боевого духа осаждённой нации (очевидная параллель с реальным медийным мифом о «Призраке Киева»). Однако выдумка стремительно обретает плоть: выполняя боевые задачи, вы сами не замечаете, как становитесь той самой живой легендой, разнося врагов под восторженный гул союзников в радиоэфире. Что касается призраков — один из них буквально поселился в вашей гарнитуре. Это хриплый голос погибшего аса-предшественника, которого слышите только вы: пока вы уворачиваетесь от ракет, бестелесный напарник философствует о романтике полёта, ужасах войны и смысле бытия.

Между аркадой и симулятором

Несмотря на маниакальное, почти фетишистское внимание к деталям реальной военной техники, серия никогда не стремилась к занудному реализму DCS. Для разработчиков чистое удовольствие от воздушного боя всегда стояло выше аэродинамических таблиц.

Новичкам предлагают интуитивную схему управления с автоматическим горизонтом, но ветеранам строго рекомендуется сразу переключаться на «экспертный» режим. Только он развязывает руки для рискованных тактических маневров: честных бочек, резких виражей с нулевой перегрузкой и сложнейших противоракетных кульбитов. При этом игра выглядит потрясающе кинематографично: встроенная система повторов выбирает такие безупречные операторские ракурсы, что на экране вы всегда смотритесь прирождённым асом экстра-класса (даже если секунду назад судорожно боролись с гравитацией, пытаясь не впечататься носом в скалу).

Кампания под завязку забита адреналиновыми воздушными дуэлями, но радует разнообразием задач. Вам предстоит не только сбивать волны мигов и «сушек», но и штурмовать наземные цели, прикрывать союзные транспорты, охотиться на гиперзвуковые самолёты-невидимки по их инверсионным следам в стратосфере и даже выносить гигантский сухопутный дредноут с рельсотроном, разносящий городские улицы. Постановка работает на пределе возможностей: вы лавируете среди дымных хвостов десятков ракет, пока в наушниках беснуется симфо-рок-оркестр, а в эфире разыгрывается первоклассная голосовая драма.

Ложка дёгтя кроется в перегруженности интерфейса. В горячке боя — особенно при аутентичном виде из кабины (который обязателен к ознакомлению) — легко запутаться в маркерах целей. Игре отчаянно не хватает отдельной горячей клавиши для быстрого захвата именно сюжетных приоритетных мишеней. Погодные эффекты тоже вносят хаос: небеса и облака здесь красивы до онемения, но плотный туман и грозовые фронты быстро учат пилота читать атмосферу тактически — прячась в облаках от самонаводящихся ракет или теряя визуальный контакт с врагом.

Разрушаемость и уроки «Мэверика»

Геймплейных откровений в восьмой части немного, они носят скорее точечный характер. Вернулись тактические команды ведомым (привет ранним частям франшизы), но главным техническим прорывом стала частичная разрушаемость окружения. Попадания крупнокалиберных бомб складывают городские постройки и мосты, а обрушивающиеся конструкции вызывают эффектные вторичные детонации на базах противника.

Отдельное человеческое спасибо авторам за переработанную физику столкновений: самолёт теперь может слегка задеть скалу или верхушку дерева крылом, получив часть урона, но не взрываясь мгновенно, как это было во всех предыдущих частях серии.

Куда заметнее эволюционировала режиссура. Если катсцены в Ace Combat 7 больше походили на анимированные комиксы, годные для брифингов, но убивавшие драматизм, то в восьмой части разработчики объединили катсцены от первого лица с голливудским монтажом. Внезапный налёт вражеской авиации может застать вас врасплох прямо во время плановой посадки на полосу или стыковки с воздушным танкером-дозаправщиком.

Франшиза всегда вдохновлялась классическим фильмом «Топ Ган», но Wings of Theve неприкрыто и с любовью цитирует недавний блокбастер «Топ Ган: Мэверик» — вплоть до характерных крупных планов лиц пилотов на нашлемные экшен-камеры и отдельных сюжетных битов. Диалоги порой грешат фирменной японской прямолинейностью в духе Metal Gear Solid — персонажи могут прервать напряжённый бой, чтобы задвинуть пафосный монолог о геополитике. Однако благодаря живой мимике, превосходной озвучке и грандиозной музыке финал истории пробивает на искренние эмоции, чего от аркадного авиаэкшена ждёшь в последнюю очередь.

Оценить сетевой режим Ace Combat Online в рамках превью-сессии полноценно не удалось из-за ограничений тестовых серверов. Но даже как чисто одиночное приключение Ace Combat 8 — это безоговорочный триумф. Выверенная до миллиметра симфония стали, огня и керосина, отправляющая игрока в чистый кинематографический стратосферный полёт.

Примечания:

Феномен вселенной Strangereal: Стрейнджреал (буквально «Странно-реальный») — вымышленный мир серии Ace Combat, география и геополитика которого отличаются от земных (государства Осея, Юктобания, Белка, Эрусея), но вся военная техника взята из реального мира (Су-27, F-15, Eurofighter Typhoon, F-22 Raptor) вперемешку с гигантскими летающими крепостями и космическими лазерами.

Стрейнджреал (буквально «Странно-реальный») — вымышленный мир серии Ace Combat, география и геополитика которого отличаются от земных (государства Осея, Юктобания, Белка, Эрусея), но вся военная техника взята из реального мира (Су-27, F-15, Eurofighter Typhoon, F-22 Raptor) вперемешку с гигантскими летающими крепостями и космическими лазерами. Отсылка к «Призраку Киева» (Ghost of Kyiv): Городская легенда первых дней полномасштабного вторжения 2022 года о неизвестном украинском пилоте МиГ-29, якобы сбившем десятки российских бортов. Позже командование Воздушных сил ВСУ признало, что это был собирательный пропагандистский образ бригады тактической авиации. Разработчики используют этот троп, делая героя ширмой пропаганды, вынужденной соответствовать завышенным ожиданиям.

Городская легенда первых дней полномасштабного вторжения 2022 года о неизвестном украинском пилоте МиГ-29, якобы сбившем десятки российских бортов. Позже командование Воздушных сил ВСУ признало, что это был собирательный пропагандистский образ бригады тактической авиации. Разработчики используют этот троп, делая героя ширмой пропаганды, вынужденной соответствовать завышенным ожиданиям. Влияние «Top Gun: Maverick»: После выхода фильма в 2022 году режиссёр Джозеф Косински задал новый стандарт съемки кабин: в реальные истребители F/A-18 монтировали по 6 камер IMAX, направленных прямо на лица актёров под перегрузками. Project Aces перенесли этот визуальный приём в игровые катсцены.

После выхода фильма в 2022 году режиссёр Джозеф Косински задал новый стандарт съемки кабин: в реальные истребители F/A-18 монтировали по 6 камер IMAX, направленных прямо на лица актёров под перегрузками. Project Aces перенесли этот визуальный приём в игровые катсцены. Особый статус музыки в Ace Combat: Композитор Кейки Кобаяси и саунд-команда Bandai Namco известны тем, что пишут для серии гремучую смесь из симфонического оркестра, хэви-метала, испанской гитары («Zero») и хорового пения на латыни. Музыка в Ace Combat — половина успеха всей франшизы.

Рекомендации:

Хотя игра отлично адаптирована под стандартные геймпады (PlayStation DualSense / Xbox Controller), максимальный восторг дарит связка HOTAS (ручка управления самолётом + рычаг управления двигателем).

Выбирайте «Экспертную схему управления» (Expert Controls). В упрощённом режиме левый стик просто поворачивает самолёт влево-вправо как машинку, что убивает ощущение полёта. В экспертном — стик кренит машину по оси (крен/тангаж), а за рыскание (руль направления) отвечают бамперы (L1/R1).

Играйте в качественных мониторных наушниках: саундтрек и звуки радиопереговоров сведены потрясающе, позиционирование звука ракет критически важно для выживания.

Вердикт:

Обязательно для всех, кто любит серию Ace Combat или просто эпичные воздушные бои с сильной историей. Новичкам есть упрощённое управление, ветеранам — экспертный режим с более глубокими манёврами. Если вас цепляют игры, где геймплей и повествование работают вместе (а не существуют отдельно), Wings of Theve должен зайти. Мультиплеер остаётся вопросительным знаком, так что основной упор — на кампанию. Это один из тех редких случаев, когда аркадный авиасимулятор не просто даёт адреналин, но ещё и умудряется тронуть. Если «Топ Ган» для вас больше, чем просто фильм про красивые самолёты, — берите не раздумывая.