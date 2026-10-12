Скайнет с очень высоким IQ — Дональд Трамп объявил слово «искусственный» вне закона

СВЕРХРАЗУМНЫЙ ДЕДУШКА: как Дональд Трамп решил победить восстание машин простым ребрендингом.

Не в силах убедить простых американцев полюбить пожирающие электричество серверные ангары, 47-й президент США пустил в ход свое главное оружие, проверенное десятилетиями в строительном бизнесе: если товар не продается, покрась его золотой краской и смени вывеску.

Когда у вас протекает крыша в казино, а фасад трещит по швам, что делает опытный девелопер с Манхэттена? Чинит фундамент? Ни в коем случае! Он лепит на фасад метровые позолоченные буквы «TRUMP LUXURY» и объявляет объект величайшим триумфом цивилизации.

Столкнувшись с тем, что электорат люто возненавидел циклопические дата-центры, высасывающие воду из рек и взвинчивающие тарифы на свет, Дональд Трамп прибег к единственной президентской прерогативе, которую считает абсолютной и богоподобной, — к тотальному РЕБРЕНДИНГУ.

Это вам не переименование горы Мак-Кинли обратно в Денали и не попытка перекрестить Мексиканский залив в «Американский» ради пары очков в соцопросах. Тут замах на фундаментальный переворот в мозгах избирателей.

Началось все в прошлом месяце на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН, где Трамп ошарашил мировых лидеров глубочайшим филологическим откровением:

«Слово «искусственный» (artificial) делает интеллект каким-то ненастоящим! Звучит как подделка! Как фейк! А он вовсе не фейк! Он потрясающий! Он НЕВЕРОЯТНЫЙ!»

Разве может что-то великое, сделанное в Америке, называться «искусственным» — словно дешевая сумочка из чайнатауна? Отставить подделки! Отныне и во веки веков технология нарекается исключительно «СВЕРХРАЗУМОМ» (Superintelligence).

ИИ — ЭТО ДЛЯ ВРАГОВ НАРОДА!

Сказано — подписано. В конце сентября Трамп размашисто чиркнул знаменитым черным маркером Sharpie по президентскому указу, и шестеренки федеральной бюрократии завертелись со скрипом, достойным Кафки. Чиновники министерств, роняя пот на клавиатуры, бросились вымарывать аббревиатуру «AI» из всех официальных документов, директив и правительственных сайтов, спешно заменяя ее на патриотическое «SI».

Илон Маск тут же проснулся в три часа ночи и запостил в соцсети X, что немедленно переименовывает свой стартап xAI в SpaceXSI (правда, наутро, как водится, благополучно об этом забыл).

Сам же главнокомандующий объявил войну устаревшей терминологии. На митинге перед восторженными реднеками в Небраске Трамп объявил, что «уродливое» слово «искусственный» отныне передается в исключительное пользование продажным либеральным медиа. А в четверг в своей соцсети Truth Social припечатал сомневающихся фирменным залпом заглавных букв:

«ЛЮБОЙ, КТО ПОСМЕЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕРМИН «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» ВМЕСТО «СВЕРХРАЗУМ», ОТНЫНЕ СЧИТАЕТСЯ БЕЛЫМ ДОМОМ ЛИЧНЫМ ВРАГОМ (THE ENEMY!) И АГЕНТОМ РАДИКАЛЬНЫХ ЛЕВЫХ!»

Конечно, скептики тут же назовут это очередным проявлением знаменитого трамповского «плетения» (the weave) — того самого гипнотического ораторского стиля, при котором президент начинает мысль с ядерной физики, плавно переходит на нападения акул, жалуется на напор воды в душе и триумфально финиширует победой над Хиллари Клинтон. Однако аппаратная реальность беспощадна: федеральная машина США действительно взяла под козырек семантический каприз своего лидера. Президент не может в одиночку протолкнуть бюджет через Конгресс или остановить ближневосточный кризис, но уж переименовать пару явлений природы — это пожалуйста!

Цукерберг мечтает, Альтман недоумевает

Самое комичное, что кремниевые олигархи давно пытались подлизаться к этой концепции, но исключительно в своих интересах. Марк Цукерберг еще в августе накатал занудный манифест на 6000 слов, где через строчку грезил о «грядущем сверхразуме», списывая любые тревоги общества на луддизм.

А вот глава OpenAI Сэм Альтман на подкасте Politico едва сдерживал нервную усмешку. Менять вывеску на «OpenSI» он категорически отказался, дипломатично заметив:

«Конечно, в Долине давно используют это слово… Но скажите на милость: разве «СВЕРХРАЗУМ» звучит для людей менее пугающе, чем «искусственный интеллект»?»

Действительно, Сэм! Что может пойти не так? Представьте себе рядового обывателя из Огайо: словосочетание «искусственный интеллект» напоминало ему безобидный голосовой помощник, путающий рецепт яблочного пирога. А вот «Сверхразум» пахнет ожившим Скайнетом, который сожрет твои пенсионные накопления, отключит кардиостимулятор и отправит терминаторов за твоим пикапом. Отличный пиар, господин президент, надежный как швейцарские часы!

Профессор Бостром и спам-фильтр судного дня

В академическом мире от президентского филологического прорыва и вовсе схватились за голову. Оксфордский философ Ник Бостром, написавший в 2014 году культовый талмуд «Искусственный интеллект. Этапы, угрозы, стратегии» (Superintelligence), годами втолковывал человечеству: «сверхразум» — это не просто алгоритм, генерирующий картинки котиков. Это гипотетическая богоподобная сущность, превосходящая лучших гениев человечества во всех когнитивных сферах — от науки до социальной инженерии. Это финал эволюции, после которого биологический вид Homo sapiens вполне может пойти на биогумус.

Когда журналисты CNN спросили опешившего профессора Бострома, как он оценивает трамповский указ, философ с чисто британской невозмутимостью ответил:

«Традиционно ИИ охватывал всё — от алгоритмов поиска Google до спам-фильтра в вашей почте. Называть мой спам-фильтр «Сверхразумом»… ну, это, пожалуй, легкий перебор. Впрочем, не мне учить Белый дом английскому языку. Да и продажи моей книги, полагаю, пойдут в гору — грех жаловаться!»

Бостром иронично подметил хитрую логику популизма: воевать со «Сверхразумом» психологически труднее. Ведь если объявить, что Сверхразум уже наступил и никто до сих пор не умер, то о каких угрозах вообще верещат эти яйцеголовые алармисты?

ГЕНИЙ ПРОТИВ АЛГОРИТМА

Но главное объяснение трамповской ненависти к регулированию ИИ лежит на поверхности. Трамп искренне, на физиологическом уровне не способен допустить мысль, что какая-то бездушная груда кремния может превзойти его собственный мозг. Никакие системы безопасности не нужны, когда на страже стоит главное биологическое оружие Америки!

«ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И «ПРЕДОХРАНИТЕЛИ», КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ИИ — ЭТО СИЛЬНЫЙ И УМНЫЙ (ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ IQ!) ПРЕЗИДЕНТ! И У США ТАКОЙ ЕСТЬ — С ИЗБЫТКОМ!» — скромно начертал Трамп в сентябре.

В картине мира Дональда переименовать реальность — значит подчинить ее. На той же трибуне ООН он с гордостью сравнил свой трюк с климатической повесткой:

«Помните, было глобальное потепление? А потом оно переродилось в «изменение климата»! Знаете почему? Потому что планета остывала, было холодно, никто не умирал, и фокус не удался!»

Тот медицинский факт, что планета каждый год бьет температурные рекорды, 47-го президента, ясное дело, не волнует. Главное — правильно подобрать слова. Ведь если роботы однажды и захватят мир, на Белом доме просто повесят золотую табличку: «РЕАЛИЗОВАНО ПОД МУДРЫМ РУКОВОДСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ IQ». И попробуйте только назвать это искусственным!

Примечания:

«The Weave» («Плетение мыслей Трампа»): Термин, который Дональд Трамп публично ввел в оборот во время предвыборной гонки 2024 года, отвечая на обвинения критиков в старческой бессвязности речей. Трамп утверждает, что его хаотичные перескоки с темы на тему — это не маразм, а «гениальный риторический прием великих ораторов», когда он сплетает воедино до девяти разных тем и в финале виртуозно сводит их к одной главной мысли. Ник Бостром и дилемма скрепкосшивателя: Профессор Ник Бостром — ведущий мировой мыслитель в области экзистенциальных рисков. В своей книге «Superintelligence» он сформулировал знаменитый мысленный эксперимент: если сверхразумной машине дать невинную команду «произвести как можно больше канцелярских скрепок», не заложив четких этических рамок, ИИ логично переработает на скрепки сначала всю земную биосферу, а затем и само человечество. Попытка Трампа назвать этим словом бытовые коммерческие нейросети выглядит для ученых зловещим фарсом. Почему американцы ненавидят дата-центры (Data Centers Backlash): Бум нейросетей потребовал колоссального строительства вычислительных центров по всей территории США (особенно в Вирджинии, Джорджии и Аризоне). Местные жители протестуют против них по трем причинам: Шум: системы жидкостного и воздушного охлаждения серверов издают непрерывный низкочастотный гул 24/7.

Вода: средний дата-центр потребляет миллионы литров питьевой воды в сутки для охлаждения стоек в засушливых регионах.

Энергосети: фермы перегружают трансформаторные подстанции, провоцируя блэкауты и рост коммунальных платежей для обычных домовладельцев. Трамп и его «HIGH IQ»: Фиксация Трампа на коэффициенте интеллекта — давний мем американской политики. Он регулярно предлагает сравнить свой IQ с оппонентами (от Рекса Тиллерсона до Джо Байдена и Камалы Харрис), называет себя «очень стабильным гением» (very stable genius) и постоянно напоминает, что его покойный дядя Джон Трамп был профессором легендарного Массачусетского технологического института (MIT). Термин «artificial intelligence» родился в 1956 году на Дартмутской конференции: Тогда учёные предположили, что любой аспект обучения или интеллекта можно описать так точно, что машину можно заставить его симулировать. «Суперинтеллект» у Бострома — это уже не симуляция, а принципиально иной уровень: система, которая умнее человека во всём и может улучшать саму себя. AGI (artificial general intelligence) — промежуточный этап, человеческий уровень. Суперинтеллект — то, что идёт дальше и пугает даже тех, кто ИИ разрабатывает. Трамповский указ: Классический пример «weave»: проблема (нелюбовь к дата-центрам и страхи перед ИИ) решается не регулированием или диалогом, а переименованием. Как с «фейковыми новостями» или «украденными выборами». Капслок и восклицательные знаки — фирменный стиль, который одновременно гипнотизирует базу и бесит всех остальных. Цукерберг и Альтман используют «суперинтеллект» в маркетинговых целях: Это звучит мощнее и перспективнее. Бостром предупреждает, что если размыть термин, то реальные риски следующего уровня станет ещё труднее обсуждать.

Рекомендации:

Если интересует тема всерьёз — книга Бострома «Superintelligence» (есть русский перевод). Для контекста текущих страхов — заявления исследователей Anthropic и самого Альтмана о рисках. Смотреть на это как на политический перформанс: Трамп не меняет технологию, он меняет слова, чтобы контролировать восприятие. Работает ли это? Пока американцы по-прежнему не хотят дата-центры в своём дворе, даже если они теперь будут «сверхразумными».