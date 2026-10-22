Switch Sports Resort — лучшая причина встать с дивана всей семьей

Обзор Nintendo Switch Sports Resort: дух великой Wii Sports жив в этом чертовски обаятельном сборнике.

Курортная атмосфера и щедрый набор спортивных забав — именно так и должна выглядеть идеальная видеоигра для всей семьи.

В 2022 году, когда первая Nintendo Switch Sports вернула в мою гостиную то самое беззаботное веселье времен Wii Sports, я был в искреннем восторге. Дети открыли для себя восторг от махания контроллерами, с упоением изображая звезд тенниса, и постигли тонкости виртуального боулинга, пытаясь нащупать идеальный доворот кисти ради заветного страйка. Я и подумать не мог, что игра станет неотъемлемой частью нашего семейного быта на долгие годы: дети взрослели, параллельно штурмуя вершины сетевых таблиц рекордов во всех шести дисциплинах (плюс еще двух, которые Nintendo великодушно добавила в бесплатных обновлениях). В нашем доме эту серию любят настолько, что релиз Switch Sports Resort стал главным игровым событием года. Справедливости ради, до Grand Theft Auto мои дети пока просто не доросли.

Nintendo Switch Sports Resort возвращает три дисциплины из классического набора — теннис, боулинг и волейбол, к которым присоединяются гольф и баскетбол. Но главное блюдо — это сразу семь абсолютно новых видов спорта: бокс, настольный теннис, стрельба из лука, борьба на больших пальцах, скейтбординг, водные мотоциклы и пилотирование легкого винтового самолетика. Все они интуитивно понятны и осваиваются буквально с первой-второй попытки (хотя у некоторых глубина и запас реиграбельности повыше, чем у остальных). И что особенно подкупает — в каждой дисциплине есть толика милого, обезоруживающего ребячества. Борьба на пальцах и вовсе превращается в упоительный балаган: вашим персонажам приделывают ручищи размером с их собственные головы с торчащими исполинскими пальцами.

Удовольствие здесь получаешь буквально от всего. В скейтбординге контроллер превращается в подобие компьютерной мыши: вы тянете его на себя, чтобы оттолкнуться ногой от асфальта, наклоняете в стороны для маневрирования на на удивление заковыристых трассах и подбрасываете вверх ради прыжков и эффектных трюков. Стрельба из лука ощущается естественно и гладко; бокс радует бешеным, выматывающим темпом (особенно когда на ринге напротив тебя вовсю машет кулаками семилетка); а настольный теннис моментально разжигает соревновательный азарт — микродвижения запястья позволяют лихо закручивать мяч и вколачивать победные смэши. Почти все виды спорта работают именно так, как от них ждешь. Редкое исключение — баскетбол: реальную динамику и взрывной драйв мяча на площадке здесь зачем-то сменили размеренной пошаговой механикой.

А вот прогулки по курорту на гидроцикле или бреющем полете на самолете настраивают на удивительно созерцательный лад. Они вызывают мгновенную ностальгию по Wave Race и Pilotwings — двум давно уснувшим культовым франшизам Nintendo, чья ДНК отчетливо прослеживается в родословной линейки Wii Sports. Рассекая волны на водном мотоцикле, можно пуститься наперегонки с выпрыгивающими из воды розовыми дельфинами. А пролетая над стадионами, уютными прибрежными кафешками и пляжами, с умилением замечаешь копошащихся внизу крошечных человечков: кто-то азартно следит за матчем, кто-то лениво греется на песке. Нарезая круги на скейте или паря в вышине, неожиданно для себя понимаешь, насколько этот остров огромен, детализирован и полон жизни.

Это восхитительное, почти избыточное внимание к мелочам дарит сборнику редкое чувство осязаемости места и ту самую расслабленную курортную атмосферу, перед которой невозможно устоять. Саундтрек такой же солнечный, как и окружающие пейзажи — сплошь мотивы, которые намертво заседают в голове. Отдельное удовольствие — кастомизация: я потратил кучу времени, наряжая своего аватара во всевозможные шмотки, которые выдают за победы в островных лигах. Это отличная мотивация поиграть в одиночку, когда вокруг нет друзей или домочадцев, готовых разделить управление. Дополнительно продлевают игре жизнь альтернативные режимы: например, полоса препятствий на дорожках для боулинга или снайперский конкурс трехочковых бросков в баскетболе.

После недели ежедневных матчей и заездов стало предельно ясно: пылиться на цифровой полке Switch Sports Resort не будет еще очень долго. Это стопроцентный хит для субботней вечеринки с друзьями, но в нем спрятано достаточно скрытой глубины, чтобы на месяцы приковать внимание увлеченного ребенка. Иными словами, перед нами именно то, чего ждешь от идеальной семейной игры. И приятный бонус: она действительно заставляет всех оторвать пятые точки от дивана.

Примечания:

Wii Sports Resort (2009) и Остров Вуху (Wuhu Island):

Оригинальная Wii Sports Resort вышла на консоли Nintendo Wii в 2009 году в комплекте с аксессуаром Wii MotionPlus (гироскопом, значительно повышавшим точность распознавания движений). Ее действие разворачивалось на вымышленном тропическом курорте — Острове Вуху. Данный текст описывает концептуальное/долгожданное продолжение этой формулы на Switch: перенос механик Resort на современные рельсы с сохранением эстетики тропического рая. Упомянутые ретро-франшизы Nintendo: Wave Race (наиболее известна Wave Race 64 для Nintendo 64) — культовый симулятор гонок на гидроциклах, поражавший в свое время революционной физикой воды.

(наиболее известна Wave Race 64 для Nintendo 64) — культовый симулятор гонок на гидроциклах, поражавший в свое время революционной физикой воды. Pilotwings (SNES, Nintendo 64, 3DS) — симулятор легкой авиации (дельтапланы, винтовые самолеты, ракетные ранцы), славившийся расслабляющей атмосферой и сложными испытаниями на точность посадки. «Два бесплатных обновления» для оригинальной Switch Sports:

Речь идет о гольфе (добавлен в конце 2022 года) и баскетболе (вышел летом 2024 года), которые Nintendo выпустила бесплатно для владельцев базовой Nintendo Switch Sports. Контроллеры Joy-Con в скейтбординге:

Необычное использование гироскопа: игрок держит джойкон вертикально или плашмя и имитирует толчок ногой (как свайп мышью назад), а наклонами задает вектор доски, что выделяет управление на фоне стандартных кнопочных симуляторов вроде Tony Hawk’s.

Рекомендации для игроков:

Кому брать: Семьям с детьми от 5–6 лет — это один из лучших способов провести время вместе без гаджетов-одиночек. Любителям домашних вечеринок: порог входа нулевой, правила объясняются за 10 секунд. Тем, кто ищет легкую домашнюю кардио-активность без занудства традиционных фитнес-приложений.

Техника безопасности (Важно!): Всегда надевайте ремешки на запястья! Семилетки в режиме бокса или настольного тенниса превращаются в стихийное бедствие, и летящий в телевизор Joy-Con — классическая трагедия времен Wii, не потерявшая актуальности. Обеспечьте минимум 2 метра свободного пространства перед экраном, чтобы избежать столкновений локтями в парном теннисе.



Игра обязательна к покупке, если:

у вас есть дети от 5 до 12 лет (или племянники, которые часто приходят в гости);

вы любите вечеринки, где не все умеют играть в видеоигры;

вы ностальгируете по Wii-эпохе и хотите снова видеть, как взрослые люди всерьёз машут руками посреди гостиной.

Если оригинальный Switch Sports у вас уже есть и вы в него почти не заходите — Resort всё равно стоит брать. Новых активностей достаточно, атмосфера совсем другая, а ощущение «мы на курорте» реально работает. Не берите, только если вы жёсткий одиночный игрок, которому нужны глубокие системы и соревновательный онлайн без компромиссов. Это не та игра. Но в целом — это одна из самых чистых радостей 2026 года. Редкая вещь, которая действительно заставляет семью провести вечер вместе, а не параллельно в телефонах.