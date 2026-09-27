Кровь камикадзе и пепел Хиросимы — «Годзилла: Минус ноль» метит в главные шедевры года

Продолжение удостоенного премии «Оскар» фильма 2023 года «Годзилла: Минус один» поражает глубоким социальным подтекстом и потрясающими спецэффектами.

Критики в экстазе от пресс-показа на Нью-Йоркском кинофестивале: Такаси Ямадзаки снял первый в истории японской франшизы фильм с «взрослым» рейтингом R, снятый для экранов IMAX.

Казалось, превзойти оглушительный триумф ленты 2023 года «Годзилла: Минус один», собравшей в прокате 116 миллионов долларов и пристыдившей Голливуд историческим «Оскаром» за визуальные эффекты, практически невозможно. Однако японскому визионеру Такаси Ямадзаки это удалось. На закрытом пресс-показе в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля (NYFF) состоялась премьера сиквела — «Годзилла: Минус ноль» (Godzilla Minus Zero), — и первые реакции профильной прессы звучат как единодушная ода восторгу.

Журналисты называют картину «челюстедробительным зрелищем», «великим продолжением» и уже сейчас прочат картине номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм года». Главным потрясением для критиков стало сочетание невиданного размаха, рейтинга R (18+) и всё той же пронзительной человеческой драмы , за которую полюбили оригинал.

«Эмоциональный нокаут и несокрушимый масштаб»

Первые рецензенты сходятся во мнении: Ямадзаки не просто удержал планку, а перевёл франшизу в принципиально иную лигу.

«Поистине монументальный кинематографический подвиг, — пишет журналист Джонатан Сим. — Фильм выводит Короля монстров на абсолютно новый уровень, но при этом крепко держится за личные, эмоциональные ставки персонажей. Это блокбастер, обязательный к просмотру: непревзойдённая компьютерная графика, динамика, исполинский масштаб. Кино редкой страсти и силы».

«Такаси Ямадзаки снял безупречного наследника «Минус один», — вторит Марисса Хилл. — В центре внимания по-прежнему судьба семьи, но вокруг неё разворачиваются адреналиновые экшен-сцены и поражающие воображение битвы монстров. При этом фильм потрясающе работает и в моменты камерной тишины… Меня до сих пор поражает, как эти ленты, снятые за сущие крохи по меркам современного Голливуда, умудряются выглядеть настолько роскошно. Король монстров ещё никогда не выглядел и не звучал столь величественно».

Критик Эдвард Дуглас признался, что остался «в абсолютном шоке и экстазе», а Брэндон Льюис резюмировал: «Ошеломляющая вершина кайдзю-кинематографа. За грандиозным аттракционом Ямадзаки спрятал мощнейший эмоциональный хук».

1949 год: радиация выходит на мировой уровень

Сюжетная фабула делает смелый шаг вперёд. Действие «Минус ноль» разворачивается в 1949 году — спустя два года после событий первого фильма. Семья Сикисима (к своим ролям вернулись звёзды оригинала Рюноскэ Камики и Минами Хамабэ) пытается наладить мирную жизнь в послевоенной Японии, когда над планетой нависает новая катастрофа.

На тизерах, выросший до колоссальных размеров кайдзю выходит за пределы акватории Японских островов и направляется прямиком к берегам Соединённых Штатов, чтобы устроить глобальный апокалипсис на улицах Нью-Йорка.

Казалось бы, перенос действия в 1949 год должен был отодвинуть эхо Второй мировой войны в прошлое, но здесь оно ощущается не менее остро. Фильм тонко и без прикрас исследует противоречивое отношение японского общества к США и колоссальное, подавляющее влияние американского военно-промышленного комплекса на судьбы остального мира. Война формально окончена, но её порочный круг потерь, разрухи и демонстрации имперских мускулов продолжает вращаться.

Золотое крыло Апокалипсиса: возвращение Кинга Гидоры

(Внимание: далее следуют неизбежные сюжетные спойлеры! Если вы предпочитаете войти в кинозал с чистым листом — самое время отложить чтение).

Промо-материалы картины стыдливо твердили о некоей «новой угрозе», однако фанатские ожидания и инсайдеры уже выпустили трёхглавого дракона из мешка: фильм вводит в сюжет легендарного монстра, впервые явившегося миру в 1964 году — Кинга Гидору.

Когда жизнь в Японии наконец начинает походить на мирную нормальность, а Годзилла, сброшенный в океанские глубины, считается погибшим, с небес обрушивается Гидора. Чудовище распахивает гигантские крылья, порождающие шквалистые ураганы, и буквально стирает с лица земли целый прибрежный город в открывающем акте фильма.

Классический канон Toho перегружен научно-фантастическим мусором: в разные эпохи Гидора представал то биологическим оружием пришельцев, то марионеткой террористов из будущего, прибывшей на Землю в метеорите ради уничтожения планеты (как когда-то Венеры). Ямадзаки мудро отсекает весь этот наивный гик-лор. Его Гидора — не пришелец из дешевой космооперы, а первобытный доисторический мутант-суперхищник с чудовищной регенерацией, самой природой обречённый на смертельный поединок с Годзиллой за статус альфа-особи.

И если Годзилла заряжает радиацией спинные пластины, чтобы выжечь мир лучом атомного тепла, у Гидоры припасён свой смертоносный козырь, распределённый по трём оскаленным клыкастым пастям. Дизайн дракона великолепен: немыслимый размах крыльев и извивающийся клубок змеиных шей и раздвоенных хвостов нагнетают первобытный ужас, а свирепость морд подчеркивается ревом, переходящим в инфернальный, леденящий душу хохот.

Мега-дракон изрыгает гравитационные лучи концентрированной электромагнитной энергии. Самые зрелищные эпизоды картины связаны именно с тем, как эти молниеподобные разряды создают вокруг зданий и железнодорожных составов локальные антигравитационные воронки: Гидора выдергивает дома и поезда в воздух, после чего со страшной силой обрушивает их на землю, максимизируя разрушения.

Семья среди руин и яд в крови

Эмоциональным сердцем оригинала была драма бывшего пилота-камикадзе Коити Сикисимы (Рюноскэ Камики) — раздавленного гибелью родителей и снедаемого виной выжившего за малодушие в финальные дни войны. Коити отчаянно пытался обрести простое семейное счастье, но его мечта раз за разом подвергалась смертельной угрозе.

Тогда, в разрушенном до основания Токио, Сикисима приютил незнакомую девушку Норико (Минами Хамабэ) и сиротку Акико (очаровательная Саэ Нагатани), найденную ею на пепелище. Спустя два года эта «найденная семья» связана неразрывными узами. Суровая соседка Сумико (Сакура Андо, незабываемая звезда «Магазинных воришек» Корээды), потерявшая на войне собственных детей, стала для девочки заботливой тетушкой.

Когда террор Гидоры парализует страну, Нода (Хидэтака Ёсиока), бывший морской инженер-оружейник, а ныне глава правительственного Бюро по ликвидации последствий стихийных бедствий, берется за разработку плана обороны. Он вновь собирает боевых товарищей, привлекая свежие силы: метеоролога Аояму (Масами Нагасава) и загадочного профессора Мураками (Мин Танака), потерявшего семью в пекле Хиросимы и явно преследующего собственные скрытые цели.

Ветеран японского экрана Дзюн Кунимура предстаёт в роли военного врача, изучающего последствия радиационного заражения и контакта мирных граждан с клетками Годзиллы (G-Cells) во время трагедии в Гиндзе. Этот феномен напрямую затрагивает Норико: девушка не просто чудом выжила в эпицентре атомного удара, но и демонстрирует аномальную, пугающую скорость регенерации тканей. Её состояние балансирует на грани медицинской загадки и потенциального биологического оружия.

Ямадзаки выписывает эту общину людей, сплочённых пережитым кошмаром, с невероятной нежностью. Поскольку появление крылатого Гидоры переносит войну в воздух, Коити рвётся обратно за штурвал истребителя — им движет не только патриотический долг, но и незажившая рана вины выжившего. Однако Нода, сам терзаемый раскаянием за тысячи жизней, погубленных спроектированным им когда-то оружием, встает стеной: он не позволит Сикисиме снова рисковать собой и сделать маленькую Акико круглой сиротой. Нода соглашается взять Коити лишь военным консультантом, но остановить бывшего аса невозможно. Как невозможно удержать и Норико, чьи мутировавшие клетки могут стать ключом к спасению.

Битва богов: Хичкок на стероидах

Штаб обороны разворачивается в городе Мацумото, где Аояма вычисляет закономерность: Гидора движется вслед за электромагнитными возмущениями мощного грозового циклона.

Именно в этот момент из морских пучин поднимается Годзилла — полностью регенерировавший и разъярённый до предела. Осознав, что тяжелая артиллерия и авиабомбы бессильны против дракона, профессор Мураками называет появление Годзиллы «божественным провидением»: единственный шанс человечества — стравить двух монстров друг с другом. Команда разрабатывает дерзкий тактический план по сведению чудовищ нос к носу, используя приманку, вдохновленную — и это восхитительный авторский оммаж! — «Птицами» Альфреда Хичкока.

Последующее столкновение двух титанов — это неописуемый, яростный кинематографический колосс. Фильм непрерывно повышает ставки, заставляя зал задерживать дыхание. Чего стоит одна только сцена, от которой стынет кровь: Годзилла настигает гидроплан героев, отчаянно пытающийся оторваться от водной глади прямо перед разверзнутой атомной пастью.

Пока Голливуд готовит новые части «Человека-паука», «Дюну 3» и очередных «Мстителей», нельзя не признать: самые изобретательные, адреналиновые и эмоционально выверенные экшен-сцены года создаются в Восточной Азии — в «Минус ноль» и корейской «Надежде» На Хон-джина. Фабрике грёз пора потесниться.

Величие формы и триумф содержания

Ямадзаки дирижирует хаосом с непревзойденным мастерством. Располагая заметно расширенным штатом CGI-специалистов, он добивается феноменальной осязаемости монстров: они не просто нарисованы поверх кадра, они физически впаяны в окружающую среду, заставляя зрителя нутром чувствовать дрожь земли от каждого шага. Это один из лучших образцов бесшовного внедрения сложнейшей графики в мировом кино за последние годы.

Но главный триумф режиссуры Ямадзаки — в том, что судьбы людей на экране ни на секунду не теряются на фоне титаномахии. Драматургически выигрышным оказывается решение сделать Годзиллу в первой половине схватки андердогом — слабой стороной, уступающей подавляющей мощи Гидоры. Это возвращает чудовищу его исконный статус в японской культуре: Годзилла здесь — живое воплощение национальной травмы, ядерного рока и липкой тревоги, парализовавшей страну в послевоенные годы.

На фоне «Минус ноль» становится особенно заметно, насколько американские поделки (вроде «Годзиллы против Конга») уступают оригиналу: там за эффектным мордобоем зияет пустота, персонажи низведены до уровня говорящих картонных декораций, а мифология смехотворна. Ямадзаки же дарит нам объемных, живых героев. Тандем Камики и Хамабэ с их балансом уязвимости и несгибаемой воли вызывает неподдельные слезы. Персонаж Ёсиоки крадет каждую драматическую сцену, Сакура Андо вновь блистает в роли язвительной, но добрейшей соседки, а образ ученой Аоямы в исполнении Масами Нагасавы стал образцом сильного, умного, но не лишенного сомнений женского характера.

Визуальный ряд оператора Кодзо Сибасаки, впервые снятый на камеры IMAX, умудряется сочетать филигранную детализацию с поразительной подвижностью камеры. Исторические декорации Анри Дзёдзё и Ватару Хираи лаконичны, но пугающе аутентичны. А музыка постоянного композитора Наоки Сато творит чудеса, перетекая от траурных хоровых пассажей к оглушительным симфоническим крещендо.

Финал оставляет дверь приоткрытой для триквела. Остается лишь молиться, чтобы Такаси Ямадзаки не останавливался. И пока закрома студии Toho распахнуты настежь — черт возьми, верните на экраны Мотру!

Отметим, для студии Toho это 34-й собственный фильм о Годзилле (и 38-й в общемировом зачёте), но проект уже вошел в историю сразу по двум пунктам:

Первый в истории франшизы жесткий рейтинг R: масштаб разрушений и гибели людей впервые показан без цензурных скидок на семейную аудиторию, что превращает фильм в бескомпромиссный фильм-катастрофу. Технический прорыв: «Годзилла: Минус ноль» стал первым японским игровым фильмом, снятым специально для гигантских экранов формата IMAX.

Японский прокат фильма стартует 3 ноября, а в американские кинотеатры чудовище вторгнется 6 ноября. Судя по единодушному восторгу прессы, мир ждёт главное кинематографическое событие этой осени.

Примечания:

Историко-политический контекст 1949 года: Выбор 1949 года чрезвычайно символичен. В реальной истории это разгар американской оккупации Японии (период SCAP/GHQ под руководством генерала Макартура) и год, когда СССР испытал свою первую атомную бомбу (РДС-1), положив конец ядерной монополии США.

Вариант отправки Годзиллы — живого воплощения атомного кошмара — прямиком в Нью-Йорк переворачивает историческую травму: если в оригинале 1954 года и в «Минус один» именно Япония страдала от последствий американских ядерных испытаний на атолле Бикини, то в этом случае, ядерное возмездие физически переносится на территорию гегемона. Судьба Норико (клиффхэнгер первого фильма): Возвращение Минами Хамабэ подтверждает теории фанатов. В финале «Годзиллы: Минус один» выжившая Норико лежала в больнице, и на её шее под кожей пульсировало странное чёрное пятно. В каноне Toho это намёк на «клетки Годзиллы» (G-Cells), обладающие регенеративными свойствами (отсылка к классическому фильму «Годзилла против Биолланте», 1989). Семейная драма Сикисимы в сиквеле наверняка будет неразрывно связана с этой мутацией. Почему критики в шоке от графики и бюджета: Первый фильм «Годзилла: Минус один» стоил смехотворные по меркам Голливуда 12–15 миллионов долларов (для сравнения: американские «Годзилла и Конг: Новая империя» стоят $135–150 млн, а фильмы Marvel — от $200 млн). При этом команда Такаси Ямадзаки из всего 35 художников выдала картинку, получившую премию «Оскар». Сиквел, даже получив увеличенный бюджет и камеры IMAX, всё ещё в разы дешевле западных аналогов, но визуально выглядит на голову выше за счёт идеального чувства композиции и режиссуры света. Рейтинг R в фильмах о Годзилле: Исторически фильмы Toho балансировали между детскими сказками эпохи Сёва (1960–70-е) и мрачной драмой. Но даже самый депрессивный фильм серии — «Годзилла: Возрождение» (Shin Godzilla, 2016) Хидэаки Анно — имел «подростковый» PG-13. Настоящий взрослый рейтинг R развязывает Ямадзаки руки для демонстрации ужасов лучевой болезни, паники и реалистичных последствий крушения небоскрёбов среди мирного населения. Кинг Гидора (King Ghidorah) и переосмысление его сущности: Впервые трёхглавый золотой дракон появился в фильме «Гидора, трёхглавый монстр» (1964). Исторически он почти всегда был инопланетным титаном (созданным по мотивам славянского Змея Горыныча и греческой Гидры). Отказ Ямадзаки от космоса в пользу древней земной биологической аномалии делает фильм стилистически монолитным: Гидора здесь олицетворяет стихийный, первобытный гнев природы, умноженный на радиацию. Гравитационные лучи (Gravity Beams): Традиционно в японских фильмах золотые лучи Гидоры назывались «гравитационными», но визуально выглядели как простые электрические молнии. Ямадзаки впервые в истории франшизы воспринял слово «гравитационный» буквально: лучи действительно локально искажают законы физики, заставляя тяжелую военную технику и многоэтажки взмывать в стратосферу перед сокрушительным падением. Клетки Годзиллы (G-Cells): В каноне Toho (эпоха Хэйсэй, фильмы 1989–1995 гг.) клетки Годзиллы обладали чудовищной способностью к ассимиляции и самовосстановлению. Сюжетная линия Норико подтверждает мрачную догадку фанатов: физически поглотив биоматериал ящера при взрыве в Гиндзе, она перестает быть обычным человеком. Это прямой мостик к потенциальному появлению мутанта Биолланте (растения-гибрида с клетками человека и Годзиллы) в будущем. Оммаж «Птицам» Альфреда Хичкока: Упомянутая сцена отсылает к знаменитому приему Хичкока (1963), где скопление пернатых на проводах и детской площадке предвещало смертоносную атаку. В «Минус ноль» профессор Мураками использует поведение мигрирующих птиц и натяжные акустические системы, чтобы направить монстров в единую точку столкновения. Фигура профессора Мураками и Хиросима: Введение персонажа, пережившего атомную бомбардировку Хиросимы, делает мотив Годзиллы как «божественного возмездия» морально сложным. Для переживших ядерный ад чудовище воспринимается не просто как угроза, а как священный очищающий огонь (концепт «Арагами» — гневного синтоистского божества).

Рекомендации: