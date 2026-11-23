Евангелие от Заузе. Глава I. Три километра в час

Разъезд Пинтадос представлял собой то место, где пустыне поручили построить станцию, а она вместо этого выложила полосу тишины и вбила табличку с чужим именем.

На высоте двух тысяч четырёхсот двенадцати метров стоял ледяной сквозняк и царило полное отсутствие расписания: когда Комитет Чистых Ремёсел упразднил минуты и секунды как бесовское дробление Божьего промысла, поезда в Атакаме стали ходить по солнцу, по ветру и по настроению старшего погонщика мулов.

Четыре рельса тянулись по шпальному настилу, точно на операционном столе, и тихо звенели под ночным ветром тонким стальным голосом, похожим на гул в железной трубе. Открытый с трёх сторон навес из высохших сосновых досок отбрасывал тень шириной ровно в три мужских тела. На южном краю высилась водонапорная башня из красного кирпича, облепленная пустыми гнёздами ласточек; улетевшие птицы оставили в кирпичных швах сухой запах перьев и прелого кукурузного зерна, въевшийся в кладку как чужое воспоминание в голову старика. На выгоревшей с синего до серого табличке читалось:

ПИНТАДОС 2412 м. до Сан-Педро — 23 км

Буквы стёрлись до скелета, но цифры держались цепко, словно гремучие змеи в камнях. Было около трёх ночи по звёздам, которые местные мапуче читали бегло, как газету, пока песок жёг холодом, а ветер обещал скорый рассвет. Ночной холод имел собственный вес: он пробирался под шерстяные пончо, склеивал ресницы и превращал дыхание в тяжёлые серые облачка, оседавшие инеем на ржавых рельсах. Воздух пах старым креозотом из дореформенных шпал, промёрзшей полынью, мышиным помётом из пустой стрелочной будки и горькой солью.

Троица затаилась за повалившимся забором из старых досок у водокачки.

Чино сгорбился в три погибели и грел ладони о фонарь Тио Бето — жестяную банку из-под медового сиропа со свечой, обёрнутой салфеткой от сквозняка. Банка давала тусклый, медовый, гниющий свет, похожий на свет из подвала, где забыли старуху. Стеклянные глаза на пружинках демонической маски на коленях Чино мелко подрагивали в такт стуку его зубов, а тысяча зеркальных осколков на бархатном плаще покрылась тонкой изморозью, отчего двухметровый танцор в лунном свете походил на крупную свежемороженую скумбрию, выброшенную на солончак.

— Эль Флако, — прошептал Чино, выдохнув облачко пара с запахом мятного леденца для храбрости. — Прости за беспокойство, но у меня пальцы на ногах совсем онемели. Если отморожу, как же я завтра на главной площади сделаю тройной поворот на пятке? Хореограф дон Сильвио человек строгий, он говорит, что демон в танце обязан порхать, как колибри над цветком кактуса. Какая из меня колибри с синими пальцами?

— Потерпи, мальчик, пошевели ими внутри сандалии, — с отеческой мягкостью отозвался Эль Флако, вглядываясь в тёмную стальную колею. — Состав уже близко. Слышишь, как рельс поёт? У этой американской стали особое гудение, в си-бемоле. Я такой звук узнаю даже из могилы.

Рядом Тио Бето увлечённо ковырял обломком подковы кремнёвый замок двуствольного пистолета середины девятнадцатого века. Старик оглох на левое ухо ещё в молодости, глуша рыбу динамитом на озере Чунгара, а правое берег для особых случаев, поэтому в ночной тишине его голос гремел как колокол:

— Я пороху две мерки сверх нормы засыпал, племянник! И пыж из старой войлочной шляпы забил! Если попаду кому в грудь, сапоги на месте останутся, а человек улетит в Боливию!

— Тише ты, старый хрыч, всю пустыню разбудишь, — прошипел Эль Флако, дёргая дядю за край полосатого пончо. — Стрелять ни в кого не нужно! Мы люди цивилизованные, у нас накладная от самой Богини Куды. Подойдём, вежливо попросим открыть седьмой вагон, заберём своё и разойдёмся как добрые христиане.

— А? — переспросил Бето, с громким скрежетом взводя оба курка размером с баранью кость. — Правильно говоришь, сначала стреляем, потом знакомимся!

Эль Флако безнадёжно махнул рукой в потёртой кожаной перчатке и прижался виском к холодному дереву.

Звук пришёл издалека. Сначала донёсся глухой, ровный стук, словно бьётся сердце крупного умирающего зверя: тук-тук, тук-тук, шорх, тук-тук, шорх-шорх. То били по гравию сорок пар копыт, а поверх них сухо, дробно трещала буковая трещотка: КЛИК-КЛИК-КЛИК каждые две секунды, отгоняя «бесовское статическое электричество», способное, по мнению Комитета, поджечь шерсть, сделать мулов непокорными или вызвать потусторонний голос на английском. Следом подплыл густой запах — тёплый, сладковатый, с кислинкой мочи и едким привкусом железа, с примесью старого мазута, стёртой смазки на колёсных шейках, потного конского сукна и горькой негашёной извести на деревянных дышлах против мух.

Показался «Железный караван» компании Ferronor. Эль Флако прижал щёку к песку, и внутри у него что-то оборвалось, словно старая калька с чертежа, пролежавшая в бумажнике двадцать лет, вдруг показала трещину. Он знал заводской номер как имя первой жены. Это был магистральный тепловоз «Дженерал Электрик» серии 4415 / GT22CW, выпущенный в 1987 году в Эри, штат Пенсильвания, переживший десять президентов Чили, три землетрясения, коллапс Кондебана, переход на узкую колею и смену окраски с красно-чёрной на ферроноровскую жёлто-синюю и благородную синюю с золотой полосой. После Великого Выдёргивания Штепселя двенадцатицилиндровый дизель вынули, пульт вырвали, аккумуляторы сдали на медь, капот располосовали автогеном и зашили ржавым кровельным железом, выбили стёкла ради «богоугодного ветра», приварили дышла и впрягли сорок мулов — двадцать спереди у дышла и двадцать сзади у тягового каната вдоль правого борта. На крыше у умолкшего тифона сушились рваные кальсоны из грубой овечьей шерсти, в кабине вместо пульта стояла кадушка с водой и лежал мешок отрубей, а синяя броня до половины покрылась коркой засохшего навоза и соляных разводов. На шее каждого мула висела медная бляха с выбитым гвоздём номером: Комитет разрешал цифры только для скота, поскольку «скот не алгоритм, а творение Господа, которому можно доверить даже номер».

Впереди со скоростью три километра в час — что по новой смиренной арифметике Комитета равнялось двенадцати метрам в минуту или двумстам пятидесяти двум метрам в час, ибо считать точнее было грешно — шагал молодой солесып в подшитых войлоком башмаках, черпая горстями крупную серую соль из холщовой торбы и рассыпая по шпалам серебристым дождём. Каждая крупинка соли на его коже отзывалась лёгким жжением, как щекотка по зажившей ране. По щеке Эль Флако, изъеденной солью и морщинами, скатилась одинокая злая слеза:

— Что они с тобой сделали, ласточка моя… Оскопили. В навоз измазали. К ослам привязали, ироды. Клянусь памятью матушки, я эту компанию по шпалам раскатаю.

За локомотивом тянулся состав: вагон-цистерна для воды, три крытых вагона с гофрированными стенами, две платформы с ящиками и в самом хвосте, отдельно, на тормозной площадке как изгой, вагон № 7. Его запирали два латунных навесных замка на толстой цепи и свинцовая печать величиной в пятьдесят песо с оттиском молота под шестернёй о пяти зубцах (шесть зубцов считались «бесовской перегруженностью»). Печать гласила, что содержимое конфисковано, идёт под надзором государства на Костёр Очищения и открывать дверь дозволено лишь Главному Инквизитору или человеку с бумагой. У Эль Флако бумаги не было — но была двадцатилетняя ярость.

По краю полотна впереди мулов шли двое охранников, похожих на людей, которым поручили сторожить собственную усталость. Коренастый Сантос Рекена с лицом старой медной монеты, обточенной пылью, нёс самодельный мушкет из винтовочного ствола и кактусового приклада, заряженный мешочком пороха и рублеными подковными гвоздями (Бето однажды заметил, что от гвоздодёра такое оружие отличается лишь тем, что гвоздодёр не убивает с первого раза). Высокий костлявый Рикардо Пачеко с длинной шеей и ушами, торчащими из-под шляпы как два кролика из норы, тащил ржавый мушкет с подвязанным проволокой замком и влажным фитилём; Рикардо шагал медленнее напарника, отсчитывая шаги ради тысячи и перекура, мечтая о жене и троих детях в Икике. Третьим в бригаде был обходчик Нельсон, уже крепко спавший под тентом цистерны на мешке с отрубями, с приоткрытым ртом, откуда тянуло тёплым кислым дыханием с душком жёваной коки и поджаренного зерна.

Эль Флако гордился планом из трёх пунктов на свёрнутой бумажке в нагрудном кармане: подойти на остановке, отвязать мулов, забрать груз из седьмого вагона. На вопрос Бето, как взломать замки и свинцовую печать, машинист отвечал, что в сапоге спрятан обрезок ножовки, а печать можно оторвать рукой, если приложить силу и не думать о последствиях. С охраной он собирался обойтись вежливо: «Сеньоры, пожалуйста, не стреляйте». Бето жаловался на поясницу с четверга и левую ногу, которая двадцать лет была короче правой на два сантиметра; Чино обещал бегать за троих и уверял, что в маске на Фиесте бегал двадцать три раза и знает путь сердцем.

— Тогда делаем то, что делают все, когда что-то идёт не так, — подытожил Эль Флако.

— Что? — хором спросили Бето и Чино.

— Паникуем. Но паникуем организованно.

Состав замер на разъезде Пинтадос с длинным скрежетом колёс и тяжёлым вздохом сцепки; мулы встали на секунду раньше поезда, и один даже повернул голову к холму с усталым сочувствием. Впереди было двадцать минут стоянки до прихода южного поезда.

Молодой солесып зевнул, убрал трещотку и ушёл в кусты по малой нужде. Сантос Рекена спрыгнул к водокачке умыться из капающей трубы (копь, копь, копь — тёмные пятна величиной с пуговицу на камнях) и вскинул взгляд на бледнеющую синеватую полосу рассвета на востоке. Рикардо Пачеко прислонился к цистерне, сосчитал тысячу шагов и заложил за губу жевательный табак, поскольку курить запретили (дым поднимается к небу, а небу чужой дым ни к чему). Хвост состава остановился прямо напротив зарослей тамариска, где прятались трое.

Эль Флако рванул первым, пошатываясь и размахивая руками по привычке человека, двадцать лет простоявшего у рычагов локомотива. Увидев его в десяти метрах от хвоста, Рикардо Пачеко в полном соответствии с обрывками инструкции засунул фитиль в рот между табаком и щекой, задрал мушкет к небу и пальнул по звёздам, ничуть не изменив расстояния до них. Сантос Рекена метнулся к мушкету у колеса, услышав хриплый, сочащийся вежливостью голос Эль Флако, который уже стоял на тормозной площадке седьмого вагона и рвал свинцовую печать:

— Сеньоры Рекена и Пачеко! Прошу вас не стрелять! Мы просто заберём то, что нам нужно, и уйдём!

Сантос вскинул мушкет, воткнул фитиль в замок и выстрелил на ходу, не целясь; туча рубленых гвоздей просвистела вдоль состава и обрушилась на крышу цистерны, словно миска гороха на жестянку. Несколько гвоздей с оглушительным дзынь-клац-бряк срикошетили от зеркального плаща Чино.

— Ой, мамочки! — тоненько вскрикнул двухметровый демон. — Эль Флако, они же мне весь речной жемчуг посекут! Тут два осколка от правого плеча отвалились, я слышал! Это же на семь лет несчастья!

И тут в дело вступил Тио Бето. Решив проявить бдительность, достойную ветерана приграничной торговли, старик взобрался на высокую железную подножку вагона, но при грохоте выстрела поспешно шагнул вниз. Длинная бахрома его домотканого пончо намертво запуталась в чугунном колесе ручного тормоза. Рывок развернул старика в воздухе; пытаясь ухватиться за поручень, Бето в панике сунул взведённый двуствольный пистолет за пояс штанов сзади, чтобы освободить руку. Раздался треск рвущейся шерсти. Правая нога приземлилась на покатый камень, левая — на скомканный край пончо; лодыжка подвернулась с отвратительным сухим хрустом разорванной мокрой бумаги, кость сместилась на четыре сантиметра влево, и волна кипящего дёгтя обожгла ногу до колена.

Бето взвизгнул, как юная лама, которой наступили на хвост, и грузно, всем костлявым задом, рухнул на гравий прямо на рукоять пистолета. Оба курка сорвались со взводов. Двойная порция пороха, любовно прожаренного накануне на сковородке с фасолью, сдетонировала в забитом прелым пыжом стволе, вырвав казённик. Раскалённый газ и сноп искр прожгли в шерстяных штанах дыру размером с песо, обнажив красную набухшую кожу с полоской крови и рассыпанной махоркой, а ствол раскрылся веером ржавых лепестков и сипло пукнул, как просевшая подушка. Над путями повисло облако дыма, воняющее серой, палёной овчиной, горелым мясом и тушёной фасолью.

— Мама-а-а-а! — заорал Бето, вцепившись пальцами в пыль. — А-а-а! Убили, мать вашу! Меня моим же пистолетом застрелили! В жопу!

— Сеньор Бето, я вижу кровь, — сказал Сантос Рекена, опустив разряженный мушкет и подходя ближе с видом человека, видавшего всякое, но впервые наблюдающего самострел в ягодицу. — Вам нужен врач?

— Мне нужен бренди! — зарычал Бето. — Мне нужен морфий! Мне нужна ампутация! Мне нужна новая задница! Чино! Помоги мне встать!

— Не вставайте, сеньор Бето, — посоветовал Сантос. — У вас вывих, огнестрельный ожог и перелом доброго отношения к собственному оружию. Полежите.

— Я не буду лежать в пыли как собака! Я Тио Бето! Ни враги, ни жандармы, ни собственная жена, а тут — собственный пистолет!

Чино подхватил старика одной рукой под поясницу, другой под грудь и поднял, как мешок картошки. Бето захныкал и вцепился в рогатую маску:

— Бето, не трогайте маску, — спокойно попросил Чино.

— Я поссать хотел от боли!

— Тогда не трогайте маску, а просто пописайте.

— Я не могу поссать, когда меня держат!

— Тогда я отпущу.

— Не отпускай!

Через несколько секунд стало ясно, что стоять так дальше невозможно.

— Ладно, — сказал Бето. — Отпускай. Только аккуратно, я на левую ногу встать не могу.

Чино опустил Бето на землю, и тот сел с расставленными ногами, обхватив руками колени и уставившись на опухшую лодыжку с выражением ярости и укора, какое выражает ученик на сломанную линейку.

Тем временем Эль Флако оторвал свинцовую печать — «приложив усилие и не думая о последствиях», в результате чего кусок свинца отскочил ему в зуб, и он теперь аккуратно выковыривал его из-под десны, бормоча про нарушение контрактных обязательств, — перепилил ножовкой дужку навесного замка и откатил тяжёлую дверь вагона № 7.

Из темноты пахнуло сухим железом, горькой солью, впитавшимся за десятилетия в половицы мазутом и вдруг пробился совсем иной аромат: тёплый, шерстяной, животный, с тонкой мускусной ноткой, словно внутри притаился кроткий и сказочно богатый зверь. Эль Флако подсветил банкой-фонарём и осмотрел добычу.

Во-первых, шестнадцать мешков с солью. Каждый был набит так туго, что грубый тканый холст звенел под пальцами, словно кожа барабана, а между штабелями в три ряда была утрамбована крупная серая соль с грифельным блеском, пахнущая далёким океаном за четыреста километров. Но когда Эль Флако полоснул обрезком ножовки по углу одного мешка, из прорехи вместо кристаллов вырвалось облачко живого, невесомого тепла. Внутри, укутанная в соляную шубу от таможенных глаз, покоилась шерсть дикой андской викуньи — «руно богов», из которого прежде ткали покрывала испанским королям и носовые платки папам римским. Викунья жила высоко на вулканических кручах, не терпела неволи и линяла по расписанию ветров раз в два года; килограмм её золотого пуха стоил на чёрном рынке столько же, сколько тонна рафинированной меди. Соль служила лишь дешёвым панцирем: кому придёт в голову потрошить мешки, которыми солесыпы посыпают шпалы? Эль Флако тихо усмехнулся в усы — мир оказался устроен лукавее, чем думали в Комитете, и впервые за двадцать лет это лукавство играло на его стороне.

Во-вторых, четыре тюка в углу, привязанные к стене просмолённой верёвкой и обёрнутые серой бумагой. На бумаге красовались государственные клейма Комитета Чистых Ремёсел рядом с незнакомыми, мелкими печатями. Тюки оказались подозрительно лёгкими и мягкими, точно пуховые подушки; когда Эль Флако приподнял первый, от обёртки повеяло странным, суховатым холодком, словно из щели запертой двери, за которой кто-то притаился, а сквозь волокна бумаги пробилось тусклое, неуловимое мерцание.

— Новоледяное сердце, — прохрипел из проёма Тио Бето, прижимая ладонь к дымящейся ягодице. — Богиня просила сердце, племянник. Вдруг это оно?

— Неважно, — отрезал машинист. — Берём всё.

В-третьих, две бухты старого трёхжильного медного кабеля в осыпавшейся оплётке из прорезиненной ткани (формально грех Нефтяной Нити, но резина истёрлась почти до голого металла, превратив грех в археологию). Каждая бухта тянула килограммов на тридцать и отливала густым, медово-красным светом начищенного самовара. Медь сразу отозвалась в глазах Эль Флако, как родная речь на чужбине, хотя вместо ожидаемых катодных листов дона Эстебана перед ним лежал кусок кабеля, срезанного с древней обсерватории или подстанции. Машинист сплюнул и поволок бухты к выходу.

В-четвёртых, ящик в самом дальнем углу, прихваченный к доскам пола четырьмя болтами. Обитый белой жестью и железными уголками, размером с ящик из-под арбуза, он носил на боку единственную надпись, выведенную жёлтой краской: ХРУПКОЕ! — с тяжёлым восклицательным знаком, вдавленным в дерево. Эль Флако ухватился за углы, напряг жилистую спину, приподнял ящик на два пальца и тут же осел, едва не продавив каблуками половицы: внутри будто лежал алтарный камень. Подоспевший Чино поднял груз одной рукой и покрутил в воздухе, как поворачивают курицу перед разделкой — с почтением, любопытством и лёгкой тревогой.

— Внутри что-то есть, — шепнул великан. — Я слышу.

— Что ты там слышишь?

— Тишину. Свою собственную, совсем другую, чем снаружи. Будто внутри кто-то дышит, только без воздуха.

— Неси к подножке, — буркнул Эль Флако.

Весь груз перетащили за четыре минуты — подвиг, невозможный для обычных людей, но Эль Флако знал габариты вагона на ощупь, Чино работал как портовый кран, а Тио Бето, с вывернутой лодыжкой, прожжённым задом и превратившимся в пресс-папье пистолетом, волок мешки, глотая солёную пыль и матерясь с тем непрерывным вдохновением, какое рождается лишь при одновременном повреждении двух частей нижней половины тела.

Охрана тем временем вела собственную войну с регламентом. Сантос Рекена три минуты перезаряжал мушкет: засыпал порох, забивал пыж, заталкивал рубленые гвозди, затыкал ствол тряпицей и в самом конце обнаруживал, что фитиль погас, после чего начинал всё заново. Подошедший Рикардо Пачеко грустно доложил, что разрядил свой ствол в звёзды и теперь просит запасной патрон; узнав, что патрон у напарника был один и тот уже улетел в крышу цистерны, Рикардо констатировал, что они остались с двумя мушкетами и нулём зарядов.

— Надо кричать, — решил Рикардо.

— На кого кричать? — мрачно уточнил Сантос. — На пустыню? На мулов?

— На воров, — указал Рикардо на тёмные силуэты, тащившие мешки к холму.

— Они уже уходят. Помолчи.

— А если вернутся?

— Тогда крикнем «Альто! Стоять!» Или «Пожалуйста, не возвращайтесь». Или «Вы забыли мешок». Что-нибудь вежливое.

Обходчик Нельсон продолжал мирно спать под тентом цистерны на мешке с отрубями: сквозь сон он слышал выстрел Сантоса, принял его за гром и перевернулся на другой бок из твёрдой веры в то, что гром, мушкет и мулы происходят из одного небесного ведомства.

Скорость отхода троицы определялась скоростью Тио Бето и составляла два километра в час — на километр медленнее мулиного поезда, что не добавляло Эль Флако гордости. Бето припадал на вывихнутую левую ногу, морщился от ожога на правой стороне и висел на плече у Чино, который в левой руке нёс ящик с надписью «ХРУПКОЕ!», правой поддерживал старика, а за спиной тащил два мешка с солью на верёвке, надев поверх бархатного плаща рогатую маску; сам машинист сгибался под тяжестью медных бухт и тюков.

Каждые полминуты Бето набирал в грудь ледяного воздуха и выдавал протяжный, тоскливый вой: «О-о-о, мама-а-а, горит-т-т!» — после чего десять секунд облизывал пересохшие губы и начинал заново.

— Сеньор Бето, — обернулся Эль Флако, — вы привлекаете внимание.

— Я говорю миру о своей боли! — рявкнул старик. — Мир обязан знать!

— Мир здесь — одни камни.

— Тогда пусть слышат камни!

— Камни глухие.

— Тогда я буду орать громче! Мне нужно обезболивающее! Морфий! Писко! Хоть глоток инжирного самогона Санто Заузе — говорят, одна капля отшибает даже зубную боль!

— У нас нет спирта, — отрезал Эль Флако.

— Тогда у нас нет и Бога! — проскрипел Бето.

Чино смотрел то на одного, то на другого, с величественным спокойствием человека, который привык переносить чужие страдания, потому что собственных было недостаточно.

— Дядя Бето, — сказал Чино мягко. — Может, мы сядем на камень? Я вам перебинтую ногу тряпкой из плаща.

— Тряпкой из плаща? — взъерошился Бето. — У меня драгоценный плащ! Это шерсть альпаки! Ткали три месяца!

— У вас уже не лодыжка, а шарик, — заметил Чино. — Плащ подождёт.

Бето захныкал.

Он захныкал по-стариковски: длинно, вибрируя подбородком, с капельками слюны, летящими из уголков рта — без всякой надежды на утешение, единственно ради чистой жалости, которую ему щедро дарили. Чино жалел его всем сердцем. Эль Флако жалел его сухо и функционально, как жалеют поломанный инструмент. Даже луна, которая висела над солончаком как тусклая копейка, жалела его — поскольку луна жалеет всех, кто находится в её поле зрения, и Бето в нём находился.

А потом они пошли. Медленно. Упорно. Так как базовая концепция «искать приключения на свою задницу» для них обрела буквальный и крайне болезненный смысл.

К четвёртому часу утра, отмерив два километра, они упёрлись в развилку. Пыльная колея вела на юго-восток, в Ла-Тирану, но дорога в посёлок была закрыта намертво: после выстрелов на разъезде полиция провинции Тарапака вычистит каждую улочку, каждого бродягу с тюком потащат на площадь к Инквизитору Игнасио, который станет креститься строго пятью пальцами (шесть — грех) и кивать сержанту, а констебли будут колотить задержанных палками по пяткам, пока те не забудут собственные имена. В оазисе царили облавы, сухой закон и триста тысяч трезвых, злых паломников, готовых к любому погрому, а Бето требовалась немедленная анестезия.

Эль Флако остановился, опустил бухты кабеля на песок и поглядел на восток. Даже далёкие мулы на путях, казалось, повернули уши в ту сторону, почуяв имя человека, жившего в пятнадцати километрах отсюда на холме из слюдяного сланца.

— Ферма Санто Заузе, — произнёс машинист. — Двенадцать инжирных деревьев, старый арык и медный змеевик. Он варит чилийский спирт такой крепости, что пятеро жандармов однажды до утра не могли подняться с порога. На Фиесту он в посёлок не ходит — сидит дома, толпы боится.

— Идём к Заузе! — мгновенно оживился Бето и даже подпрыгнул на здоровой ноге, отчего лодыжка икнула новой волной боли. — Я слышал о нём: блаженный, с деревьями разговаривает, зато самогон гонит правильный!

— Он нас не тронет, — сказал Эль Флако, подбирая слова. — Он разделён. Внутри него будто два человека, два голоса, два времени. Как мой старый двухсекционный тепловоз: два мотора в одном кузове, один крутит вперёд, другой назад. Он помнит то, чего ещё не случилось, и забывает вчерашний день. Опасности от него никакой, а польза прямая: одна рюмка его спирта стирает фамилию, вторая гасит боль, третья превращает человека в философа.

— Тогда шагаем, — облизнулся Бето.

Они двинулись через каменистую равнину, усыпанную пепельным песком и пластинами сланца. Небо на востоке наливалось розовым, и вулкан Ликанкабур поднимался из ночной тени, словно огромное мокрое животное, выходящее из ванны; ледник на его вершине вспыхнул бледно-оранжевым огоньком свечи в утреннем тумане. Кислинка мазута и креозота осталась позади, уступив место глубокому минеральному запаху известняка, спрятанной под камнями росы и нарастающему, тёплому, миндально-сладкому дыханию инжира, которое с каждым шагом становилось всё плотнее, превращаясь из запаха в живое присутствие.

Тио Бето ковылял следом и вполголоса отчитывал пустынные камни за личную неприязнь к его лодыжке, утешая себя тем, что раз пистолет подвёл душу, то теперь место стали под пальцем по праву займёт инжирный спирт. А рядом шагал двухметровый демон в зеркальном плаще с тяжёлым ящиком на вытянутой руке, и в утреннем свете Атакамы это зрелище выглядело настолько естественным, что даже камни не требовали объяснений.