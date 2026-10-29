Бензин, свинец и седина: боевик «Мангуст» возвращает веру в Лиама Нисона

Забыв про пресловутые «особые навыки» и телефонные угрозы, 72-летний ветеран боевиков садится за руль винтажного масл-кара и уходит в бега.

За режиссерским пультом — его бессменный каскадер, на спидометре — предельная скорость, а в кадре — старый добрый аналоговый экшен без засилья компьютерной графики.

В последние годы фильмы с Лиамом Нисоном превратились в отдельный кинематографический поджанр со строгими правилами: уставший мужчина в кожаной куртке звонит врагам, обещает их найти, находит и методично ломает им конечности. Боевик «Мангуст» (The Mongoose) ломает эту привычную колею самым приятным образом. Здесь Нисон — не охотник, а добыча. Он берет разгон прямиком из золотой эпохи драйв-ин-кинотеатров 1970-х, смешивая в бензобаке ДНК культовой «Исчезающей точки», спилберговского «Шугарлендского экспресса» и отвязной дорожной классики «Грязная Мэри, сумасшедший Ларри».

Главный козырь картины становится очевиден в первой же экшен-сцене: «Мангуст» — режиссерский дебют Марка Ванселоу. Если это имя вам ни о чем не говорит, то его тело вы видели десятки раз: ветеран каскадерского цеха и постановщик трюков Ванселоу работал с Нисоном более чем на тридцати картинах и десятилетиями подменял актера в самых опасных дублях. Кому, как не личному дублеру, знать, на что еще способен немолодой артист и как выжать максимум зрелища из физического, осязаемого металла, асфальта и дымящихся покрышек.

Сюжет: В бегах на раритетной «Кобре»

Сюжетная канва традиционна, как военный марш. Нисон играет Райана «Фэнга» (Клыка) Флэнагана — ветерана спецназа и боевого героя, терзаемого тяжелым посттравматическим синдромом. Годы спустя Фэнг так и не смог простить себе гибель боевого товарища в Афганистане. Травма разрушила его брак с Тарой (Мариса Томей), хотя между бывшими супругами сохранилась теплая эмоциональная связь.

Катализатором катастрофы становится бытовое насилие: Тара попадает в больницу после побоев своего нового бойфренда Тодда. Фэнг вызывается забрать ее вещи из дома агрессора, свято обещая обойтись без рукоприкладства. Но это все-таки фильм с Лиамом Нисоном. Тодд возвращается раньше времени, завязывается драка, и тиран отправляется на тот свет. Понимая, что система правосудия не поверит в самооборону, а в его собственном пикапе пробиты колеса, герой угоняет из гаража покойного коллекционный спорткар Shelby Cobra Super Snake 1960-х годов и дает по газам в сторону мексиканской границы.

По пятам за беглецом устремляются все полицейские силы американского Юга. Среди преследователей — сочувствующий шериф из Арканзаса и маниакальный майор техасского патруля Уолтер Поуп (Майкл Чиклис), готовый превратить погоню в персональную войну на уничтожение. Впрочем, Чиклису удается удержать персонажа от скатывания в картонное злодейство: он играет законника, искренне убежденного, что ликвидирует опасного убийцу.

Фэнг тоже бежит не в одиночку. Роль легендарного радио-диджея из «Исчезающей точки» здесь выполняет Хелен — бортовой искусственный интеллект раритетного авто с очаровательным британским голосом Стеллы Стокер (местный ИИ настолько остроумен, что заставляет современные нейросети выглядеть тугодумами). С воздуха ветерана прикрывают армейские друзья Танкер (Винг Реймз) и Манч (Маркус Томас) на «позаимствованном» вертолете, а на земле разворачивается целая подпольная сеть взаимовыручки ветеранов разных войн, готовых перекрасить чужую машину прямо на трассе: «Мы служили в разных кампаниях, но мы всё еще братья».

Живой металл вместо мертвого пикселя

Самое ценное в «Мангусте» — редкое для современного кино ощущение физического веса происходящего. Съемки проходили в австралийском штате Виктория (местные пейзажи и аэродром Баккус-Марш убедительно замаскировали под южные штаты США). Под руководством оператора Тома Стерна — постоянного соратника Клинта Иствуда — погони обретают монументальный размах. Машины здесь мнутся, визжат тормозами и таранят заграждения по-настоящему, без дешевой компьютерной «мультяшности». Финальный кульминационный трюк с попыткой Фэнга на полном ходу перебраться из несущейся «Кобры» на зависший вертолет заставит вжаться в кресло даже искушенного зрителя.

При этом фильм умудряется оставаться актуальным. Простая погоня быстро превращается в общенациональное реалити-шоу в прямом эфире. Журналистка CNN освещает гонку так, будто это побег О. Джей Симпсона на белом «Бронко», а миллионы скучающих обывателей у экранов постепенно начинают болеть за беглеца, превращая преступника в национального кумира еще до того, как следствие выяснило правду.

Усталость как главное оружие

72-летний Нисон, вероятно, был искренне рад тому, что добрых две трети хронометража его герой проводит сидя за рулем. Но именно возраст и физическая измотанность актера придают фильму глубину. Фэнг выглядит человеком, который всю жизнь дисциплинированно подчинялся приказам и наконец дошел до точки, где повиновение равносильно смерти. Это не терминатор из фантастического блокбастера, а загнанный солдат, принимающий хладнокровные решения под колоссальным давлением. Его звучный, глубокий голос наполняет драматизмом даже самые прямолинейные фразы вроде: «Живым я им больше не дамся!».

Конечно, в картине хватает жанровой наивности: неловкие военные флешбэки с неестественно подкрашенной бородой Нисона вызовут снисходительную улыбку, а Майклу Чиклису порой достаются реплики в духе: «Мы перекроем границу плотнее, чем историю браузера моего пасынка!».

Но плотный 96-минутный темп монтажера Родриго Баларта не дает заскучать. «Мангуст» не пытается казаться умнее или сложнее, чем он есть. Это прямолинейный, честный, мускулистый b-movie, отдающий дань уважения каскадерскому труду и золотой эпохе кинематографа. Если вы соскучились по олдскульным триллерам, пахнущим бензином и жженой резиной, где живые люди выполняют настоящие трюки, — этот вечерний заезд с Лиамом Нисоном определенно стоит потраченного времени.

Примечания:

Автомобиль-легенда — Shelby Cobra 427 Super Snake:

В фильме фигурирует не просто спорткар, а одна из величайших легенд американского автопрома. Версия Super Snake, созданная Кэрроллом Шелби в 1966 году, была оснащена двумя нагнетателями и выдавала умопомрачительные для своего времени 800 л.с. Было выпущено всего два таких автомобиля (один из них принадлежал лично Шелби, второй был разбит в океан). Использование этой машины в фильме — прямой поклон фанатам классического американского «железа». Кинематографические отсылки: «Исчезающая точка» (Vanishing Point, 1971): Эталонный дорожный фильм, где бывший полицейский и ветеран Кова Basic мчит через штаты на белом Dodge Challenger, превращаясь в экзистенциального героя радиоэфиров благодаря слепому диджею Супер Соулу. Сходство сюжетных арок в «Мангусте» практически зеркальное.

«Шугарлендский экспресс» (The Sugarland Express, 1974): Дебют Стивена Спилберга в полном метре, основанный на реальных событиях, где семейная пара бежит от полиции на глазах у сочувствующей публики и прессы.

Погоня за О. Джей Симпсоном (1994): Культурный феномен США, когда 95 миллионов американцев в прямом эфире наблюдали, как кортеж из 20 патрульных машин неспешно преследовал белый Ford Bronco со звездой футбола, обвиняемой в убийстве. Фигура Тома Стерна (Tom Stern):

Оператор картины — живая легенда цеха. Стерн снял главные шедевры Клинта Иствуда последних 20 лет («Таинственная река», «Малышка на миллион», «Гран Торино»). Его фирменный контрастный, строгий стиль работы со светом выгодно выделяет «Мангуста» на фоне типичных пластиковых стриминговых поделок. Тандем Нисона и Ванселоу:

Марк Ванселоу дублировал Нисона, начиная с трилогии «Заложница» (Taken), и ставил трюки в фильмах «Воздушный маршал», «Неизвестный» и «Снегоуборщик». Их дружба и профессиональное доверие позволили выстроить хореографию погонь с учетом реальных физических возможностей актера без стыдного злоупотребления «рваным монтажом».

Рекомендации: