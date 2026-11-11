Прощайте, мохноноги, здравствуй, кунг-фу: Amazon в третий раз пытается заставить нас полюбить свой самый дорогой сериал

«Кольца власти», 3-й сезон — это кусок масла, размазанный по слишком большому ломтю миллиардного бюджета.

Сценаристы выгнали на мороз поющих мохноногов, выписали главного злодея из «Очень странных дел» и заставили Галадриэль улыбаться. Увы, самый дорогой фанфик в истории человечества всё еще напоминает очень богато иллюстрированное домашнее задание.

Согласитесь, есть нечто глубоко комичное в том, что главный флагманский сериал одной из богатейших корпораций планеты к третьему сезону внезапно оказался в роли жалкого аутсайдера, отчаянно выпрашивающего зрительскую любовь. После помпезного, но деревянного дебюта в 2022 году и чуть более мрачного, но всё такого же неповоротливого второго сезона в 2024-м, приквел «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon окончательно завяз в болоте собственной важности.

При всей своей ювелирной работе художников-постановщиков и трепетном уважении к эльфийской ботанике Дж. Р. Р. Толкина, этот аттракцион невиданной щедрости рискует войти в летописи поп-культуры с самым обидным эпитетом из возможных: скучный. К черту новые волшебные кольца — этому сериалу жизненно необходима хотя бы капля харизмы. Как говаривал старина Бильбо Бэггинс, здешний сюжет «истончился, словно кусок масла, размазанный по слишком большому ломтю хлеба».

Третий сезон откровенно пахнет мягким перезапуском и работой над ошибками по гневным комментариям из Reddit. С момента финала второго сезона, где сладкоголосый манипулятор Саурон (Чарли Викерз) сдал эльфийский промышленный центр Эрегион на растерзание оркам, прошло пять лет. Шоураннеры Джей Ди Пейн и Патрик Маккей решили больше не играть со зрителем в дешевые угадайки «кто есть кто» и вывалили на стол все козыри из трилогии Питера Джексона в надежде заманить к экранам ушедшую аудиторию:

Долговязый незнакомец (Дэниел Уэйман), два сезона строивший из себя амнезийного дауншифтера, наконец-то официально получил паспорт на имя Гэндальфа и теперь пытается понять, что ему делать с бородатым, похожим на угрюмого барсука Темным Волшебником (Киаран Хайндс) в пустынях Руна — у которого, к слову, к третьему сезону всё еще нет имени!

и теперь пытается понять, что ему делать с бородатым, похожим на угрюмого барсука Темным Волшебником (Киаран Хайндс) в пустынях Руна — у которого, к слову, к третьему сезону всё еще нет имени! Мохноноги — те самые немытые прото-хоббиты, два сезона раздражавшие интернет песнями, падениями в грязь и сомнительной моралью, — милостиво отправлены сценаристами куда-то за кадр. И правильно сделали: в Средиземье идет война, тут не до хороводов.

Стартап Саурона и проблемы на производстве

Тем временем в прожаренном южном царстве Мордора наш главный обманщик Саурон — окончательно остановившийся на внешности гламурного небритого красавчика с идеальной укладкой — пытается выковать свое вундерваффе, то самое Единое Кольцо Всевластия.

Но вот беда: с импортозамещением эльфийских технологий в Мордоре дела идут со скрипом. Замученный до смерти кузнец Келебримбор (Чарльз Эдвардс) унес главный производственный секрет в могилу, и теперь Темный Властелин весь сезон психует у наковальни, страдает от синдрома самозванца и рассылает своих свежеиспеченных назгулов рыскать по Средиземью в поисках хоть кого-нибудь, кто читал чертежи покойного мастера. В общем, путь от амбициозного стартапера до вселенского зла оказался тернист.

Остальные фракции сидят по своим бункерам, из-за чего шесть параллельных сюжетных линий кажутся еще более изолированными, чем раньше:

Гномы Казад-дума под предводительством короля Дурина IV (Оуайн Артур) мрачно заперлись в горе, где им на голову сваливается новый родственник — разгульный старший братец Траин в исполнении Эдди Марсана с дикими кустами волос на лице и таким густым шотландским акцентом, что им можно резать гранит. Островной Нуменор вместо того, чтобы плыть спасать континент, продолжает увлеченно жевать политическую жвачку: узурпатор Ар-Фаразон (Тристан Гравель) строит диктатуру, а благородный Элендиль (Ллойд Оуэн) с самым знаменитым мечом Толкина на поясе весь сезон стоит в углу декорации почти без реплик. У эльфов дела идут настолько паршиво, что Галадриэль (Морвед Кларк), Элронд (Роберт Арамайо) и Гил-галад вынуждены прибегнуть к услугам перебежчика — крысоподобного, суетливого и не затыкающегося ни на секунду орка-информатора Марнуха (Адам Янг). Дуэт этого скользкого урки и высокодуховного лесного эльфа Арондира в тылу врага — пожалуй, лучшее бадди-муви, на которое способен этот сериал.

Векна после спа-салона

Но главный кастинговый козырь сезона — это, безусловно, Джейми Кэмпбелл Бауэр. Бывший кошмарный монстр Векна из «Очень странных дел» прошел курс омолаживающего эльфийского пилинга, обзавелся роскошными золотыми локонами и явился миру в образе Келеборна — давно потерянного (и все это время удобно забытого сценаристами) законного мужа Галадриэль.

Их первая встреча подана во флешбэке такой степени мелодраматического накала, что сам Профессор Толкин наверняка поперхнулся бы трубочным табаком: будущие супруги знакомятся во время спарринга на мечах, порхая по воздуху вопреки законам гравитации в лучших традициях фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Впрочем, инъекция полнокровного любовного романа идет шоу на пользу — хотя бы потому, что в сценах с Бауэром вечно скорбная и перекошенная от военного стресса Морвед Кларк впервые за три сезона начинает улыбаться.

Актеры вообще стараются изо всех сил и играют заметно лучше того материала, который им пишут: Чарли Викерз упоительно хорош в своей психопатической фрустрации над наковальней, а Роберт Арамайо выжимает настоящую драму, играя в одной сцене самого себя (Элронда) и своего брата-близнеца Элроса.

Однако главная болезнь «Колец власти» никуда не делась: имея всего восемь серий и два десятка ключевых героев, сериал мечется по карте Средиземья как ошпаренный. Одни персонажи пропадают с экрана на две-три серии подряд, важнейшие трагедии проглатываются на бегу без эмоционального отклика, а политическая возня в Нуменоре способна усыпить даже назгула.

На экваторе запланированного пятисезонного марафона проект Amazon наконец-то перестал казаться унылой подготовкой к контрольной работе по «Сильмариллиону» и выдал приличный экшен. Но для зрителей, которые еще не продали душу фэнтезийной бухгалтерии Толкина, эта реанимация может оказаться слишком скромной — и слишком запоздалой.

Примечания:

Проблема авторских прав (Почему сериал так странно обращается с сюжетом?): Главная юридическая тайна «Колец власти»: студия Amazon заплатила наследникам Толкина $250 миллионов за права, но не получила прав на «Сильмариллион» и «Неоконченные предания», где подробно описана Вторая Эпоха! У шоураннеров есть права только на текст «Властелина колец», «Хоббита» и 150 страниц «Приложений» в конце «Возвращения короля». Именно поэтому им приходится выдумывать с нуля сюжетные костыли вроде «Саурон забыл рецепт Кольца» или перекраивать генеалогию гномов. Анекдот с пропавшим мужем (Келеборн): В фанатском сообществе два сезона ходил мем: у Толкина Галадриэль и принц Келеборн неразлучны с Первой Эпохи, они правители и мудрецы. В сериале же Галадриэль два сезона бегала одна и откровенно флиртовала с переодетым Сауроном (Халбрандом), лишь один раз вскользь обронив, что ее муж «вроде бы погиб на войне, я его в серебряных доспехах видела в последний раз». Экстренный ввод Джейми Кэмпбелла Бауэра в 3-м сезоне — это попытка сценаристов задним числом вернуть историю в каноническое русло перед лицом разгневанных толкинистов. Траин и хронологическая каша у гномов: Введение Эдди Марсана в роли Траина, брата Дурина IV, — еще одна вольность шоураннеров. В книгах Толкина гномы верят, что их праотец Дурин Бессмертный перерождается раз в несколько веков (поэтому Дурин III физически не мог жить одновременно со своим сыном Дурином IV, а имя Траин носили предки Торина Дубощита тысячу лет спустя в Третью Эпоху). Сериал превратил мистическую реинкарнацию гномов в обычную шекспировскую династическую грызню братьев за трон. Орк-перебежчик Марнух и «гуманизация орков»: Еще во втором сезоне сериал вызвал яростные споры, показав орка-семьянина с женой и грудным орочьим младенцем, который не хочет воевать. В третьем сезоне линия получила развитие в лице болтливого перебежчика Марнуха. Для самого Толкина (католика) природа орков была главной неразрешенной богословской головной болью: если абсолютного зла не существует, могут ли орки раскаяться? Сериал отвечает на этот вопрос в духе современного голливудского релятивизма.

Рекомендации: