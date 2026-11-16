Причастие, экстази и плюшевые костюмы — сериал Netflix «Тело» скрестил «Дрянных девчонок» с оккультным хоррором

Что может быть безжалостнее и склоннее к осуждению, чем девочка-подросток? Ответ прост: католическая церковь. К счастью для зрителей, новый восьмисерийный триллер Netflix соединяет обе эти стихии в равных пропорциях.

Создательница мрачного тру-крайм-хита «Под мостом» Куинн Шепард возвращается с новым проектом «Тело» (The Body) — дерзким, провокационным и упоительно кэмповым гибридом подростковой драмы, оккультного триллера и черной комедии. Сериал с первых же кадров открыто признается в любви к золотому фонду молодежного кино рубежа тысячелетий: от «Жестоких игр» и «Дрянных девчонок» до «Добейся успеха», «Тела Дженнифер» и «Небесных созданий» Питера Джексона.

На дворе — Хэллоуин 2004 года. В элитной католической старшей школе где-то на северо-востоке США царит строгая кастовая иерархия, не уступающая ватиканской. На самой вершине пищевой цепочки восседает женская танцевальная команда «Львицы», которой заправляют две неразлучные подруги и сокапитаны — Аня (Кристина Богич) и Элиз (Сара Бустани). Девушки в шутку называют друг друга «женами» и отчаянно балансируют на грани взрывоопасного эротического притяжения: если Элиз уже готова признать свои чувства, то Аня намертво застыла в глухом отрицании.

На самом дне школьного социума прозябают брат и сестра — Лео (Джексон Келли) и Лисбет (Джина Месарос), недавно переведенные с домашнего обучения дети фанатично религиозной, психически нездоровой матери (Луиза Краузе). Лео кажется безобидным тихим чудаком (хотя его пугающие рисунки и одержимость одноклассницей намекают на обратное), а Лисбет — классическая белая ворона, готовая продать душу, лишь бы пробиться в круг избранных.

Обряд инициации в «Доме Дьявола»

Шанс выпадает, когда ведущая танцовщица «Львиц» ломает лодыжку за две недели до регионального чемпионата. На экстренном кастинге неуклюжую Лисбет легко обходит талантливая Грейс (София Уайли) — благочестивая племянница директора школы, отца Франклина (Ннамди Асомуга). Из чистого снисхождения Аня приглашает отвергнутую Лисбет на закрытую хэллоуинскую вечеринку в заброшенный монастырь, прозванный в округе «Домом Дьявола».

Ночью праздник стремительно выходит из-под контроля. Пока Лисбет, пытаясь соответствовать развратному дресс-коду, щеголяет в самодельном костюме «Шалавы-Иисуса» из простыни, а колонки разрываются от хитов начала нулевых, таблетки экстази идут по кругу как леденцы. Кульминацией ночи становится шуточный оккультный обряд посвящения новенькой Грейс. Танцовщицы водят хоровод и скандируют: «Князь Тьмы, прими в дар эту пресвятую непорочную девственницу, а взамен позволь нам занять призовое место на региональных!».

Утром похмельные школьницы обнаруживают Грейс в постели в состоянии глубокой комы. А ушлый аутсайдер Лисбет — с компрометирующими уликами на руках — получает идеальный рычаг шантажа, чтобы заставить королеву школы Аню дружить с ней взамен на клятву молчания.

Однако удержать тайну за зубами не удается. Вскоре у самих «Львиц» начинаются пугающие галлюцинации, припадки и судороги, которые перерастают в эпидемию массовой истерии, охватывающую весь городок.

Капсула времени 2004 года: мир за секунду до соцсетей

Шепард выстраивает блестящую параллель между пубертатом и религиозным догматизмом: и то и другое всепоглощающе, дарит моменты эйфории, питается чувством глубокого стыда и бывает смертельно опасным. Сериал упивается визуальным символизмом (количество извивающихся змей в кадре зашкаливает) и хулиганским монтажом: открывающая сцена параллельно склеивает таинство святого причастия в часовне с откровенной растяжкой полуобнаженных гимнасток на школьном газоне, а в туалете католической школы старшеклассницы буднично нюхают кокаин прямо под распятием.

Для миллениалов, чья юность пришлась на 2004 год, сериал работает как машина времени с физиологическим эффектом присутствия. На экранах мелькают стразы на плюшевых спортивных костюмах Juicy Couture, узкие шарфики-удавки на шее, реалити-шоу «Простая жизнь» с Пэрис Хилтон по телевизору и неубиваемые телефоны Nokia, на которых сообщения набирали вслепую многократным нажатием кнопок Т9. Под саундтрек из треков OutKast (Hey Ya!), Сиары, Шона Пола и Келли Кларксон «Тело» фиксирует уникальный исторический момент — последние вздохи человечества перед появлением глобальных соцсетей и смартфонов. Эпоху, когда слухи уже летали со скоростью звука, но цифровые улики еще можно было легко удалить и похоронить навсегда.

Конечно, как и многие современные стриминговые проекты, восьмисерийный хронометраж местами провисает и выиграл бы от сокращения на пару серий, а второстепенные парни-укурщики выглядят куда бледнее центрального женского трио.

Но в главном сериал бьет без промаха, даря зрителям неизмеримо больше живого драйва, чем мрачная и тяжеловесная «Эйфория». Опираясь на традиции британской драмы Кэрол Морли «Падение» (The Falling) и культовой ленты «Тринадцать», сериал препарирует темную механику девичьей дружбы, стадного инстинкта и манипуляций. Любой, кто когда-либо был девочкой-подростком, подтвердит: психологический ад взросления ничем не уступает одержимости демонами.

Примечания:

Феномен «Массовой психогенной истерии» (Реальная основа сюжета): Хотя в сериале есть густой мистический флер, сюжет про «эпидемию судорог и обмороков у школьниц» опирается на реальный медицинский и исторический феномен (в частности, знаменитый случай в американском городке Ле-Рой, штат Нью-Йорк, в 2011 году, когда у дюжины чирлидерш одновременно начались необъяснимые нервные тики, судороги и голосовые спазмы, а также сюжет британского фильма «Падение» / The Falling 2014 года с молодой Флоренс Пью и Мэйси Уильямс). В закрытых женских коллективах с жестким подавлением эмоций стресс и чувство вины могут вызывать цепную психосоматическую реакцию, неотличимую от «бесноватости» Средневековья. Кто такая Куинн Шепард (Quinn Shephard)? Шоураннер проекта — вундеркинд американского инди-кино. Свой первый полнометражный фильм «Вина» (Blame) она написала, спродюсировала, срежиссировала и сыграла в нем главную роль в возрасте всего 20 лет! В 2024 году она выпустила высоко оцененный критиками сериал Hulu «Под мостом» (Under the Bridge с Лили Глэдстоун и Райли Кио) о реальном убийстве девочки-подростка сверстницами в Канаде в 1997 году. Тема подростковой женской жестокости и травмы 90-х/00-х — ее главный авторский конек. Фильм «Небесные создания» (Heavenly Creatures, 1994): Ранний шедевр Питера Джексона (снятый задолго до «Властелина колец» и открывший миру Кейт Уинслет) — эталонная драма о двух школьницах, чья одержимая дружба и общий вымышленный мир привели к жестокому преступлению. Техническая деталь эпохи — «Multi-tap texting» (Печать на кнопочных телефонах): Забавная деталь быта 2004 года: чтобы написать букву «S» в СМС на телефоне Nokia 3310 без словаря Т9, нужно было быстро нажать клавишу «7» четыре раза подряд. Для современного поколения зумеров эта механика выглядит как древняя клинопись, но в сюжете триллера она играет важную роль: в 2004 году снять компромат на мыльницу или старый телефон и уничтожить единственную флешку/пленку означало реально стереть событие из истории (никаких автоматических бэкапов в iCloud еще не существовало!). Квир без подтекста: В отличие от «Жестоких игр» или «Дрянных девчонок», здесь квирность не намёк, а центральная линия — Аня в отрицании, Элиз в любви, Лизбет использует это. Шепард не прячет. Религия и подростковость: Параллель проведена жёстко — оба всепоглощающие, эйфорические, опасные. Распятие нависает над каждым грехом, школьные кодексы святее библейских. Ритуал с «девственной жертвой» — гипертрофия католического стыда. Сравнения: «Жестокие игры» — кокс в туалете, манипуляции. «Добейся успеха» — танцы и иерархия. «Тело Дженнифер» — сверхъестественное и сексуальность. «Небесные создания» и «Тринадцать» — токсичная интенсивность женской дружбы. «Эйфория» проигрывает по веселью и кэмпу.

Рекомендации:

Идеальное попадание: Если вам нравятся сериалы «Шершни» (Yellowjackets — где тоже смешан женский школьный спорт, оккультизм и травма), «Леденящие душу приключения Сабрины», а также культовая черная комедия «Смертельное влечение» (Heathers) и «Тело Дженнифер».

Если вам нравятся сериалы «Шершни» (Yellowjackets — где тоже смешан женский школьный спорт, оккультизм и травма), «Леденящие душу приключения Сабрины», а также культовая черная комедия «Смертельное влечение» (Heathers) и «Тело Дженнифер». Для тех, кто устал от «Эйфории»: В отличие от сериала Сэма Левинсона, который часто обвиняют в чрезмерной мрачности и мужском взгляде (male gaze), «Тело» сохраняет баланс между психологической драмой и легкой самоиронией в стиле 2000-х.

В отличие от сериала Сэма Левинсона, который часто обвиняют в чрезмерной мрачности и мужском взгляде (male gaze), «Тело» сохраняет баланс между психологической драмой и легкой самоиронией в стиле 2000-х. Предостережение: Не ждите чистого скример-хоррора в духе «Заклятия» — мистика здесь служит скорее зеркалом внутренней вины и подавленной сексуальности героинь.

Не ждите идеального темпа или глубокой мистики. Это в первую очередь история про дружбу, стыд, манипуляции и то, как религия и подростковость пожирают изнутри. Девочки здесь умные, жестокие и очень живые. Для вечера, когда хочется чего-то стильного, сексуального и слегка дьявольского, без необходимости разгадывать большой заговор. Если первый эпизод с ритуалом зайдёт — остальное тоже. Это оригинальная история, не ремейк и не приквел, и в 2026 году это уже само по себе приятно.