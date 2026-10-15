Колоноскопия судного дня: Остин Абрамс против желудочного сока в фильме «Падение кита»

Остин Абрамс решает детские травмы внутри гигантского кашалота в клаустрофобическом триллере Брайана Даффилда. Получилась высокобюджетная колоноскопия по эскизам Ханса Руди Гигера, снятая с абсолютно неуместным звериным пафосом.

В дикой природе, как известно из самых авторитетных источников, случаются удивительные вещи: касатки в перерывах между заплывами выходят на сушу поохотиться на белых медведей, детей в капусту подбрасывают аисты с курьерской доставкой, а глубоководные кашалоты с аппетитом заглатывают целиком калифорнийских студентов колледжа. Так и создатели фильма «Падение кита / Китопад» (Whalefall) на голубом глазу уверяют в пресс-релизах: хотя в истории человечества такого никогда не происходило, кашалот теоретически вполне способен проглотить человека живьем. Ну да, конечно, охотно верим.

Забудьте библейского пророка Иону и деревянного Пиноккио с папой Карло в чреве рыбы-кита. Перед нами суровый, реалистичный триллер о выживании, который изо всех сил пытается казаться научной фантастикой, но на деле оборачивается полуторачасовым сеансом психоанализа, запертым в многокамерном желудке морского млекопитающего с часовым запасом кислорода в акваланге.

После того как Остин Абрамс мутировал в щупальцеобразную нечисть в недавней «Обители зла», а теперь вынужден врукопашную мутузить гигантского кальмара в пищеводе кита, Гильдия актеров просто обязана ввести для парня отдельную надбавку — «за вредность при контактах с головоногими».

В пасть к чудовищу — за компанию с кальмаром

Режиссер Брайан Даффилд, некогда выдавший образцовый сай-фай триллер «Никто тебя не спасет», явно питает нездоровую страсть к замкнутым пространствам. Но если в прошлый раз героиня Кейтлин Дивер пряталась от пришельцев по шкафам просторного дома, то в «Китопаде» Даффилд утрамбовал протагониста в хлюпающие кишки, где на протяжении всего экранного времени бедняга Джей Гардинер (Абрамс) ведет ожесточенный бой с тем, что подозрительно напоминает воспаленный анальный сфинктер циклопических масштабов.

Сходство с эндоскопией здесь не просто напрашивается — фильм выглядит как протокол процедуры колоноскопии, снятый на широкоугольную камеру зонда. С той лишь разницей, что в этой темной бездне плещется томный кудрявый юноша с внешностью Тимоти Шаламе и стайка светящихся медуз, заменяющих ему карманный фонарик.

Как же нашего героя угораздило оказаться внутри китовой утробы? Виной всему — мерзкий гигантский архитеутис. Голодный кашалот атакует кальмара на глубине, но моллюск перед смертью успевает обвить щупальцем проплывавшего мимо Джея с немым криком: «Слышь, парень, если меня сегодня сожрут, то ты пойдешь со мной за компанию!» (У нас тут, слава богу, не «Губка Боб», поэтому кальмар не разговаривает, но по его наглой морде очевидно: он думал именно так). В итоге кит, оказавшись перед классической дилеммой «выплюнуть или сглотнуть», без колебаний выбирает второе.

«Мой папа — психопат, а кит — его реинкарнация»

Звучит как уморительный грайндхаусный трэш категории «Б»? Если бы! Беда «Китопада» в том, что он снят с могильной, давящей на слезные железы серьезностью. Все это биологическое безумие намертво притоплено такой свинцовой «батиной драмой», от которой вянут уши даже на суше.

В прологе мы наблюдаем отца героя — Митта Гардинера в исполнении Джоша Бролина, который играет эдакого капитана Квинта из «Челюстей», только разогнанного до терминальной стадии алкогольного психопатического мазохизма. У Митта неоперабельный рак легких, куча татуировок старого морского волка и абсолютная непереносимость сантиментов. Чтобы не умирать на больничной койке, батя надевает пояс с грузилами и эффектно сигает с борта катера на дно морское.

Спустя год чувствительный сынок Джей возвращается в родной Монтерей на поминки, где мать (Элизабет Шу) и сестры вздыхают над пустым гробом. Оказывается, покойный батя всю жизнь морально уничтожал сына во имя «воспитания настоящего мужика»: будил в 4:30 утра ревом сирены, заставлял нырять в ледяную воду и сыпал душными афоризмами вроде «Океан всегда прокормит» и «Кит — это навсегда». Не выдержав токсичного прессинга, парень сбежал учиться в сухопутную Айову. Но стоило сестре всплакнуть об отсутствии останков, как сыновий долг бьет Джею в голову: наплевав на логику и инстинкт самосохранения, юноша натягивает ласты и плывет к подводному каньону искать кости деспотичного родителя. Где его благополучно и сервируют на обед млекопитающему.

«127 часов» в соляной кислоте

Оказавшись в ловушке, фильм пытается мутировать в подводную версию «127 часов». Кислород в баллоне неумолимо тает, вокруг колышутся скользкие комья протоплазмы, а желудочный сок вот-вот растворит гидрокостюм вместе с кожей. Абрамс честно отрабатывает гонорар: непрерывно хрипит в загубник регулятора, стонет, паникует и ломает ребра о китовые зубы. На экране разворачивается натуральное пыточное порно от National Geographic.

Но самое невыносимое начинается тогда, когда картина скатывается в слезливую терапию горя. Барахтаясь в липкой слизи преджелудка (который заботливо подсвечен неоновым синим светом) и пытаясь не соскользнуть в пищеварительную камеру (зловеще тлеющую инфернальным алым), Джей внезапно ловит галлюциногенный дзен. Он начинает ментально общаться с духом покойного папаши! Оказывается, жестокий сукин сын Митт, унижавший ребенка годами, «просто готовил его к этой ситуации»! Уроки выживания от мертвого абьюзера помогают Джею сориентироваться в китовом кишечнике. Мораль сей басни потрясает: если вас сожрал кашалот, самое время простить токсичных родственников.

Мертворожденная туша

Термин «китопад» (whalefall) в океанологии означает падение мертвого тела кита на дно, где его гигантская туша десятилетиями служит шведским столом для сотен видов глубоководных падальщиков. Красивая метафора, которую режиссер отчаянно пытался привязать к судьбе отца-самоубийцы.

Вот только сам фильм Брайана Даффилда — это и есть тот самый «китопад». Громоздкая, претенциозная туша триллера, которая камнем идет на дно под весом собственной глупости, не оставляя зрителю ничего, кроме желания поскорее прочистить глаза физраствором после полутора часов блуждания по чужому пищеварительному тракту.

Примечания:

Может ли кашалот проглотить человека в реальности? Анатомический факт: Технически кашалот — единственный из китообразных, у кого глотка достаточно велика, чтобы теоретически пропустить объект размером со взрослого человека (в отличие от синих китов и горбачей, чья глотка размером с грейпфрут или баскетбольный мяч).

Суровая реальность: Кашалот — хищник с мощными коническими зубами на нижней челюсти. Добычу (гигантских кальмаров и глубоководных рыб) он перед заглатыванием сжимает челюстями с давлением в десятки атмосфер. Если бы человек попал в пасть, он был бы раздавлен и расчленен еще до попадания в пищевод.

Среда внутри кита: В первом же отделе четырехкамерного желудка кашалота жертву встречают абсолютная темнота, полное отсутствие пригодного для дыхания воздуха (концентрация метана и углекислого газа), температура около 38–40 °C, мощнейшие мышечные сокращения стенок и ферменты с соляной кислотой. Человек потерял бы сознание от удушья и баротравмы за пару минут. Миф о Джеймсе Бартли (Jonah of the 20th Century): В 1891 году газеты растиражировали байку о матросе китобойного судна «Звезда Востока» Джеймсе Бартли, которого у Фолклендских островов якобы проглотил кашалот. Спустя сутки кита поймали, вскрыли брюхо и извлекли живого моряка, чья кожа якобы побелела от желудочного сока на всю оставшуюся жизнь. Расследование историков и показания вдовы капитана судна в 1900-х годах доказали, что вся эта история — стопроцентная газетная мистификация для привлечения зевак. Что такое Whalefall («Китопад») на самом деле: Уникальное экологическое явление. Когда многотонный кит погибает, его туша опускается в батиальную или абиссальную зону (на глубину 1–4 км), где царят вечный холод и голод. Останки создают сложную локальную экосистему на 50–100 лет, проходя несколько стадий: сначала мягкие ткани за пару лет объедают акулы, миксины и крабы-краснокрабы, затем бактерии разлагают кости с выделением сероводорода, давая жизнь уникальным хемотрофным червям-оседаксам (Osedax, «пожиратели костей»). Автор книги — Дэниел Краус (Daniel Kraus): Известный американский писатель и соавтор Гильермо дель Торо (они вместе написали романы «Охотники на троллей» и новелизацию «Формы воды»). Книга «Whalefall» (2023) стала бестселлером именно благодаря предельно детализированному, квазинаучному и клаустрофобическому погружению в анатомию кита. Однако то, что на страницах книги работало как напряженный монолог на грани галлюцинаций, на экране превратилось в нелепый визуальный аттракцион.

Рекомендации:

Смотреть только если вы фанат «127 часов», готовы терпеть пафосные монологи мёртвого отца внутри кита и не против колоноскопии в формате блокбастера. Если любите умные триллеры выживания или хотя бы весёлый трэш — лучше пересмотрите «Челюсти» или «Жизнь Пи». Абрамс старается, Бролин орёт, эффекты местами симпатичные, но всё тонет в собственной серьёзности. Лучше в компании, которая оценит абсурд: тогда можно ржать над «океан всегда даёт», пока герой барахтается в китовых кишках.