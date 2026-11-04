«А снится нам трава… у дома»

«Он [главный герой] мечтал о звёздах, но застрял в семейных невзгодах и зыбучих песках», – гласит аннотация фильма «Космос засыпает».

Сколь безбрежна вселенная, столь многозначно название, выбранное Антоном Мамыкиным для своего полнометражного дебюта. Что именно имел в виду автор? Посетители рыбинского киноклуба «Современника», вероятно, спросят у него об этом в ходе онайн-беседы после просмотра картины, который пройдёт в пятницу, 6 ноября, в 18:00 в ОКЦ.

Действие начинается с того, что одарённый студент Паша, из тех, кем принято гордиться – «зато мы делаем ракеты», – получает печальную весть из дома и отправляется помогать маме и младшему брату в родной и далекий посёлок Шойна… По словам Ларисы Малюковой («Новая газета»)*, это «притча о том, что у каждого свой космос: свой уникальный опыт взросления, требующий мужества и жертв».

Зрители и критики расходятся в оценках фильма, вступая часто в спор с самим собой. Но сходятся в одном: изображение превосходно! «Визуально это нежная, эстетичная и меланхоличная картина, – пишет чуткий зритель. – Оператор Владимир Борисов снимает северную пустыню с таким трепетом, что хочется больше узнать о самом месте, где снимался фильм». Недаром на XXIV МКФ дебютов «Дух огня» кинолента Мамыкина получила не только приз «Золотая тайга» имени С.Соловьёва за лучший отечественный дебют и приз имени А.Абдулова за лучшую мужскую роль – ставшему после «Аноры» всемирно известным Марку Эйдельштейну, – но и приз Гильдии кинооператоров за лучшую операторскую работу.

* Издание признано иноагентом и уже закрыто

«Космос засыпает» (международное название — Sanding Dreams) — российский драматический фильм-притча режиссёра Антона Мамыкина, вышедший в широкий прокат в апреле 2026 года. Главную роль в картине исполнил Марк Эйдельштейн. Фильм стал триумфатором XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», где завоевал главный приз «Золотая тайга».

Сюжет фильма:

История рассказывает о Павле — талантливом студенте петербургского университета, который учится на инженера-ракетостроителя и страстно мечтает о покорении Вселенной. Его жизнь резко меняется после трагического известия о смерти отца.

Паша вынужден вернуться на родину — в глухое, тонущее в зыбучих песках заполярное село Шойна на берегу Белого моря, чтобы поддержать маму и младшего брата. Оказавшись в месте, где дома буквально заносит песком, а с неба периодически падают отделяющиеся ступени космических ракет с Плесецка, герой сталкивается с экзистенциальным выбором между долгом перед семьей и своей великой мечтой о звездах.