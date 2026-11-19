Апокриф от Rockstar, или Как я попал под велосипед в поисках американской мечты — обзор GTA VI

Сад расходящихся автоугонов: 150 часов в лабиринтах Grand Theft Auto VI.

В ту ночь, на девятнадцатого ноября, после тринадцати лет ожидания, равного ожиданию каталога в Вавилонской библиотеке, двери Леониды распахнулись. И я вошёл. Rockstar воздвигла не просто карту, а Алеф: в одной точке болота я увидел всю Флориду, все возможные ограбления и все возможные порции мороженого на пляже. Рецензировать это — всё равно что рецензировать Париж, или, точнее, Книгу Песка: каждый том бесконечен, каждая улица содержит все остальные улицы.

В одном из своих знаменитых фрагментов Суарес Миранда писал о картографах некой Империи, которые в стремлении к абсолютной точности составили Карту страны, равную по размерам самой стране. Спустя тринадцать лет затворничества демиурги из студии Rockstar Games повторили этот теологический эксперимент, сотворив штат Леонида. Да, писать рецензию на Grand Theft Auto VI — занятие столь же тщеславное и бессмысленное, и, главное, вам вряд ли начислят бонусные очки кармы за то, что вы донесли фантик до урны после ограбления сберкассы.

Я был Джейсоном — молчаливым ветераном с мускулами, выточенными в виртуальном зале, искренним и скупым на слова. И Люсией, которая угоняла машины с четырнадцати лет, с язвительным юмором и нулевой толерантностью к чужой чепухе. Она страшнее. Когда играл ею, рука быстрее тянулась к насилию. Они стали моими зеркалами, двумя развилками одной тропы. В их танцах под пульсирующие басы, в ограблениях вдвоём, в том, как она улыбалась ему, когда они кружились среди сотен пиксельных тел, я обнаружил нечто, что Борхес назвал бы любовью, а любой здравомыслящий человек — фарсом позднего капитализма, где даже наркобароны одержимы лайками в Instagram.

Сначала они пытались построить жизнь: он в солнечных Кис, она выходит из тюрьмы. Потом — бег. Хиллбилли на таблетках, байкеры, дружелюбные конспирологи, сомнительный доктор, бывшие сокамерницы Люсии и их убогие бойфренды. До Вайс-Сити я добрался только через тридцать часов. Семьдесят часов сюжета, сто пятьдесят в общей сложности — и я так и не увидел всего. Леонида так жизнеподобна, что временами это оскорбляет разум. Тысячи NPC ведут разговоры, пока ты проезжаешь мимо. В периферийном зрении всегда что-то происходит: копы подбрасывают наркотики, машина уносится в неизвестность. Интересное случалось именно тогда, когда я нёсся на угнанном авто к разборчивому покупателю и не мог остановиться.

Я провел в этом цифровом чистилище уйму времени (на консоли PlayStation 5 Pro, смиренно выдающей тридцать кадров в секунду — видимо, такова физическая скорость, с которой Вселенная способна рендерить человеческую глупость). Временами мне казалось, что эта симуляция неприлично, почти оскорбительно избыточна. В один из вечеров я добрых полчаса мыл катер из аппарата высокого давления, с гипнотическим оцепенением наблюдая, как мыльная пена подчиняется законам гидродинамики, обтекая резиновые шлепанцы моего аватара. Волосы здесь намокают под дождем. Спины потеют от влажности. В болотах на юге карты гигантский питон меланхолично заглатывает чей-то труп, пока вдали молния бьет в сосну, разжигая лесной пожар. Это мир, в котором шестьсот магазинов работают круглосуточно: вы можете зайти в барбершоп в три часа ночи, и одинокий парикмахер, томящийся в лиминальной пустоте бытия, молча сделает вам укладку.

Но главный парадокс этого безупречного космоса заключается в том, что единственным несовершенным элементом в нем оказался я сам — вернее, мои большие пальцы.

Авторы наделили управление такой византийской сложностью, что вся моя криминальная одиссея регулярно превращалась в вульгарный фарс. В этом мире вы не господин, а всего лишь неуклюжий гость. Вот я иду в дорогой ресторан, преисполненный благородных намерений, и нажимаю кнопку, чтобы вежливо поприветствовать прохожего. Однако контекстное меню решает иначе: мой герой с размаху бьет ни в чем не повинного буржуа в челюсть. Завязывается абсурдная потасовка, мне приходится вырубить половину посетителей заведения, после чего я в панике бегу от полиции, пытаюсь спрятаться у велопарковки, снова путаю кнопки на геймпаде и оказываюсь погребен под лавиной с грохотом рухнувших на меня велосипедов. В другой раз, желая перезарядить пистолет в разгар драматичной перестрелки, я зачем-то отвесил смачного пинка собственному подельнику. Рок в Леониде слеп, и имя ему — раскладка контроллера.

И все же, сквозь этот механический хаос всегда прорастает нечто пугающе человеческое — история Джейсона и Люсии. Если прежние части серии были гимном мизантропии, то GTA VI внезапно оборачивается величайшим любовным романом в истории интерактивных искусств. Да, они не стремятся стать королями преступного мира; они просто мелкие сошки, отчаянно пытающиеся выбраться со дна.

Связь между ними прописана с такой пугающей достоверностью, что я ловил себя на мысли: принимая сюжетные решения (а концовок здесь несколько), я думаю не о том, чего хочу я, а о том, как поступили бы они. Они придерживают друг другу двери, обмениваются селфи в мессенджере, танцуют под пульсирующий саундтрек дуэта Justice в переполненных ночных клубах и — назовем вещи своими именами — совокупляются с неистовой регулярностью кроликов. Однажды, вернувшись с ними домой после тяжелого трудового дня, полного вооруженных налетов, я даже не успел закрыть входную дверь, как они уже сорвали друг с друга одежду прямо на коврике в прихожей. На фоне этого искреннего чувства даже сборка журнального столика или поедание мороженого на пляже приобретают почти метафизический вес.

Разумеется, эта нежность расцветает на самой зловонной навозной куче, какую только способно вообразить человечество. Сатира Rockstar не просто переходит границы хорошего вкуса — она отрицает сам факт его существования. Выходя после щемящей, полной драматизма сцены между влюбленными на улицы Вайс-Сити, вы первым делом упираетесь взглядом в гигантский билборд: «РАЗЫСКИВАЕТСЯ за то, что гадит повсюду: КАЛОВЫЙ ЗВЕРЬ».

Бестиарий Леониды бесконечен и прекрасен в своем падении. За семьдесят часов сюжета мне довелось:

Проводить экскурсию по элитной недвижимости для главарей банд с татуированными лицами, которые с неподдельным восторгом обсуждали тягу в кирпичной печи для пиццы на заднем дворе.

Гнаться по респектабельному пригороду за мужчиной, облаченным исключительно в стринги из кожи аллигатора.

Случайно открыть не ту дверь в отеле и застать даму в корсете, которая клюшкой для гольфа методично отрабатывала удар по тестикулам связанного джентльмена.

Помочь экоактивистам остановить грузовик зоопарка и выпустить на волю белого медведя, который тут же с благодарностью растерзал нескольких спасителей и убежал в город, став звездой местных соцсетей.

Познакомиться с каскадером, который во время футбольного матча сделал сальто назад, порвал штаны, явив стадиону свои гениталии, а неделю спустя втянул меня в мошенническую схему с криптовалютой (признаться, из всех грехов Вайс-Сити по-настоящему омерзительным мне показался только обман инвесторов в метавселенной — тут даже у меня есть принципы).

А если вы устанете от улиц и включите внутриигровой телевизор, вас ждут реалити-шоу о сексуально озабоченных стариках и увлекательная телеигра, где участницы должны опознать мужчин, глядя исключительно на фотографии их пенисов.

При этом сама криминальная ремесленность обрела суровую вязкость Red Dead Redemption 2. Прошли времена, когда можно было безнаказанно косить полицию из пулемета с автоприцелом. Теперь копы умны, переговариваются по рации и запоминают приметы, вынуждая вас возить в багажнике сменную одежду. Чтобы не получить в местной системе психологического профилирования ярлык «психопата» (что усложнит вам жизнь), во время ограбления заправки лучше аккуратно прострелить кассиру коленную чашечку — он реалистично отползет в угол, дав вам время уйти. А угон дорогих спорткаров теперь требует взлома электроники с помощью клонировщика ключей, так что первые десятки часов вы будете скромно ездить на ржавых корытах, вслушиваясь в подкасты о серийных убийцах из GTA IV или классический рок-хит, название которого мне под страхом смерти запрещает упоминать эмбарго издателя.

Однажды ночью я забрался на самую высокую гору Леониды. Далеко внизу, на десятки миль, расстилался Вайс-Сити — мириады мерцающих огней, среди которых прямо сейчас тридцать три тысячи уникальных алгоритмических душ жили своей жизнью, ездили по расписанию на автобусах, нюхали кокаин с лезвий ножей и ругались в соцсетях. Люсия посмотрела вниз и тихо сказала Джейсону, что это великолепно. Он согласился. Согласился и я — человек, сидящий перед экраном в реальности, которая на фоне этого цифрового Вавилона вдруг показалась подозрительно плоской и недостаточно прорисованной.

И все таки, сюжет во второй половине начинает буксовать, но пара держит. Несколько концовок. Счастливые в этом мире криминала редки, но не невозможны. Даже если бы остальное не работало, Джейсон, Люсия и то, что между ними, протащили бы до финиша.

Я не хотел отпускать контроллер. Не из-за эмбарго, а потому что не мог. Леонида осталась во мне, бесконечный сад расходящихся тропок, где каждое преступление порождает новое, а любовь двух воров отражается в бесконечных зеркалах симуляции.

Примечание: Если после прочтения этого текста вы испытываете экзистенциальное головокружение, вот несколько способов подготовить свою психику к переезду в штат Леонида:

Литературный практикум: Прочитайте рассказ Хорхе Луиса Борхеса «Тлён, Укбар, Orbis Tertius» — историю о том, как тайное общество интеллектуалов написало многотомную энциклопедию вымышленной планеты с такой подробностью, что реальный мир начал уступать место выдумке.

Прочитайте рассказ Хорхе Луиса Борхеса «Тлён, Укбар, Orbis Tertius» — историю о том, как тайное общество интеллектуалов написало многотомную энциклопедию вымышленной планеты с такой подробностью, что реальный мир начал уступать место выдумке. Бытовой ролевой отыгрыш: Купите в мебельном магазине самый сложный журнальный столик в разобранном виде. Включите на полную громкость пуэрториканский реггетон (подойдет Bad Bunny), наденьте резиновые шлепанцы и попытайтесь собрать столик, периодически выглядывая в окно и проверяя, не бежит ли по вашему двору белый медведь или сосед в стрингах из аллигатора. Вы сэкономите $79,99 и получите честные 60 кадров в секунду.

Купите в мебельном магазине самый сложный журнальный столик в разобранном виде. Включите на полную громкость пуэрториканский реггетон (подойдет Bad Bunny), наденьте резиновые шлепанцы и попытайтесь собрать столик, периодически выглядывая в окно и проверяя, не бежит ли по вашему двору белый медведь или сосед в стрингах из аллигатора. Вы сэкономите $79,99 и получите честные 60 кадров в секунду. Кинематографическая терапия: Посмотрите фильм «Шоу Трумана» (1998) задом наперед — как историю о человеке, который добровольно сбежал из скучной реальности в уютный павильон, где парикмахерские работают в три часа ночи, а за вежливое выбрасывание мусора в урну невидимый режиссер начисляет очки эмпатии.

Ах, да. Читать вообще полезно. Хотя бы ценники… и Уголовный кодекс.