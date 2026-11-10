Новая реальность Голливуда — Paramount-Warner ставит $30 миллиардов на ИИ, а звезды сдают в аренду своих цифровых двойников

Дэвид Эллисон очень оптимистичен насчёт творческого потенциала ИИ: «Это может стать самым большим творческим прорывом в современной истории».

В своем первом выступлении во главе объединенной мегаимперии Paramount и Warner Bros. глава Skydance объявил искусственный интеллект главным топливом для индустрии с бюджетом в $30 миллиардов — и в тот же день крупнейшее актерское агентство мира CAA официально запустило конвейер по сдаче цифровых клонов звезд в рекламную аренду.

В ходе своего дебютного отчета перед инвесторами в статусе гендиректора объединенного колосса Paramount и Warner Bros. Дэвид Эллисон представил новую голливудскую сверхдержаву как передовое технологическое предприятие. Центральным номером этой эквилибристики стала безоговорочная поддержка искусственного интеллекта — при одновременном показательном презрении к дешевому «нейросетевому шлаку» (AI slop).

Усидеть на этих двух стульях непросто. С одной стороны, в цехах традиционного Голливуда ИИ воспринимают как всадника Апокалипсиса, грозящего уничтожить профессию декораторов, массовки и локейшн-менеджеров. С другой — технология уже вросла в кровеносную систему кинобизнеса: достаточно вспомнить визуальную ИИ-студию Бена Аффлека, чьи инструменты Netflix уже применил при производстве более 300 фильмов и сериалов.

Выступая перед аналитиками Уолл-стрит, Эллисон заявил, что ИИ позволит его студиям снимать контент быстрее и радикально дешевле, сравнив нынешний сдвиг с приходом компьютерной графики (CGI) в начале 1990-х. Объединенная империя Skydance планирует ежегодно вливать в производство контента астрономические $30 миллиардов — от престижных драм HBO и процедуралов CBS до реалити-шоу MTV, трансляций НФЛ и полнометражных блокбастеров.

— Нельзя недооценивать ту бешеную скорость, с которой развивается эта технология, — подчеркнул Эллисон, предварительно подстелив соломку дежурным комплиментом авторам: — В мире, заваленном дешевым ИИ-мусором, по-настоящему штучный, рукотворный сторителлинг всегда будет цениться на вес золота.

Позиция Эллисона объясняется просто: он — прямой наследник многомиллиардной техноимперии Oracle своего отца Ларри Эллисона, разбогатевшего в том числе на облачной инфраструктуре для ИИ (неслучайно во время звонка гендиректор отдельно похвалил корпоративные системы Oracle Fusion, на которые переводят бухгалтерию и бэк-офис обеих киностудий). Своим главным защитным рвом против наплыва самодеятельного ИИ-контента Эллисон считает библиотеку интеллектуальной собственности — в портфеле его объединенной компании насчитывается ровно 40 франшиз-миллиардников, которые призваны удерживать более 203 миллионов подписчиков грядущего единого стриминга Paramount+ и HBO Max.

Чтобы проиллюстрировать творческую пользу нейросетей, глава студии обратился к истории своей любимой франшизы «Терминатор»:

— ИИ действительно обладает потенциалом стать величайшим катализатором творчества в современной истории, — с энтузиазмом заявил Эллисон. — В последний раз мы видели нечто подобное на заре 90-х с появлением CGI и цифрового композитинга, подаривших нам «Парк Юрского периода» и «Терминатора 2». Трудно представить, что влияние ИИ окажется меньшим. Если вернуться в 1983 год, когда Джеймс Кэмерон снимал первого «Терминатора», тот фильм обошелся всего в $4 миллиона. Попробуй вы сегодня переснять ту же картину кадр в кадр традиционным способом — бюджет раздуется до $60–70 миллионов! Индустрия сегодня просто боится рисковать такими деньгами ради оригинальных идей. Инструменты ИИ сделают бюджеты подъемными, а значит — развяжут руки авторам для смелых историй.

Примечательно, что сам Джеймс Кэмерон — давний союзник «команды Эллисона» в битве против Netflix за активы Warner Bros. — полностью разделяет этот прагматизм: еще в сентябре его компания Lightstorm приобрела профильный ИИ-стартап для автоматизации 3D-постпродакшена. Кроме того, именно алгоритмы искусственного интеллекта помогут Эллисону провести масштабную оптимизацию расходов на $6 миллиардов после слияния студий и всего за год объединить техническую базу платформ Paramount+ и HBO Max.

Синхронный ответ рынка: Агентство CAA запускает «фабрику цифровых звезд»

Пока Эллисон объяснял инвесторам макроэкономику ИИ-кинематографа, его тезис о неизбежности технологического перехода получил мгновенное подтверждение на рынке рекламы. В тот же время, влиятельнейшее голливудское актерское агентство CAA (Creative Artists Agency) совместно с рекламным гигантом Ogilvy объявило о запуске ИИ-платформы ECHO.

Новый инструмент позволяет мировым брендам штамповать рекламные ролики с участием голливудских небожителей первой величины без необходимости вызывать живых актеров на съемочную площадку.

Платформа подключена к закрытому цифровому хранилищу The CAA Vault, где содержатся оцифрованные 3D-слепки внешности, тембры голоса и мимика клиентов агентства, давших согласие на участие в программе. Теперь вместо многодневных изматывающих съемок актеру достаточно один раз заглянуть в студию: на базе короткой сессии нейросеть ECHO сгенерирует до 50 готовых рекламных роликов под любые тренды TikTok и локальные рынки, сокращая расходы брендов на производство на 75 процентов.

При этом интересы «кожаных оригиналов» надежно защищены контрактами: звезда лично утверждает каждый сгенерированный ролик и получает гонорар за использование своего аватара, а на видео в обязательном порядке ставится видимый водяной знак: «Одобрено [Имя Звезды] | Воссоздано с помощью ИИ». По словам директора по инновациям Ogilvy Кэрол Рид, это доказывает простую вещь: потребители больше не боятся самого факта использования ИИ (буквально в прошлом месяце шведский концерн SKF с успехом «воскресил» в рекламе подшипников цифровую Грету Гарбо) — зрителям лишь важно знать, что живой артист контролирует процесс и получает за это свои деньги.

Примечания:

Мегаслияние Skydance, Paramount и Warner Bros.: Главный тектонический сдвиг медиарынка 2025–2026 годов: компания Дэвида Эллисона Skydance Media при финансовой поддержке капиталов Ларри Эллисона (Oracle) сначала поглотила Paramount Global, а затем выиграла войну у Netflix за активы Warner Bros. Discovery, создав невиданного прежде гиганта, объединившего библиотеки HBO, Warner и Paramount под одной крышей.

Главный тектонический сдвиг медиарынка 2025–2026 годов: компания Дэвида Эллисона Skydance Media при финансовой поддержке капиталов Ларри Эллисона (Oracle) сначала поглотила Paramount Global, а затем выиграла войну у Netflix за активы Warner Bros. Discovery, создав невиданного прежде гиганта, объединившего библиотеки HBO, Warner и Paramount под одной крышей. ИИ-студия Бена Аффлека (Artists Equity / InterPositive): VFX-компания Аффлека занимается «невидимым ИИ» для кино: нейросети автоматически затирают страховочные тросы каскадеров, меняют погоду в кадре, омолаживают дублеров и сводят звук, экономя студиям миллионы долларов на рутинном постпродакшене без потери художественного качества.

VFX-компания Аффлека занимается «невидимым ИИ» для кино: нейросети автоматически затирают страховочные тросы каскадеров, меняют погоду в кадре, омолаживают дублеров и сводят звук, экономя студиям миллионы долларов на рутинном постпродакшене без потери художественного качества. Что такое «NIL moment» (Name, Image, Likeness)? Термин изначально он пришел из студенческого спорта США, когда спортсменам разрешили легально продавать права на свое «Имя, Изображение и Сходство» в видеоиграх (например, в симуляторах EA Sports). Теперь эта юридическая модель перенесена на всех голливудских звезд: твоя цифровая оболочка становится отдельным активом, который работает на тебя в рекламе, пока ты спишь или снимаешься в серьезном драматическом кино.

Рекомендации:

Для всех, кто занимается творчеством (текст, музыка, визуал): Относитесь к современным генеративным моделям (Suno, Midjourney, Claude, Sora) как к исполнительскому составу под вашим дирижерским пультом. Машина не способна пережить человеческий опыт, боль, иронию или ностальгию — это привносите только вы (через текст, отбор удачных дублей, редактуру и вкус). Но как инструмент аранжировки и воплощения вашей идеи ИИ уже сегодня не имеет равных в истории человечества. ИИ уже не «грядущая угроза», а рабочий инструмент. Отрицать это — как отрицать CGI в 1993-м.

Относитесь к современным генеративным моделям (Suno, Midjourney, Claude, Sora) как к исполнительскому составу под вашим дирижерским пультом. Машина не способна пережить человеческий опыт, боль, иронию или ностальгию — это привносите только вы (через текст, отбор удачных дублей, редактуру и вкус). Но как инструмент аранжировки и воплощения вашей идеи ИИ уже сегодня не имеет равных в истории человечества. ИИ уже не «грядущая угроза», а рабочий инструмент. Отрицать это — как отрицать CGI в 1993-м. Смотреть стоит не на громкие заявления, а на конкретные внедрения: Как CAA даёт звёздам контроль над цифровыми копиями, как студии снижают бюджеты рискованных проектов. Если индустрия научится использовать ИИ как «разблокировщик», а не замену, получится больше оригинальных историй, а не меньше.

Как CAA даёт звёздам контроль над цифровыми копиями, как студии снижают бюджеты рискованных проектов. Если индустрия научится использовать ИИ как «разблокировщик», а не замену, получится больше оригинальных историй, а не меньше. Тем, кто боится «шлака»: премиум-контент никуда не денется. Просто теперь его можно делать дешевле и быстрее. Вопрос не в том, использовать ИИ или нет. Вопрос в том, кто будет контролировать правила. Пока что студии и агентства уже строят инфраструктуру. Профсоюзам остаётся либо договариваться, либо опоздать.

Почему «закрывать глаза» на ИИ в творчестве поздно и глупо?

В истории искусства этот цикл повторяется каждые 30–50 лет с точностью часового механизма: