Любовь по расчету и крипто-апокалипсис: сериал «Альтруисты» препарирует самую громкую аферу века

Когда теория вероятностей встречается с криптолюбовью, а время прыгает, как курс биткоина — сериал «Альтруисты» (The Altruists) от Netflix.

Что происходит, когда у руля мира встают по-настоящему глупые умные люди? Речь не о президентах (те сейчас тяготеют к обычной, беспримесной глупости) и не о премьер-министрах, а о тех, кто управляет реальным миром — то есть миром цифровым. Если вашей нервной системе не хватает очередного выброса кортизола, мини-сериал Netflix «Альтруисты» от оскароносного сценариста Грэма Мура готов преподнести вам поучительный урок новейшей истории.

Перед нами головокружительная хроника взлета и падения Сэма Бэнкмана-Фрида, или просто SBF (Энтони Бойл), и его вечной подруги/возлюбленной Кэролайн Эллисон (Джулия Гарнер). Вместе они основали криптовалютную биржу FTX, искренне (или почти искренне) веря в лицемерную мантру Кремниевой долины о том, что это «сделает мир лучше». Спустя всего несколько лет империя, оценивавшаяся на пике в 36 миллиардов долларов, рухнула в одночасье. В 2023 году оба оказались на скамье подсудимых за «крупнейшее финансовое мошенничество в истории США». Эллисон пошла на сделку со следствием и получила два года тюрьмы, а Бэнкман-Фрид отправился за решетку на 25 лет с обязательством выплатить 11 миллиардов (при этом он до сих пор считает себя невиновным и подает апелляции в Верховный суд).

Главный козырь «Альтруистов» кроется в том, как авторы показывают зарождение этой роковой связи. Сериал открывается в 2016 году крайне нетрадиционной романтической встречей (meet-cute), когда Кэролайн устраивается в трейдинговую фирму, где работает неуклюжий Сэм. Их «химия» рождается не из банальных комплиментов, а из математических стратегий, расчетов теории вероятностей и общих неврозов. Эти две «счетные машинки» мгновенно находят общий язык на почве веганства, родителей-профессоров из Лиги плюща и фанатичной преданности идеям «эффективного альтруизма» (EA).

Само это движение заслуживало бы отдельного исследования. Утилитарная философия EA призывает отключить эмоции в вопросах благотворительности и сухо рассчитывать, где деньги принесут максимум пользы. Вывод прост: лучшее, что ты можешь сделать для спасения человечества — это заработать как можно больше миллиардов любым путем, чтобы потом их раздать. Какая восхитительная лазейка для чудовищного эго, самообмана и морального релятивизма! Ведь если твоя конечная цель столь благородна, разве не позволительно слегка преступить закон ради высшего блага?

Увы, копнув эту богатую философскую почву, создатели сериала сами попадают в главную ловушку эпохи стримингов: они пытаются натянуть историю, идеально подходящую для двухчасового фильма, на утомительный восьмичасовой хронометраж. И хуже всего то, какими методами они маскируют сценарные пустоты.

Повествование страдает от откровенно раздражающей, почти эпилептической нелинейности. В каждой серии — и не по одному разу! — зрителя безжалостно швыряет по таймлайну туда-сюда: то мы в 2016 году в Нью-Йорке (зарождение романа и основание фонда Alameda), то в 2018-м в Гонконге (шаткий триумф), то вдруг в 2022-м на Багамах (агония и крах). Эти бесконечные скачки во времени сбивают ритм и мешают сфокусироваться на самой сути финансовой аферы.

А суть эта и без того непроста для восприятия (тут невольно вспоминаешь ситком Майка Джаджа «Кремниевая долина» и жалеешь, что создатели драмы не умеют так же доступно объяснять сложные технические материи на пальцах). Если коротко: бизнес SBF и Кэролайн превратился в змею, пожирающую собственный хвост. Фонд Эллисон Alameda тайно «одалживал» миллиарды из клиентских депозитов биржи FTX, чтобы искусственно раздувать стоимость обеих компаний, пока в балансе не образовалась черная дыра в 8 миллиардов долларов.

Ирония, которую сериал улавливает блестяще, заключается в том, что пара гениев, пытавшихся изгнать «человеческий фактор» из идеальных математических моделей рынка, погорела именно на самых банальных человеческих страстях. Их полиаморные отношения на условиях Кэролайн, отчаянное желание Сэма пустить пыль в глаза окружающим и круговая порука превратили бизнес в секту. Когда ты втягиваешь в криминальную схему друзей и любовников, ты будешь врать до последнего, потому что человек, которому грозит тюрьма — это тот, кого ты любишь. Как метко бросает в одной из серий их коллега Сэм Трабукко (Алекс Лоутер): «Они так зациклились друг на друге, что перестали видеть реальность: они просто умножали самые безумные наклонности друг друга в десять раз».

Держится этот карточный домик на плечах блестящего актерского состава. Настоящим открытием и эмоциональным центром сериала становится Каран Сони в роли Нишада Сингха — старого друга Сэма и главной моральной жертвы этой истории, который идет на преступление из-за слепой любви к семейству Бэнкман-Фридов (родителей Сэма отлично сыграли Пол Райзер и Робин Вайгерт). Что же до центрального дуэта, то Энтони Бойл и Джулия Гарнер — безусловно, одни из лучших молодых актеров современности, способные зажечь экран. Однако если Бойл берет живой, нервной органикой, то великолепную Гарнер режиссеры и гримеры порой буквально топят в пластическом гриме, накладных зубах и гипертрофированных нервных тиках. Возможно, реальная Кэролайн Эллисон и была столь эксцентричной особой, но на экране это временами опасно балансирует на грани карикатуры.

В конечном счете, «Альтруисты» выходят на экраны в непростое время, когда конкуренты по жанру «как техно-пророки довели нас до жизни такой» (вроде проектов «Социальная расплата», «Искусственный» или «Ты видишь всё») копают куда глубже. Но, несмотря на затянутость и укачивающие прыжки из 2016-го в 2022-й, сериалу удается главное: он пугающе точно передает иллюзорность современной алгоритмической экономики и безумие людей, которые на пороге банкротства продолжают строить на Багамах штаб-квартиру за 200 миллионов долларов, искренне веря, что они спасают мир.

Примечания:

Почему в сериале так много математики (Личность шоураннера): Литературный первоисточник и конкуренты: Статья в New York Magazine -интересно, что права на экранизацию главной книги о крахе FTX — бестселлера Майкла Льюиса «Бесконечность не предел» (Going Infinite) — ранее купила компания Apple за $5 млн (сценарий писала Лена Данэм). Версия Netflix от Грэма Мура вышла наперегонки с другими проектами. Также в первой рецензии упоминаются свежевышедшие в 2025/2026 годах проекты той же тематики: «Искусственный» (Artificial) — фильм Луки Гуаданьино о скандале с увольнением Сэма Альтмана из OpenAI, и другие драмы о кризисе IT-индустрии. Пластический грим Джулии Гарнер: Претензия «протезам и тикам» Гарнер связана с тем, что реальная Кэролайн Эллисон обладает очень специфической внешностью и мимикой, далекой от голливудских стандартов. Чтобы превратить утонченную Джулию Гарнер в Кэролайн, создатели использовали накладки на лицо и челюсть. Кстати, для Гарнер это уже вторая роль знаменитой мошенницы на Netflix после хита «Изобретая Анну» (о русской аферистке Анне Делви). Кто такой Каран Сони: Актер, которого оба критика в один голос называют главным украшением сериала (в роли программиста Нишада Сингха) — это тот самый обаятельный таксист Допиндер из всех частей «Дэдпула». Здесь он совершил мощный прорыв в серьезную драму.

Рекомендации:

Книга «Бесконечность не предел: Взлет и падение нового магната» (Going Infinite, Майкл Льюис, 2023) — автор «Игры на понижение» и «Человека, который изменил всё» провел с Сэмом Бэнкманом-Фридом полгода прямо накануне и во время краха FTX. В книге подробно (и без скачков во времени!) описана «математическая» психология Сэма, который даже любовь и дружбу рассчитывал по формуле математического ожидания.

— автор «Игры на понижение» и «Человека, который изменил всё» провел с Сэмом Бэнкманом-Фридом полгода прямо накануне и во время краха FTX. В книге подробно (и без скачков во времени!) описана «математическая» психология Сэма, который даже любовь и дружбу рассчитывал по формуле математического ожидания. Фильм «Предел риска» (Margin Call, реж. Джей Си Чендор, 2011) — эталон того, как нужно снимать кино о финансовых катастрофах. Всего 1 час 45 минут (никаких восьми серий!), действие происходит за одну ночь в инвестиционном банке в 2008 году, когда молодой аналитик (Закари Куинто, кстати, с дипломом физика-ракетчика) находит в формулах фатальную ошибку, обрушившую мировую экономику.

— эталон того, как нужно снимать кино о финансовых катастрофах. Всего 1 час 45 минут (никаких восьми серий!), действие происходит за одну ночь в инвестиционном банке в 2008 году, когда молодой аналитик (Закари Куинто, кстати, с дипломом физика-ракетчика) находит в формулах фатальную ошибку, обрушившую мировую экономику. Мини-сериал «Выбывшая» (The Dropout, 2022) и «Не сработало» (WeCrashed, 2022) — две лучшие драмы о стартап-аферистах последних лет (об Элизабет Холмс из Theranos и Адаме Неймане из WeWork). В «Не сработало» Джаред Лето и Энн Хэтэуэй тоже разыгрывают совершенно безумную историю любви двух токсичных визионеров, чья взаимная одержимость пустила по ветру десятки миллиардов долларов.

— две лучшие драмы о стартап-аферистах последних лет (об Элизабет Холмс из Theranos и Адаме Неймане из WeWork). В «Не сработало» Джаред Лето и Энн Хэтэуэй тоже разыгрывают совершенно безумную историю любви двух токсичных визионеров, чья взаимная одержимость пустила по ветру десятки миллиардов долларов. Фильм «Игра на понижение» (The Big Short, реж. Адам Маккей, 2015) — лучший пример того, как можно объяснить зрителю сложнейшие финансовые махинации (обеспеченные долговые обязательства и кредитные дефолтные свопы) с помощью юмора и Марго Робби в пенной ванне. Именно этой легкости так не хватило авторам «Альтруистов».

Не пытайтесь понять все финансовые схемы с первого раза: сериал и сам в них путается. Смотрите с блокнотом для дат — иначе 2016 и 2022 сольются в один непрерывный прыжок.