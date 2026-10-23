Гром, гильзы и Мадс Миккельсен — играем в Call of Duty: Modern Warfare 4

От паркура по крышам Манхэттена и автопогонь по Парижу до финальной мясорубки на авиабазе в Северной Корее — разработчики вложили в этот блокбастер абсолютно всё, что у них было.

И вот мы снова — возможно, в самый последний раз — возвращаемся к подсерии Modern Warfare с ее фирменными сюжетами «прямиком из свежих газетных заголовков». Нас ждут мутные террористические синдикаты, зарвавшиеся государства-изгои и свирепые, предельно немногословные оперативники — единственные, кто стоит между цивилизацией и ядерным Армагеддоном . Прошлогодняя Black Ops 7 обернулась для Activision болезненным финансовым разочарованием, что явно оказало колоссальное давление на студию Infinity Ward. К счастью, ее разработчики — точь-в-точь как бессменные герои серии Прайс, Газ и Гоуст — под жесточайшим прессингом работают только эффективнее.

Сюжетная кампания этого года крутится вокруг вымышленной правящей династии Северной Кореи, решившей воспользоваться геополитическим кризисом и вторгнуться в Южную Корею. В начавшемся хаосе горстка корейских и американских морпехов встает во главе контратаки, пока в тени несгибаемый ветеран британского спецназа Джон Прайс обретает неожиданного союзника в своей вечной, морально неоднозначной попытке спасти этот чертов мир. В роли главного архитекторического зла — криминального гения по кличке Лучник (The Archer) — мимолетно сверкает великолепный Мадс Миккельсен. Увы, его потенциал бессовестно слит ничтожным хронометражем (точь-в-точь как это было с Кирнан Шипкой в Black Ops 7).

И тем не менее, это стопроцентный видеоигровой аналог тех пухлых карманных триллеров, что пачками сметают в аэропортах ради захватывающего чтения в полете. Кампания под завязку набита эталонными для CoD постановочными аттракционами: тут вам и головокружительный паркур по манхэттенским крышам, и яростная погоня по узким улочкам Парижа, и перестрелка на железнодорожной сортировочной станции, странным образом напоминающая дикую смесь классических аркад Frogger и Time Crisis. А грандиозный финальный штурм северокорейской авиабазы вываливает на игрока вообще все армейское меню разом: от ювелирных снайперских дуэлей до ракетных налетов боевых вертолетов.

Авторы не стесняются ставить игрока в ситуации тяжелого неэтичного выбора, отдаленно отсылающего к скандальной миссии «Ни слова по-русски» из культовой Modern Warfare 2 (2009). В другой же главе игра внезапно распахивает двери в заснеженный открытый мир, позволяя свободно исследовать местность и закрывать побочные контракты ради апгрейда арсенала. Для серии это редкая и приятная смена душных коридорных тиров, которая — удивительное дело — ни на секунду не сбивает бешеный темп. На протяжении шести часов хронометража пули свистят не переставая, небоскребы складываются как карточные домики, враги становятся союзниками, а на экране раскручивается тугая спираль геополитического предательства. Обидно лишь, что личную арку капитана Прайса к финалу задвинули на задний план, из-за чего развязке не хватает обещанного эмоционального надрыва. Но пока всё вокруг грохочет и взрывается, это чертовски увлекательно.

Сетевой режим представляет собой доведенную до ума, сверхскоростную и смертоносную формулу Black Ops 7. Игроки по-прежнему предельно акробатичны: они перемахивают через заборы и влетают в подкатах за угол, поливая все свинцом, словно Джон Уик на свеженатертом паркете. Однако анимации здесь сделали более приземленными, а виртуальные стволы обрели осязаемую тяжесть и солидную отдачу — ты буквально кожей чувствуешь убойную мощь оружия, даже если сам ловишь пулю в лоб каждые пять секунд.

Помимо проверенных временем режимов, в ротацию удачно вписались новички. Combat Outpost предлагает масштабные баталии на 64 бойца. Collateral представляет собой раундовый соревновательный шутер с закупкой экипировки на манер CS (чем лучше стреляешь, тем больше кэша на премиальные обвесы). Но главный хит — режим Kill Block. Матчи разворачиваются на модульном тренировочном полигоне: алгоритм случайно выбирает три биома из десятков заготовок и динамически сшивает их в карту перед самым стартом. Предугадать планировку невозможно: бой может начаться на ж/д путях, продолжиться внутри ангара и закончиться в траншеях. Оружие тоже выдается рандомно, заставляя команды перестреливаться то на одних пистолетах, то на крупнокалиберных снайперках, что гарантирует полнейший хаос и веселье.

Финальный аккорд комплекта — капитально переработанный режим эвакуации (extraction shooter) DMZ. События разворачиваются на территории города Хаджин, брошенного жителями в ходе сюжетной кампании. Вы десантируетесь в составе отряда до трех человек, выполняете контракты, собираете лут и вызываете спасательный вертолет — попутно уклоняясь от вражеских отрядов или вступая с ними в беспощадную охоту.

Главное новшество — передовая оперативная база (FOB). Это персональное убежище между рейдами, где можно модифицировать арсенал, печатать топовую броню на 3D-принтере и собирать разведданные о бродячих боссах. Появилось и ветвистое дерево прокачки: набивая опыт, игрок открывает пассивные перки вроде ускоренного обыска тел, быстрого подъема раненых товарищей или защиты от взрывной волны.

DMZ вырос в колоссальный режим с динамической сменой погоды и сотней занятий. На этапе раннего доступа постоянный азарт «сделать еще одну вылазку перед сном» дарит то самое ледяное напряжение, за которое геймеры и полюбили жанр. Правда, итоговый триумф режима зависит от онлайна: переманить хардкорную аудиторию у признанных титанов вроде Escape from Tarkov и Arc Raiders — пожалуй, самая невыполнимая миссия для Infinity Ward.

Разработчики выложились без остатка, и игра отрабатывает каждый вложенный доллар. Одиночная кампания коротка, но отполирована до зеркального блеска; мультиплеер железной хваткой держит за горло, а обновленный DMZ пугает масштабами. Визуально и по звуку это образцовый голливудский аттракцион. Вряд ли игра привлечет принципиально новую аудиторию — особенно на пороге неизбежного релиза GTA 6, — ведь Call of Duty так и осталась ура-патриотической сказкой, воспевающей мощь западного ВПК. Но если вам нужен эффектный, грохочущий боевик экстра-класса, Modern Warfare 4 обеспечит вас патронами на много месяцев вперед.

Примечания:

Идиома «Airport novel»: В англоязычной культуре так называют остросюжетную беллетристику (романы Тома Клэнси, Ли Чайлда, Дэна Брауна) в мягких обложках. Это книги с простым языком, бешеным темпом и клиффхэнгерами, которые покупают в терминалах аэропорта, чтобы «убить время» в полете. В контексте видеоигр — это захватывающий, дорогой, но не претендующий на глубокую философию попкорн-боевик. Отсылки к играм: Frogger (1981): Аркадная классика, где нужно перебегать дорогу с плотным потоком машин или реку с бревнами. Отсылка используется для описания суматошного лавирования между движущимися поездами в перестрелке.

Аркадная классика, где нужно перебегать дорогу с плотным потоком машин или реку с бревнами. Отсылка используется для описания суматошного лавирования между движущимися поездами в перестрелке. Time Crisis: Легендарный аркадный тир от Namco с механикой укрытий («педаль укрытия»).

Легендарный аркадный тир от Namco с механикой укрытий («педаль укрытия»). «No Russian» («Ни слова по-русски»): Печально известная миссия из MW2 (2009), где игрок в составе группы террористов участвовал в расстреле гражданских в московском аэропорту. Стала мерилом провокационности сюжетов CoD. Механики DMZ и FOB: DMZ (Демилитаризованная зона): Попытка Call of Duty зайти на территорию жанра Extraction Shooter (PvPvE, где главная цель — залутаться и выжить до вертолета).

Попытка Call of Duty зайти на территорию жанра Extraction Shooter (PvPvE, где главная цель — залутаться и выжить до вертолета). FOB (Forward Operating Base): Механика хаб-убежища (как «Убежище» в Escape from Tarkov), дающая мета-прогрессию вне самих матчей.

Рекомендации:

Покупать обязательно: Тем, кто соскучился по классической «колде» времен оригинальной трилогии: с пафосом, глобальными катастрофами и харизматичным спецназом. Любителям быстрых мультиплеерных шутеров, уставшим от «клоунады» со скинами и жаждущим более приземленной милитари-эстетики с ощутимым весом оружия. Фанатам жанра Extraction Shooter, которые ищут менее душную и более динамичную альтернативу Tarkov.

Воздержаться от покупки: Игрокам, ждущим глубоких сюжетных откровений, серой морали и взрослой драматургии (это чистый аттракцион Майкла Бэя). Тем, кто играет исключительно ради одиночной кампании (тратить полную стоимость за 6 часов сюжета — спорное вложение).



В целом — это одна из самых зрелищных частей серии за последние годы. Она не пытается быть умной. Она просто говорит «смотри, как красиво всё взрывается» и делает это с таким мастерством, что сопротивляться почти бесполезно. Если вы всё ещё играете в Call of Duty — это ваш ежегодный ритуал. Если нет — вряд ли именно эта часть вас переубедит.