Костёр во тьме: U2 возвращаются с альбомом «Carnaval de Luz» и лебединой песней Долли Партон

U2 анонсировали альбом «Carnaval de Luz» с прощальной песней Долли Партон.

Ирландские рок-титаны U2 официально объявили дату выхода своей 16-й студийной пластинки. Альбом под названием «Carnaval de Luz» («Карнавал света») увидит свет 13 ноября. Это первый полноформатный релиз группы с новым оригинальным материалом за без малого десять лет.

Символично, что анонс пришёлся ровно на ту же календарную неделю, когда полвека назад, осенью 1976 года, 14-летний барабанщик Ларри Маллен-младший прикрепил на школьную доску объявлений в дублинской школе Маунт-Темпл историческую записку: «Барабанщик ищет музыкантов для создания группы». Четвёрка — Боно, Эдж, Адам Клейтон и Маллен — собралась на первой же репетиции и с тех пор ни разу не меняла состав, определив звучание стадионного рока конца XX века.

Лебединая песня Долли Партон

Главным эмоциональным потрясением грядущей пластинки обещает стать финальный, двенадцатый трек под названием «Torn» («Разорванные»). Это последняя прижизненная студийная запись иконы американского кантри Долли Партон, ушедшей из жизни 25 августа в возрасте 80 лет.

В пресс-релизе песня описывается как «щемящая кантри-баллада о разрушенных семейных узах, обретающая сегодня куда более широкий, общечеловеческий резонанс». Партию педал-стил-гитары в этом дуэте Боно и Долли исполнил легендарный Даниэль Лануа.

Гитарист Эдж охарактеризовал новый альбом как «хаотичную, вызывающую и одновременно священную коллекцию песен». Боно, в свою очередь, пообещал фанатам звуковой напор:

«Там будут громкие гитары, утробный бас и экстатические ритмы… То же самое воображение, что дарует нам творчество, порождает и чудовищ. Поэтому мы делаем барабаны громче. Мы разжигаем костёр ярче. Мы делаем наши истории безумнее и смешнее, а мелодии — слаще. Песни обязаны сиять, потому что если мир погружается во тьму, мы не имеем права гаснуть вместе с ним».

От политического гнева к карнавальному свету

Новый лонгплей венчает крайне продуктивный для дублинцев год: ранее в 2026-м группа уже выпустила два мини-альбома — «Days of Ash» («Дни пепла») и «Easter Lily» («Пасхальная лилия»).

Февральский «Days of Ash», в котором U2 яростно рефлексировали о миграционной службе США (ICE), Иране, конфликте на Ближнем Востоке и полномасштабной войне в Украине, заслужил восторженные отзывы критики (The Guardian тогда отметила возвращение «того самого юношеского запала, веры и цели, что двигали группой на пике карьеры»).

Однако в «Carnaval de Luz» группа сознательно уходит от плакатной публицистики в сторону витальности и жизнеутверждающего карнавального драйва.

«Silencio»: бодрый привет из восьмидесятых на фоне великого наследия

Вместе с анонсом пластинки U2 представили сингл «Silencio», спродюсированный поп-хитмейкером Райаном Теддером (OneRepublic), а также ранее вышедший в июле трек «Street of Dreams».

«Silencio» — это шумный, прямолинейный рок-н-ролл, в котором безошибочно угадываются гитарные пассажи Эджа и фирменная патетика Боно. Однако искушённого слушателя этот номер может оставить в лёгком недоумении. Трек звучит как вполне добротный, мускулистый, но несколько дежурный «рочёк» родом из середины 1980-х.

В нём есть стадионная энергетика, но нет той магнетической, экзистенциальной глубины и звукового авангарда, которые когда-то возвели группу на музыкальный олимп. Дистанция между прямолинейным коммерческим радиоформатом «Silencio» и монументальными шедеврами группы — будь то сырая первобытная ярость концертника «Under a Blood Red Sky» или гипнотическая декадентская трагедия « Love Is Blindness » — ощущается колоссальной: как дистанция между легковесным ретро-диско и симфонической «Песнью о земле» Густава Малера.

Впрочем, балансировать между элитарным искусством и стадионным радиопопом — давняя привычка группы. В титрах альбома вновь соседствуют гении эмбиента Брайан Ино и Даниэль Лануа (соавторы золотой эпохи The Joshua Tree и Achtung Baby) и звёзды коммерческого чарт-попа вроде EDM-продюсера Мартина Гаррикса, приложившего руку к треку «Glorify».

Не только музыка, но и поступки

Как бы критики ни ворчали на увлечение U2 лощеными поп-продюсерами, группе невозможно отказать в одном — в подлинности их гражданского нерва. Боно десятилетиями доказывает, что его гуманистический пафос — не строчки из пресс-релиза.

Весь мир помнит, как в мае 2022 года, в разгар бомбардировок, Боно и Эдж без лишнего пафоса приехали в воюющий Киев, чтобы спуститься на станцию метро «Крещатик» и спеть вместе с Тарасом Тополей и группой «Антитіла» в качестве акустического щита солидарности. Именно эта несгибаемая верность идеалам свободы и человечности удерживает за U2 статус величайших рок-посланников планеты, даже когда их студийные синглы звучат чуть проще, чем нам бы хотелось.

Новый «Карнавал света» стартует в ноябре. И даже если он окажется просто громким гитарным праздником старых друзей, пропустить последнюю песню великой Долли Партон мир точно не имеет права.

Примечания:

О прощальной записи Долли Партон («Torn»): Долли Партон — абсолютная легенда американской музыки, соединившая кантри с поп-культурой («Jolene», «I Will Always Love You»). Тот факт, что её последней студийной работой перед уходом из жизни стал дуэт именно с ирландцами U2, а на слайд-гитаре сыграл Даниэль Лануа, мгновенно превращает трек «Torn» в исторический артефакт. Контраст продюсеров: Ино/Лануа против Теддера/Гаррикса: Это давний дуализм поздних U2. С одной стороны — Брайан Ино и Даниэль Лануа , которые научили группу мыслить пространством, минимализмом, текстурами и превратили пост-панк в мистический арт-рок (The Unforgettable Fire, The Joshua Tree, берлинский период Achtung Baby).

, которые научили группу мыслить пространством, минимализмом, текстурами и превратили пост-панк в мистический арт-рок (The Unforgettable Fire, The Joshua Tree, берлинский период Achtung Baby). С другой стороны — Райан Теддер (лидер OneRepublic, автор суперхитов Бейонсе, Адель и Maroon 5) и Мартин Гаррикс (звезда фестивального EDM). Приглашая их, U2 отчаянно пытаются не превратиться в «музейный экспонат» и удержаться в плейлистах молодежных стримингов, что неизбежно приводит к некоторому упрощению звука до формулы бодрого радио-рока. Исторический визит в Киев (май 2022 года): Боно и Эдж приехали в столицу Украины по личному приглашению Владимира Зеленского. Выступление на перроне станции метро «Крещатик», служившей тогда бомбоубежищем, стало одним из сильнейших культурных жестов эпохи. Исполнение классики «Sunday Bloody Sunday», «With or Without You» и куплета «Stand by Me» (переделанного в «Stand by Ukraine») вместе с лидером группы «Антитіла» Тарасом Тополей (который в то время служил парамедиком) облетело все мировые СМИ и навсегда закрепило моральный авторитет музыкантов. Параллель «Boney M — Малер»: Густав Малер и его вокально-симфоническая поэма «Песнь о земле» (Das Lied von der Erde) — вершина позднеромантической музыкальной философии, трагическое прощание с миром и красотой. Сравнение подчеркивает контраст между примитивным, шаблонным танцевальным поп-роком и шедеврами вроде «Love Is Blindness», где гитарное соло Эджа метафорически разрывает струны от сердечной боли.

Рекомендации:

Для ностальгии по «настоящим» U2: переслушать живой альбом Under a Blood Red Sky (1983) — чтобы вспомнить, откуда взялась эта первобытная ярость.

переслушать живой альбом Under a Blood Red Sky (1983) — чтобы вспомнить, откуда взялась эта первобытная ярость. Для понимания их вершины: переслушать альбом Achtung Baby (1991), особенно финал пластинки: «Ultra Violet (Light My Way)», «Acrobat» и «Love Is Blindness».

переслушать альбом Achtung Baby (1991), особенно финал пластинки: «Ultra Violet (Light My Way)», «Acrobat» и «Love Is Blindness». Для оценки свежей формы: послушать треки с февральского EP Days of Ash — там группа звучит куда более сфокусированно, жёстко и актуально, чем на развлекательном сингле «Silencio».

Вердикт:

Если вы ждёте от U2 возвращения к большому гитарному року и карнавальной энергии — альбом стоит дождаться. Если «Silencio» показался вам слишком лёгким и ретроградным, подождите полный релиз: дуэт с Партон и работа с Ино/Лануа могут дать более интересные краски. Тем, кто ценит группу за политическую остроту последних лет, новый диск может показаться сознательным шагом в сторону от злобы дня — к свету, пусть даже слегка ностальгическому. Слушать «Street of Dreams» и «Silencio» уже сейчас, полный альбом — 13 ноября. И да, Боно в киевском метро остаётся одним из самых человечных жестов рок-звезды за последние годы.