Рабыни неонового конвейера: контракт группы NewJeans узаконил отказ от сна, долги за пластику и вечное цифровое клонирование
06.11.2026, 7:59, Бизнес
Теги: Музыка, Образование, Развлечения
Контракт K-pop-группы NewJeans лишал несовершеннолетних певиц права на «сон и свободу выбора».
Расследование The New York Times вскрыло шокирующие подробности изнанки корейской поп-индустрии: лейбл Ador вычеркнул базовые права человека и пункты о защите детей из договоров со своими главными звездами, оставив за собой вечное право на их цифровых ИИ-клонов.
Суперзвезды мировой K-pop-сцены, участницы группы NewJeans, заключали со своим звукозаписывающим лейблом кабальные контракты, согласно которым они официально отказывались от права на «сон, отдых и свободу выбора».
Как выяснила газета The New York Times, эти документы были подписаны в тот момент, когда участницам бьющего все рекорды герлз-бэнда было от 14 до 17 лет.
Договоры категорически запрещали девушкам проявлять «неискреннее отношение к работе» и вступать в «неподобающие романтические связи». Более того, юристы компании попросту вычеркнули из текста стандартные формулировки о защите несовершеннолетних, гарантирующие «базовые права человека», включая право школьниц на получение образования.
Лейбл Ador (дочерняя структура медиагиганта Hybe, которому принадлежат группы BTS и Katseye) также предусмотрительно удалил из государственного типового договора пункт, прямо предписывающий, что компания «не имеет права требовать от несовершеннолетнего исполнителя чрезмерного оголения тела или излишне сексуализированного поведения на сцене».
В официальном ответе журналистам представители Hybe бодро отрапортовали, что корпорация свято чтит законы о защите детей и делает всё возможное, чтобы артисты тренировались и работали в безопасных условиях.
NewJeans — один из самых успешных музыкальных проектов десятилетия. В 2023 году квинтет стал второй в истории корейской женской группой (после Blackpink), возглавившей главный альбомный чарт США Billboard. Однако в ноябре 2024 года грянул гром: девушки созвали экстренную пресс-конференцию и объявили об уходе с лейбла, обвинив руководство Ador в целенаправленном саботаже их карьеры и травле.
Тогда же участница группы Ханни выступила в парламенте Южной Кореи, со слезами на глазах рассказав о «намеренных манипуляциях и психологическом давлении» со стороны менеджмента. В Ador все обвинения отвергли: «Одностороннее заявление об утрате доверия не является законным основанием для расторжения эксклюзивного контракта».
Ответ корпорации оказался показательно жестоким: в декабре 2025 года лейбл подал иск против одной из участниц группы, Даниэль, членов ее семьи и бывшего продюсера коллектива на общую сумму почти в 30 миллионов долларов в качестве компенсации убытков и штрафа за нарушение условий договора. В Hybe невозмутимо пояснили, что сумма отступных «не превышает стандартных отраслевых норм».
В июле этого года порезанный состав пообещал фанатам, что 2026-й станет «летом NewJeans», выпустив тизер, где группа предстала в виде квартета — уже без Даниэль. Впрочем, новых песен поклонники не дождались до сих пор.
Публикация секретных документов проливает свет на мрачное закулисье K-pop-индустрии, показывая, в каком бесправном положении оказываются даже самые яркие звезды жанра.
К моменту подписания контрактов в январе 2022 года все пять участниц — Минджи, Ханни, Хэрин, Хеин и Даниэль — уже отпахали несколько лет в закрытых тренировочных лагерях («учебках» K-pop), где их муштровали педагогами по вокалу, хореографии и иностранным языкам. Режим был казарменным: по словам инсайдеров, репетиции регулярно затягивались до двух часов ночи. Самой младшей участнице, Хеин, в тот период было всего 12 лет.
Когда родителям одной из девочек прислали финальный проект контракта с Ador, семья попыталась внести в него ряд правок. Ответ лейбла был ультимативным: если родители не подпишут бумагу в текущем виде, компания «пересмотрит саму целесообразность подписания контракта с их дочерью». При этом в Hybe продолжают настаивать, что договоры заключались «добросовестно и с целью защиты многомиллионных инвестиций лейбла».
Помимо удаления государственного запрета на «чрезмерную продолжительность рабочего дня», контракт обязывал юных певиц из собственного кармана возместить лейблу значительную долю расходов на пластические операции — рутинную практику для корейского шоу-бизнеса (при том, что на публике Hybe клянется, будто «никогда не рекомендует косметическую хирургию против воли артиста»).
Но самый пугающий пункт обнаружился в разделе интеллектуальной собственности. Контракт передавал лейблу Ador бессрочные и вечные права на использование «имен, фотографий, внешности, почерка, тембра голоса и любых иных биометрических элементов» участниц NewJeans — в прямое нарушение правительственных норм, требующих возвращать эти права человеку после истечения срока договора.
Отдельной строкой в документе прописано право корпорации использовать личность девушек для создания ИИ-чат-ботов и цифровых клонов. Даже если живые певицы уйдут, их оцифрованные призраки останутся собственностью компании навсегда.
Примечания:
- Что такое «Государственный шаблон контракта» в Корее? В конце 2000-х годов в Корее разразился грандиозный скандал вокруг группы TVXQ, чьи участники подали в суд на агентство SM Entertainment из-за 13-летних кабальных договоров (в прессе их окрестили «рабскими контрактами»). После этого Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи (KFTC) разработала обязательный гуманный шаблон: срок не более 7 лет, защита прав школьников на сон и учебу, запрет на сексуализацию детей. Как показало расследование NYT, юристы Hybe/Ador просто взяли государственный шаблон и вымарали оттуда защитные пункты, пользуясь тем, что родители стажеров боятся потерять шанс всей жизни.
- Война Мин Хиджин и корпорации Hybe: «Продюсер, против которого подали иск вместе с Даниэль», — это Мин Хиджин, легендарный арт-директор и «крестная мама» NewJeans, придумавшая их уникальную ностальгическую эстетику 90-х/2000-х. Весной 2024 года материнский холдинг Hybe обвинил ее в попытке захвата контроля над лейблом Ador и уволил. Девочки из NewJeans встали на защиту своего продюсера, за что и поплатились карьерой и многомиллионными исками.
- Эпизод «Джоан ужасна» (Joan Is Awful) наяву: Пункт о вечной передаче прав на голос, внешность и почерк для генерации ИИ-клонов в точности повторяет сюжет первой серии 6-го сезона сериала «Черное зеркало» (где героиня Сальмы Хайек обнаруживает, что студия владеет ее цифровым двойником) и фильм «Конгресс» (2013) с Робин Райт. Hybe активно инвестирует в компанию Supertone (технологии клонирования голоса ИИ), и теперь понятно, какую юридическую базу они под это подводили.
- Долг за пластическую хирургию: В K-pop действует система «долга стажера» (trainee debt): все затраты на уроки танцев, общежитие, еду и операции на веках или носу до дебюта записываются на баланс ребенка как кредит. Когда группа начинает зарабатывать, артисты годами не видят живых денег, пока не выплатят корпорации стоимость собственного «тюнинга».
- Вечные права + ИИ: Это уже следующий уровень. Даже после расторжения контракта лейбл может использовать голос, лицо и имя в нейросетях. В эпоху дипфейков и виртуальных айдолов это особенно тревожно.
- Даниэль: Австралийско-корейская участница, вокруг которой разгорелся самый острый конфликт. Её отсутствие в тизере «лета NewJeans» — прямой сигнал.
Рекомендации:
- Документальный фильм «Девять муз звездной империи» (Nine Muses of Star Empire, 2012): Беспощадная документальная хроника о том, как корейские продюсеры ломают психику юных девушек на пути к дебюту.
- Аниме-шедевр Сатоси Кона «Истинная грусть» (Perfect Blue, 1997): Пророческий психологический триллер о поп-певице (айдоле), которая теряет право на собственную личность, тело и рассудок под давлением агентства и фанатов. За 29 лет фильм не устарел ни на секунду — разве что сегодня к безумию добавились ИИ-клоны.