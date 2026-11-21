Любовь по расчету и крипто-апокалипсис: сериал «Альтруисты» препарирует самую громкую аферу века
21.11.2026, 9:04, Культура
Теги: Бизнес, Кино, Развлечения, Телевидение, Технологии
Когда теория вероятностей встречается с криптолюбовью, а время прыгает, как курс биткоина — сериал «Альтруисты» (The Altruists) от Netflix.
Что происходит, когда у руля мира встают по-настоящему глупые умные люди? Речь не о президентах (те сейчас тяготеют к обычной, беспримесной глупости) и не о премьер-министрах, а о тех, кто управляет реальным миром — то есть миром цифровым. Если вашей нервной системе не хватает очередного выброса кортизола, мини-сериал Netflix «Альтруисты» от оскароносного сценариста Грэма Мура готов преподнести вам поучительный урок новейшей истории.
Перед нами головокружительная хроника взлета и падения Сэма Бэнкмана-Фрида, или просто SBF (Энтони Бойл), и его вечной подруги/возлюбленной Кэролайн Эллисон (Джулия Гарнер). Вместе они основали криптовалютную биржу FTX, искренне (или почти искренне) веря в лицемерную мантру Кремниевой долины о том, что это «сделает мир лучше». Спустя всего несколько лет империя, оценивавшаяся на пике в 36 миллиардов долларов, рухнула в одночасье. В 2023 году оба оказались на скамье подсудимых за «крупнейшее финансовое мошенничество в истории США». Эллисон пошла на сделку со следствием и получила два года тюрьмы, а Бэнкман-Фрид отправился за решетку на 25 лет с обязательством выплатить 11 миллиардов (при этом он до сих пор считает себя невиновным и подает апелляции в Верховный суд).
Главный козырь «Альтруистов» кроется в том, как авторы показывают зарождение этой роковой связи. Сериал открывается в 2016 году крайне нетрадиционной романтической встречей (meet-cute), когда Кэролайн устраивается в трейдинговую фирму, где работает неуклюжий Сэм. Их «химия» рождается не из банальных комплиментов, а из математических стратегий, расчетов теории вероятностей и общих неврозов. Эти две «счетные машинки» мгновенно находят общий язык на почве веганства, родителей-профессоров из Лиги плюща и фанатичной преданности идеям «эффективного альтруизма» (EA).
Само это движение заслуживало бы отдельного исследования. Утилитарная философия EA призывает отключить эмоции в вопросах благотворительности и сухо рассчитывать, где деньги принесут максимум пользы. Вывод прост: лучшее, что ты можешь сделать для спасения человечества — это заработать как можно больше миллиардов любым путем, чтобы потом их раздать. Какая восхитительная лазейка для чудовищного эго, самообмана и морального релятивизма! Ведь если твоя конечная цель столь благородна, разве не позволительно слегка преступить закон ради высшего блага?
Увы, копнув эту богатую философскую почву, создатели сериала сами попадают в главную ловушку эпохи стримингов: они пытаются натянуть историю, идеально подходящую для двухчасового фильма, на утомительный восьмичасовой хронометраж. И хуже всего то, какими методами они маскируют сценарные пустоты.
Повествование страдает от откровенно раздражающей, почти эпилептической нелинейности. В каждой серии — и не по одному разу! — зрителя безжалостно швыряет по таймлайну туда-сюда: то мы в 2016 году в Нью-Йорке (зарождение романа и основание фонда Alameda), то в 2018-м в Гонконге (шаткий триумф), то вдруг в 2022-м на Багамах (агония и крах). Эти бесконечные скачки во времени сбивают ритм и мешают сфокусироваться на самой сути финансовой аферы.
А суть эта и без того непроста для восприятия (тут невольно вспоминаешь ситком Майка Джаджа «Кремниевая долина» и жалеешь, что создатели драмы не умеют так же доступно объяснять сложные технические материи на пальцах). Если коротко: бизнес SBF и Кэролайн превратился в змею, пожирающую собственный хвост. Фонд Эллисон Alameda тайно «одалживал» миллиарды из клиентских депозитов биржи FTX, чтобы искусственно раздувать стоимость обеих компаний, пока в балансе не образовалась черная дыра в 8 миллиардов долларов.
Ирония, которую сериал улавливает блестяще, заключается в том, что пара гениев, пытавшихся изгнать «человеческий фактор» из идеальных математических моделей рынка, погорела именно на самых банальных человеческих страстях. Их полиаморные отношения на условиях Кэролайн, отчаянное желание Сэма пустить пыль в глаза окружающим и круговая порука превратили бизнес в секту. Когда ты втягиваешь в криминальную схему друзей и любовников, ты будешь врать до последнего, потому что человек, которому грозит тюрьма — это тот, кого ты любишь. Как метко бросает в одной из серий их коллега Сэм Трабукко (Алекс Лоутер): «Они так зациклились друг на друге, что перестали видеть реальность: они просто умножали самые безумные наклонности друг друга в десять раз».
Держится этот карточный домик на плечах блестящего актерского состава. Настоящим открытием и эмоциональным центром сериала становится Каран Сони в роли Нишада Сингха — старого друга Сэма и главной моральной жертвы этой истории, который идет на преступление из-за слепой любви к семейству Бэнкман-Фридов (родителей Сэма отлично сыграли Пол Райзер и Робин Вайгерт). Что же до центрального дуэта, то Энтони Бойл и Джулия Гарнер — безусловно, одни из лучших молодых актеров современности, способные зажечь экран. Однако если Бойл берет живой, нервной органикой, то великолепную Гарнер режиссеры и гримеры порой буквально топят в пластическом гриме, накладных зубах и гипертрофированных нервных тиках. Возможно, реальная Кэролайн Эллисон и была столь эксцентричной особой, но на экране это временами опасно балансирует на грани карикатуры.
В конечном счете, «Альтруисты» выходят на экраны в непростое время, когда конкуренты по жанру «как техно-пророки довели нас до жизни такой» (вроде проектов «Социальная расплата», «Искусственный» или «Ты видишь всё») копают куда глубже. Но, несмотря на затянутость и укачивающие прыжки из 2016-го в 2022-й, сериалу удается главное: он пугающе точно передает иллюзорность современной алгоритмической экономики и безумие людей, которые на пороге банкротства продолжают строить на Багамах штаб-квартиру за 200 миллионов долларов, искренне веря, что они спасают мир.
Примечания:
- Почему в сериале так много математики (Личность шоураннера):
- Литературный первоисточник и конкуренты: Статья в New York Magazine -интересно, что права на экранизацию главной книги о крахе FTX — бестселлера Майкла Льюиса «Бесконечность не предел» (Going Infinite) — ранее купила компания Apple за $5 млн (сценарий писала Лена Данэм). Версия Netflix от Грэма Мура вышла наперегонки с другими проектами. Также в первой рецензии упоминаются свежевышедшие в 2025/2026 годах проекты той же тематики: «Искусственный» (Artificial) — фильм Луки Гуаданьино о скандале с увольнением Сэма Альтмана из OpenAI, и другие драмы о кризисе IT-индустрии.
- Пластический грим Джулии Гарнер: Претензия «протезам и тикам» Гарнер связана с тем, что реальная Кэролайн Эллисон обладает очень специфической внешностью и мимикой, далекой от голливудских стандартов. Чтобы превратить утонченную Джулию Гарнер в Кэролайн, создатели использовали накладки на лицо и челюсть. Кстати, для Гарнер это уже вторая роль знаменитой мошенницы на Netflix после хита «Изобретая Анну» (о русской аферистке Анне Делви).
- Кто такой Каран Сони: Актер, которого оба критика в один голос называют главным украшением сериала (в роли программиста Нишада Сингха) — это тот самый обаятельный таксист Допиндер из всех частей «Дэдпула». Здесь он совершил мощный прорыв в серьезную драму.
Рекомендации:
- Книга «Бесконечность не предел: Взлет и падение нового магната» (Going Infinite, Майкл Льюис, 2023) — автор «Игры на понижение» и «Человека, который изменил всё» провел с Сэмом Бэнкманом-Фридом полгода прямо накануне и во время краха FTX. В книге подробно (и без скачков во времени!) описана «математическая» психология Сэма, который даже любовь и дружбу рассчитывал по формуле математического ожидания.
- Фильм «Предел риска» (Margin Call, реж. Джей Си Чендор, 2011) — эталон того, как нужно снимать кино о финансовых катастрофах. Всего 1 час 45 минут (никаких восьми серий!), действие происходит за одну ночь в инвестиционном банке в 2008 году, когда молодой аналитик (Закари Куинто, кстати, с дипломом физика-ракетчика) находит в формулах фатальную ошибку, обрушившую мировую экономику.
- Мини-сериал «Выбывшая» (The Dropout, 2022) и «Не сработало» (WeCrashed, 2022) — две лучшие драмы о стартап-аферистах последних лет (об Элизабет Холмс из Theranos и Адаме Неймане из WeWork). В «Не сработало» Джаред Лето и Энн Хэтэуэй тоже разыгрывают совершенно безумную историю любви двух токсичных визионеров, чья взаимная одержимость пустила по ветру десятки миллиардов долларов.
- Фильм «Игра на понижение» (The Big Short, реж. Адам Маккей, 2015) — лучший пример того, как можно объяснить зрителю сложнейшие финансовые махинации (обеспеченные долговые обязательства и кредитные дефолтные свопы) с помощью юмора и Марго Робби в пенной ванне. Именно этой легкости так не хватило авторам «Альтруистов».
Не пытайтесь понять все финансовые схемы с первого раза: сериал и сам в них путается. Смотрите с блокнотом для дат — иначе 2016 и 2022 сольются в один непрерывный прыжок.