Евангелие от Заузе. Глава III. Гости из будущего

К четырём утра трое путников добрались до подножия холма из слюдяного сланца и остановились, словно три ворона на одном проводе, завидевшие голодного пса.

Холм поднимался пологим каменистым взвозом, усыпанным пластинами сланца, похожими на раскрытые, потрескавшиеся страницы чужого алфавита. Между валунами топорщились колючие кардонас, а солончаковая корка хрустела под подошвами, будто кто-то ступал по стеклянным ёлочным игрушкам. Внизу пустыня спала серебристым студёным одеялом, а наверху, над макушкой холма, теплился единственный жёлтый огонёк — терпеливый, маленький, словно глаз совы в засаде.

Тио Бето опустился на камень, обхватил горячую, распухшую, пульсирующую лодыжку ладонями и каждые полминуты тянул жалобное:

— О-о-о, мама-а-а, гори-и-и-т!..

После чего десять секунд облизывал пересохшие губы, глотал слюну и начинал заново. Обожжённая ягодица под дырявыми штанами отзывалась вторым голосом — глухим, тягучим, напевным, будто контрабас тянул одну и ту же ноту и никак не мог её бросить. Чино стоял следом, прислонившись к тяжёлому ящику с надписью ХРУПКОЕ!, который держал на вытянутой руке с лёгкостью швейной корзинки. В лунном свете рогатая маска казалась живой: стеклянные глаза на пружинках тихо подрагивали, зеркальные осколки на бархатном плаще дробили лунный свет в бегающие зайчики по камням, а из кабаньей пасти шёл тёплый пар дыхания; под маской Чино тихо хныкал о репетиции, начавшейся четыре часа назад и, похоже, шедшей без него, как пирог без теста.

Замыкал шествие Эль Флако, согнувшись под тяжестью двух бухт медного кабеля и мешков на просмолённой верёвке — один из них, лёгкий и невесомый, словно пуховая подушка, шуршал под соляным холстом шерстью викуньи. Плечи ныли, ладони слиплись от соли и навоза, а в висках стучала одна мысль: фермер, самогон, крыша.

— Поднимаемся, — негромко сказал Эль Флако. — Погоди, Бето. Здоровой ногой на камень, потом больную подтягивай. Шаг за шагом.

— Мой зад идёт отдельно от ног! — проворчал Бето. — Зад хочет в Икике, ноги хотят в Ла-Тирану, а башка хочет выпить!

— Инжирный самогон, — поправил машинист. — У Заузе нет водки, только дистиллят. Я пробовал лет десять назад — до сих пор помню хвостатую звезду, которую тогда видел, хотя собственное имя на время забыл.

Они полезли вверх по каменистой тропе. Чино шагал упруго, лишь чуть сбавляя шаг из-за груза; под подошвами шуршал гравий, а зеркала на плаще позвякивали тихо, словно колокольчики на коровьей шее. Бето ковылял следом, охая, цепляясь за камни и на каждом шагу ворча про поясницу, предков и кремнёвый замок, который «отвечает за злой рок семьи Бето ещё с тысяча восемьсот девяностых».

Коза Мерседес подняла голову, посмотрела в сторону тропы и беззвучно засмеялась.

И в ту же минуту, а если точнее, на двенадцатой минуте подъёма, Эль Флако подняв руку замер. Двор, засыпанный речным песком и каменной крошкой, окружали двенадцать инжирных деревьев, похожих на стражу вокруг спящего короля. Толстые саманные стены казались тёплыми даже издали, а из трубы поднималась тонкая ровная нитка дыма, пахнувшая инжиром — густым, сдобным, сладким, с лёгкой кислинкой, будто кто-то варил варенье из мёда и старых переплётов. А над самой крышей парила звезда.

— Тихо, — шепнул Эль Флако. — Все на Фиесте. Заузе один, и наверняка спит.

— А вдруг нет? — прошептал Чино.

— Заузе то спит, то нет. Почти одно и то же. Давай быстрее, пока свет…

Голос оборвался.

Свет погас.

Точнее, он не погас. Он переместился.

Огонёк вдруг спрыгнул с высоты, скользнул по стене и оказался в дверном проёме. В дверях стоял высокий, жилистый человек с крупными пальцами и безупречно чистыми ногтями; на переносице держались очки без одной дужки на бечёвке и петельке из волокна агавы, в правой руке он держал глиняную кружку, в левой — свечу. Он смотрел на троих грабителей так, как смотрит хозяин, давно поставивший чай к приходу гостей и не спешивший никуда, хоть и ждал их уже четвёртый час.

— Добрый вечер, — сказал он. — Если не поспешить, всё остынет. Заузе считал, что вы опоздаете на три года, а я знал, что высокий гость в осколках доберётся вовремя.

Воцарилась тишина. Стеклянные глаза демона на пружинках дёрнулись, а зеркала на плаще отразили десяток лун сразу. Тио Бето приоткрыл рот, долго вглядывался в хозяина и покосился на напарника:

— Это он?

— Он.

— Он нас ждал?

— Похоже.

— У меня от страха во рту пересохло.

— Пересохло? — переспросил Санто Заузе, шагнув вперёд; свет свечи озарил его лицо тёплым, зернистым жёлтым светом, делая нос длиннее, а подбородок острее. — Козий сыр и писко де иго хорошо восстанавливают силы. Заузе всё прикинул. На столе четыре кружки, сыр уже нарезан ровными ломтиками ровно в мизинец толщиной, а миску с эмпанадами соседки я убрал от козы — она целая, тёплая. Проходите.

Эль Флако стоял, свесив тяжёлые кабели; за двадцать лет налётов он привык к крикам, ружьям и планам на салфетках, но встречать его с нарезанным сыром ещё никому не доводилось.

— Сеньор Заузе, — осторожно начал он, снимая засаленную фуражку. — Мы тут… заблудились… мы…

— Вы ограбили разъезд Пинтадос около трёх, — спокойно сказал Санто. — Сантос пальнул рублеными гвоздями, Рикардо пустил заряд в звёзды, Нельсон спал под тентом. Бето вывихнул лодыжку и поджёг себе зад собственным порохом. Чино посек пару зеркалец на плече и опоздал на репетицию. А у вас, Эль Флако, за вторым коренным зубом слева застрял кусочек свинца от печати — его лучше вынуть.

— Откуда… — начал машинист.

— Откуда камни чуют дождь? — отозвался Заузе. — Время в Атакаме не бежит — оно стоит и глядит на забор, как коза Мерседес. Я знал, потому что уже знал. Заходите, сыр не вечный.

Чино медленно опустил ящик ХРУПКОЕ! на песок; маска моргнула стеклянными глазами.

— Сеньор Санто, а можно воды? — тонко спросил Чино сквозь клыки. — Репетиция была в девять, уже четыре утра, дон Сильвио строгий, маска лоб натёрла, и я даже не пойму, кто вы.

— Я Санто Заузе, — сказал хозяин на пороге. — Меня зовут Санто, но пугаться нечего. Я святой безвредный — как козий сыр: на вид скромный, зато сытный. Проходите.

Внутри дом дышал глиной, покоем, тёплым дымом корней тамаруго в печи, воском и старой древесной пылью на потолочных балках. На кедровом столе в шрамах от ожогов, цировок и дедовских ногтей стояли четыре глиняные кружки, блюдо с тем самым козьим сыром, прикрытая полотенцем миска с эмпанадами и кувшин янтарного дистиллята с запахом инжира, дыма и предгрозовой свежести.

Бето опустился на стул из кактусового дерева первым, прижавшись здоровым боком к спинке, и выдохнул такой долгий, многозначный звук, в котором уместилась вся его непростая жизнь.

— Мама-а-а, какие стулья! Мягкие!

— Из кактуса, — заметил Заузе. — Шероховатые, сцепление надёжное, поясницу держат.

— У меня нет поясницы, одна тоска! — всхлипнул Бето. — Меня собственный пистолет подстрелил!

— Знаю, — кивнул Заузе. — Пейте. Одна кружка снимает жар, вторая гасит боль, третья утихомиривает философа внутри человека. Я считаю. Кому налить?

Эль Флако поставил мешки у двери, ящик ХРУПКОЕ! — у порога, снял фуражку и сел напротив, разглядывая хозяина словно старый мотор, который вопреки всем правилам работает ровно и тихо. Чино же стоял посреди комнаты, боясь сесть: маска цеплялась за потолочную балку, зеркальный плащ звякал у стен, а стеклянные глаза на пружинках дробили печь, кружки и сыр на десятки крошечных мерцающих отражений.

— Чино, — мягко сказал Лаутаро, выступив из тени у печи. — Опусти маску на пол.

— Не могу, — прошептал Чино сквозь клыки. — Ремешок туго затянулся, сам не распутаю.

— Сейчас помогу.

Лаутаро поддел разбухший ремешок на затылке тонким костяным шильцем и бережно, как венок, снял рогатую голову. Под маской открылось большое, круглое, раскрасневшееся лицо с мокрыми чёрными прядями на лбу, блестящими от пота скулами и следом от кабаньего клыка на нижней губе.

— Оно плачет, — тихо сказал Лаутаро.

— Нет! — возмутился Чино, вытирая щёки. — Это пот!

— У пота тоже есть слёзы, — ответил Лаутаро.

Великан опустился на пол у стены, зеркальный плащ рассыпался вокруг него разбитым озером, а маска замерла на полу, глядя в потолок множеством глаз с пружинками — уже совсем не страшная, просто гипс, папье-маше и краска.

Заузе разлил инжирный дистиллят по кружкам. Пил он мелкими, выверенными глотками, словно отмерял капли, а Лаутаро — широко, откинув голову, как пьёт ручей. Оба говорили по очереди, не перебивая друг друга, и гости привыкали к этому чередованию так же быстро, как привыкают к тихому гулу земли.

— Сеньор Санто, — негромко спросил Эль Флако, обхватив кружку обеими руками, точно ключ от дома. — Вы давно живёте один?

— Давно, — подумал Заузе, поправляя съехавшие на кончик носа очки. — Всегда и никогда. Если не считать козу и петуха.

— А родные, соседи?

— Соседи заходят, но в моём присутствии чаще молчат — как река, когда в неё падает камень: камень тонет, вода обтекает, оба живы. Отец погиб на Чахнанторе при обвале, я его нашёл. Мать ушла позже. Камни не считают, а я считаю.

— А школа была? — спросил Эль Флако.

Лаутаро поднял глаза к потолку, и в памяти Санто разом всплыли низкие стены, запах мела и нагретого солнцем дерева, мухи на оконном стекле и девушка с тёмными, чуть рыжеватыми на солнце волосами в хвосте, похожем на дымок над арыком. У неё было круглое лицо в ямочках, родинка под левой бровью и чуть хрипловатый голос с мапуческой интонацией; она не сторонилась его, не смеялась над двумя голосами в одной голове и рисовала на полях тетрадей козу в очках, дерево в штанах и солнце в галстуке. Она знала, что он не «ненормальный», а просто такой — и с ним не нужно лечиться, достаточно просто разговаривать.

Однажды под конец лета, когда воздух в Атакаме стоял тяжёлым, как горячее тесто, а тень от кактуса торчала ровно, словно воткнутая в землю щётка, она достала гладкую тёмную коробочку — тогда такие ещё не запретили — и коснулась экрана. Внутри Санто отозвался гулкий, мощный, торжественный хор множества голосов, трубы и барабаны, в которых кружилось неумолимое колесо и било, словно молот, одно слово: Фортуна, фортуна, фортуна…

— Она включала музыку, — тихо сказал Лаутаро из-за печи. — Словно пели сразу инжир, кедр и лунный свет. Пугающе и красиво до слёз.

— Имя я забыл, — добавил Заузе, ставя кружку на стол. — А запах, звук и слово «Фортуна» помню. Как колесо на гончарном круге. Потом она уехала — в столицу, в ту жизнь, которая оборвалась, когда сети погасли и мир остался с ветром в арыке.

— Фортуна, — тихо повторил Эль Флако. — Слышал такое на паровозе, когда состав шёл через горы: фортуна, фортуна, фортуна по стыкам.

— Она была хорошей, — сказал Санто. — Не боялась, даже когда я путал вторник с четвергом. Слушала тишину между словами. Коза Мерседес тоже правильная — молчит, слушает и всё понимает.

— А можно ещё? — промычал Чино.

— Можно, — кивнул Санто. — Только Заузе предупреждает: после третьей начинается философия, а философия мешает делу. Бето, пора снимать штаны.

Тио Бето вздрогнул, аж соль на блюде подпрыгнула.

— Вы не станете вправлять кость в четыре утра на столе, где лежал сыр!

— Сыр убран, — спокойно ответил Заузе, убирая тарелку, вынося во двор лишнее и возвращаясь со стальным рычагом от гидронасоса, кожаным ремнём, горшком тёплой воды, льняной тканью, костяным шильцем, толчёным мелом и бутылью крепчайшего дистиллята. — Заузе, первый шаг: обезболивание внутрь. Повторная доза — после вправления.

Лаутаро протянул старику полную кружку.

— Пей, дядя Бето. Правильная вода: помнит инжир, инжир помнит солнце, а солнце помнит тебя молодым, когда лодыжка ещё не гнулась куда попало.

Бето выпил залпом. Глаза загорелись, щёки побагровели, старик выдохнул струю горячего инжирного пара с мятной свежестью и сказал:

— Блаженство! Мама-а-а, что за напиток! От него я всё забываю!

— Забудьте и вывих, — посоветовал Заузе. — Тогда боль не помешает. Чино, держите здоровое колено. Крепко.

Чино опустился на колени, ухватил колено Бето обеими руками, словно шкив, и прижал к груди.

— Не дави на колено! — заорал Бето. — Оно невиновно!

— Тише, — сказал Заузе, подводя рычаг к стопе. — Усилие на вытяжение рассчитываю на двадцать три ньютон-метра. Точка приложения — стопа, точка опоры — колено, смещение четыре сантиметра кнаружи. Рывок короткий, резкий, без предупреждения.

— Без предупреждения?! — пискнул Бето.

Заузе рванул. Щёлк! Коротко, чисто, ледяным сколом, как хруст свежего снега под тяжёлым ботинком. Лодыжка встала ровно, будто отлаженный механизм; тело на секунду замерло, а потом старик глубоко выдохнул и зарыдал:

— О-о-о, мама-а-а, всё встало! Боль ушла! Нет, не ушла, стала другой! Мама-а-а!

— Ровно, — сказал Заузе, ощупывая сустав пальцами часовщика. — Таранная кость на месте. Отёк спадёт дня через три. Семь дней на ногу не опираться — ровно семь. Шесть — слишком мало, восемь — слишком много. Семь — как семь инжирных деревьев: достаточно.

— А зад? — хныкнул Бето, поворачиваясь на бок. — Всё горит!

Заузе осмотрел ровное, подкопчённое отверстие в штанах, где среди опалённой махорки и шерсти тускло поблёскивал металл.

— Обнаружен фрагмент казённика кремнёвого пистолета системы 1840-х годов, примерно двенадцать на восемь миллиметров, глубина два миллиметра, ржавое железо. Потребуются костяное шильце, холщовая тряпка и стойкость хирурга.

— Чья стойкость?! — испугался Бето.

— Моя. Вашу, дядя Бето, вы уже потратили. Чино, держите бёдра.

— Можно отвернусь?

— Нет, держите.

Шильце вошло точно, с сухим скрежетом. Бето затянул жалобно:

— А-а-а-а! Огонь, огонь, огонь! Заболело!

— Не мешайте, — сказал Заузе. — Шильце коснулось осколка. Откручиваю. Будет толчок, не шевелиться.

— Как не шевелиться, когда из меня КУСОК ЖЕЛЕЗА ВЫТАСКИВАЮТ?!

— Вполне возможно. Дышите ровно: вдох на четыре, выдох на пять.

— Выдох на пять?! — вскинулся Бето. — Нам нельзя больше четырёх! Комитет запретил!

— Комитет запретил дробь крупнее четверти, — терпеливо поправил Заузе. — Пять — можно. Шесть — гордыня. Дышите.

Лаутаро подал кружку, Бето глотнул и охрип. Шильце повернулось, металл дёрнулся, и Заузе вытянул тёплый ржавый обломок с ниткой крови, положив его на холщовую тряпку, словно инструмент. Затем плеснул в рану инжирного дистиллята — Бето выдал такой протяжный вопль, какого не знал ни один медицинский справочник — и заложил протёртую в порошке мела тряпку под льняную повязку.

— Готово, — сказал Заузе, умывшись в глиняном тазу и вернувшись к столу. — Состояние удовлетворительное. Лодыжка на месте, зад цел, пистолет никуда не годится. Совет: на взведённое оружие не садиться.

— Совет принят! — гордо отозвался Бето, уже спокойно потягивая следующую кружку.

В доме стало покойно и тепло, как в улье после возвращения пчёл. Чино сидел у стены, прислонив маску рядом словно уснувшего друга; круглое раскрасневшееся лицо светлело в полумраке, а лунный свет серебрил мокрые пряди волос. Он пил понемногу и улыбался.

— Сеньор Санто, — тихо сказал Чино. — Правда, что вы говорите с деревьями?

— Не говорю, — ответил Лаутаро. — Слушаю. Кора говорит по-своему, корень — по-своему. Если слушать долго, дерево скажет и про дождь, и про солнце, и про гостей из будущего вторника.

— Из какого вторника?

— Из того, который уже был. Но я помню его завтра.

— Ничего не понимаю, — честно признался Чино.

— Правильное непонимание, — кивнул Заузе, прикидывая, сколько они уже выпили. — Непонимание, это высшая форма ясности. Чино, репетиция в девять?

— В девять. Дон Сильвио строгий, ругается, если опаздываю.

— Ты не опоздаешь. Вы же не опоздали — пришли. Опоздание, это когда приходишь в плохом настроении. Вы в хорошем, значит, всё будет вовремя.

Чино долго смотрел на него с доверчивостью и непониманием ребёнка, впервые услышавшего слова без лжи и страха.

— Сеньор Санто, — сказал он. — Вы очень странный.

— Знаю. Но святой странный. Это лучше, чем просто странный.

Эль Флако поднялся к окну и поглядел на восток. Небо светлело, наливаясь розовым, медовым, тёплым оттенком расплавленной меди; вулкан Ликанкабур проступал из тени мокрым зверем, выходящим из воды, а издалека, из-за склонов, уже доносились первые барабаны Фиесты.

— Сеньор Заузе, — не оборачиваясь, сказал Эль Флако. — Мы вломились без приглашения, а вы нас ждали. Тёплый хлеб, сыр, писко де иго, вытащили железо, вправили кость. Зачем?

Заузе поправил сползшие на кончик носа очки, где одно стекло запотело, а другое блестело.

— Заузе сказал бы: «Потому что стояли четыре кружки, а сыр тает».

— А Лаутаро? — спросил машинист.

Лаутаро подошёл к сухой Тихоте за окном и приложил ладонь к коре.

— Лаутаро сказал бы: «Потому что дереву нужна вода, а вам — еда. Одно и то же».

— А вы?

— Я сказал бы, что вы трое — гости из будущего вторника, — произнёс Санто. — Я вас всегда помнил. Приходите в четверг, уходите в пятницу, и тишина после вас громче тишины до вас. В этом и есть Бог — не как его толкуют, а как он есть.

— Бог?

— Когда двое в одной рубашке не тянут на себя рукав, а держат вместе. Потому что холодно. Потому что ночь длинная. Потому что капля падает: кап, четыре удара пульса, кап.

Эль Флако стоял у окна и молчал. Двадцать лет он злился на Ferronor, отнявшую тепловоз, достоинство и три тысячи лошадиных сил, и впервые подумал, что, быть может, тепловоз не единственный источник силы. Бето крепко спал на стуле, тихо посапывая инжирным ароматом; Чино гладил маску демона по рогу, как щенка; коза Мерседес заглянула в окно, оглядела четверых за столом круглым золотистым глазом и вернулась во двор.

Кап. Четыре удара пульса. Кап.

В пятнадцати километрах, в подвале доньи Касильды, телеграфный аппарат чихнул в пустоту: тра-та-та-так! — и смолк, не напечатав ни одного слова. Неподалёку, на площади, где зелёным огнём догорал Костёр Очищения, всё ещё кружились в сонной пыли Дьяблада.

А на ферме Лаутаро «Санто» Заузе четыре человека сидели за одним столом, и в зазоре между ними зрело то самое третье молчание — большое, безымянное, как серое облако над солончаком, которое дрогнет через сколько-то страниц — и пойдёт дождь.