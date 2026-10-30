Алгоритмы против кассы — китайский «Саньсиндуй» доказал, что ИИ пока не умеет продавать билеты

Первый полностью ИИ-фильм Китая провалился в прокате: «Саньсиндуй: Прошлое будущего» как эксперимент, который зрители пока не приняли.

Пока в США зрители морщились от первых минут «Одиссеи» Илона Маска, в Китае состоялся куда более масштабный коммерческий тест технологии. Первый полнометражный фильм, целиком созданный искусственным интеллектом и вышедший в широкий прокат, с треском провалился.

Научно-фантастический анимационный триллер «Саньсиндуй: Прошлое будущего» (Sanxingdui: Future Past / Past of the Future) собрал за первые дни около 1,15 миллиона юаней (примерно 160–200 тысяч долларов). При бюджете в 10 миллионов юаней (около 1,5 миллиона долларов) это катастрофа: ранние продажи билетов составили лишь 12 процентов от затрат. При этом, фильм показали более чем на 10 тысячах сеансов в день открытия — это первый случай, когда полностью ИИ-проект получил настоящий широкий прокат в крупной кинодержаве и реальные кассовые цифры.

Продюсер Цзян Дэфу, глава Bona Film Group, не скрывает:

— Мы первые, кто попробовал. Первые получили разрешение на театральный прокат. Первые прошли проверку зрителем. Это уже само по себе непросто.

Но один из зрителей сформулировал главное:

— По качеству до человеческой работы всё ещё далеко.

Картина длится 100 минут и вдохновлена знаменитыми археологическими находками культуры Саньсиндуй — бронзовыми масками, статуями и артефактами древнего царства Шу, которые до сих пор остаются одной из самых загадочных страниц китайской истории.

Сюжет переносит действие в будущее, где сверхразумный ИИ распространился по планете, человечество отдало власть алгоритмам — и мир погрузился в кризис. Герой Цзян Чэн вместе с напарником собирает шесть реликвий Саньсиндуй, чтобы расшифровать обрывочное космическое предупреждение. В процессе они раскрывают тайну женщины-астронавта Си Лин, которая путешествовала во времени в эпоху древнего Шу. Фильм пытается связать культуру Саньсиндуй с истоками мировой цивилизации и концепцией «единства в многообразии» китайской цивилизации.

Все персонажи — оригинальные цифровые актёры. Визуальный ряд и часть звука сгенерированы ИИ. Над проектом два года работал центр AIGMS компании Bona. Было создано более 1,2 миллиона исходных изображений, фильм прошёл больше сотни полных итераций. Концепция заявленa как «сотворчество духовного интеллекта»: человек отвечает за вдохновение, эстетику и финальные решения, ИИ — за массовую генерацию и исполнение. Техническую поддержку оказывала Shengshu Technology (Vidu). Фильм получил «Печать дракона» Государственного управления кино КНР с пометкой:

— Все визуальные материалы и часть звука сгенерированы искусственным интеллектом.

Перед этим его больше ста раз правили мелкими правками и пять раз — крупными.

Проект вырос из короткометражного ИИ-сериала «Саньсиндуй: Откровение будущего», который в 2024 году набрал сотни миллионов просмотров. Команда уже показала концепт-трейлер на Каннском кинофестивале и ведёт переговоры о зарубежном прокате (Малайзия, ещё 14 стран).

Это не первый полнометражный ИИ-фильм в мире — в ограниченном прокате выходили индийский мюзикл Love You и малайзийская Pirate Queen: Zheng Yi Sao. В США первый такой проект (Gods Don’t Give Gifts) готовится к ограниченному релизу. Но именно китайский фильм стал первым настоящим рыночным тестом.

При этом в Китае ИИ уже почти полностью захватил короткометражный онлайн-контент. По данным Fortune, 95 % микродрам (сверхкоротких сериалов) создаются нейросетями. Полноценный кассовый хит, снятый ИИ, кажется лишь вопросом времени. Вопрос только в том, сколько ещё провалов потребуется, прежде чем технология научится рассказывать истории, а не просто генерировать картинки.

Примечания:

Саньсиндуй — одно из самых сенсационных археологических открытий Китая (провинция Сычуань). Бронзовые маски с огромными глазами, золотая маска, статуи высотой более двух метров датируются XII–XI веками до н. э. Культура выглядит инородной по отношению к традиционному Китаю и до сих пор порождает теории от «потерянной цивилизации» до инопланетян. Китайские власти активно используют Саньсиндуй как символ древности и самобытности.

— одно из самых сенсационных археологических открытий Китая (провинция Сычуань). Бронзовые маски с огромными глазами, золотая маска, статуи высотой более двух метров датируются XII–XI веками до н. э. Культура выглядит инородной по отношению к традиционному Китаю и до сих пор порождает теории от «потерянной цивилизации» до инопланетян. Китайские власти активно используют Саньсиндуй как символ древности и самобытности. «Печать дракона» — официальный сертификат Государственного управления кино КНР, без которого фильм не может выйти в прокат. Пометка об ИИ-генерации — важный прецедент прозрачности.

— официальный сертификат Государственного управления кино КНР, без которого фильм не может выйти в прокат. Пометка об ИИ-генерации — важный прецедент прозрачности. Микродрамы — китайский феномен: сверхкороткие вертикальные сериалы (1–2 минуты серия) с драматическими клиффхэнгерами. Именно этот формат ИИ освоил быстрее всего из-за низкой стоимости и высокой скорости производства.

— китайский феномен: сверхкороткие вертикальные сериалы (1–2 минуты серия) с драматическими клиффхэнгерами. Именно этот формат ИИ освоил быстрее всего из-за низкой стоимости и высокой скорости производства. Bona Film Group — крупная частная кинокомпания Китая, известная коммерческими блокбастерами. Их решение рискнуть на ИИ-полнометражке — сигнал всей отрасли.

Рекомендации: