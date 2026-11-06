«В воздухе пахнет фашизмом, но новости нас не сломают» — U2 к 50-летию группы и выходу альбома Carnaval de Luz

Способен ли новый альбом Carnaval de Luz вернуть ирландским титанам былую славу после череды проходных пластинок?

Музыканты рассуждают о мужском эго, последней песне Долли Партон и о том, почему — вопреки Трампу — они все еще верят в демократию. По крайней мере, внутри собственной группы.

Ресторан La Petite Maison в Ницце пользуется заслуженной славой пятизвездочного прибежища мировых знаменитостей. Здесь обедает Бейонсе. Сюда захаживают Элтон Джон, Том Круз, Гарри Стайлз и Леонардо Ди Каприо, а за их трапезами строго приглядывает основательница заведения мадам Николь, которую пресса награждает эпитетами от «эксцентричной» и «уникальной» до «свирепой» (когда я переступаю порог, она стоит у входа — и, поверьте на слово, переходить дорогу этой даме вам бы точно не захотелось).

Звездный иммунитет у заведения настолько крепкий, что появление U2 — которые спустя 40 лет после обретения статуса одной из величайших групп планеты все еще остаются таковой — не вызывает среди жующих за соседними столиками гостей даже легкого шепотка. Впрочем, Боно здесь завсегдатай. Он ужинал на летней террасе этого ресторана в ту самую страшную ночь теракта в День взятия Бастилии в 2016 году, когда погибли 86 человек.

— Я перелез вот через то окно и спрятался там, под столом, — кивает он в глубь зала. — А вот Николь прятаться не стала.

Для обеденного перерыва между репетициями место более чем роскошное. У всех четверых музыкантов неподалеку дома на Лазурном Берегу, и наше интервью чудом втиснули в плотный график подготовки к секретному концерту в лондонской галерее Тейт Модерн. Там U2 исполняли исключительно песни, записанные в соавторстве с Брайаном Ино, — «чтобы воздать должное великому человеку и истории нашего сотрудничества», как сформулировал это Эдж.

Нынешний год у группы вообще выдался ударным. Сначала вышли два мини-альбома — Days of Ash («Дни пепла») и Easter Lily («Пасхальная лилия»). Второй получился просветленно-духовным, а первый буквально клокотал от праведного гнева, навеянного войной в Украине (в РФ это называют «специальной военной операций»… длинной в почти пять лет), трагедией в Палестине (Боно недавно вызвал бурю в Израиле, сравнив высказывания министра национальной безопасности страны с риторикой Генриха Гиммлера) и политикой администрации Трампа (релиз вышел через месяц после того, как агенты миграционной службы застрелили Рене Гуд — ей посвящен открывающий трек American Obituary).

А впереди — первый за почти девять лет полноформатный альбом нового материала Carnaval de Luz («Карнавал света»), мировой тур и недавний трогательный концерт в актовом зале их родной дублинской школы Маунт-Темпл. Выступление приурочили к 50-летию того дня, когда юный Ларри Маллен приколол на школьную доску объявлений клочок бумаги: «Барабанщик ищет музыкантов для создания группы». Нынешние школьники встречали выпускников самодельными плакатами. Одни были почтительными: «С возвращением домой!», «Воистину прекрасный день!». Другие — с фирменной ирландской подколкой: «Кто из вас папа солиста Inhaler?» и «Когда уже выйдут Oasis?».

Если оставить за скобками дерзкие требования уступить сцену братьям Галлахерам, школьный концерт заставил ветеранов задуматься о собственных истоках. В самом факте создания группы в 1976-м не было ничего удивительного, размышляет басист Адам Клейтон: бушевала эра панка, и тысячи подростков делали то же самое. Удивительным было то, какую цель они перед собой поставили.

— Мы с самого начала решили, что наша главная задача — продержаться как можно дольше, — говорит Клейтон. — А это полностью противоречило панк-идеологии. В 70-е вокруг бушевал нефтяной кризис, экономическая разруха, полное отсутствие перспектив. И мы подумали: раз уж у нас завязалось это дело, давайте держаться за него зубами так долго, как сможем.

— Помню, как мы искали наш первый контракт с лейблом, — подхватывает Боно. — Нас распирало от нетерпения и запредельных амбиций. Нам даже в голову не приходило, насколько нелепо мы выглядим со стороны. Нам было по 16–17 лет, и мы свято верили, что обязаны стать суперзвездами. Ключ к пониманию этого — в названии нашего дебютного альбома Boy. Это исследование наивности и невинности. А наивность бесценна: она дает ощущение, что возможно абсолютно всё. Она позволила нам грезить о мировом господстве тогда, когда вокруг не было ни единой предпосылки к тому, что это вообще реально.

«Советский Союз» за столиком в Ницце

Что кажется по-настоящему нереальным, так это то, что полвека спустя U2 всё еще здесь, причем в первозданном составе из четырех человек. Наверняка в истории музыки найдутся и другие подобные примеры, но вспомнить их с ходу непросто. Секрет выживания сам Боно называет словом «совет» (the soviet) — внутренняя демократия, при которой авторские отчисления всегда делятся строго поровну на четверых, а любое решение принимается коллегиально.

Наблюдая за тем, как они уплетают тигровых креветок и писсаладьер от мадам Николь, начинаешь понимать механику этого «политбюро». Всякий раз, когда Боно уносит в пространный монолог с цитатами из философов, чужих песен и Библии, кто-то из троих товарищей мягко вмешивается и приземляет вокалиста, переводя его проповедь на человеческий язык. И все же равноправие в рок-н-ролле принято считать верным рецептом катастрофы. Как заметил Брюс Спрингстин, вводя U2 в Зал славы рок-н-ролла в 2005 году: «Ходят слухи, что они практикуют внутри группы какую-то форму демократии — но ведь это же смертельный яд для любого рок-коллектива!».

— Если бы мы сами понимали, как эта штука работает, мы бы давно завязали с музыкой и ушли в политический консалтинг, — усмехается Ларри Маллен.

— С годами договариваться становится только труднее, — признает Боно. — Как любила повторять в таких случаях Марианна Фейтфулл: «Никогда не недооценивай мужское эго, дорогуша». Психологи подтвердят: когда мужчина с возрастом начинает терять силу — физическую, сексуальную, ментальную — он пытается компенсировать это раздуванием щек и игрой мускулами.

Боно смеется и вспоминает, что его собственный отец, достигнув этого возраста, «начал спать с железным ломом под подушкой». Однажды ночью приятели U2 по дублинской постпанк-сцене конца 70-х, арт-панки Virgin Prunes, решили устроить перформанс: обмотали машину отца Боно носовыми платками, засыпали пудрой, а когда вокалист выглянул в окно — забросали фасад яйцами. «Батя решил, что на дом напали враги, выхватил из-под подушки свой гребаный железный лом и с ревом погнался за ними по улице в одном белье. Впрочем, на наших репетициях до лома доходит редко. Очень редко».

Испытание «Сферой» и возвращение к себе

Нынешний творческий подъем наступил после затяжной полосы турбулентности. Провальный бродвейский мюзикл про Человека-паука в 2011-м; скандальный релиз альбома Songs of Innocence (2014), который принудительно закачали в каждый айфон планеты; прохладный прием пластинки Songs of Experience; тяжелейшая велоавария Боно с переломами костей лица и последующая операция на открытом сердце. А когда в 2023–2024 годах группа давала серию концертов в футуристической «Сфере» в Лас-Вегасе без Ларри Маллена (барабанщик восстанавливался после сложной операции на шее, грозившей поставить крест на его карьере), поползли упорные слухи о скором распаде.

— U2 — это конкретные четыре человека, — твердо говорит Эдж. — Если кто-то один уйдет, мы, возможно, не перестанем писать музыку, но это будет совершенно другая группа. Что-то вроде «U2: Часть вторая». Не уверен, что мы вообще сидели бы сегодня за этим столом, если бы Ларри не смог вернуться за установку.

Но Маллен здесь — подтянутый, сухощавый и пышущий здоровьем. А новый альбом Carnaval de Luz звучит не в пример увереннее и «по-юдвашному» органичнее, чем две предыдущие работы, в которых сквозила растерянность ветеранов, пытающихся вписаться в поп-конъюнктуру XXI века с помощью автотюна, наемного хитмейкера Райана Теддера и заигрываний со звуком в духе Coldplay. На новой пластинке, по словам Боно, стояла задача «сделать музыку, которую не смог бы сыграть никто, кроме U2».

На альбоме звучит дуэт с Долли Партон — как выяснилось теперь, эта запись стала последней песней в жизни ушедшей легенды кантри, которую Боно называет «последним человеком, в любви к которому сходились абсолютно все американцы». Петь с ней на одной дорожке было почти неловко, признается он, сравнивая вокальный дар Партон с великим пакистанским мастером каввали Нусратом Фатехом Али Ханом.

Другой сюрприз — трек The Mirror Maker (Rosalía), ода испанской поп-диве Розалии, где Боно фальцетом имитирует ее оперные рулады. Чтобы включить эту песню в альбом, пришлось созывать внеочередное заседание «совета».

— Было слегка неловко выпускать ее именно сейчас, — объясняет Боно. — Я был ее фанатом много лет, она работает на близкой нам территории: католицизм, святые, страстный диалог с Богом. Но тут она внезапно становится главной поп-звездой планеты, и со стороны это выглядит так, будто старики из U2 решили примазаться к чужой славе.

В итоге Боно написал певице лично и через общих друзей заверил, что они не сумасшедшие сталкеры. Розалия отнеслась к посвящению с юмором: «Надеюсь, вы не заставите меня в ней петь?». Боно ответил: «Боже упаси, как можно просить человека петь песню о самом себе? Хотя погодите-ка: в 1993 году на альбоме Zooropa мы заставили Джонни Кэша спеть The Wanderer, а ведь она была написана про него!».

— Но в названии той песни хотя бы не стояло его имя в скобках, — хмуро замечает басист Клейтон. — Она не называлась «Странник (Джонни Кэш)».

Забрать скрипку у Нерона

Эмоциональный тон Carnaval de Luz разительно отличается от яростных политических манифестов весеннего мини-альбома: на смену гневу пришла вызывающая, почти отчаянная радость жизни. «Новостные сводки нас не сломают», — поется в треке Superficiality.

— Это не игра на скрипке, пока горит Рим. Это попытка вырвать скрипку из рук спятившего Нерона и сыграть на ней мелодию получше, — чеканит Боно в своей коронной афористичной манере. — Мы не позволим этим чертям диктовать нам настроение.

В прошлом Боно славился умением находить общий язык с самыми консервативными политиками США ради благих целей: в начале нулевых он лично убедил ярого гомофоба, сенатора-республиканца Джесси Хелмса, поддержать выделение миллиардов на борьбу со СПИДом, и успешно лоббировал списание долгов беднейшим странам в кабинете Джорджа Буша-младшего. Однако в Белом доме времен второго срока Дональда Трампа — чья администрация в 2025 году заморозила ту самую африканскую программу по борьбе со СПИДом, которую создавал Боно, — музыкант не появлялся ни разу.

— Чтобы идти на такие переговоры, нужно чувствовать внутреннее духовное разрешение, понимание, что ты действительно способен что-то изменить, — глухо говорит Боно. — Меня приглашали в нынешний Белый дом. Но я знаю, что не потяну это. У меня нет ни стратегии, ни ключей к этим людям. Это уже за гранью моих возможностей.

Считает ли он нынешнюю политическую реальность принципиально иной, чем всё, с чем ему приходилось сталкиваться прежде?

— Да, считаю, — без колебаний отвечает Боно. — Это совершенно новый мир. В воздухе висит тяжелый, дурной душок, и мы все его чувствуем. Появился новый танец, и мы отлично знаем его название, — перефразирует он строчку из песни Дэвида Боуи Fashion. — Он слегка… отдает фашизмом. И на него требуется совершенно иной ответ.

Он вспоминает недавнюю беседу с нобелевским лауреатом и главой Google DeepMind Демисом Хассабисом, который предупредил музыканта: если человечество не совершит экспоненциальный скачок в способности договариваться и сопереживать друг другу перед лицом климатической угрозы и технологического взрыва, нам всем крышка. Боно по-прежнему верит, что рок-концерт способен служить противоядием от атомизации общества, называя грядущий стадионный тур «боем без правил за право на отличный вечер».

И это несмотря на то, что на новом альбоме есть пронзительный трек The Greatest Show on Earth («Величайшее шоу на Земле»), звучащий как реквием по имперскому величию стадионного рока 80-х и 90-х. В припеве Боно поет: «Когда-то мы были величайшим шоу на Земле» — и эта строчка в прошедшем времени вызвала настоящий бунт внутри группы.

— Парни встали на дыбы: «Ты ведь не собираешься петь это в таком виде?!» — хохочет Боно. — Эдж предлагал: «А давай споем: мы всё еще можем быть величайшим шоу?». Адам настаивал на варианте: «Мне кажется, мы величайшее шоу». Но я точно знаю, что чувствую, когда беру эту ноту. Признать уязвимость, бесстрашно схватиться голой рукой за эту крапиву — вот что на самом деле дарит надежду.

В том конкретном споре Боно продавил вето «советского политбюро» и настоял на своем. Но такое случается куда реже, чем принято думать.

— Честно говоря, я до сих пор тайно фантазирую о дне, когда эти трое парней просто начнут молча делать то, что я им говорю, — с улыбкой бросает Боно, поднимаясь из-за стола и направляясь в репетиционный зал. — Но с этой мечтой пора прощаться. Этого не произойдет никогда. И слава богу: потому что в тот день, когда они начнут меня слушаться, мы запишем абсолютно дерьмовый альбом.

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