Resident Evil с сенобитами и БДСМ — хоррор Клайва Баркера Hellraiser: Revival

Киноманы, съехавшиеся в этом году в Техас (тот, что в США) на ежегодный жанровый смотр Fantastic Fest, столкнулись с неожиданным сюрпризом: перед каждым фестивальным сеансом крутили трейлер видеоигры.

Разумеется, речь шла не об очередной одноклеточной головоломке: этот анонс метил точно в сердце публики, готовой платить фестивальные цены за мировые премьеры независимых фильмов ужасов. Сам Пинхед приготовился к возвращению в новом проекте студии Saber Interactive — «Clive Barker’s Hellraiser: Revival».

Превью с неприкрытой фронтальной наготой, БДСМ-эстетикой и запредельной жестокостью не оставляло сомнений: перед нами далеко не семейное воскрешение сенобитов. И все же общее настроение завсегдатаев фестиваля было подпорчено долгой и печальной историей чудовищных игровых адаптаций по культовым кинофраншизам. Все заранее списали новинку со счетов: вряд ли из этого выйдет хоть что-то путное. Но, хотите верьте, хотите нет, игра оказалась чертовски увлекательной. Это мощное напоминание о том, почему мрачная вселенная Баркера оставалась достаточно популярной, чтобы триумфально вернуться сорок лет спустя.

Главным козырем «Revival» с самого старта стало прямое участие автора «Книг крови»: Баркер лично приложил руку к сценарию, насытив его сюжетными деталями, до глубины которых не дотягивали даже многие кинопродолжения его шедевра 1987 года. Сегодня тем, кто не застал премьеру сорокалетней давности, трудно передать, каким шоком для жанрового кинематографа стал оригинальный фильм. Исследуя фаустианские мотивы сквозь призму секса и насилия, Баркер затронул нечто первобытное. Он не побоялся тех бескомпромиссно взрослых тем и образов, от которых студийные боссы обычно в ужасе шарахались. Фильм был пропитан густой атмосферой и неподдельным напряжением — это было кино, казавшееся почти опасным в своей готовности зайти сколь угодно далеко.

Успех «Восставшего из ада» был настолько сокрушительным, что породил девять сиквелов и один перезапуск — и почти ничего из этого не стоило потраченного времени. На фоне недавнего успеха сериалов «Оно: Добро пожаловать в Дерри» и «Хрустальное озеро» кажется, что появление полноценного телесериала по «Hellraiser» — лишь вопрос времени.

Создателям этого неизбежного телепроекта стоило бы внимательно изучить «Revival». Игра чувствует корни «Восставшего из ада» так тонко, как не удавалось ни одному из сонма посредственных сиквелов и безликих ремейков. Перед нами напряженный сурвайвал-хоррор, явно черпающий вдохновение из лекал «Resident Evil»: смесь стелса, жесткой экономии патронов, решения загадок и выверенного менеджмента инвентаря.

«Обитель зла» с сенобитами? Местами это выдающийся игровой опыт, который с лихвой искупает несколько топорных, повторяющихся механик ровно тогда, когда это необходимо. Игра держит в непрерывном напряжении и гордо носит плашку «Строго 18+»: экстремальный боди-хоррор здесь соседствует с атрибутикой шибари и монстрами из самых темных глубин подсознания, жаждущими выпотрошить вас заживо. Эта игра искренне хочет разорвать вашу душу на куски.

Играть предстоит от первого лица за Эйдана Линча (его озвучил и сыграл разработчик и сценарист Ксавье Нельсон-младший). Не тратя времени на долгие экспозиции, сюжет сразу швыряет нас в кошмарное измерение под названием «Алая церковь». Герой попадает туда прямиком из постели после садомазохистских утех со своей девушкой Санни, в которых пара опрометчиво использовала легендарную шкатулку Лемаршана — Конфигурацию Бытия. В итоге Санни буквально разрывают на части сенобиты — демонические сущности, которым истово поклоняются адепты Алой церкви. Это значит, что первым делом вам придется скрываться и убивать сектантов, молящихся на тварей, погубивших любовь всей вашей жизни. Культистов возглавляет чудовищный лидер по имени Марлоу, который спит и видит, как бы заполучить заветную шкатулку и превратить свою паству в полноценных сенобитов.

Вам придется красться в тенях мимо фанатиков и потусторонних тварей, выживая за счет скрытности и скудного арсенала. Оружие ближнего боя ломается по мере использования, а огнестрел — дробовики, пистолеты-пулеметы и прочее вооружение — открывается постепенно. Одна из самых эффектных находок разработчиков — возможность пускать в ход саму шкатулку: с ее помощью можно телекинезом вырывать предметы окружения и швырять во врагов. Перехватить циркулярную пилу у одного мерзавца и запустить ее в глотку другому? Выглядит по-настоящему свирепо. Со временем Эйдан прокачивается до такой степени, что шкатулка начинает извергать пламя, вытягивая огонь из факелов и обращая монстров в пепел.

