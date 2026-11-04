Порхать до того, как ужалить: сериал «Величайший» рассказывает историю рождения Мухаммеда Али

Джаален Бест совершает звёздный прорыв в неровном, но впечатляющем сериале Amazon о молодом Кассиусе Клее.

Если бы мы решили перечислить все книги, фильмы и документалки о Мухаммеде Али, в статье просто не осталось бы места для рецензии на новый восьмисерийный проект Prime Video. Невольно возникает вопрос: а так ли уж нужна миру еще одна экранизация его биографии? К счастью, сериал шоураннера Бена Уоткинса отвечает на него оглушительным «да».

В самом кастинге таится очаровательный каламбур: студия Amazon и создатель сериала Бен Уоткинс («Алекс Кросс») доверили главную роль в сериале «Величайший» (The Greatest) малоизвестному молодому актеру по фамилии Бест (Jaalen Best — буквально «Лучший»). Это примерно как если бы Джона Хэмма (Hamm — «Ветчина») утвердили на роль английского философа XVI века в исторической драме с лаконичным названием «Бекон».

Впрочем, ирония быстро сменяется восхищением: Джаален Бест действительно оказывается лучшим, что есть в «Величайшем». Он берет на себя титаническую задачу — воплотить на экране восходящую звезду бокса Кассиуса Клея в самый канун его духовного перерождения в Мухаммеда Али. Клей/Али остается одной из самых узнаваемых фигур XX века, чья пластика, мимика и манера речи давно разобраны на цитаты и растиражированы сотнями пародистов. То, как юный Бест улавливает саму суть героя, избегая дешевого кривляния и поверхностной имитации, — настоящее актерское чудо.

Четыре года, перевернувшие спорт

Уоткинс мудро отказывается от попытки впихнуть всю необъятную жизнь боксера в один сезон. Повествование сфокусировано всего на четырех судьбоносных годах: от триумфа 18-летнего Кассиуса Марселлуса Клея на Олимпиаде 1960 года в Риме до исторического боя 1964 года, когда 22-летний парень сокрушил грозного Сонни Листона, завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе и громогласно объявил миру свое новое имя — Мухаммед Али.

Да, перед нами авторизованный байопик, местами граничащий с житием святого. Но это редкий случай агиографии, авторы которой прекрасно понимают: именно противоречия, заносчивость и «несовершенства» характера сделали Али кумиром миллионов. Сериал не сглаживает углы: при всей народной любви Клей — из-за цвета кожи, религии и вызывающе длинного языка — воспринимался белым истеблишментом США как прямая экзистенциальная угроза.

Уроки истории в сериале порой подаются прямолинейно, в лоб, но начало 1960-х на американском Юге само по себе не отличалось полутонами. Триумфатора римской Олимпиады встречают в родном Луисвилле парадом и чествуют как национального героя, но когда он пытается присесть за стойку закусочной, где продают названный в его честь «Олимпийский бургер», хозяин указывает чемпиону на дверь: «Черным заказ выдают с черного хода».

В тех случаях, когда реальная история расходится с красивым мифом, Уоткинс, подобно Джону Форду, предпочитает печатать легенду: в сериал вошла знаменитая сцена, где разгневанный Клей швыряет олимпийскую золотую медаль со старого моста в воды реки Огайо (хотя историки давно выяснили, что этот эпизод был выдуман литературным негром для первой автобиографии боксера, а реальную медаль Клей попросту потерял).

Драма вокруг ринга: семья, мафия и Малкольм Икс

Структурно «Величайший» напоминает гибрид антологии «Гений» от National Geographic и «Вражды» Райана Мерфи. Восьмисерийный хронометраж позволяет авторам развернуть вокруг главного героя сложную панораму эпохи борьбы за гражданские права, где понятие «прогресс» для каждого персонажа звучит по-своему:

Семья Клеев: Омари Хардвик выдает мощную, надрывную игру в роли Кассиуса Клея-старшего — талантливого художника, вынужденного всю жизнь красить уличные рекламные щиты, топящего горечь нереализованности в алкоголе и вспышках домашнего тиранства. Дана Гурье великолепна в образе матери боксера, Одессы «Бёрд» Клей, которая работает прислугой у белых дам, снося их высокомерные уколы, и смертельно боится пускать сына во взрослый профессиональный ринг.

Омари Хардвик выдает мощную, надрывную игру в роли Кассиуса Клея-старшего — талантливого художника, вынужденного всю жизнь красить уличные рекламные щиты, топящего горечь нереализованности в алкоголе и вспышках домашнего тиранства. Дана Гурье великолепна в образе матери боксера, Одессы «Бёрд» Клей, которая работает прислугой у белых дам, снося их высокомерные уколы, и смертельно боится пускать сына во взрослый профессиональный ринг. Трагедия Сонни Листона: Настоящим откровением становится параллельная сюжетная линия действующего чемпиона Сонни Листона (46-летний Амин Джозеф). Прошедший тюремный ад и попавший в кабалу к мафии, Листон показан не картонным злодеем, а глубоко трагической фигурой — свирепым нокаутером, отчаянно жаждущим человеческого тепла и принятия. Душераздирающий эпизод, где его будущая жена Джеральдин (Эрика Тазел) читает неграмотному Сонни вслух разгромную газетную статью о нем, на ходу выдумывая добрые слова, чтобы не ранить его чувства, — одна из эмоциональных вершин сезона.

Настоящим откровением становится параллельная сюжетная линия действующего чемпиона Сонни Листона (46-летний Амин Джозеф). Прошедший тюремный ад и попавший в кабалу к мафии, Листон показан не картонным злодеем, а глубоко трагической фигурой — свирепым нокаутером, отчаянно жаждущим человеческого тепла и принятия. Душераздирающий эпизод, где его будущая жена Джеральдин (Эрика Тазел) читает неграмотному Сонни вслух разгромную газетную статью о нем, на ходу выдумывая добрые слова, чтобы не ранить его чувства, — одна из эмоциональных вершин сезона. Духовные наставники: Переехав в Майами под крыло грубовато-отеческого тренера Анджело Данди (Джованни Рибизи), юный Кассиус перенимает искусство эпатажного шоуменства у звезды рестлинга Великолепного Джорджа (яркое камео Криса Джерико) и попадает под влияние «Нации ислама». 55-летний Майкл Или играет Малкольма Икс не плакатным трибуном, а смертельно уставшим человеком на жизненном перепутье, чей возрастной контраст с юным Бестом лишь подчеркивает пропасть между наивным чемпионом и политиком, предчувствующим собственную гибель.

Лучший бокс в истории телевидения

Но все драматические линии померкли бы, если бы сериал сфальшивил в главном — на ринге. Постановка боев в «Величайшем» на голову превосходит всё, что когда-либо снималось для малого экрана (включая пресный сериал Hulu о Майке Тайсоне).

Хореография поединков воспроизведена с документальной, почти маниакальной точностью (разве что комментатор на Олимпиаде-1960 рановато упоминает «фирменную шаркающую походку Али», которую боксер в реальности впервые продемонстрировал лишь в 1966 году в бою против Кливленда Уильямса). Джаален Бест феноменально копирует уникальный, «неправильный» стиль раннего Клея — опущенные руки, порхающую работу ног, фехтующий джеб и молниеносные уклоны корпусом.

Особенно яростным и физиологичным получился легендарный лондонский бой 1963 года против британца Генри Купера (Джулиан Льюис), когда на последних секундах четвертого раунда Купер чудовищным левым хуком отправил самоуверенного американца на канвас, а в пятом раунде Клей буквально превратил лицо британца в кровавое месиво. Если включить архивную хронику на YouTube параллельно с сериалом, сходство ракурсов и ударов поражает воображение.

«Величайший» заканчивается ровно там, где начинается главная легенда XX века. Остается лишь надеяться, что Amazon даст зеленый свет продолжению: отказ Али воевать во Вьетнаме, годы изгнания из спорта, трилогия с Джо Фрейзером, «Грохот в джунглях» с Джорджем Форманом и «Триллер в Маниле» заслуживают еще как минимум трех сезонов.

Примечания

Игра слов (Jon Hamm / Francis Bacon): Ирония над совпадением названия сериала (The Greatest — «Величайший») и фамилии актера (Jaalen Best — «Лучший»). В качестве аналогии он приводит актера Джона Хэмма (чье имя созвучно ham — «ветчина») в воображаемом сериале про английского философа Фрэнсиса Бэкона (Bacon — «бекон»). Рестлер Великолепный Джордж (Gorgeous George) и рождение треш-тока: Упомянутая встреча в 1961 году — реальный исторический факт, изменивший мировой спорт. 19-летний Кассиус Клей познакомился в Лас-Вегасе с эпатажным блондином-рестлером Великолепным Джорджем, который выходил на ринг в королевских мантиях под лакейские фанфары и оскорблял соперников. Джордж дал юноше бесценный совет: «Не будь скромным пай-мальчиком. Кричи на каждом углу, какой ты красивый и непобедимый. Половина зала купит билеты, чтобы увидеть твой триумф, а вторая половина заплатит вдвое больше за шанс увидеть, как тебе наконец заткнут рот!». Клей усвоил урок на сто процентов. Нация ислама и Малкольм Икс: Малкольм Икс (1925–1965) и религиозно-политическое движение «Нация ислама» (NOI) связаны одним из самых ярких и драматичных этапов в истории борьбы за права афроамериканцев в США. Клей начал посещать их собрания ещё до титульного боя. Смена имени произошла сразу после победы над Листоном. Малкольм Икс был его наставником, пока не произошёл разрыв с Илайджей Мухаммедом. Убийство Эмметта Тилла (1955): В сериале упоминается, как на подростка Клея повлияла гибель Эмметта Тилла. Тилл был ровесником Кассиуса (они родились с разницей в полгода). В 1955 году 14-летнего чернокожего мальчика зверски линчевали в Миссисипи по ложному навету. Для поколения Али фотографии изуродованного тела сверстника в открытом гробу стали точкой невозврата и главным триггером борьбы за гражданские права. Трагедия Сонни Листона — человека, который не умел читать: Вплоть до недавнего времени кинематограф (например, фильм Майкла Манна «Али» с Уиллом Смитом) изображал Сонни Листона просто мрачным немым чудовищем. «Величайший» впервые возвращает Листону человеческое достоинство: двадцать пятый ребенок в нищей семье издольщиков Арканзаса, он не знал даже точной даты своего рождения, всю жизнь страдал от неграмотности, а когда стал чемпионом мира и прилетел в родной город, в аэропорту его не встретил ни один журналист или чиновник. Знаменитая «Походка Али» (The Ali Shuffle): Сверхскоростное перебирание ступнями вперед-назад для дезориентации противника. В 1960 году в Риме Клей этого приема еще не знал — впервые он исполнил этот танец лишь в ноябре 1966 года в бою с Кливлендом Уильямсом.

Рекомендации: