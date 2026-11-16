Одно небо, разные границы — в Рыбинске покажут фильм иранского режиссёра

В поисках «другого неба»: иранский режиссёр представит в Рыбинске фильм, который вряд-ли выйдет в широкий прокат

Культурную жизнь Рыбинска в конце этой недели ждёт событие по-настоящему редкого масштаба. Впервые со времён визита легендарного поляка Кшиштофа Занусси в гости к киноклубу «Современник» приедет зарубежный режиссёр. На этот раз — с Востока. Свою новую картину «Небо везде одинаково» рыбинцам лично представит тридцатилетний иранский кинематографист Хамидреза Газеми.

Фигура гостя удивительным образом соединяет в себе две великие культуры: персидскую и русскую. Начав своё образование в Университете искусств в Исфахане , Хамидреза отправился в Москву и окончил ВГИК (а затем и аспирантуру), где постигал режиссуру в мастерской братьев Котт и учился кинодраматургии у выдающегося Рустама Ибрагимбекова. Несмотря на молодость, в багаже Газеми уже четыре авторских фильма и россыпь фестивальных наград, включая престижного «Серебряного Святого Георгия» Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Его новая работа «Небо везде одинаково» (آسمان همه جا یک رنگ است) — это тонкая и напряжённая драма о самоопределении современной иранской женщины. Главная героиня (в исполнении актрисы Нушин Масудиан) оказывается на распутье: она мечется между материнством и собственной женственностью, между строгим долгом и заветной мечтой. Это история о страстном желании вырваться из «золотой клетки» в поисках свободы и того самого «другого неба».

При этом фильм будет абсолютно понятен и близок российскому зрителю. Режиссёр вдохновляется классикой, поскольку именно она позволяет найти свежие и глубокие смыслы для современного кино. Литературными и драматургическими ориентирами для картины явно выступили «Анна Каренина» Льва Толстого и пьеса «Кукольный дом» Генрика Ибсена. По сути, Газеми переносит классический конфликт мятущейся женской души в реалии современного Востока.

На последнем ММКФ фильм произвёл фурор и был отмечен сразу двумя наградами: призом Гильдии киноведов и критиков, а также премией Федерации киноклубов «Колючий взгляд» с красноречивой формулировкой — «за смелое воплощение мечты в реальность».

Смелость автора действительно граничит с вызовом. На родине режиссёра картина столкнулась с жёсткой цензурой: Газеми решился говорить на табуированные в иранском обществе темы, разрушая стереотипы о том, чего в восточной семье «не может быть в принципе». В России ленте цензура не грозит, но, увы, судьба сложного авторского кино везде одинакова — фильм вряд ли доберётся до широкого проката.

Тем ценнее шанс, который выпал рыбинским зрителям: увидеть «недоступное» фестивальное кино на большом экране. И всё-таки, почему небо везде одинаково? Если ответ не станет очевиден во время просмотра, мы сможем задать этот вопрос лично автору — Хамидреза Газеми проведёт обсуждение со зрителями сразу после сеанса.

Когда: пятница, 20 ноября, в 18:00.

Где: Рыбинский ОКЦ, киноклуб «Современник».