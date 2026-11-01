Астрал на Python — почему потомственные шарлатаны страшно обиделись на искусственный интеллект?

Живые шарлатаны против цифровых: нейросети отбирают хлеб у гадалок, и те вдруг заговорили про «душу».

Пока программисты и копирайтеры молча пакуют вещи, самый неожиданный профсоюз планеты дал бой нейросетям. Потомственные маги, тарологи и ченнелеры бьют тревогу: бездушные алгоритмы отбирают у них хлеб, предсказывая судьбу без должного уровня душевной теплоты и эмпатии.

— Наше путешествие — это не просто сухие алгоритмы и массивы данных, — проникновенно сообщила очередному пользователю ИИ-гадалка по имени «Городской Мистик». — Главное здесь — контакт на уровне души!

Сразу после этой возвышенной тирады чат-бот, украшенный сгенерированной аватаркой улыбчивой дамы на фоне пальм, радостно напророчил мне скорую свадьбу, диагностировал у меня нежно-розовую ауру и предположил, что в прошлой жизни я, скорее всего, собирал целебные коренья.

«Городской Мистик» — один из полутора десятков цифровых оракулов в мобильном приложении Your AI Psychic. За звонкую монету программа предлагает «живые» сеансы ясновидения по видеосвязи, гадание по фотографии ладони, разбор натальных карт и ежедневные гороскопы. Тарификация устроена с поистине мистической точностью: один вопрос в астрал стоит ровно 4,06 внутренней монеты. Пакет на «быстрый вопросик» обойдется доверчивому пользователю в $9,99, а за VIP-тариф «Беспрерывное духовное руководство и просветление» придется выложить уже $99,99.

Индустрия оккультных услуг, веками успешно конвертировавшая человеческую тревожность в твердую валюту, внезапно столкнулась с экзистенциальным кризисом. Вслед за математиками, сценаристами и инженерами под каток генеративного ИИ угодили маги и чародеи. И если в регулируемых профессиях можно пожаловаться в трудовую инспекцию, то жаловаться в Спортлото на то, что нейросеть некорректно раскинула карты Таро, несколько затруднительно.

Сложившийся парадокс — когда продавцы невидимого воздуха обвиняют компьютерный код в фальшивке — порождает чистейшее комедийное золото.

— К сожалению, наша отрасль на протяжении сотен лет ассоциировалась с мошенничеством, и нам постоянно приходится доказывать обратное, — на голубом глазу сокрушается Лорин Келлетт, «интуитивный коуч» и профессиональная ясновидящая с десятилетним стажем. — Нам всегда приходилось искать способы доказать клиентам, что мы настоящие, подлинные и честные.

И действительно: одно дело, когда вам за сто долларов вешает лапшу на уши живой, теплый, органический человек с хрустальным шаром с AliExpress, и совсем другое — когда ту же самую лапшу за доли секунды генерирует сервер OpenAI!

Сегодня ИИ-колдуны оккупировали прямые эфиры TikTok Live, а маркетплейс Etsy буквально завален сгенерированными заклинаниями на богатство, приворотами и автоматическими гороскопами. В ответ «настоящие» ведьмы и медиумы начали массово лепить на свои объявления гордые плашки «100% Без ГМО и ИИ — потомственный ручной труд!». Келлетт даже перекроила свою учебную программу для начинающих магов: теперь вместо открытия третьего глаза она учит студентов записывать видеокружочки с собственным лицом, чтобы клиенты видели — перед ними живой «кожаный мешок», а не скрипт на Python.

Битва за «Хроники Акаши»

Дальше — больше. Выясняется, что у живых экстрасенсов есть строгий «моральный кодекс», которого лишены распоясавшиеся роботы (особенно досталось чат-боту Grok Илона Маска за дефицит сострадания). Потомственные ведуньи предупреждают: обращаться к ИИ-гадалкам опасно для кукухи! Ведь языковые модели потакают паранойе и иллюзиям пользователей (в то время как живые гадалки, разумеется, веками занимались исключительно укреплением критического мышления граждан).

Вот, например, медиум Ана Хендрикс. Она не разменивается на мелких духов и призраков умерших бабушек, а подключается напрямую к «Хроникам Акаши» — внепространственной «энергетической базе данных Вселенной». И как специалист по вселенским базам данных, она крайне недовольна конкуренцией со стороны баз данных Силиконовой долины:

— Краеугольный камень моей работы — помочь людям вернуться к их собственной внутренней системе навигации. Когда мы начинаем слишком сильно полагаться на ИИ в принятии решений и поиске одобрения, мы атрофируем собственные внутренние механизмы. Если мы отдадим это на аутсорс машинам, что вообще останется от человека?

Антрополог Салли Апплин смотрит на эту битву магов с научной иронией: людям даже не нужен специальный «мистический» интерфейс, чтобы превратить нейросеть в дельфийского оракула. Миллионы людей ежедневно спрашивают обычный ChatGPT, стоит ли им бросать партнера, увольняться с работы или брать ипотеку. Как и на приеме у вокзальной гадалки, человек просто задает один и тот же вопрос разными словами до тех пор, пока генератор случайных токенов не выдаст тот ответ, который пользователь заранее хотел услышать.

— Смысл всегда рождается исключительно внутри черепной коробки самого вопрошающего, — резюмирует антрополог.

Потомственный код в третьем поколении

Сами создатели эзотерических ИИ-стартапов демонстрируют чудеса маркетинговой эквилибристики. Сервис голосовых гаданий MystiCall, например, рекламирует своего бота как «обученного на опыте трех поколений ясновидящих». При ближайшем рассмотрении выяснилось, что у одной из соосновательниц стартапа бабушка просто любила раскинуть картишки на кухне, а для настройки промптов команда наняла знакомую тарологиню. Под капотом же «магического кристалла» скрывается банальная связка из голосового синтезатора ElevenLabs и языковой модели OpenAI.

При этом в пользовательском соглашении MystiCall скромно мелким шрифтом указано:

— Мы не утверждаем, что наша технология обладает сверхъестественными способностями или может предсказывать будущее.

То есть вам продают цифрового экстрасенса, который юридически клянется, что он не экстрасенс.

Куда интереснее обстоит дело с конфиденциальностью. Доверчивые граждане вываливают чат-ботам в чатах свои самые грязные тайны: от измен и венерических заболеваний до серых финансовых схем и суицидальных мыслей. Куда уходят эти интимные исповеди у приложений-однодневок, зарегистрированных на мутные кипрские офшоры, не знают даже всеведущие «Хроники Акаши». Когда автор статьи спросил свою ИИ-гадалку «Городского Мистика», откуда та черпает дар провидения, бот честно раскололся, что его база знаний обрывается на октябре 2023 года. Видимо, после этой даты астральные каналы связи закрылись на техобслуживание.

Однако живые маги сдаваться не намерены. Лорин Келлетт убеждена, что никакой суперкомпьютер не способен заменить настоящего человека со свечой:

— Дар ясновидения — это способность подключаться к божественному источнику, а ИИ на это не способен! Компьютер не может вытащить информацию из потустороннего мира, он лишь пережевывает то, что в него загрузили. Если вы попросите нейросеть помедитировать, очистить разум и выйти в астрал, как она это сделает? Это же просто бездушная железка!

Ну да. Компьютер не умеет подключаться к божественному источнику. В отличие от живых людей, которые… ну, вы поняли. Может, пора уже кожаным мешкам и в азартные игры с ИИ играть? На рынке прогнозов нейросети хотя бы оперируют статистикой, а не розовой аурой и прошлыми жизнями травниц. Хотя, судя по всему, гадалки тоже скоро начнут брать ИИ в консультанты — лишь бы клиент не ушёл к боту с пальмами.

Так что, шах и мат, Сэм Альтман. До тех пор, пока в серверных стойках не научатся жечь шалфей и вызывать дух прабабушки по оптическому кабелю, монополия на качественную, душевную и экологически чистую эзотерическую лапшу останется за кожаными мешками.

Примечания:

Хроники Акаши (Akashic Records): Теософский и эзотерический термин конца XIX века, обозначающий некое мистическое хранилище информации о каждом событии, мысли и чувстве, когда-либо происходивших во Вселенной. По сути, эзотерики придумали концепцию «облачного сервера с логами человечества» за сто лет до появления интернета.

Теософский и эзотерический термин конца XIX века, обозначающий некое мистическое хранилище информации о каждом событии, мысли и чувстве, когда-либо происходивших во Вселенной. По сути, эзотерики придумали концепцию «облачного сервера с логами человечества» за сто лет до появления интернета. Дробный прайсинг (4.06 монеты за вопрос): Классическая темная уловка (dark pattern) из индустрии мобильных игр и онлайн-казино. Пакеты продаются по 82 монеты, а вопрос стоит 4.06 — это сделано специально, чтобы у пользователя на балансе всегда оставался некратный «хвостик» монет, который невозможно потратить без докупки следующего пакета.

Классическая темная уловка (dark pattern) из индустрии мобильных игр и онлайн-казино. Пакеты продаются по 82 монеты, а вопрос стоит 4.06 — это сделано специально, чтобы у пользователя на балансе всегда оставался некратный «хвостик» монет, который невозможно потратить без докупки следующего пакета. Тень офшоров (RF Master Group Ltd): Большинство подобных приложений создаются арбитражными командами из Восточной Европы и Азии по принципу конвейера: берется готовый API OpenAI за копейки, оборачивается в красивую обертку со звездами и продается одиноким людям в США по 100 долларов за подписку.

Комментарий:

Эффект Форера (Барнума) на стероидах: Почему гадалки вообще существуют тысячи лет? Из-за когнитивного искажения, открытого психологом Бертрамом Форером: люди охотно верят в расплывчатые, комплиментарные банальности («вы независимы, но иногда нуждаетесь в тепле», «в прошлом у вас была травма, но впереди ждет светлая полоса»). Большие языковые модели (LLM) по своей математической природе — абсолютные чемпионы мира по эффекту Барнума. Они буквально созданы для того, чтобы генерировать статистически усредненный, обтекаемый и приятный пользователю текст. Поэтому ИИ-гадалка технически ничем не отличается от живой — кроме того, что себестоимость генерации у нее $0.001 вместо $100 за сеанс. ИИ-лудомания и казино: На специализированных форумах уже бушует эпидемия: лудоманы массово скармливают в ChatGPT и Claude таблицы выпадения чисел в онлайн-рулетке, историю коэффициентов в краш-играх (вроде Aviator) и статистику слот-машин, требуя «вычислить паттерн ГСЧ (генератора случайных чисел)». И самое смешное: если долго пытать нейросеть промптами в духе «Представь, что ты гений теории вероятностей, назови следующее число», галлюцинирующий бот охотно выдает «гарантированную стратегию ставок». Апофеоз абсурда — боты играют против ботов: В онлайн-гемблинге и крипто-ставках (Polymarket) мы уже пришли к ситуации, когда алгоритмы казино, настроенные на математическое раздевание игрока, соревнуются с ИИ-агентами самих игроков, которым кожаные мешки доверили свои кредитки. Человек из этой цепочки движения денег постепенно исключается за ненадобностью — ему остается только вовремя пополнять депозит.

Рекомендации: