Смерть титанов: «Диггер» уходит на дно, «Мстители» отняли корону у «Аватара»

Сатирический долгострой Алехандро Г. Иньярриту собрал в дебютный уикенд ничтожные $20 млн по всему миру. Это худший старт в поздней карьере Круза и похоронный марш для авторских блокбастеров накануне слияния Warner Bros. с Paramount Skydance.

Апокалиптическая эко-сатира «Диггер» (Digger) с Томом Крузом в главной роли обернулась для студии Warner Bros. настоящей финансовой катастрофой. Стартовав в мировом прокате, 150-миллионный проект сумел наскрести жалкие $20 миллионов за первые выходные. Картина не просто принесла 64-летней голливудской суперзвезде один из худших дебютов в карьере, но и поставила мрачную точку в самостоятельной истории Warner Bros. как независимого игрока накануне эпохального поглощения.

В домашнем прокате (США и Канада) лента четырёхкратного оскароносного режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту потерпела полное крушение, освоив позорные $8 миллионов. Традиционно сильный для Тома Круза международный рынок также не пришёл на помощь: с 74 зарубежных территорий фильм выжал лишь $12 миллионов.

Для проекта с чистым производственным бюджетом от $125 до $150 миллионов и маркетинговыми затратами, превысившими $100 миллионов, это смертный приговор. Всю предрелизную неделю аналитики спешно снижали прогнозы: разгромные рецензии критиков вынудили Warner Bros. в панике запустить отчаянную рекламную кампанию под слоганом «Решайте сами», но зрители решили просто не покупать билеты.

Любовные романы побеждают конец света

Пока амбициозный колосс Иньярриту камнем шёл на дно, вершину американского бокс-офиса с легкостью захватил романтический психологический триллер студии Amazon MGM «Верити» (Verity). Экранизация бестселлера Колин Гувер с Дакотой Джонсон и Энн Хэтэуэй в главных ролях стартовала с впечатляющих $32,6 миллиона, доказав, что женская аудитория сейчас правит кинотеатральным балом куда увереннее стареющих экшен-икон.

Провал «Диггера» особенно болезнен на фоне прошлогодних триумфов. Студия выпускала фильм ровно в тот же календарный слот, в котором год назад дебютировала историческая драма «Битва за битвой» (One Battle After Another). Тот проект строился по аналогичной схеме: внушительный бюджет, оригинальный сюжет от топового автора и социально-политический заряд. Однако предшественник не только собрал в мире $213,2 миллиона, но и завоевал главный «Оскар» за «Лучший фильм года».

«Диггер» же вместо золотых статуэток получил от разъярённой публики убийственную оценку «C+» на агрегаторе зрительских отзывов CinemaScore — приговор, гарантирующий картине катастрофический обвал сборов уже на второй неделе.

Конец эпохи авторского безумия

Катастрофический дебют совпал с тектоническим сдвигом в индустрии: в минувшую среду окружной суд США окончательно одобрил мегасделку на $110 миллиардов по приобретению Warner Bros. Discovery корпорацией Paramount Skydance. Во вторник слияние будет юридически закрыто, после чего объединённую компанию неминуемо захлестнёт волна массовых сокращений.

Для Warner Bros. этот год вообще выдался обескураживающим: студия до сих пор не выпустила ни одного релиза, преодолевшего планку в $100 миллионов в домашнем прокате (ситуацию в декабре гарантированно исправит лишь «Дюна: Часть третья»).

«Крах «Диггера» развязывает руки новому руководству объединённой Paramount-Warner Bros. — Дэвиду Эллисону, Джошу Гринштейну и Дане Голдберг. Скоро они определят новую прокатную политику студии, — констатирует ведущий кассовый аналитик Дэвид А. Гросс. — У Skydance и Paramount нет традиции выдавать гигантские чеки на дорогие авторские эксперименты. Эре 150-миллионного артхауса пришёл конец».

Большинство рецензентов разнесли фильм в пух и прах, назвав его претенциозным и вымученным фарсом, хотя гротескная игра Круза под толстым слоем силиконового грима и заслужила отдельные сдержанные похвалы.

Последнее десятилетие Том Круз провел в бронебойном коконе франшиз «Миссия невыполнима» и «Топ Ган: Мэверик», позволивших ему и на седьмом десятке оставаться главным героем боевиков планеты. Последней крупной осечкой актёра была «Мумия» (2017), собравшая $409 млн при бюджете в $195 млн, но даже те цифры сегодня кажутся недосягаемой роскошью. Попытка Круза выйти из зоны трюкового комфорта в едкую сатиру может обойтись инвесторам в рекордные $150 миллионов чистых убытков.

Битва титанов на задворках: «Мстители» снова обошли «Аватар»

На фоне краха новинок в прокате развернулась очередная микро-дуэль за историческую корону. Повторный прокат блокбастера Marvel «Мстители: Финал (Encore)» позволил кинокомиксу сместить с первого места фантастический эпос Джеймса Кэмерона «Аватар» и вновь стать самым кассовым фильмом в истории мирового кино (без учёта инфляции).

Собрав за второй уикенд ре-релиза $4,4 млн дома и $14,4 млн за рубежом, «Финал» довел свою общую кассу до $2,9255 млрд, опередив «Аватар» ($2,9237 млрд) на символические пару миллионов. Впрочем, учитывая привычку Кэмерона выпускать свои шедевры в повторный прокат каждые два-три года, эта музыка будет вечной.

Примечания:

Математика кассового провала (откуда берутся убытки в $150 млн): Общие затраты студии = производство ($150 млн) + маркетинг ($100 млн) = $250 млн .

. Кинотеатры забирают себе в среднем 50% от кассовых сборов в США и около 60–75% на международных рынках (в Китае студия получает лишь 25%).

от кассовых сборов в США и около на международных рынках (в Китае студия получает лишь 25%). При старте в $20 млн студия вернёт себе «чистыми» лишь около $9–10 млн. Даже с учётом последующих цифровых продаж и стриминга фильм вряд ли соберёт больше $50–60 млн в кинотеатрах. Итоговые чистые потери инвесторов как раз составят около $130–150 млн. Оценка «C+» на CinemaScore — почему это приговор: Сервис CinemaScore опрашивает зрителей, выходящих из зала в премьерную пятницу (то есть самую лояльную фан-базу). Оценка «A» — норма для хитов. Оценка ниже «B+» для мейнстримного кино означает, что «сарафанное радио» мертво. Оценка «C+» для фильма с Томом Крузом — катастрофа: зрители чувствуют себя обманутыми маркетингом. В следующие выходные падение сборов составит 65–75%. Историческое слияние: Paramount Skydance и Дэвид Эллисон: Сделка на $110 млрд — эпохальное событие в медиабизнесе. Дэвид Эллисон (сын основателя Oracle Ларри Эллисона) строит прагматичную технологично-франшизную империю. Его компания Skydance делала ставку на проверенные франшизы («Топ Ган», «Миссия невыполнима», «Терминатор»). Подобные менеджеры презирают неконтролируемые траты на «авторское видение». Провал «Диггера» станет для них идеальным железобетонным аргументом, чтобы закрыть лавочку высокобюджетного авторского кино в Warner Bros. Феномен Колин Гувер (Colleen Hoover): Упоминание фильма «Верити» подчёркивает тектонический сдвиг: экранизации сентиментальных и остросюжетных романов Гувер («Всё закончится на нас» с Блейк Лайвли) собирают сотни миллионов при мизерных бюджетах за счёт вирусного продвижения в книжном сегменте TikTok (BookTok). Молодые женщины сегодня генерируют кассу эффективнее традиционных поклонников маскулинных боевиков.

Вывод:

Провал «Диггера» наглядно иллюстрирует смерть концепции «звездного карт-бланша». Даже имя Тома Круза больше не способно затащить массового зрителя в кинозалы, если фильм не является частью известной франшизы с понятным экшен-аттракционом. Времена, когда звезда масштаба Круза могла гарантировать окупаемость авторской арт-сатире за $150 млн, окончательно ушли в учебники истории кино.

Рекомендация:

Если вы ещё не смотрели «Диггер» — теперь точно можно подождать стриминга или вообще пропустить. Кассовый провал лишь подтвердил то, о чём критики говорили с первых показов: самовлюблённая, натужная сатира, которая не нашла ни зрителя, ни смысла. Для любителей больших провалов и «как не надо снимать климатические манифесты» — любопытный кейс. Остальным лучше пересмотреть «Топ Ган: Мэверик» или даже старую «Мумию» — там хотя бы было зрелище за свои деньги.