Нечто сожрало хоббитов и донашивает их кожу… Что ждать от 200-миллионной экранизации Elden Ring Алекса Гарленда?

Экранизация Elden Ring от Алекса Гарленда грозит стать самым кровавым и жутким фэнтези в истории Голливуда.

За масштабным проектом стоят колоссальный хайп и двухсотмиллионный бюджет. Но как избежать ловушки обманутых ожиданий, в которую с завидным постоянством проваливаются голливудские экранизации?

Если печальная летопись провальных голливудских фэнтези за последние двадцать лет нас чему-то и научила, так это простой истине: перенести зрителя в иной мир — лишь полдела; нужно еще дать ему веский повод провести там несколько часов. «Золотой компас» беззубо выхолостил антиклерикальную остроту книг Филипа Пулмана, авторы «Варкрафта» наивно полагали, что подробного пересказа энциклопедии мира достаточно, чтобы мы сопереживали героям, а «Темная башня» утрамбовала необъятную мифологию Стивена Кинга настолько безжалостно, что в фильме попросту не осталось места для внятной истории. Каждый из этих проектов когда-то заставлял фанатов первоисточника трепетать от предвкушения — и каждый обернулся горьким разочарованием.

И вот на горизонте маячит грядущая киноадаптация мегапопулярной видеоигры Elden Ring под режиссерским началом Алекса Гарленда. Если в киноиндустрии когда-либо и существовал проект, проверяющий на прочность формулу «слишком велик, чтобы провалиться», то перед нами именно он. Тираж Elden Ring перевалил за 30 миллионов копий, а сама игра безоговорочно признана одним из величайших шедевров в истории интерактивных развлечений. Фундаментальную мифологию этого прекрасного адского мира — летопись враждующих полубогов — написал лично Джордж Р. Р. Мартин. Да и кандидатура Гарленда на посту сценариста и режиссера кажется почти неправдоподобно идеальной: создатель «Судьи Дредда», «Из машины» и «Аннигиляции» обладает как утонченным вкусом к живописным кошмарам, так и безупречной гиковской репутацией, позволяющей сотворить нечто выдающееся.

Судя по всему, фильм уже полностью отснят и находится на стадии постпродакшена. Актерский ансамбль впечатляет: в касте заявлены Кейли Спейни, Бен Уишоу, Ник Офферман, Соноя Мидзуно, Питер Серафинович и Джонатан Прайс. Сообщается, что корпорация Amazon MGM уже перекупила права на цифровой показ на ряде международных рынков, тогда как права на кинотеатральный прокат будут выставлены на торги в ноябре на Американском кинорынке (AFM) — и это будет самый дорогой независимый лот за всю историю смотра. По данным Deadline, производственный бюджет картины вплотную приблизился к отметке в 200 миллионов долларов — этой суммы как раз должно хватить на отрисовку хотя бы парочки особо омерзительных мутаций местной фауны.

Ведь в этом и кроется главная особенность Elden Ring: эстетически игра стоит куда ближе к чистокровному боди-хоррору, чем всё, что мы привыкли видеть в мейнстримном голливудском «мече и магии». Здесь водятся твари с клубком копошащихся червей вместо лица. По земле деловито снуют исполинские бесплотные руки-пауки, перебирающие восемью (а то и больше) отрубленными пальцами. А навстречу путнику на полном ходу лязгают колесами механические «железные девы», размахивающие гигантскими тесаками, прежде чем их стальное чрево распахнется, и клубок змей затянет жертву внутрь работающей мясорубки.

Если уж куда более уютного и жизнеутверждающего «Властелина колец» десятилетиями считали «неэкранизируемым», то на что рассчитывать миру, где почти все население мертво, а редкие выжившие справляются с депрессией, поедая трупы своих возлюбленных? Найдется ли в этой бездне хотя бы один условный герой, с которым массовый зритель сможет себя ассоциировать?

В самой игре вы десятки часов кромсаете, рубите и жжете заклинаниями полчища нежити, прокладывая путь к финальным схваткам с обезумевшими полубогами, — но полнометражный фильм по таким законам работать не может и не будет. Весьма вероятно, что Гарленд сделает ставку на предысторию, написанную Джорджем Мартином, и покажет, как именно цветущее Междуземье скатилось в пучину безумия, гниения и распада. Утекшие со съемочной площадки кадры намекают на Лейнделл (столицу этого мира), еще населенный живыми горожанами, и демонстрируют сцену казни омерзительного персонажа, известного как Пожиратель Отбросов (событие, произошедшее до начала игры). Всё это недвусмысленно указывает на то, что нас ждет приквел.

Вообразить в финале этой истории традиционный хэппи-энд практически невозможно — впрочем, в этом и заключается главная соль. Гарленд сделал себе имя именно на том, что методично лишал зрителя привычного голливудского утешения. В «Аннигиляции» он воссоединил супружескую пару, но оставил нас в леденящем сомнении, остался ли хоть кто-то из них человеком; в «Из машины» позволил прекрасному андроиду вырваться на свободу, заперев своего влюбленного спасителя умирать в каменном мешке; а в « Падении империи» (Civil War) сверг диктатора, но превратил финальное фото триумфа в готовую улику для будущего трибунала по военным преступлениям.

Интрига лишь в том, предоставят ли режиссеру такую же творческую свободу в проекте стоимостью под 200 миллионов долларов. Как минимум потенциальным прокатчикам стоит заранее отдавать себе отчет: они покупают отнюдь не благостное «возвращение в Шир» образца 2026 года. Разве что им по вкусу мир, в котором неведомая хтонь сожрала всех хоббитов и теперь щеголяет в их содранной коже.

Примечания:

Геймерский бэкграунд Алекса Гарленда:

Гарленд — хардкорный геймер с многолетним стажем. Он лично писал сценарий для игры Enslaved: Odyssey to the West (2010) и выступал сюжетным супервайзером слэшера DmC: Devil May Cry (2013). В многочисленных интервью он признавался, что эстетика игр Миядзаки (Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring) оказала прямое влияние на его режиссерский метод. Расшифровка игровых отсылок: «Существа с червями вместо лица» (Wormfaces): Омерзительные создания в регионе Плато Альтус, которые рыдают, трясутся и изрыгают на игрока облака мгновенной смерти.

«Руки-пауки» (Fingercreepers): Гигантские отрубленные кисти рук в Поместье Кария, украшенные перстнями и передвигающиеся как тарантулы.

«Железные девы на колесах» (Abductor Virgins): Механические орудия пыток инквизитора Рикарда с вращающимися пилами и змеями внутри железного саркофага.

«Поедание трупов возлюбленных»: Прямая отсылка к двум квестовым линиям игры: слепой служанке Хейтте, которую игрок кормит «виноградом Шабрири» (вырванными человеческими глазами), и претору Рикарду, чей гигантский змеиный труп в финале его квеста буквально сидит и поедает его собственная жена Танит.

Пожиратель Отбросов (The Dung Eater): Один из самых жутких персонажей в истории видеоигр — серийный убийца и осквернитель трупов, проклинающий души своих жертв, чтобы те перерождались с печатью Знамения. Во вступительном ролике игры показана сцена его повешения за стенами столицы.

«Существо, содравшее кожу с хоббитов»: Ироничный намек автора статьи на орден Апостолов Божественной Кожи (Godskin Apostles) — культистов в Elden Ring, которые свежевали богов и сшивали себе ритуальные одеяния из их живой кожи. Завсегдатаи команды Гарленда в касте:

Кейли Спейни и Ник Офферман снимались у Гарленда в «Падении империи» и сериале «Разрабы» (Devs); Соноя Мидзуно прошла с ним через все его фильмы, начиная с «Из машины»; а Питер Серафинович (голос Дарта Мола в «Звездных войнах») — вообще ветеран вселенной Миядзаки: он озвучивал Кроrotкого Пейта в Dark Souls II!

Рекомендации: