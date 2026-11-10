Новая реальность Голливуда — Paramount-Warner ставит $30 миллиардов на ИИ, а звезды сдают в аренду своих цифровых двойников
10.11.2026, 7:51, Бизнес
Теги: Безработица, Кино, Работа, Развлечения, Телевидение, Технологии
Дэвид Эллисон очень оптимистичен насчёт творческого потенциала ИИ: «Это может стать самым большим творческим прорывом в современной истории».
В своем первом выступлении во главе объединенной мегаимперии Paramount и Warner Bros. глава Skydance объявил искусственный интеллект главным топливом для индустрии с бюджетом в $30 миллиардов — и в тот же день крупнейшее актерское агентство мира CAA официально запустило конвейер по сдаче цифровых клонов звезд в рекламную аренду.
В ходе своего дебютного отчета перед инвесторами в статусе гендиректора объединенного колосса Paramount и Warner Bros. Дэвид Эллисон представил новую голливудскую сверхдержаву как передовое технологическое предприятие. Центральным номером этой эквилибристики стала безоговорочная поддержка искусственного интеллекта — при одновременном показательном презрении к дешевому «нейросетевому шлаку» (AI slop).
Усидеть на этих двух стульях непросто. С одной стороны, в цехах традиционного Голливуда ИИ воспринимают как всадника Апокалипсиса, грозящего уничтожить профессию декораторов, массовки и локейшн-менеджеров. С другой — технология уже вросла в кровеносную систему кинобизнеса: достаточно вспомнить визуальную ИИ-студию Бена Аффлека, чьи инструменты Netflix уже применил при производстве более 300 фильмов и сериалов.
Выступая перед аналитиками Уолл-стрит, Эллисон заявил, что ИИ позволит его студиям снимать контент быстрее и радикально дешевле, сравнив нынешний сдвиг с приходом компьютерной графики (CGI) в начале 1990-х. Объединенная империя Skydance планирует ежегодно вливать в производство контента астрономические $30 миллиардов — от престижных драм HBO и процедуралов CBS до реалити-шоу MTV, трансляций НФЛ и полнометражных блокбастеров.
— Нельзя недооценивать ту бешеную скорость, с которой развивается эта технология, — подчеркнул Эллисон, предварительно подстелив соломку дежурным комплиментом авторам: — В мире, заваленном дешевым ИИ-мусором, по-настоящему штучный, рукотворный сторителлинг всегда будет цениться на вес золота.
Позиция Эллисона объясняется просто: он — прямой наследник многомиллиардной техноимперии Oracle своего отца Ларри Эллисона, разбогатевшего в том числе на облачной инфраструктуре для ИИ (неслучайно во время звонка гендиректор отдельно похвалил корпоративные системы Oracle Fusion, на которые переводят бухгалтерию и бэк-офис обеих киностудий). Своим главным защитным рвом против наплыва самодеятельного ИИ-контента Эллисон считает библиотеку интеллектуальной собственности — в портфеле его объединенной компании насчитывается ровно 40 франшиз-миллиардников, которые призваны удерживать более 203 миллионов подписчиков грядущего единого стриминга Paramount+ и HBO Max.
Чтобы проиллюстрировать творческую пользу нейросетей, глава студии обратился к истории своей любимой франшизы «Терминатор»:
— ИИ действительно обладает потенциалом стать величайшим катализатором творчества в современной истории, — с энтузиазмом заявил Эллисон. — В последний раз мы видели нечто подобное на заре 90-х с появлением CGI и цифрового композитинга, подаривших нам «Парк Юрского периода» и «Терминатора 2». Трудно представить, что влияние ИИ окажется меньшим. Если вернуться в 1983 год, когда Джеймс Кэмерон снимал первого «Терминатора», тот фильм обошелся всего в $4 миллиона. Попробуй вы сегодня переснять ту же картину кадр в кадр традиционным способом — бюджет раздуется до $60–70 миллионов! Индустрия сегодня просто боится рисковать такими деньгами ради оригинальных идей. Инструменты ИИ сделают бюджеты подъемными, а значит — развяжут руки авторам для смелых историй.
Примечательно, что сам Джеймс Кэмерон — давний союзник «команды Эллисона» в битве против Netflix за активы Warner Bros. — полностью разделяет этот прагматизм: еще в сентябре его компания Lightstorm приобрела профильный ИИ-стартап для автоматизации 3D-постпродакшена. Кроме того, именно алгоритмы искусственного интеллекта помогут Эллисону провести масштабную оптимизацию расходов на $6 миллиардов после слияния студий и всего за год объединить техническую базу платформ Paramount+ и HBO Max.
Синхронный ответ рынка: Агентство CAA запускает «фабрику цифровых звезд»
Пока Эллисон объяснял инвесторам макроэкономику ИИ-кинематографа, его тезис о неизбежности технологического перехода получил мгновенное подтверждение на рынке рекламы. В тот же время, влиятельнейшее голливудское актерское агентство CAA (Creative Artists Agency) совместно с рекламным гигантом Ogilvy объявило о запуске ИИ-платформы ECHO.
Новый инструмент позволяет мировым брендам штамповать рекламные ролики с участием голливудских небожителей первой величины без необходимости вызывать живых актеров на съемочную площадку.
Платформа подключена к закрытому цифровому хранилищу The CAA Vault, где содержатся оцифрованные 3D-слепки внешности, тембры голоса и мимика клиентов агентства, давших согласие на участие в программе. Теперь вместо многодневных изматывающих съемок актеру достаточно один раз заглянуть в студию: на базе короткой сессии нейросеть ECHO сгенерирует до 50 готовых рекламных роликов под любые тренды TikTok и локальные рынки, сокращая расходы брендов на производство на 75 процентов.
При этом интересы «кожаных оригиналов» надежно защищены контрактами: звезда лично утверждает каждый сгенерированный ролик и получает гонорар за использование своего аватара, а на видео в обязательном порядке ставится видимый водяной знак: «Одобрено [Имя Звезды] | Воссоздано с помощью ИИ». По словам директора по инновациям Ogilvy Кэрол Рид, это доказывает простую вещь: потребители больше не боятся самого факта использования ИИ (буквально в прошлом месяце шведский концерн SKF с успехом «воскресил» в рекламе подшипников цифровую Грету Гарбо) — зрителям лишь важно знать, что живой артист контролирует процесс и получает за это свои деньги.
Примечания:
- Мегаслияние Skydance, Paramount и Warner Bros.: Главный тектонический сдвиг медиарынка 2025–2026 годов: компания Дэвида Эллисона Skydance Media при финансовой поддержке капиталов Ларри Эллисона (Oracle) сначала поглотила Paramount Global, а затем выиграла войну у Netflix за активы Warner Bros. Discovery, создав невиданного прежде гиганта, объединившего библиотеки HBO, Warner и Paramount под одной крышей.
- ИИ-студия Бена Аффлека (Artists Equity / InterPositive): VFX-компания Аффлека занимается «невидимым ИИ» для кино: нейросети автоматически затирают страховочные тросы каскадеров, меняют погоду в кадре, омолаживают дублеров и сводят звук, экономя студиям миллионы долларов на рутинном постпродакшене без потери художественного качества.
- Что такое «NIL moment» (Name, Image, Likeness)? Термин изначально он пришел из студенческого спорта США, когда спортсменам разрешили легально продавать права на свое «Имя, Изображение и Сходство» в видеоиграх (например, в симуляторах EA Sports). Теперь эта юридическая модель перенесена на всех голливудских звезд: твоя цифровая оболочка становится отдельным активом, который работает на тебя в рекламе, пока ты спишь или снимаешься в серьезном драматическом кино.
Рекомендации:
- Для всех, кто занимается творчеством (текст, музыка, визуал): Относитесь к современным генеративным моделям (Suno, Midjourney, Claude, Sora) как к исполнительскому составу под вашим дирижерским пультом. Машина не способна пережить человеческий опыт, боль, иронию или ностальгию — это привносите только вы (через текст, отбор удачных дублей, редактуру и вкус). Но как инструмент аранжировки и воплощения вашей идеи ИИ уже сегодня не имеет равных в истории человечества. ИИ уже не «грядущая угроза», а рабочий инструмент. Отрицать это — как отрицать CGI в 1993-м.
- Смотреть стоит не на громкие заявления, а на конкретные внедрения: Как CAA даёт звёздам контроль над цифровыми копиями, как студии снижают бюджеты рискованных проектов. Если индустрия научится использовать ИИ как «разблокировщик», а не замену, получится больше оригинальных историй, а не меньше.
- Тем, кто боится «шлака»: премиум-контент никуда не денется. Просто теперь его можно делать дешевле и быстрее. Вопрос не в том, использовать ИИ или нет. Вопрос в том, кто будет контролировать правила. Пока что студии и агентства уже строят инфраструктуру. Профсоюзам остаётся либо договариваться, либо опоздать.
Почему «закрывать глаза» на ИИ в творчестве поздно и глупо?
В истории искусства этот цикл повторяется каждые 30–50 лет с точностью часового механизма:
- Эффект «Фонографа и Фотоаппарата»:
- В 1850-х годах академические живописцы проклинали изобретение фотографии, крича, что «механическая коробка убила душу портрета». В итоге фотография освободила художников от скучного копирования лиц богачей и подарила миру импрессионизм, кубизм и авангард.
- В 1980-х годах профсоюзы музыкантов в Великобритании на полном серьезе требовали законодательно запретить синтезаторы и драм-машины, потому что один человек с синтезатором Roland лишал работы целый симфонический оркестр. Если бы луддиты тогда победили, мы бы никогда не услышали ни Yazoo, ни Depeche Mode, ни музыку в стиле House.
- В 1993 году, когда Спилберг показал динозавров в «Парке Юрского периода», мастера кукольной покадровой анимации (stop-motion) тоже говорили о смерти кино.
- Разделение на «ИИ как костыль для ленивых» и «ИИ как экзоскелет для творца»:
Эллисон очень точно разграничил понятия «AI slop» (когда человек без вкуса и мысли нажимает одну кнопку, получая тонну пластикового мусора, как в «Одиссее» Маска) и «AI как творческий анлок» (когда человек со своим уникальным видением, своим текстом, своей драматургией использует нейросеть как бесплатный оркестр или студию спецэффектов).
- Снижение порога входа (Пример с «Терминатором»):
Аргумент Эллисона про $4 миллиона против $70 миллионов — железобетонный. Сегодня талантливый режиссер с оригинальным, мрачным, нестандартным сценарием не может снять научную фантастику, потому что студия не даст ему $100 млн без гарантии кассы (отсюда бесконечные сиквелы «Человека-паука»). ИИ впервые за полвека возвращает автору независимость: тебе больше не нужно клянчить миллионы у продюсеров, чтобы визуализировать мир у себя в голове или записать музыкальный альбом на собственные стихи.