Гот-принцесса, панк-рок и принц с лицевой слепотой — хулиганский мультфильм Netflix «Сводные»

Золушка эпохи поп-панка: рецензия на анимационную комедию Netflix «Сводные» (Steps).

У профессиональных кинокритиков есть забавная привычка: приходить на сеанс легкого воскресного мультфильма с линейкой для измерения философских глубин и искренне удивляться, почему развлекательное кино просто развлекает. Конечно, можно в сотый раз поворчать о том, что Голливуд разучился придумывать оригинальные сюжеты и бесконечно пережевывает старую интеллектуальную собственность по лекалам «Шрека», которому в этом году стукнуло уже 25 лет. Прием «а что, если сказочный злодей на самом деле просто неправильно понят?» давно стал новой конвенцией. Но если отбросить снобизм и оценивать кино по законам того жанра, в котором оно создано, то новый анимационный проект Netflix «Сводные» (Steps) оказывается на удивление бодрым, остроумным и чертовски обаятельным зрелищем.

На фоне пресных и пластиковых анимационных поделок стриминга последних лет (вспомнить хотя бы унылых «Очарованных» 2024 года) творение режиссеров Элис Цзю и Джона Рипы, выпущенное продюсерской компанией Эми Полер, выглядит как глоток свежего воздуха. Авторы берут классическую историю «Золушки» и выворачивают ее наизнанку, отдавая микрофон тем, кого веками поливали грязью, — «злым» сводным сестрам (само название Steps обыгрывает слово stepsisters).

Мультфильм с первой же секунды ломает четвертую стену: традиционный сказочный зачин прерывает старшая из сестер, пылкая и острая на язык Лилит (блестящая озвучка стендап-комедиантки Али Вонг), которая намерена очистить доброе имя своей семьи. В детстве Лилит и ее младшая сестра Марго (Стефани Сюй из «Всё везде и сразу») переезжают с матерью в далекое королевство к отчиму и его родной дочери — канонической голубоглазой блондинке Золушке (Аманда Сейфрид), которая понимает язык зверюшек и вообще само совершенство.

Девочки искренне пытались подружиться со сводной сестрой, но белое большинство королевства встретило эксцентричных азиатских родственниц в штыки, а сама Золушка в подростковом возрасте малодушно выбрала компанию популярных сверстников вместо новой семьи. Кстати, этот культурный конфликт вырос из личного детского опыта режиссера Элис Цзю, но подан он без занудного морализаторства — с отличной самоиронией (заглянув в оригинальную книгу сказок, сестры комично возмущаются: «Постойте, а почему мы тут белые?!»).

Повзрослев, отвергнутая обществом Лилит уходит в глухую оборону и выбирает эстетику поп-панка и готики: черно-фиолетовые тона против пастельного «коттеджкора» солнечной Золушки. Ее преображение проходит под бодрый трек Оливии Родриго эпохи альбома Guts, тогда как Золушка выдает уморительно-пародийную классическую арию (вокал Сейфрид, разумеется, безупречен). Вся визуальная стилистика мультфильма вообще любовно стилизована под молодежные комедии и глянцевые журналы нулевых (эстетика Y2K): легкая пленочная зернистость, потрясающая работа со светом и всплывающие в смешных моментах мультяшные стикеры-коллажи.

В каждой приличной подростковой комедии нулевых должна быть своя «дрянная девчонка», и здесь на сцену выходит главная антагонистка Присцилла (комик Никки Глейзер). Когда родители заставляют упирающегося принца (Дэниел Рэдклифф) устроить бал и выбрать невесту, на помощь Золушке является Фея-крестная в исполнении неподражаемой Бетт Мидлер. Вот только эта крестная — дама весьма разболтанная и безалаберная. В результате она умудряется потерять волшебную палочку, и та попадает в руки коварной Присциллы и ее жутковатого дворецкого-опекуна (Питер Динклэйдж), который трогательно мечтает заменить хозяйке отца.

Магия идет вразнос: Марго превращается в лягушку, Присцилла обманом очаровывает принца, а Лилит и Золушка оказываются выброшены за городские стены в дикий лес. Теперь двум непримиримым сводным сестрам придется пройти через классический приключенческий квест, чтобы вернуться во дворец, спасти королевство и, главное, наконец-то услышать друг друга.

Да, если придираться к сценарию (у истоков которого стоял комедийный дуэт Garfunkel and Oates, после чего текст явно переписывали в несколько рук), в сюжет напихали чуть больше событий, чем нужно: тут вам и путешествия во времени, и тролли, и зловещие куклы, и побочная романтическая линия. Но этот переизбыток идей с лихвой окупается бешеным темпом и отличными комедийными находками. Чего стоит хотя бы гениальная шутка с тем, что прекрасный принц страдает прозопагнозией (лицевой слепотой) — поэтому, когда мы смотрим на мир его глазами, вместо лиц всех девушек на балу он видит одинаковые желтые смайлики-эмодзи!

Прибавьте к этому хулиганский звездный каст, ироничную музыку Криса Бауэрса и драйвовый поп-саундтрек с оригинальными песнями от звезды K-pop Дженни (из BLACKPINK) и Роуз Грей вместо приторных диснеевских номеров. «Сводные» честно и с душой выполняют свою главную задачу: тут есть над чем посмеяться взрослым, есть яркая физическая комедия для детей и ненавязчивый, теплый урок эмпатии для подростков. Отличное доказательство того, что хорошему развлекательному мультфильму вовсе не обязательно изобретать велосипед, если он так весело крутит педали.

Примечания:

Укол в сторону Disney и их «Очарованных» (Spellbound): Упоминание «ужасного релиза Netflix ко Дню благодарения 2024 года Spellbound» («Очарованные») — это отсылка к провальному мультфильму студии Skydance Animation, которым руководил бывший глава Pixar Джон Лассетер. Несмотря на бюджет как у блокбастера и музыку Алана Менкена, мультик оказался абсолютно стерильным и скучным.

А фраза про «последнюю жалкую попытку Disney запустить новую принцессу» — это камень в огород диснеевского мультфильма «Заветное желание» (Wish, 2023), который с треском провалился к 100-летию студии именно потому, что был написан по бездушным корпоративным методичкам. На их фоне хулиганские «Сводные» выигрывают за счет живого юмора. Забавная деталь про принца и сказку:

Шутка с тем, что принц (Дэниел Рэдклифф) страдает лицевой слепотой и видит вместо лиц смайлики, на самом деле остроумно закрывает самую главную сюжетную дыру классической сказки Шарля Перро и мультфильма Disney 1950 года! Ведь зрители десятилетиями смеялись над вопросом: «Как принц, протанцевавший с Золушкой весь вечер и влюбившийся в нее без памяти, на следующее утро не смог узнать ее в лицо и был вынужден примерять хрустальную туфельку всем женщинам королевства?!» Авторы «Сводных» дали этому блестящее медицинское объяснение! Кто такие Garfunkel and Oates:

Комедийно-музыкальный дуэт, придумавший идею мультфильма, — это актрисы Рики Линдхоум и Кейт Микуччи (обе хорошо знакомы зрителям по сериалу «Теория большого взрыва»). Они прославились сатирическими песнями, высмеивающими штампы романтических комедий и сказок.

Рекомендации:

«Нимона» (Nimona, Netflix, 2023) — лучший анимационный фильм Netflix последних лет (спасенный стримингом после того, как Disney закрыл студию Blue Sky). Безумно драйвовый, панковский, очень смешной и трогательный фэнтези-боевик о девочке-оборотне с розовыми волосами, которая набивается в напарники к опальному рыцарю.

— лучший анимационный фильм Netflix последних лет (спасенный стримингом после того, как Disney закрыл студию Blue Sky). Безумно драйвовый, панковский, очень смешной и трогательный фэнтези-боевик о девочке-оборотне с розовыми волосами, которая набивается в напарники к опальному рыцарю. «Митчеллы против машин» (The Mitchells vs. the Machines, 2021) — эталон современной семейной комедии от создателей «Гравити Фолз» и «Человека-паука: Через вселенные». Кстати, там используется точно такой же визуальный прием с яркими 2D-стикерами и мемами поверх 3D-картинки, который критики отметили в «Сводных»!

— эталон современной семейной комедии от создателей «Гравити Фолз» и «Человека-паука: Через вселенные». Кстати, там используется точно такой же визуальный прием с яркими 2D-стикерами и мемами поверх 3D-картинки, который критики отметили в «Сводных»! «Кот в сапогах: Последнее желание» (Puss in Boots: The Last Wish, 2022) — блестящий пример того, как «уставшая» сказочная франшиза («Шрек») может обрести второе дыхание, если добавить туда стильную анимацию и колоритных злодеев (вроде взрослого Джека Хорнера и Трех медведей с британским акцентом).

— блестящий пример того, как «уставшая» сказочная франшиза («Шрек») может обрести второе дыхание, если добавить туда стильную анимацию и колоритных злодеев (вроде взрослого Джека Хорнера и Трех медведей с британским акцентом). «Зачарованная» (Enchanted, 2007) — игровой фильм с Эми Адамс, который в свое время идеально соединил искреннюю сказочную романтику с самоиронией над штампами о принцессах, поющих с голубями и тараканами.

Если любите лёгкие семейные мультфильмы с подколами для взрослых и песнями для подростков — самое то. Не ждите философии или идеальной структуры. Для полного кайфа — с детьми или в ностальгическом настроении по Y2K. После можно глянуть оригинальную «Золушку» Диснея, чтобы оценить, насколько далеко ушли. И да, это не «Мокси» Эми Полер, но юмор похожий.