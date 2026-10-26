Античность из промпта — нейросеть Илона Маска выдала семь минут «Одиссеи» с зубами от Colgate и физикой медузы

Гомер в гробу, Маск на коне: ИИ-генератор Grok явил миру свою «исторически достоверную» «Одиссею».

Оскорбившись кастингом Кристофера Нолана, Илон Маск пообещал утереть нос Голливуду и снять правильный древнегреческий эпос силами нейросетей. На выходе получилось семь минут англоязычного мыла с персонажами из рекламы отбеливающей пасты.

Трепещи, Голливуд! Великий реформатор космоса, автопрома и здравого смысла Илон Маск наконец-то нанес сокрушительный удар по кинематографу. Ну, почти нанес. Точнее, выкатил семь минут сгенерированного видео на платформе X (в девичестве Twitter), гордо нареченных первой серией масштабной экранизации «Одиссеи» Гомера.

Шедевр состряпали при помощи нейросети Grok Imagine в «творческой коллаборации» со студией Wonder Studios и режиссером Девом Уокером — энтузиастами, свято верующими, что промпт в текстовой строке делает человека вторым Стэнли Кубриком.

А начиналось все, как водится у Маска, с уязвленного эго и праведного крестового похода против «повестки». Летом в кинотеатрах с оглушительным триумфом прогремела монументальная «Одиссея» Кристофера Нолана. Фильм смел кассу, заработав сумасшедшие 1,7 миллиарда долларов, побил рекорды IMAX и стал самым кассовым релизом в истории Universal Pictures. Однако Илон Маск киношедевра не оценил. Миллиардера до глубины ранимой души возмутил кастинг: Нолан посмел отдать роль Елены Троянской темнокожей Лупите Нионго, а Синона сыграл Эллиот Пейдж.

Маск немедленно заклеймил Нолана «расистом наоборот», обвинил режиссера в «осквернении Гомера» ради вожделенных статуэток «Оскара» и громогласно пообещал:

«До конца года Grok Imagine создаст полнометражный фильм по «Одиссее», который будет исторически достоверен и верен духу искусства Гомера».

Режиссер «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон тогда не сдержался и припечатал техногуру прямо в его же соцсети:

«Очевидно, что Маск нихрена не смыслит в кино, а читать книги бросил еще в двадцать лет. Его мнение об искусстве не стоит выеденного яйца».

Но Илона было не остановить.

И вот свершилось. Явление «подлинного Гомера» народу состоялось. Правда, вместо обещанного полного метра зрителям выдали семиминутную нарезку, но зато какого качества!

С первых же секунд на зрителя обрушивается та самая «историческая достоверность»: древние греки бодро шпарят на современном американском английском (ведь именно на нем, как известно, слагал свои гекзаметры слепой аэд VIII века до нашей эры). Вступительная сцена поражает драматургической глубиной: Пенелопа вручает Одиссею, отплывающему под Трою, маленькую деревянную фигурку троянского коня. Видимо, чтобы муж не забыл чертежи, когда через десять лет осады придет время сооружать оригинал. Далее следуют пафосные монтажные перебивки: армия марширует, Троя горит, сын Телемах взрослеет на спаррингах.

При этом ни один персонаж, кроме самого Одиссея, в кадре даже не назван по имени. Если вы случайно пропустили школьные уроки античной литературы — разбирайтесь в этом месиве сами.

Зато визуальный ряд порадует любого ценителя «высоких технологий»: все герои как на подбор белокожие, щеголяют идеально фарфоровыми зубами из рекламы стоматологии, полированной ботоксной кожей и пустыми стеклянными глазами. Двигаются древние эллины с характерной для ранних нейросетей грацией медузы в сиропе — будто действие разворачивается не в Средиземноморье, а глубоко под водой.

Пользователи соцсетей встретили масковский ответ Голливуду дружным гоготом:

«Если это максимум, на что способен богатейший человек планеты, то актеры могут спать спокойно: ИИ заменит живое кино примерно никогда»;

«Чистый мусор. Впрочем, ожидаемо. У Илона Маска напрочь отсутствует вкус»;

«Это наглядно демонстрирует, насколько ИИ далек от понимания человека и искусства. Персонажи просто сбежали из дешевого генератора по мотивам «Игры престолов»»;

«Почему в любом ИИ-видео всё плывет и двигается так, словно оператор и актеры находятся в состоянии тяжелой контузии?»

Сам Кристофер Нолан на выпады Маска отреагировал с олимпийским спокойствием, заметив, что споры об «исторической достоверности» мифа еще до выхода фильма — занятие для людей недалеких. А комментируя наступление искусственного интеллекта на фабрику грез, британский режиссер проявил истинно гомеровскую меткость:

«ИИ — это Троянский конь, внутри которого все прекрасно видят греков. Он прозрачный, он сделан из стекла. И каждый отлично понимает, что находится у него в брюхе».

Что ж, в брюхе у троянского коня от Илона Маска пока обнаружились лишь семь минут мыльных текстур, незамутненная самовлюбленность и полное отсутствие чувства прекрасного. Но эй — зато без Лупиты Нионго!

Примечания:

Оксюморон «исторически достоверного Гомера»:

Претензия Маска на «историческую точность» абсурдна сама по себе. «Одиссея» — это эпическая поэма, сказка, фольклор, наполненный циклопами, шестиглавыми чудовищами Сциллами, ожившими мертвецами и олимпийскими богами. Требовать от экранизации сказки «историзма» — расхожий штамп интернет-критиков, не понимающих разницы между мифом и историографией Фукидида. Феномен «желейного движения» и «стеклянных зубов»:

Главные родовые травмы генеративного видео 2024–2026 годов (Sora, Runway Gen-3, Grok Imagine): Отсутствие микромимики и физики веса (персонажи не ступают по земле, а «скользят»);

«Галлюцинации текстур» (оружие может врастать в руку, ткань плаща перетекает в волосы);

Синдром «Uncanny Valley» (зловещей долины), когда персонажи слишком вылизаны, похожи на кукол и вызывают у зрителя подсознательное отторжение. Стеклянный конь Нолана:

Метафора Нолана исключительно глубока: древние троянцы впустили деревянного коня, потому что не знали, кто внутри. С современным генеративным ИИ в искусстве все иначе — зрители и индустрия отлично видят дешевизну, плагиат обучающих выборок и бездушность алгоритма. Спрятать пустоту внутри этой технологии невозможно, она видна насквозь.

Рекомендации: