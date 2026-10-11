Хроники «Диколесья» — студия Laika сняла кукольный «Властелин колец» на заднем дворе Портленда

Одиссея в Запретном лесу: кукольный эпос масштаба Толкина.

Шестнадцать лет разработки, оператор легендарных голливудских полотен и магия рукотворной покадровой анимации: создатели «Коралины в Стране Кошмаров» вернулись с грандиозной сказкой о говорящих койотах, птичьих генералах и цене невыплаканного горя.

У независимой орегонской студии Laika безупречная репутация: каждый их полнометражный кукольный фильм неизменно выдвигался на премию «Оскар» за лучший анимационный проект («Коралина в Стране Кошмаров», «Паранорман», «Кубо. Легенда о самурае», «Потерянное звено»). С выходом «Диколесья» (Wildwood) — вне всяких сомнений, самого монументального проекта в истории студии — эта триумфальная цепочка гарантированно продолжится.

Проект вынашивался долгие шестнадцать лет: права на адаптацию бестселлера Колина Мелоя и художницы Карсон Эллис студия приобрела еще на заре своего существования, производство стартовало лишь в 2021 году, а мировая премьера на Лондонском кинофестивале доказала, что колоссальные усилия окупились сторицей.

Для режиссера картины и главы студии Трэвиса Найта экранизация была мечтой глубоко личной: действие книги разворачивается прямо в его родном Портленде. Устоять перед искушением было невозможно: эпическое фэнтези на заднем дворе собственного дома, где граница между шумным городом и заколдованным реликтовым лесом стерта, а люди делят пространство с говорящими зверями и лесными разбойниками. Этот масштабный роман будто был создан для большого экрана, а скрупулезный, титанический труд покадровой анимации (stop-motion) превратил его в визуальный нокаут редкой кинематографической силы.

Хичкоковские вороны и хипстерский Портленд

История начинается в современном Портленде — Мекке американского хипстерства, чьи винтажные кофейни третьей волны (создатели язвительно поддевают заведение с красноречивым названием Dripster) и подчеркнуто прогрессивная уличная атрибутика поданы с нежной авторской иронией.

В центре сюжета — двенадцатилетняя Прю Маккил (чуткая голосовая работа Пейтон Элизабет Ли). Ее родители (Майя Эрскин и Джейк Джонсон) — добродушная парочка нестареющих хиппи, свято верящих в целебные травы, гармонию Вселенной и доброе волшебство. В один из солнечных дней Прю поручают присмотреть за крошечным братом Маком. Обычная прогулка с детской коляской оборачивается жутким кошмаром: с ясного неба с почти хичкоковским саспенсом камнем падает гигантская зловещая стая черных ворон. Птицы подхватывают младенца и уносят его в сторону бескрайнего лесного массива на окраине мегаполиса — в так называемую «Непроходимую чащу», куда вход простым смертным заказан.

Не в силах вернуться домой и признаться родителям в случившемся, Прю бросается в погоню. Компанию ей составляет неуклюжий одноклассник Кёртис (Джейкоб Трамбле) — застенчивый ботаник, безнадежно и безответно в нее влюбленный. Переступив черту леса, дети проваливаются в кроличью нору параллельного мира, о существовании которого горожане даже не догадываются.

Политический пасьянс и трагедия Вдовствующей правительницы

Мир «Диколесья» выстроен в лучших традициях эпической литературы Клайва С. Льюиса и Дж. Р. Р. Толкина: здесь есть своя география, законы, сословия и тлеющие гражданские войны. Героев быстро разделяют, и каждый идет своей тернистой тропой:

Кёртис попадает в лапы регулярной армии койотов в мундирах образца наполеоновских войн (среди которых верного солдата Максима озвучил хриплый Том Уэйтс, а туповатого вояку Дмитрия — Чарли Дэй). Койоты подчиняются Вдовствующей правительнице Александре. Кэри Маллиган озвучивает ее с упоительным трагическим надрывом: Александра — не просто злая колдунья, а женщина, чье сердце и рассудок испепелила гибель единственного сына. Не сумев справиться с невыносимой потерей, она подчинила темной скорби всю лесную армию. Отказавшись участвовать в ее жестоких планах, Кёртис оказывается в тюрьме для изгоев.

Прю тем временем пробирается сквозь интриги лесной аристократии. Она заводит союз с Птичьим княжеством во главе с мудрой орлицей-Генералом (величественная Анджела Бассетт), находит общий язык с предводителем благородных лесных повстанцев Бренданом (мощная стать Махершалы Али) и трогательной крысой Септимой (душераздирающий перформанс Аквафины).

Сюжет искусно обманывает ожидания: Александра хитростью убеждает Прю вернуться домой и во всем признаться матери, сыграв на солидарности родительского горя. Вернувшись в город, девочка раскрывает мрачную тайну, которую родители скрывали от нее с самого рождения. Чтобы спасти брата и защитить сказочный край от тотального уничтожения, Прю предстоит вернуться в чащу к грандиозной финальной битве.

Теплота глины против холодного пикселя

Главная сенсация «Диколесья» — его визуальное решение. Впервые в истории на кукольном анимационном проекте в качестве главного оператора работал живой классик, шестикратный номинант на премию «Оскар» Калеб Дешанель («Черный скакун», «Патриот», «Страсти Христовы»).

Присутствие мастера масштаба Дешанеля мгновенно выводит изображение на территорию большого игрового кино. Свет в кадре ведет себя как на натуре: камера выхватывает тончайшие мимические нюансы кукол, передавая триумф и душевную боль с интимностью, недоступной стандартной 3D-графике. Визуальный код фильма бережно воссоздает самобытные графические иллюстрации Карсон Эллис, но благодаря рукотворной пластилиново-силиконовой фактуре персонажи обретают поразительный тактильный вес и дыхание. На фоне прилизанной, математически выверенной, но зачастую стерильной цифровой картинки современных блокбастеров Pixar и Illumination «Диколесье» ощущается подлинным чудом — шершавым, теплым, органичным и живым.

Вердикт

Возможно, фильму слегка не хватает той леденящей клаустрофобии и концентрированного ужаса, что прославили «Коралину» (за исключением пролога с похищением ребенка, от которого по спине бегут мурашки), а мотивы злодейского плана Александры ближе к развязке могли бы быть сформулированы чуть четче.

Но «Диколесье» и не стремится быть камерным хоррором. Это размашистая, благородная, старомодная сага о взрослении, силе родственных уз, мужестве и цене преодоления утраты. Студия Laika в очередной раз доказала, что великие сказки не рендерятся на серверных фермах — они кропотливо, миллиметр за миллиметром, создаются человеческими руками.

Примечания:

Создатели первоисточника — Колин Мелой и The Decemberists: Автор книжной трилогии «Диколесье» (2011) Колин Мелой — фронтмен и главный автор текстов знаменитой американской инди-фолк группы The Decemberists. Музыка группы славится сложными нарративными балладами, сюжетами о моряках, призраках и фольклорных чудовищах.

— фронтмен и главный автор текстов знаменитой американской инди-фолк группы The Decemberists. Музыка группы славится сложными нарративными балладами, сюжетами о моряках, призраках и фольклорных чудовищах. Художница Карсон Эллис — супруга Мелоя, создавшая визуальный стиль группы (обложки альбомов, плакаты) и проиллюстрировавшая серию книг. В фильме авторы оставляют пасхалку: внимательный зритель может заметить висящий в комнате концертный постер The Decemberists. Трэвис Найт и студия Laika (Семейное дело без оглядки на выгоду): Трэвис Найт — сын Фила Найта, миллиардера и сооснователя корпорации Nike. Обладая доступом к семейным ресурсам, Трэвис отказался от роли корпоративного наследника и посвятил жизнь возрождению сложнейшего искусства покадровой кукольной мультипликации. Именно благодаря финансовой автономии студия Laika может позволить себе тратить по 5–15 лет на разработку бескомпромиссных авторских полотен без оглядки на сиюминутные тренды кинорынка. Оператор Калеб Дешанель (Caleb Deschanel): Легенда мирового операторского цеха, отец актрис Зоуи Дешанель («500 дней лета») и Эмили Дешанель («Кости»). Его приглашение в стоп-моушн проект — прецедент: Дешанель применил методы освещения масштабных исторических драм к миниатюрным макетам, благодаря чему декорации лесных замков и ветвей выглядят не игрушечными, а монументальными. Портлендский парк «Форест-Парк» (Forest Park): Реальный прототип «Диколесья». Это один из крупнейших городских лесных парков в США (более 2000 гектаров), расположенный прямо на холмах к западу от центра Портленда. Это глухая чаща с вековыми пихтами, мхами и оврагами, где легко заблудиться в нескольких минутах езды от мегаполиса.

Дополнительно:

Laika — независимая студия из Орегона, которая делает только стоп-моушн и каждый свой полнометражный фильм доводит до номинации на «Оскар». «Диколесье» — их пятый, самый масштабный: 16 лет разработки, съёмки с 2021 года.

— независимая студия из Орегона, которая делает только стоп-моушн и каждый свой полнометражный фильм доводит до номинации на «Оскар». «Диколесье» — их пятый, самый масштабный: 16 лет разработки, съёмки с 2021 года. Стоп-моушн такого масштаба — адский труд: каждая кукла двигается покадрово, декорации строятся вручную, камера Дешанеля придаёт всему кинематографическую пластику, почти как в игровом кино. Голосовой состав звёздный даже по меркам Лайки: Кэри Маллиган в роли сломленной горем злодейки, Махершала Али, Анджела Бассетт, Том Уэйтс, Аквафина в роли маленькой крысы, которая становится героиней.

— адский труд: каждая кукла двигается покадрово, декорации строятся вручную, камера Дешанеля придаёт всему кинематографическую пластику, почти как в игровом кино. Голосовой состав звёздный даже по меркам Лайки: Кэри Маллиган в роли сломленной горем злодейки, Махершала Али, Анджела Бассетт, Том Уэйтс, Аквафина в роли маленькой крысы, которая становится героиней. Темы — горе (потеря ребёнка), семейные секреты, храбрость обычной девочки, природа как живая сила, которая мстит и исцеляет. Это ближе к «Нарнии» и «Алисе», чем к тёмной «Коралине».

Рекомендации:

Смотреть семьям с детьми от 8–9 лет, которые уже готовы к длинной истории и не слишком страшным моментам (пролог с воронами может напугать малышей). Фанаты Лайки, стоп-моушн и книжных фэнтези-квестов — обязательно. Если любите «Коралину» за психологический ужас, будьте готовы к более светлому, приключенческому тону. Лучше в кинотеатре: масштаб и детализация кукол раскрываются на большом экране. После просмотра можно прочитать книгу — она ещё гуще по миру и персонажам.