«Hellraiser: Revival» делает серьезную ставку на пространственные головоломки в сегментах «реального мира», но куда ярче они раскрываются в эпизодах, где вы блуждаете по Лабиринту. Спасаясь от преследующего вас по пятам сенобита, вы пробираетесь сквозь начиненный ловушками адский лабиринт, чтобы вырваться в реальность — которая, впрочем, не сильно безопаснее. Эти забеги дарят чистый адреналин, придавая динамику медитативному стелсу и пазлам, которым в современных играх часто не хватает темпа. Местами они кажутся монотонными (как и игра в целом), но за ними виден смелый почерк авторов, готовых рисковать ради баланса между скрытностью, боем и животным первобытным ужасом.

Отдельного уважения заслуживает то, насколько бескомпромиссно взрослой получилась «Revival»: по части секса и насилия она даст фору любому из фильмов франшизы (порой балансируя на грани фола — если такая грань вообще существует в мирах Баркера). Проект воспринимается неотъемлемой частью киноканона — тем более что Даг Брэдли лично вернулся к озвучке Пинхеда! — и выглядит куда более амбициозным, чем все, что выходило под этой маркой со времен второй части, «Связанных адом». Большинство хоррор-серий скатываются в утиль, пытаясь слепо копировать чужие клише, но «Revival» понимает саму суть первых двух фильмов лучше любого сиквела, погружаясь в тот инфернальный хаос, о котором киноделы десятилетиями рассуждали лишь поверхностно. Это чертовски мрачная игра с экстремальным уровнем жестокости и едким взрослым юмором: скажем, в одной из миссий продвинуться дальше по сюжету невозможно, пока вы не отыщете БДСМ-девайсы вроде шлепалок и фаллоимитаторов. Это вам явно не мамина RPG.

Конечно, игре не помешала бы еще парочка кругов полировки. Физика здесь регулярно хромает: прицеливание ведет себя своенравно, а регистрации ударов в ближнем бою не хватает точности. Распределение ресурсов сбивает с толку: в один момент ваши карманы ломятся от боеприпасов, а в следующий — битва с боссом превращается в изощренную пытку из-за пустых магазинов. Загадки с перемещением платформ при помощи шкатулки реализованы откровенно криво. Для кого-то эти шероховатости станут фатальными, но преданные фанаты ужасов легко простят недочеты ради того, в чем «Revival» чертовски хороша. Стоит добавить, что релизный билд кишел багами, но по мере прохождения игра стала вести себя приличнее (то ли спасли свежие патчи, то ли я просто притерся).

Фанаты хорроров — народ удивительно отходчивый и благодарный. Многие мои приятели с Fantastic Fest уже запоем прошли «Revival» и остались в полнейшем восторге. Всем, кто читал книги Баркера или хоть раз ловил сладкую дрожь от этой вселенной, прямая дорога в этот Клуб адского пламени. Пусть это путешествие в ад и не назовешь безупречным, но забыть его вы точно не сможете.

Примечания:

Цитаты Пинхеда: «Has Such Sights to Show You» — прямая цитата Пинхеда из фильма 1987 года: «We have such sights to show you» (в классических переводах: «У нас есть чем потешить твой взор» или «Мы покажем тебе такие диковины»). Фраза «This game wants to tear your soul apart» отсылает к другой его легендарной угрозе: «We’ll tear your soul apart!» («Мы разорвем твою душу на куски!»). Даг Брэдли (Doug Bradley): Для фанатов возвращение Брэдли — монументальное событие. Актер играл Лидера Сенобитов (Пинхеда) в первых восьми фильмах. Когда продюсеры начали штамповать дешевые сиквелы для домашнего видео с другими актерами, а в перезапуске 2022 года роль отдали Джейми Клейтон, именно голос Брэдли остался для фанатов эталонным воплощением персонажа. Клайв Баркер и геймдев: Это не первый заход писателя в индустрию видеоигр. В 2001 году при его участии вышел культовый мистический шутер Clive Barker’s Undying, а в 2007-м — брутальный экшен Clive Barker’s Jericho. Участие Баркера в разработке «Revival» гарантировало аутентичность сеттинга и верность его фирменной трансгрессивной эстетике, соединяющей эрос и танатос. Конфигурация Бытия (Genesis Configuration): В мифологии Баркера головоломка Лемаршана имеет несколько форм. Самая известная — кубическая «Шкатулка Плача» (Lament Configuration). «Конфигурация Бытия» — одна из ее вариаций, открывающая порталы в иные секторы лабиринта Левиафана. Fantastic Fest: Крупнейший в США фестиваль жанрового кино (хорроры, сай-фай, фантастика, культовое инди), проходящий каждую осень в Остине, штат Техас. Это Мекка для хардкорных синефилов и гиков, поэтому презентация игры именно там — идеальный таргетинг в ядро аудитории. Оригинальный шок 1987 года: «Хеллрейзер» (по повести Баркера The Hellbound Heart) был революционным не только из-за грима и gore. Это философский хоррор о границе боли и удовольствия. Ценобиты — не просто демоны, а «исследователи крайних областей опыта». Знаменитая фраза Пинхеда «We have such sights to show you» стала манифестом: ад здесь не наказание, а трансгрессивное откровение. Большинство сиквелов это профукали, превратив Пинхеда в очередного слэшер-киллера. Шкатулка (Lament Configuration / Конфигурация Лемента): В игре она не просто ключ в ад, а полноценный геймплейный инструмент (телекинез предметов, потом огонь). Это умный ход: головоломка, которая в фильмах была символом, здесь становится оружием.

Рекомендации: