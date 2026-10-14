Процессор забыл опохмелиться — сериал «Квест Вижена» похож на сценарий от ChatGPT

Пол Беттани и бородатый Джеймс Спейдер философствуют в морозилке эдинбургского паба в новом спин-оффе «Ванда/Вижен». Получилась причудливая смесь инди-драмы, «Матрицы» и супергеройской каши, которую словно сгенерировал перегревшийся сервер.

В свое время Мартин Скорсезе припечатал фильмы Marvel, сравнив их с парками аттракционов. Николас Кейдж пошел дальше и уподобил киновселенную рестлингу WWE. Продукция медиаимперии Кевина Файги — 38 полнометражных блокбастеров, 18 сериалов и бесконечность впереди — редко воспринимается как искусство. И это понятно: конвейерная штамповка, диктат студийных боссов и механистичность во всем — от многослойного мыльного CGI до одержимости боевыми роботами и технологическими побоищами. Это определенно не то кино, где, по выражению Скорсезе, «живые люди пытаются передать свой эмоциональный и психологический опыт другим живым людям».

В проектах MCU живых людей порой не сыскать вовсе. Но студия, подобно Таносу, одержимому камнями бесконечности, не оставляет попыток нащупать пресловутую «глубину». Разве комикс не имеет права рассуждать об основах человеческой природы?

Новый сериал Disney+ «Квест Вижена» (VisionQuest) заходит именно на эту территорию. В центре сюжета — синтезоид Вижен, мучительно пытающийся осознать собственную самость: каково это — быть почти человеком? Вопрос сверхактуальный. И поначалу сериал маскируется под визуально дерзкий, формалистский и жанрово всеядный эксперимент. Но очень скоро маски сброшены: перед нами все тот же шумный, перегруженный бесконечной болтовней и драками кинокомикс, страдающий от неизлечимой болезни современного Marvel — маниакального переусложнения сюжета.

Домашнее задание на десять терабайт

Главная беда «Квеста Вижена» — он по уши завяз в собственном каноне. Запустив приложение Disney+, зритель рискует наткнуться на предупреждение: чтобы понять происходящее на экране, будьте любезны ознакомиться с семью предыдущими фильмами и сериалами. В эпоху, когда «жалоба на домашку от Marvel» сама превратилась в избитый штамп, этот проект переходит все границы.

Коротко вспомним анамнез:

Жил-был робот Вижен, созданный взбесившимся ИИ Альтроном. Мстители включили его, он по-эдиповски убил отца-робота и вставил себе в лоб Камень Разума. Потом Танос вырвал камень с корнем, убив Вижена. Но безутешная вдова Ванда Максимофф воскресила любимого силой магии горя в зачарованном городке Вествью. В финале воскрешенный магический Вижен схлестнулся в битве с правительственным «Белым Виженом» (то есть буквально собой, только перекрашенным в белый цвет), загрузил в него свои воспоминания, и тот улетел в закат.

Без детального знания великого сериала «Ванда/Вижен» (пожалуй, лучшего, что телеподразделение Marvel производило на свет), без освежения в памяти «Эры Альтрона» 2015 года, без спин-оффа «Это всё Агата», чтения реддит-тредов и архивных комиксов «Мстители Западного побережья» конца 1970-х соваться сюда попросту бессмысленно. «Квест Вижена» сконструирован исключительно для хардкорных гиков, впадающих в оргазм от пасхалок на третьем плане, или… для искусственного интеллекта.

Коммуналка в голове и пинта эля

Так чем же занят наш депрессивный андроид? Пытаясь скрыться от спецслужб, Белый Вижен (Пол Беттани, мастерски включающий манеры меланхоличного английского джентльмена) принимает человеческий облик и устраивается барменом в зачуханный паб в Эдинбурге — тот самый, куда они когда-то захаживали с Вандой. Но по ночам он не идет домой: Вижен запирается в промышленном холодильнике для пива, вырубает маскировку и уходит в спящий режим.

И тут мы попадаем прямиком в его процессор. Внутренний мир Вижена визуализирован как роскошное виртуальное британское поместье, где квартируют другие разумные алгоритмы. Здесь вам и дворецкий Д.Ж.А.Р.В.И.С. (Джеймс Д’Арси), и боевой тактик П.Я.Т.Н.И.Ц.А. (Орла Брейди), и парочка туповатых манипуляторов-механиков ДУМ-И и Ю, и взбалмошная оружейная система Э.Д.И.Т. (Эмили Хэмпшир из «Шиттс Крик»).

Но главный жилец на чердаке — сюрприз! — сам Альтрон. Да-да, тот самый геноцидальный маньяк. Оказывается, милосердный Вижен когда-то сохранил сознание поверженного врага, и теперь Альтрон томится в золотой клетке его разума. Выглядит он как постаревший Джеймс Спейдер из сериала «Черный список» с роскошной бородой волшебника.

Их перепалки в духе классической бродвейской комедии «Странная парочка» — безусловно, лучшая и самая живая часть сериала. Спейдер выдает ядовитый сарказм с закрытыми глазами, а Беттани виртуозно парирует подачи. «Люди остаются для меня противоречивыми созданиями», — вздыхает Вижен. «Можешь мне не рассказывать, я пытался истребить их всех до единого», — зевает в ответ Альтрон.

Парадокс «Корабля Тесея» (кто из них настоящий Вижен?), ставший мемом еще в финале «Ванды/Вижена», здесь вытаскивают на свет божий еще раз шесть. «Как другие могут узнать тебя, если ты сам не знаешь, кто ты?» — глубокомысленно вещают программы. Звучит как статус шестнадцатилетнего подростка «ВКонтакте», но сыграно со вкусом.

Вредоносный код и сюжетное болото

Шоураннер Терри Маталас («Звездный путь: Пикар») поначалу держит баланс: на экране хватает забавных визуальных гэгов (на кухне Вижена рулонами лежит вибраниумная фольга), а ностальгический саундтрек радует слух песнями Джона Денвера и Глена Кэмпбелла.

Но затем, словно вирус-троян, сюжет начинает пожирать сам себя. Линейная история рассыпается на десяток подпунктов. Оказывается, лондонский воришка-подросток — это реинкарнация Томми Максимоффа (Руарид Моллика), одного из магических сыновей Вижена. По следу синтезоида идет безжалостный наемник Паладин (Тодд Стэшвик) с чудаковатой хакершей (комедиантка Дайан Морган). Параллельно в городе орудует серийный маньяк по кличке Мясник.

В попытке скрестить инди-роуд-муви, киберпанк-триллер а-ля «Матрица» и детектив об убийствах сериал захлебывается в бесконечной экспозиции. Диалоги между искусственными интеллектами звучат пугающе наукообразно, претенциозно и мертво (Альтрон на полном серьезе восхищается «безалгометрической прытью, с которой люди спотыкаются»). Это выглядит странно и неестественно — ровно так, как если бы сценарий шоу о восстании машин поручили написать генеративной нейросети ChatGPT (ох, но суверенная «Алиса», даже с этим бы не справилась).

Экшен-сцены, вставленные строго по таймингу раз в сорок минут, вызывают лишь зевоту. Переживать за строчки двоичного кода в воображаемой голове летающего андроида — задача для зрительского сердца непосильная. А под занавес авторы выкатывают камео столь замшелого комиксного персонажа, что 90% аудитории судорожно полезут в «Википедию», силясь понять, почему этому надо аплодировать.

Вердикт

«Квест Вижена» манил зрителя смелой концепцией пост-травматической драмы о поисках души, но на поверку оказался лишь очередной студийной заглушкой — необязательным филлером, призванным заполнить календарную дыру перед декабрьским кроссовером «Мстители: Судный день».

Шоу берет от предшественников форму, но начисто теряет их искренность. В названии проекта гордо значится слово Vision («Вижен / Видение»), но вот подлинного творческого видения этому стерильному алгоритмическому продукту отчаянно не хватает.

Примечания:

Что такое «Корабль Тесея» (Ship of Theseus) в контексте Marvel: Древнегреческий парадокс: если все деревянные доски корабля Тесея постепенно заменили на новые, остался ли он тем же самым кораблем? А если из старых досок собрать второй корабль — какой из них подлинный?

В финале сериала «Ванда/Вижен» (2021) дискуссия об этом спасла мир: сотворенный магией Вижен и восстановленный военными Белый Вижен победили друг друга не кулаками, а философским спором о том, что ни один из них не является истинным, но оба несут в себе сущность оригинала. В VisionQuest этот парадокс доведен до экзистенциального кризиса личности героя. Шоураннер Терри Маталас (Terry Matalas): Создатель сериала «12 обезьян» (по мотивам одноимённого фильма Терри Гиллиама) и автор триумфального третьего сезона «Звездный путь: Пикар» (Star Trek: Picard). Маталас заслужил культовую славу среди фанатов научной фантастики за умение брать старых, уставших персонажей 80–90-х и вплетать их в масштабные, но душевные ностальгические сюжеты. Именно он продавил возвращение Джеймса Спейдера в MCU. Джеймс Спейдер и Альтрон: В фильме «Мстители: Эра Альтрона» (2015) харизматичный театральный актер Джеймс Спейдер не просто подарил роботу свой глубокий, вкрадчивый голос, но и исполнил роль с помощью технологии захвата движений (motion capture). Его очеловеченный образ во внутреннем мире Вижена — прямая отсылка к популярному образу Спейдера в детективном сериале «Черный список» (Рэймонд Реддингтон). Кто такие Паладин и Томми: Паладин (Paladin): В комиксах Marvel — наемник, стрелок и охотник за головами в высокотехнологичном фиолетовом костюме, балансирующий между злодеем и антигероем. Впервые появился в 1978 году в Daredevil #150.

Томми Максимофф (Скорость / Speed): Сын Ванды и Вижена, обладающий сверхскоростью, как его дядя Пьетро (Ртуть). В комиксах его душа после уничтожения иллюзии переродилась в обычном подростке Томми Шепарде, ставшем участником «Молодых Мстителей». Дайан Морган (Diane Morgan): Знаменитая британская комедиантка, прославившаяся альтер-эго Филомены Канк (сериал «Канк на Земле» / Cunk on Earth). Ее появление в роли помощницы хакера в пафосном проекте Marvel — отдельный гротескный сюрприз для британских зрителей.

Рекомендации: