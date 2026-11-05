«Рамаяна» — стоит ли смотреть самую дорогую индийскую ленту в истории?

«Рамаяна: Восхождение легенды» — когда национальный эпос обретает монументальное дыхание.

Основанный на древней классической поэме о Раме — аватаре индуистского божества Вишну, — этот трехчасовой блокбастер захватывает дух с первых минут.

Режиссер Нитеш Тивари представляет исключительно увлекательную, захватывающую и масштабную индийскую эпическую мелодраму. Музыкальное сопровождение создали Ханс Циммер и А. Р. Рахман, а в основу сюжета лег древний эпос. Хотя легенда о Раме не раз экранизировалась — как в игровом кино, так и в анимации, — еще никогда масштаб не достигал таких высот. Примечательно, что текущий трехчасовой блокбастер — это лишь первая половина грандиозной истории (стоит отметить, что привычных побочных музыкально-танцевальных номеров здесь нет).

Мотив аристократов, стоически и с достоинством отправляющихся в изгнание в лесные чащи, отдает чем-то шекспировским. А для тех, кто страдает «гомеровской ломкой» после «Одиссеи» Кристофера Нолана, история о благородном принце Раме, поклявшемся пойти войной на далекий город ради спасения похищенной жены, придется как нельзя кстати.

Масштаб, боги и судьба

В Google в преддверии премьеры наверняка зафиксирован всплеск запросов синонимов к слову «эпический». Называть фильм так — почти банальность: если вы даже вскользь интересуетесь трехчасовой лентой, охватывающей половину полуторатысячестраничной книги, вы и так знаете, с чем имеете дело. Но это все равно стоит повторить, подчеркнув все оттенки величия и монументальности, которые способен выдать тезаурус.

Трудно переоценить размах адаптации Нитеша Тивари. Это фильм, в котором сам Брахма — Творец Вселенной — появляется на экране еще до исхода первой десятиминутки. Вся топография Индии предстает во всем великолепии: от пышных лугов с антилопами до зловещих лесов, где за каждым углом таятся тигры и злые духи. Здесь столько батальных сцен, гладиаторских аренах-состязаний, говорящих орлов, роскошных индийских свадеб, шекспировских распрей, летающих машин в духе да Винчи и сцен перевоплощения, что это удовлетворит даже самого избалованного зрелищами зрителя. Временами творения Кристофера Нолана на этом фоне начинают казаться камерными инди-драмами.

Ранбир Капур исполняет роль мифического Рамы — благородного воина и государственного мужа, рожденного в городе-государстве Айодхья как земное воплощение Вишну. Его чувство предопределенности всеобъемлюще с первых кадров. В широком смысле его судьба — столкнуться с Раваной (Навейн «Яш» Кумар), царем далекой Ланки. Когда-то его статус раба вызвал у Раваны столь мощную молитву о справедливости, что бог Брахма даровал ему суперсилу атлетической мощи и невосприимчивость к боли.

В Айодхье Рама женится на кроткой и преданной Сите (Саи Паллави), наслаждается крепким братским союзом с Лакшманом (Рави Дубей) и является гордостью своего отца — уставшего от государственных забот царя Дашаратхи (Арун Говил), который как раз собирается передать трон Раме. Однако мачеха Рама, Кайкейи (Лара Датта), яростно напоминает Дашаратхе о его обещании отдать корону Бхатара (Адинат Котаре) — их общему сыну. В результате Рама, Сита и Лакшман изгоняются в лес.

Тем временем на Ланке плетутся интриги: коварный шурин Раваны Видьютьджихва (ветеран Болливуда Вивек Оберой) мутит воду, но погибает в честном бою от рук самого Раваны. Овдовевшая сестра Раваны, Шурпанакха (Ракул Прит Сингх), оказывается сослана в тот самый лес, где Рама влачит скромное существование. Она влюбляется в Раму и пытается обмануть счастливого семьянина чарами, что в итоге ведет к катастрофическому столкновению между Равой и Рамой.

Между восточной традицией и западной эстетикой

Подобно тому, как «Махабхарата» и «Рамаяна» определяют саму суть индийской идентичности (совмещая в себе культурный вес Библии и гомеровских поэмов), фильм Тивари со всей серьезностью подходит к первоисточнику. Режиссер выбирает путь всеохватного текста, стремясь перенести на экран весь массив сюжета, пусть иногда и в ущерб точечной глубине характеров.

Благодаря огромному визуальному холсту и потрясающим закатным пейзажам, этот увлекательный фильм отчасти напоминает «Властелин колец» Питера Джексона и даже «Короля Льва» от Disney (последний явно повлиял на живописные панорамы животного мира). Странный летающий аппарат, которым управляет Рана (у которого нет способности летать от природы), несет в себе очаровательный дух фильмов Терри Гиллиама.

Как это часто бывает с индийским кинематографом, картина возвращает нас к прямолинейной, бескомпромиссной энергетике голливудских пеплумов 1950–60-х годов. Это по-настоящему удивительное приключение.

Трудности легенды

Интенсивность этих ставок и то значение, которое они имеют для поколений индийцев, чувствуются в каждом кадре. В «Рамаяне» есть десятки моментов, каждый из которых в другом фильме послужил бы кульминацией. Словно каждая сцена обязана содержать либо откровение судьбы, либо встречу с истинной любовью, либо тяжелейшее испытание. Всё это подчеркнуто мощнейшей оркестровой партитурой от Ханса Циммера и А. Р. Рахмана (кстати, Циммер впервые участвует в работе над индийским проектом).

Единственная проблема такого подхода кроется в обратном: когда каждая сцена ощущается как кульминация, у зрителя не остается пространства для выдоха и понимания глубины мотивации персонажей. Как ни странно говорить это про трехчасовой фильм (причем лишь про «Часть первую»!), ленте недостает тихих пауз. Поистине великие кульминации всегда вознаграждают долгое ожидание и предвкушение, здесь же событийный ряд настолько плотен, что времени на это не остается.

Но, возможно, это неизбежная плата за статус легенды. Эти персонажи выжили сквозь века именно потому, что воплощают наши главные идеалы и страхи, а их бессмертие кроется в универсальности. И в те моменты, когда сюжет кажется слишком стремительным, всегда можно просто откинуться на спинку кресла, наслаждаясь сочными красками, плавной хореографией камеры и грандиозной музыкой. Называть «Рамаяну» эпической — штамп, но другого слова для нее попросту не существует.

Примечания:

Кто есть кто в индуистском пантеоне? Вишну — верховное божество, один из тримурти (триады главных богов наряду с Брахмой и Шивой). Его задача — поддерживать космический порядок (дхарму).

Рама — седьмое земное воплощение (аватара) Вишну, идеальный правитель, воплощение рыцарской чести.

Брахма — бог-создатель вселенной в индуизме.

Равана — главный антагонист, царь демонов (ракшасов) Ланки, обладающий десятью головами (в мифологии) и колоссальным могуществом, добытым через суровые аскезы. О композиторах: Участие Ханса Циммера (автора музыки к «Интерстеллару», «Началу», «Дюне») в паре с легендой индийского кино А. Р. Рахманом («Миллионер из трущоб») — важнейший маркер слияния голливудских стандартов блокбастера и аутентичного болливудского размаха. Литературный контекст: «Рамаяна» (написанная мудрецом Вальмики) вместе с «Махабхаратой» формирует духовный фундамент индийской цивилизации. Для западного читателя/зрителя это сопоставимо с одновременным погружением в Илиаду, Одиссею и Библию.

Рекомендации: