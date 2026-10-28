Режиссер Бретт Морген «оживит» Дэвида Боуи на стадионах с помощью 35-мм пленки и прозрачных LED-экранов

«Потерянный» концертный фильм Дэвида Боуи 1978 года выйдет на арены в 2027-м в реставрации автора «Moonage Daydream» Бретта Моргена.

Никогда ранее не издававшийся фильм Дэвида Хеммингса, запечатлевший мировой тур Боуи 1978 года, станет основой масштабного мультимедийного шоу, призванного «создать иллюзию физического присутствия артиста на сцене».

Спустя почти полвека после своего триумфа тур Дэвида Боуи Isolar II (1978) вернется на стадионы в 2027 году под вывеской Stage. Возрождение легенды стало возможным благодаря титанической работе режиссера фильма «Moonage Daydream» Бретта Моргена, отреставрировавшего уникальные архивные пленки, которые публика никогда прежде не видела.

Летом 1978 года Боуи лично поручил режиссеру Дэвиду Хеммингсу — звезде культового шедевра Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» — снять два концерта на лондонской арене «Эрлс-корт». Выступления строились вокруг свежего материала революционных пластинок Low и «Heroes». К тому моменту музыкант уже успел поработать с Хеммингсом на съемочной площадке разгромленной критиками драмы «Прекрасный жиголо, бедный жиголо», где Боуи делил экран с Марлен Дитрих.

Изначально Дэвид планировал выпустить отснятый материал как полноценный фильм-концерт и прокатывать его на нетрадиционных площадках — например, прямо на концертных аренах, пуская кинопленку в турне вместо себя самого. К слову, после завершения гастролей Isolar II Боуи действительно завязал с живыми выступлениями вплоть до тура Serious Moonlight 1983 года.

Однако музыкант, вечно опережавший собственное время, быстро переключился на новые горизонты: запись и выпуск пластинки Lodger, совместные сессии с Джоном Кейлом (этот материал так и остался неизданным) и работу над эпохальным альбомом Scary Monsters (and Super Creeps).

И хотя концертник Stage, записанный на весенних американских шоу того же тура, благополучно вышел осенью 1978 года и собрал восторженные отзывы, видеопленка легла на полку. «Мне попросту не понравилось, как это было снято, — признавался Боуи в 2000 году. — Сейчас, конечно, это выглядит весьма недурно, и я подозреваю, что когда-нибудь запись все же увидит свет».

Для коллекционеров и преданных поклонников эти кадры стали настоящим «Священным Граалем» — наряду с утерянным дебютом Боуи на телевидении в передаче Ready Steady Go! 1966 года (в составе David Bowie and the Buzz) и первым телеисполнением Starman на региональном шоу Lift Off With Ayshea в 1972-м (за две недели до того самого исторического эфира на Top of the Pops, который перевернул жизнь британской молодежи).

Когда Бретт Морген приступил к созданию документальной одиссеи Moonage Daydream, он первым делом запросил исходники Хеммингса. Фрагмент исполнения заглавной «Heroes» вошел в итоговый монтаж картины (получившей премию «Грэмми» в 2024 году как лучший музыкальный фильм) и стал для многих фанатов кульминацией ленты, подстегнув жгучий интерес к полному неизданному фильму.

Идея вернуть тур на мировые стадионы зародилась еще в 2018 году. Морген потратил годы на покадровую реставрацию 35-миллиметрового негатива: проект потребовал кропотливой цветокоррекции, цифровой перерисовки света и ручной ретуши каждого кадра.

Шоу в «Эрлс-корт» по праву считаются одними из важнейших британских концертов позднего периода Боуи 1970-х, отмечает фан-архив David Bowie World: «Это была эпоха, когда Боуи окончательно сбросил маски сложных театральных персонажей прошлых лет и сделал бескомпромиссную ставку на чистый инструментализм, аранжировки, звук и кинематографичную атмосферу».

Тур Isolar II гремел с марта по декабрь 1978 года. Выступления четко делились на два акта: в первом отделении доминировали мрачные, гипнотические ландшафты берлинских шедевров Low и «Heroes», а во втором музыканты обрушивали на зал ранние глэм-хиты первой половины 70-х, включая обойму песен Зигги Стардаста.

За спиной Боуи стоял феноменальный ансамбль: гитаристы Карлос Аломар и Эдриан Белью, басист Джордж Мюррей, барабанщик Деннис Дэвис, клавишник Роджер Пауэлл, пианист Шон Мэйс и скрипач Саймон Хаус. Легендарный рок-критик Ник Кент в рецензии для NME без колебаний назвал этот состав «безоговорочно лучшей группой в карьере Боуи». (Брайан Ино тоже должен был отправиться в путь вместе с ними, но был вынужден сойти с дистанции из-за проблем со здоровьем).

В своей захлебывающейся от восторга статье Кент писал: «Боуи ни на секунду не покидал сцену. Эталон гибкости, кошачьей грации и собранности, он пел громко, чисто и пронзительно — пожалуй, его голос никогда не звучал лучше… В воздухе висело то самое электрическое мерцание, то игристое сияние, которое безошибочно рифмуется с искусством Боуи… Это потрясало, захватывало дух и временами вводило в настоящий гипнотический транс».

В новом прочтении Stage архивные кадры концерта развернутся на полиэкранах в сопровождении светового шоу от патриарха сценографии Патрика Вудроффа и глубокого иммерсивного звукового микса Пола Мэсси. Передовые прозрачные светодиодные экраны создадут реалистичную иллюзию того, будто Боуи и его группа здесь и сейчас стоят на сцене во плоти. Пресс-релиз обещает «погружение публики в атмосферу полномасштабного живого рок-концерта невиданной прежде силы».

В трейлере грядущего проекта мелькает парень в леопардовом пиджаке рядом со своей девушкой. Этот парень — Марк Адамс: спустя 21 год он устроился на работу в личную команду Боуи (где трудится по сей день). До недавнего закрытого показа Марк даже не подозревал, что архивные пленки с его участием вообще сохранились.

Мировая премьера отреставрированного проекта Stage состоится в феврале 2027 года в рамках 77-го Берлинского международного кинофестиваля, после чего тур отправится по стадионам планеты.

На счету Бретта Моргена уже значатся такие эталонные музыкальные байопики, как «Курт Кобейн: Клятый монтаж» (Montage of Heck) и лента о The Rolling Stones Crossfire Hurricane. За свет отвечает Патрик Вудрофф, ставивший визуальные шоу для ABBA, The Rolling Stones, Майкла Джексона и Церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Мостик к позднему Боуи

Тур 1978 года — это ключевая поворотная точка, без которой поздние шедевры просто не состоялись бы. Вот почему этот анонс имеет колоссальное значение именно для ценителей его позднего творчества:

Эдриан Белью и рождение звука Scary Monsters: На этом туре за соло-гитару отвечал Эдриан Белью (будущий фронтмен King Crimson и соратник Трента Резнора в Nine Inch Nails). Боуи буквально «украл» его у Фрэнка Заппы. Дикие, атональные, воющие и скрежещущие гитарные текстуры Белью в 1978 году разрушили каноны традиционного рок-соло. Именно этот нервный гитарный авангард перетек сначала в альбом Lodger («Boys Keep Swinging»), а затем мутировал в индустриальный звон Роберта Фриппа на Scary Monsters («It’s No Game», «Scary Monsters»).

На этом туре за соло-гитару отвечал Эдриан Белью (будущий фронтмен King Crimson и соратник Трента Резнора в Nine Inch Nails). Боуи буквально «украл» его у Фрэнка Заппы. Дикие, атональные, воющие и скрежещущие гитарные текстуры Белью в 1978 году разрушили каноны традиционного рок-соло. Именно этот нервный гитарный авангард перетек сначала в альбом Lodger («Boys Keep Swinging»), а затем мутировал в индустриальный звон Роберта Фриппа на Scary Monsters («It’s No Game», «Scary Monsters»). Смерть альтер-эго и рождение Артиста: До 1978 года Боуи прятался за масками: Зигги Стардаст, Аладдин Сейн, Изможденный Белый Герцог (Thin White Duke). Тур Isolar II — первый в его жизни, где он вышел на сцену самим собой: в мешковатых утилитарных брюках, куртках-бомберах, без боевого грима и кабуки-театра. Это рождение того самого строгого, меланхоличного мыслителя, которого мы увидим в эре Heathen и клипе «Lazarus» из Blackstar.

До 1978 года Боуи прятался за масками: Зигги Стардаст, Аладдин Сейн, Изможденный Белый Герцог (Thin White Duke). Тур Isolar II — первый в его жизни, где он вышел на сцену самим собой: в мешковатых утилитарных брюках, куртках-бомберах, без боевого грима и кабуки-театра. Это рождение того самого строгого, меланхоличного мыслителя, которого мы увидим в эре Heathen и клипе «Lazarus» из Blackstar. Индустриальный прото-минимализм (прямая дорога к 1. Outside): Визуальное оформление тура 1978 года было вдохновлено неоновыми трубками художника-минималиста Дэна Флавина. Сцена выглядела стерильной, пугающей, похожей на анатомический театр или заброшенную лабораторию холодной войны. Этот эстетический холод, положенный на инструменталы «Sense of Doubt» и «Warszawa», — прямой предшественник антиутопического арт-детектива 1. Outside (1995).

Примечания:

Isolar II: Официальное название тура 1978 года. Слово Isolar — анаграмма от Solaris (Боуи был страстным поклонником фантастики и романа Станислава Лема). Тур Isolar I (1976) сопровождал пластинку Station to Station.

Официальное название тура 1978 года. Слово Isolar — анаграмма от Solaris (Боуи был страстным поклонником фантастики и романа Станислава Лема). Тур Isolar I (1976) сопровождал пластинку Station to Station. The D.A.M. Trio: Ритм-секция концерта — Деннис Дэвис (ударные), Джордж Мюррей (бас) и Карлос Аломар (ритм-гитара). Это легендарная «машина грува», с которой Боуи записал шесть важнейших альбомов подряд (от Station to Station через всю «Берлинскую трилогию» до Scary Monsters). Их телепатическое взаимопонимание на концертах 1978 года считается вершиной концертного фанк-арт-рока.

Ритм-секция концерта — Деннис Дэвис (ударные), Джордж Мюррей (бас) и Карлос Аломар (ритм-гитара). Это легендарная «машина грува», с которой Боуи записал шесть важнейших альбомов подряд (от Station to Station через всю «Берлинскую трилогию» до Scary Monsters). Их телепатическое взаимопонимание на концертах 1978 года считается вершиной концертного фанк-арт-рока. Почему не голограмма? В отличие от проекта ABBA Voyage или цифровых аватаров KISS, где зрителям показывают трехмерные компьютерные модели (CGI), в проекте Боуи используются подлинные архивные киносъемки на 35-миллиметровую пленку. Благодаря ультрасовременным прозрачным экранам зритель видит живую пластику и настоящие глаза 31-летнего Боуи, а не сгенерированную нейросетью куклу.

В отличие от проекта ABBA Voyage или цифровых аватаров KISS, где зрителям показывают трехмерные компьютерные модели (CGI), в проекте Боуи используются подлинные архивные киносъемки на 35-миллиметровую пленку. Благодаря ультрасовременным прозрачным экранам зритель видит живую пластику и настоящие глаза 31-летнего Боуи, а не сгенерированную нейросетью куклу. «Ready Steady Go!» (1966) и «Lift Off With Ayshea» (1972): Британские телеархивы BBC и ITV в 60–70-х годах цинично стирали или размагничивали пленки ради экономии бюджета. Из-за этого ранние исторические выступления Боуи были физически уничтожены и считаются безвозвратно утраченными святынями рок-истории.

Что послушать прямо сейчас:

Если вы еще не слышали официальный концертный релиз «Welcome to the Blackout (Live London ’78)» (записанный именно на тех двух концертах в Earls Court, о которых идет речь в статье, и сведенный лично Дэвидом Боуи и Тони Висконти), обязательно включите:

«Station to Station» (Live 1978): Намного более сырая, плотная и кинематографичная версия, чем на студийнике. «Warszawa»: Монументальное эмбиент-полотно, на котором слышно, как стадион замирает в ужасе и благоговении. «Stay»: Яростная гитарная дуэль Эдриана Белью и Карлоса Аломара, которая моментально напомнит вам о диссонансах Scary Monsters и энергетике тура Outside (1995) с Nine Inch Nails.

Moonage Daydream Моргена — отличная подготовка: он уже доказал, что умеет работать с архивным Боуи не как с ностальгией, а как с живым искусством. В 2027-м это будет редкий шанс увидеть (пусть и через технологию) Боуи именно того периода, когда он был на пике музыкальной изобретательности, ещё до коммерческого взлёта 80-х (Let’s Dance, 1983) и задолго до поздних шедевров. Даже если вам ближе его более тёмный и зрелый голос 90-х–2010-х, этот концерт показывает, откуда многое взялось. Если есть возможность попасть на шоу — идите. Иллюзия присутствия может оказаться сильнее, чем кажется.