Шрамы на школьной сцене: японская драма «Между нами» превращает немое горе в театр примирения

Семейная драма отказывается от детективной интриги, чтобы вылечить немую травму школьным театром.

Шесть лет назад на загородном пикнике бесследно исчез восьмилетний мальчик. Любой голливудский сценарист превратил бы эту завязку в напряженный триллер с поисками маньяка, но режиссер Синго Мацумура выбирает куда более сложный и тонкий путь: исследовать глухую тишину, в которой застыли две некогда близкие семьи.

В этом году на фестивальных экранах не было недостатка в картинах о проживании утраты — от мистических притч до сай-фай-драм, где герои пытаются заполнить зияющую пустоту с помощью магии или цифровых копий умерших с искусственным интеллектом. Четвертая полнометражная работа японского режиссера Синго Мацумуры «Между нами» (Between Us), представленная в обновленной конкурсной программе Nippon Cinema Now Токийского международного кинофестиваля, идет вразрез с этим трендом. Здесь нет ни фантастических допущений, ни остросюжетных расследований. Это камерное, негромкое кино о людях, которые живут спустя годы после катастрофы, — и о том, что просто «перелистнуть страницу» недостаточно для настоящего исцеления.

Пролог: Бабочка, не вернувшаяся из леса

Короткая, но ключевая открывающая сцена знакомит нас с двумя дружными семьями среднего класса. Десятилетняя Касуми с родителями отправляется в загородный кемпинг. К ним должна была присоединиться ее лучшая подруга и одноклассница Макото со своей семьей, но в последний момент девочка заболевает, а ее отца срочно вызывают в офис. В итоге на природу с друзьями семьи едет только младший, восьмилетний брат Макото — Кэндзи. Добравшись до лесной поляны, восторженный мальчуган с сачком для бабочек убегает в чащу под дежурные окрики взрослых: «Только не уходи далеко!».

Спустя шесть лет бытовой ландшафт обоих домов напоминает выжженную пустошь. Старшеклассница Макото (выдающаяся актерская работа Ририки Кавасимы) живет вдвоем с матерью Эми (Акико Кикути), которая превратилась в эмоциональную тень самой себя. Отец семейства (Ёитиро Саито) не выдержал груза вины, ушел из дома, потерял престижную офисную должность и теперь едва сводит концы с концами, работая курьером. Любое случайное упоминание пропавшего мальчика — будь то бестактный вопрос пожилой соседки или участливая фраза коллеги по библиотеке о «вашем малыше» — вгоняет Эми в состояние, близкое к кататоническому ступору.

Семья Касуми (Анна Курасава) внешне держится крепче: родители сохранили брак и даже родили младшую дочь, которой уже исполнилось пять лет. Однако за фасадом нормальности зияют глубокие трещины. Когда мать девочки Фумико (Асами Усуда) вскользь замечает, что малышка никак не может нарисовать папу (Такахиро Миура), потому что «ни разу в жизни не видела, как он улыбается», становится ясно: этот дом точно так же погребен под обломками прошлого.

Ложный след и тишина в кадре

Мацумура мастерски выстраивает гнетущую атмосферу невысказанного горя с помощью чисто визуальных средств. Бывшие неразлучные подруги Макото и Касуми учатся в одной старшей школе, но ведут себя как чужие. Операторская работа элегантно подчеркивает это отчуждение: в широких планах девушки часто находятся в разных углах одного кадра — физически совсем рядом, но разделенные невидимой стеной вины и обиды.

Тем досаднее выглядит единственный серьезный сценарный промах фильма в первой трети: в пустой машине ни с того ни с сего звучит радиосводка новостей, сообщающая зрителю в лоб, что Кэндзи пропал шесть лет назад, а полиция до сих пор не исключает версию криминального похищения. Эта неуклюжая ремарка не только разрушает тонкую ткань недосказанности, но и дает зрителю ложное обещание детективного процедурала, который так никогда и не начнется.

Смелость режиссера как раз и заключается в том, чтобы сознательно отвергнуть жанровую интригу «кто виноват и где тело?» ради мучительного бытового вопроса «как смотреть в глаза тем, кто не уберег твоего ребенка?». Когда Эми случайно сталкивается с Фумико в библиотеке и видит, что семья, косвенно виновная в гибели ее сына, растит очаровательную новую дочку, это бытовое столкновение бьет по нервам сильнее любого триллера.

Исцеление через сцену

Поскольку оба отца оказываются совершенно беспомощными перед лицом травмы, а матери заперты в броне собственного горя, тяжелый труд примирения ложится на хрупкие плечи дочерей. По воле случая Макото (ради плюсика в характеристике для поступления в вуз) записывается в умирающий школьный драмкружок — и обнаруживает, что единственная его участница там — Касуми.

Именно школьные подмостки становятся тем безопасным пространством, тем громоотводом, где подавленная враждебность и остаточная детская нежность могут наконец вырваться наружу. Девушки решают поставить пьесу о двух отчужденных подругах, пытающихся заново выстроить разрушенный мост доверия, по сути, перенося собственную боль в текст спектакля.

Критики разошлись в оценке финала этой 104-минутной картины. Одним показалось, что фильм слишком робко подходит к кульминационному спектаклю, избегая открытого конфликта со старшим поколением и не дожимая метатекстуальный потенциал «театра в кино». Другие же увидели в этой сдержанности редкое достоинство: избегая мелодраматических истерик и голливудских катарсисов, лента работает как тихий, но целительный бальзам.

«Между нами» напоминает пронзительную южнокорейскую драму «День рождения» (2019), исследовавшую жизнь семей после крушения парома «Севоль» без единого кадра самой катастрофы. Синго Мацумура снял хрупкое, бережное и визуально безупречное кино, главным украшением которого стал квартет блестящих актрис. Это история о том, что шрамы от потери не исчезают никогда — но чтобы научиться с ними дышать, нужно найти в себе мужество заговорить о том, откуда они взялись.

Примечания:

Феномен «Сякай-моно» и японской культуры умалчивания (Харагэй): В Японии прямое выяснение отношений, крики и публичное предъявление претензий табуированы. Травма переживается внутри. Поэтому конфликт двух семей в фильме выражается не через скандалы, а через избегание и полутона. Школьный театр здесь необходим культурно: японец часто может сказать правду в лицо другому только тогда, когда надевает маску литературного персонажа и произносит чужой текст по роли. Параллель с «Сядь за руль моей машины» (Drive My Car, 2021): Мотив исцеления немой семейной травмы через коллективную постановку пьесы напрямую перекликается с оскароносным шедевром Рюсукэ Хамагути. Для современного японского кино театр стал главной метафорой психотерапии. Фильм «День рождения» (Birthday, 2019): Упомянутая корейская драма Ли Джон-уна посвящена трагедии парома «Севоль» (2014), когда из-за халатности экипажа утонули более 300 старшеклассников. Оба фильма объединяет этический принцип: отказ от спекулятивного показа самой смерти ребенка на экране. Камера смотрит исключительно на тех, кто остался жить.

Рекомендации:

Кому стоит смотреть: Поклонникам вдумчивого азиатского кино — фильмов Хирокадзу Корээды («Никто не узнает», «Монстр», «Пешком-пешком»), Рюсукэ Хамагути и Кеннета Лонергана («Манчестер у моря»).

Поклонникам вдумчивого азиатского кино — фильмов Хирокадзу Корээды («Никто не узнает», «Монстр», «Пешком-пешком»), Рюсукэ Хамагути и Кеннета Лонергана («Манчестер у моря»). На что обратить внимание: На геометрию кадра и работу со пространством в первой половине фильма — как режиссер разводит актрис по разным углам экрана и как постепенно сокращает дистанцию между ними по мере репетиций в театральном зале.

Дополнительно: