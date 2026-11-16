Лабиринты небесного страха: «Аугсбургская книга чудес», багдадский кодекс и вечная жажда Апокалипсиса

В бесконечной библиотеке времени, где каждое знамение есть лишь отражение другого знамения, существуют две книги, разделённые веками, языками и верами, но связанные одной и той же человеческой тревогой: желанием превратить хаос в каталог, а конец света — в перечень с датами.

«Думскроллинг XVI века» — редчайшая «Книга чудес» уйдет с молотка за миллион фунтов

Музеи и национальные библиотеки впервые получат шанс побороться за уникальный ренессансный манускрипт, в котором апокалиптические видения соседствуют с первыми хрониками климатических катастроф.

На одной миниатюре над Лейпцигом 1551 года пылают сразу пять солнц. На другой — кровавый дождь заливает улицы Рима в 1456-м. На третьем листе, датированном 1552 годом, чудовищные градины размером с пушечное ядро обрушиваются на голландский город Дордрехт во время бури такой ярости, что горожане уверовали в наступление Судного дня.

Созданная в середине XVI века — в эпоху, когда землетрясения, ураганы, наводнения и прочие погодные аномалии считывались современниками как грозные телеграммы от Господа Бога, — «Аугсбургская книга чудес» (Augsburger Wunderzeichenbuch) содержит 167 ярких акварельных и гуашевых полотен, запечатлевших апокалиптические пророчества, небесные знамения и метеорологические катаклизмы.

Теперь государственные музеи впервые с момента научного открытия рукописи получат возможность выкупить ее в публичные фонды. 10 декабря манускрипт станет главным лотом торгов ценных книг и рукописей дома Christie’s в Лондоне с предварительной оценкой от £700 000 до £1 миллиона (а перед этим в течение шести дней реликвию выставят на всеобщее обозрение).

Почти полтысячелетия наука даже не подозревала о существовании этого тома. Манускрипт, созданный в Аугсбурге в 1550-х годах, пылился в библиотеке небольшого барочного замка на юге Германии, пока в 2008 году его не выставили на провинциальный аукцион вперемешку со старой замковой мебелью, коврами и пивными кружками. Тогда лот ушел за скромные £100 000, вскоре оказавшись в частном собрании американского коллекционера современного искусства Микки Картина из Коннектикута.

Международный эксперт Christie’s по средневековым и ренессансным рукописям Эудженио Донадони называет кодекс «исключительно редким образцом немецкой книги чудес (Wunderbuch)»:

— Немецкие «книги чудес» выполняли функцию желтой бульварной прессы и массмедиа своего времени. Лютеранские богословы — такие как Мартин Лютер и Филипп Меланхтон — активно использовали их для продвижения протестантской эсхатологии. Но что еще важнее: фиксируя появления комет, астрономические феномены и природные бедствия с показаниями очевидцев, точными датами и географическими координатами, эти альбомы заложили фундамент эмпирического наблюдения и научной журналистики. Они маркируют великий водораздел между Средневековьем и эпохой Просвещения.

По мнению Донадони, за лот схлестнутся как собиратели древностей, так и коллекционеры модернизма, поскольку многие листы выглядят «сверхсюрреалистично — почти в духе Сальвадора Дали»: убери подписи на старонемецком языке XVI века, и покажется, будто эти работы написаны вчера.

На страницах кодекса тучи саранчи прилетают в Польшу на крыльях «ужасного ветра» в 1527 году, а Северное море топит берега Фризии в 1230-м. Сегодня ученые легко находят рациональное объяснение большинству этих «знамений»:

«Чудесные огненные драконы», пролетевшие в небе над Баварией в 1533 году, были редким для этих широт полярным сиянием;

«Пять солнц над Лейпцигом» — классическая оптическая иллюзия паргелия («ложного солнца»), возникающая при преломлении света в кристаллах льда в стратосфере;

А «кровавый дождь» в Риме объясняется высокой концентрацией бурой пыли из пустыни Сахара, смешавшейся с дождевыми облаками.

— Художники «Книги чудес», опираясь на летучие листки, городские хроники и гравюры, спрессовали в зримые образы тревогу целой эпохи, охваченной религиозным расколом, политической неизвестностью и страхом перед климатическими сбоями, — резюмирует Донадони. — Я легко представляю, как человек в 1550-м году листал эти страницы перед сном ровно с тем же чувством, с каким мы сегодня запоем читаем ленту плохих новостей в смартфоне. По сути, перед нами версия думскроллинга XVI столетия.

Директор Музея Сюрмондта-Людвига в Ахене Тилль-Хольгер Борхерт, изучавший оригинал и участвовавший в выпуске его знаменитого факсимильного издания (издательство Taschen, 2013), считает оценку в миллион фунтов «весьма консервативной»:

— Эта книга берет вас за горло, за душу и за нутро. Она обращается напрямую к нашему поколению.

Зеркала небесного ужаса — Аугсбургский кодекс и «Китаб аль-Булхан»

…Ибо вселенная (которую иные называют Библиотекой) не умеет молчать, но почерк ее переменчив, как очертания облаков.

— Хорхе Луис Борхес.

В десятый день декабря в Лондоне, городе туманов и аукционных молотков, будет продана книга, которая на протяжении четырех столетий притворялась несуществующей. В каталогах она значится как Augsburger Wunderzeichenbuch — «Аугсбургская книга чудес», хотя точнее было бы назвать ее «Атласом божественного косноязычия».

Я листаю ее факсимиле в сумерках кабинета, и мне чудится, что безымянный аугсбургский мастер середины XVI века — современник стареющего Меланхтона и религиозных войн — трудился над тем же бесконечным замыслом, что и мы, когда составляли скромную «Книгу вымышленных существ». Разница лишь в том, что мы знали о призрачности наших химер, тогда как бюргеры Священной Римской империи полагали, будто живут внутри букваря, написанного перстом Разгневанного Автора.

Вселенная не терпит симметрии, но обожает тайные рифмы. Ровно за полтора столетия до того, как в дождливой Швабии смешали гуашь и киноварь, чтобы изобразить пять солнц над Лейпцигом, на другом конце обитаемого мира — в Багдаде времен султана Ахмада Джалаира, накануне вторжения железных орд Тамерлана, — переписчик Абд аль-Хасан аль-Исфахани завершил труд, известный нам как «Китаб аль-Булхан» (كتاب البلهان) — «Книга чудес», или, в более тонком переводе, «Книга внезапных озарений и изумлений». (Ныне этот кодекс покоится в Бодлианской библиотеке Оксфорда под шифром Or. 133, всего в часе пути от лондонского зала, где решится судьба его немецкого близнеца).

Положите эти две книги рядом на пюпитр из темного ореха — и вы увидите два зеркала, поставленных друг напротив друга на границах человеческого страха.

И багдадский каллиграф конца XIV века, и аугсбургский рисовальщик века XVI жили в эпоху, когда небо казалось слишком низким, а будущее — слишком коротким. Оба манускрипта родились из предчувствия Конца: над Багдадом уже клубилась пыль конницы Тимура; над Германией сгущались тучи Тридцатилетней войны и Малого ледникового периода. Когда история трещит по швам, человек невольно поднимает голову вверх и требует от звезд объяснений.

Но сколь различна грамматика их изумления!

Для автора «Китаб аль-Булхан» чудо есть проявление тайного, но нерушимого геометрического Порядка. На его страницах демоны, джинны, знаки зодиака, Великая Китайская стена, выстроенная Искандером Двурогим против племен Яджудж и Маджудж (Гога и Магога), и диковинные бани Тивериады, которые топят неутомимые бесы, — все они расчерчены по клеточкам астрологических таблиц. Мир аль-Исфахани избыточен, но закономерен: если в нем и появляется семиглавый дракон или король джиннов в короне из павлиньих перьев, то лишь потому, что светило вошло в положенный градус эклиптики. Чудо на Востоке — это часть божественной архитектуры; оно призвано вызывать булхан — благоговейное оцепенение ума перед сложностью Замысла.

Для автора «Аугсбургской книги чудес» чудо — это скандал, поломка механизма, вторжение Невозможного в бюргерский распорядок дня. Откроем листы кодекса, которые начинается с Великого потопа и заканчивается Апокалипсисом Иоанна:

В 1527 году в Польше ветер приносит саранчу с четырьмя крыльями и человеческими зубами;

В 1547 году в небе над Римом сражаются призрачные кавалерийские полки, роняя на черепичные крыши беззвучную кровь;

В Гамбурге выпадает дождь из свежей пшеницы, а в Каринтии с облаков валятся тяжелые свинцовые кресты, оставляющие несмываемые следы на сукне плащей.

Удивительна та педантичность, с какой немецкий художник снабжает каждое безумие точным адресом и датой. В этом союзе галлюцинации и канцелярского протокола кроется великая ирония истории, достойная пера Кеведо: люди Реформации так отчаянно пытались задокументировать приближение Страшного суда и доказать правоту Лютера, что нечаянно изобрели метеорологию и астрономию.

Записывая время появления «огненного меча» в небе над Баварией, они оставили потомкам точный график прохождения кометы Галлея. Зарисовывая «пляску пяти солнц», они составили первый учебник атмосферной оптики. Вглядываясь в лик Бога, они обнаружили кристаллы льда в верхних слоях тропосферы и красную пыль Сахары. Разум победил химеру не тогда, когда отвернулся от нее, но тогда, когда попытался сосчитать ее перья.

Современные комментаторы сравнивают аугсбургский манускрипт с бесконечной лентой дурных вестей на светящихся экранах наших карманных зеркал. Быть может, они правы. За пять столетий человек почти не изменился: мы все так же жаждем верить, что именно на наш век выпала сомнительная честь стать свидетелями гибели мира. Это избавляет нас от скуки повседневности и придает нашим мелким горестям величие трагедии.

Когда-то в «Книге вымышленных существ» мы записали, что дракон обладает удивительной способностью принимать форму того сосуда, в который его наливают. В XIV веке в Багдаде этот сосуд имел форму астролябии; в XVI веке в Аугсбурге — форму протестантской проповеди; в XXI веке в Лондоне — форму графика климатических аномалий и котировок аукционного дома Christie’s.

Десятого декабря кто-то заплатит миллион фунтов за сто шестьдесят семь раскрашенных листов бумаги. Покупатель будет думать, что приобрел памятник древнего суеверия. Но я подозреваю, что в сумерках, когда стихнет шум торгов, с пожелтевшего листа на него внимательно посмотрят пять печальных человеческих лиц пяти лейпцигских солнц — и еще неизвестно, кто из них покажется другому более призрачным и вымышленным…

Примечания:

Что такое «Китаб аль-Булхан» (Kitab al-Bulhan, ок. 1390–1405 гг.)? Один из самых загадочных и прекрасных иллюминированных манускриптов исламского мира (хранится в Оксфорде). В отличие от строгих богословских трудов, это богато иллюстрированный свод астрологии, гаданий (геомантии), демонологии и географических диковинок, составленный в Багдаде при дворе султана Ахмада Джалаира. Именно его миниатюры (изображение джиннов, знаков зодиака, маяка в Александрии и стены против Гога и Магога) служат идеальной восточной параллелью иберийским и германским «книгам чудес».

Один из самых загадочных и прекрасных иллюминированных манускриптов исламского мира (хранится в Оксфорде). В отличие от строгих богословских трудов, это богато иллюстрированный свод астрологии, гаданий (геомантии), демонологии и географических диковинок, составленный в Багдаде при дворе султана Ахмада Джалаира. Именно его миниатюры (изображение джиннов, знаков зодиака, маяка в Александрии и стены против Гога и Магога) служат идеальной восточной параллелью иберийским и германским «книгам чудес». Кто создал «Аугсбургскую книгу чудес»? Хотя долгое время авторы оставались анонимными, современные исследователи (включая Тилля-Хольгера Борхерта и Джошуа П. Уотермана) установили, что заказчиком и составителем текста кодекса вокруг 1552 года, вероятнее всего, был зажиточный аугсбургский купец и хронист Пауль Гектор Майр (Paul Hector Mair), а часть миниатюр выполнил мастер Ганс Бургкмайр Младший . Любопытная деталь в духе Борхеса: сам Пауль Гектор Майр так страстно скупал и заказывал роскошные иллюстрированные манускрипты (по фехтованию, турнирам и чудесам), что растратил городскую казну Аугсбурга и в 1579 году в возрасте 62 лет был повешен как казнокрад! То есть создатель «Книги чудес» буквально заплатил жизнью за свою библиоманию.

Хотя долгое время авторы оставались анонимными, современные исследователи (включая Тилля-Хольгера Борхерта и Джошуа П. Уотермана) установили, что заказчиком и составителем текста кодекса вокруг 1552 года, вероятнее всего, был зажиточный аугсбургский купец и хронист (Paul Hector Mair), а часть миниатюр выполнил мастер . Любопытная деталь в духе Борхеса: сам Пауль Гектор Майр так страстно скупал и заказывал роскошные иллюстрированные манускрипты (по фехтованию, турнирам и чудесам), что растратил городскую казну Аугсбурга и в 1579 году в возрасте 62 лет был повешен как казнокрад! То есть создатель «Книги чудес» буквально заплатил жизнью за свою библиоманию. Связь с «Книгой вымышленных существ» Борхеса (El libro de los seres imaginarios, 1957/1967): На страницах аугсбургского кодекса живут прямые родственники борхесовского бестиария: морские епископы (рыбы в митрах), небесные олени, крылатые змеи, сиамские близнецы и чудовище Папский Осел, якобы выловленное в реке Тибр в 1496 году (знаменитая антикатолическая сатира Лютера и Меланхтона).

Рекомендации:

Факсимильное издание Taschen: «The Book of Miracles» (Das Wunderzeichenbuch, Taschen, ред. Тилль-Хольгер Борхерт и Джошуа Уотерман). Одно из самых красивых книжных переизданий XXI века, где все 167 гуашей воспроизведены в натуральную величину с переводом старонемецких подписей.

«The Book of Miracles» (Das Wunderzeichenbuch, Taschen, ред. Тилль-Хольгер Борхерт и Джошуа Уотерман). Одно из самых красивых книжных переизданий XXI века, где все 167 гуашей воспроизведены в натуральную величину с переводом старонемецких подписей. Оцифрованный оригинал «Китаб аль-Булхан»: Полностью доступен бесплатно в высоком разрешении на портале Digital Bodleian Оксфордского университета (по запросу MS. Bodl. Or. 133).

Полностью доступен бесплатно в высоком разрешении на портале Оксфордского университета (по запросу MS. Bodl. Or. 133). Хорхе Луис Борхес, «Аналитический язык Джона Уилкинса» (из сборника «Новые расследования»): Знаменитое эссе Борхеса о китайской энциклопедии «Небесная империя благодетельных знаний», которое объясняет природу средневековых классификаций чуда лучше любого научного трактата.