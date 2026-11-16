Одно небо, разные границы — в Рыбинске покажут фильм иранского режиссёра - Такое кино
 

Одно небо, разные границы — в Рыбинске покажут фильм иранского режиссёра

16.11.2026, 17:08, Культура
Теги: , , ,

В поисках «другого неба»: иранский режиссёр представит в Рыбинске фильм, который вряд-ли выйдет в широкий прокат

Культурную жизнь Рыбинска в конце этой недели ждёт событие по-настоящему редкого масштаба. Впервые со времён визита легендарного поляка Кшиштофа Занусси в гости к киноклубу «Современник» приедет зарубежный режиссёр. На этот раз — с Востока. Свою новую картину «Небо везде одинаково» рыбинцам лично представит тридцатилетний иранский кинематографист Хамидреза Газеми.

Фигура гостя удивительным образом соединяет в себе две великие культуры: персидскую и русскую. Начав своё образование в Университете искусств в Исфахане, Хамидреза отправился в Москву и окончил ВГИК (а затем и аспирантуру), где постигал режиссуру в мастерской братьев Котт и учился кинодраматургии у выдающегося Рустама Ибрагимбекова. Несмотря на молодость, в багаже Газеми уже четыре авторских фильма и россыпь фестивальных наград, включая престижного «Серебряного Святого Георгия» Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Его новая работа «Небо везде одинаково» (آسمان همه جا یک رنگ است) — это тонкая и напряжённая драма о самоопределении современной иранской женщины. Главная героиня (в исполнении актрисы Нушин Масудиан) оказывается на распутье: она мечется между материнством и собственной женственностью, между строгим долгом и заветной мечтой. Это история о страстном желании вырваться из «золотой клетки» в поисках свободы и того самого «другого неба».

При этом фильм будет абсолютно понятен и близок российскому зрителю. Режиссёр вдохновляется классикой, поскольку именно она позволяет найти свежие и глубокие смыслы для современного кино. Литературными и драматургическими ориентирами для картины явно выступили «Анна Каренина» Льва Толстого и пьеса «Кукольный дом» Генрика Ибсена. По сути, Газеми переносит классический конфликт мятущейся женской души в реалии современного Востока.

На последнем ММКФ фильм произвёл фурор и был отмечен сразу двумя наградами: призом Гильдии киноведов и критиков, а также премией Федерации киноклубов «Колючий взгляд» с красноречивой формулировкой — «за смелое воплощение мечты в реальность».

Смелость автора действительно граничит с вызовом. На родине режиссёра картина столкнулась с жёсткой цензурой: Газеми решился говорить на табуированные в иранском обществе темы, разрушая стереотипы о том, чего в восточной семье «не может быть в принципе». В России ленте цензура не грозит, но, увы, судьба сложного авторского кино везде одинакова — фильм вряд ли доберётся до широкого проката.

Тем ценнее шанс, который выпал рыбинским зрителям: увидеть «недоступное» фестивальное кино на большом экране. И всё-таки, почему небо везде одинаково? Если ответ не станет очевиден во время просмотра, мы сможем задать этот вопрос лично автору — Хамидреза Газеми проведёт обсуждение со зрителями сразу после сеанса.

Когда: пятница, 20 ноября, в 18:00.
Где: Рыбинский ОКЦ, киноклуб «Современник».


Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

РЕКОМЕНДУЕМ

16.11 / Лабиринты небесного страха: «Аугсбургская книга чудес», багдадский кодекс и вечная жажда Апокалипсиса

16.11 / Причастие, экстази и плюшевые костюмы — сериал Netflix «Тело» скрестил «Дрянных девчонок» с оккультным хоррором

15.11 / Отрезанные от рая

15.11 / Штази, ботфорты и кассета со стонами: как приквел «Убивая Еву» превратил холодную войну в горячий фарс

13.11 / Магия цифр и человек в ящике: триллер «12 12 12» прячет вековые клише за тремя временными линиями

13.11 / Диккенс как спасательный круг — «школьная классика плюс Джонни Депп в гриме» дала осечку в фильме «Эбенезер»

12.11 / «Как ограбить банк» — Карл Маркс, кукурузные палочки в волосах и деньги Джеффа Безоса

11.11 / Прощайте, мохноноги, здравствуй, кунг-фу: Amazon в третий раз пытается заставить нас полюбить свой самый дорогой сериал

10.11 / Новая реальность Голливуда — Paramount-Warner ставит $30 миллиардов на ИИ, а звезды сдают в аренду своих цифровых двойников

09.11 / След в холодном небе: тихий быт, клептомания и 200 тысяч долларов в тибетской драме «100 Сансет»

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике