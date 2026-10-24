От паранойи к государственной норме — как правительства учат граждан выживать в кризис

Страны Европы уже давно призывают граждан запасаться припасами на случай катастроф . Что же они рекомендуют жителям — от Франции до Австралии?

Власти Великобритании рекомендовали подданным держать дома трехдневный запас продовольствия на случай чрезвычайной ситуации. Тем самым Лондон присоединился к целому ряду стран, призывающих население готовиться к масштабным сбоям в работе ключевых систем жизнеобеспечения.

Подобные советы, которые когда-то считались уделом маргиналов-«выживальщиков», прочно вошли в обиход правительственных структур: климатический кризис делает погодные аномалии всё более свирепыми, а геополитическая напряженность превратила кибератаки и диверсии в повседневную реальность.

Даже в тех государствах, где сформированы стратегические продовольственные резервы (которых у Британии нет), власти просят граждан внести личный вклад в обеспечение национальной устойчивости.

К каким же действиям призывают союзники Соединенного Королевства — от США и стран Европы до Индии и Австралии — до того, как грянет гром?

Франция

Во Франции первые 72 часа называют «решающим периодом». В это время гражданам рекомендуется следить за официальными сообщениями по радио и телевидению, а также держать наготове «тревожный чемоданчик» на случай экстренной эвакуации.

Помимо предметов первой необходимости (еды, воды, медикаментов и наличных денег), в такой рюкзак советуют положить ксерокопии документов, запасные комплекты ключей от дома и машины и даже настольные игры, чтобы скоротать время.

Французская стратегия ставит во главу угла солидарность: людей призывают поддерживать постоянный контакт с близкими, противостоять слухам и дезинформации, а также задуматься о службе в резерве или волонтерстве в организациях гражданской обороны. Эксперты предупреждают, что сохранение единства общества во время кризиса — вопрос первостепенной важности.

Германия

Еще в 1960-х годах семьям в Западной Германии рекомендовали иметь запас консервов на 14 дней — правда, несмотря на реалии холодной войны, этой цели мало кто придерживался.

Около десяти лет назад планку снизили до 10 дней, а в памятке, выпущенной в октябре прошлого года, немцам посоветовали делать такие запасы «по мере возможности», уточнив, что даже трехдневный резерв станет «большим подспорьем». Впрочем, по данным январского опроса YouGov для агентства DPA, почти половина жителей Германии не дотягивает даже до этого минимума.

Федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) советует запасаться готовыми к употреблению продуктами длительного хранения (на случай, если плиты перестанут работать) и пищей быстрого приготовления — чтобы при блэкауте дольше хватило баллона для походной плитки.

В перечень необходимого также входят радиоприемник с питанием от солнечных батарей или ручной динамо-машины, бумажный список важных телефонных номеров и укомплектованная домашняя аптечка.

США

Американская программа готовности к чрезвычайным ситуациям, стартовавшая еще в 2003 году, призывает: «Составьте план сегодня». Авторы напоминают, что в момент бедствия члены семьи могут оказаться вдали друг от друга.

Инструкции предусматривают хранение запасов воды из расчета один американский галлон (около 3,8 литра) на человека в день — как для питья, так и для санитарных нужд. Также в списке фигурируют свисток для подачи сигнала о помощи, противопылевая маска для защиты органов дыхания и рулон прочной полиэтиленовой пленки для сооружения временного укрытия.

Рекомендации по запасам еды разнятся от штата к штату: от нескольких дней в Калифорнии до более чем двух недель на Гавайях.

Семьям советуют ежегодно пересматривать содержимое аварийных наборов с учетом меняющихся потребностей, а сами припасы распределять по трем точкам: дома, на работе и в автомобиле.

Страны Северной Европы

Скандинавские страны и Финляндия резко активизировали подготовку населения к ЧС после начала полномасштабных военных действий России в Украине в 2022 году.

В Финляндии домашний аварийный запас, включающий автономные источники питания и средства гигиены, называют «великолепной базой» для множества ситуаций, одновременно предостерегая от панической закупки товаров впрок.

Финские инструкции советуют запастись всем необходимым минимум на трое суток, подчеркивая: это выручит даже при бытовых неурядицах, например если внезапная болезнь помешает выйти в магазин.

Дополнительный уровень безопасности обеспечивают масштабные стратегические резервы Финляндии: ее защищенные зернохранилища способны кормить население страны в течение девяти месяцев в случае паралича цепочек поставок или внутреннего неурожая.

Шведское руководство, составленное с явным прицелом на военный конфликт (хотя в нем также учтены пандемии и удары стихии), гласит: каждый, кто способен продержаться автономно хотя бы неделю, «вносит вклад в обороноспособность всей страны».

В памятке есть и весьма специфические советы: например, выращивать ягоды на подоконниках; замораживать пластиковые бутылки с водой (они послужат хладоэлементами в случае отключения морозильника, а после оттаивания воду можно выпить); а также утилизировать экскременты в прочные пакеты, пересыпая их опилками, если перестанет работать канализация.

Норвежское руководство, переведенное на 30 языков, также призывает граждан быть готовыми «позаботиться о себе» в течение как минимум недели в условиях, когда отключатся интернет, мобильная связь и банковские терминалы.

Норвегия критически зависит от электрического отопления, поэтому жителям настоятельно рекомендуют держать наготове теплую одежду, спальные мешки, свечи, а также следить за чистотой каминов и дымоходов.

— В условиях кризиса или войны нужно быть готовыми к тому, что привычный порядок вещей рухнет, — предупреждают авторы брошюры. — Спасатели и помощь в первую очередь направятся к тем, кому они нужнее всего.

Датские эксперты пошли дальше и опубликовали примерное меню на трое суток. В него входят: 500 г хрустящих хлебцев, 300 г консервированной скумбрии в томатном соусе, 300 г консервированного нута и фасоли, по 500 г макарон и круп, 1,5 кг овощных консервов, а также 100 г орехов и немного растительного масла.

Австралия

Федеральное правительство Австралии имеет право объявлять чрезвычайное положение в масштабах всей страны, однако ликвидацией последствий в основном занимаются власти штатов и территорий.

Большинство ведомств рекомендует запасаться на срок от трех до семи дней, хотя Минздрав штата Новый Южный Уэльс советует закладывать в расчет целых две недели. В официальном перечне продуктов особое внимание уделяется людям с особыми потребностями: младенцам, беременным женщинам, пожилым и тяжелобольным.

Местные пожарные службы разработали подробнейшие руководства по спасению от разрушительных кустарниковых пожаров: от регулярной вырубки сушняка вокруг дома до обязательного наличия широкополой шляпы (для защиты головы от падающих тлеющих углей) и респираторов от удушливого дыма.

Индия

Чек-лист по обеспечению готовности к бедствиям, разработанный Национальным центром по контролю заболеваний Индии, рекомендует первым делом выяснить, какие природные угрозы характерны для вашего региона проживания, и заранее определить безопасные места в доме для каждого сценария.

Индийские власти призывают иметь запас воды и еды минимум на три дня, отдавая приоритет продуктам, не требующим варки и охлаждения, и настоятельно советуют исключить из рациона слишком соленую и острую пищу.

В аварийный набор рекомендуется включить фонарь на батарейках, таблетки хлора для обеззараживания воды, руководство по оказанию первой помощи и прочные веревки. Семьям советуют дважды в год проводить учебные тренировки по эвакуации. Кроме того, документ прямо предупреждает: климатический кризис неизбежно сделает стихийные бедствия более частыми и разрушительными.

Примечания:

Кто такие «выживальщики / препперы» (Preppers)? Происходит от англ. prepare (готовиться). Исторически это субкультура людей (преимущественно в США), строивших бункеры, накапливавших оружие и запасы на случай ядерной войны или зомби-апокалипсиса. Смысл статьи в том, что концепция преппинга перешла из маргинальной плоскости в формат обязательного «гражданского долга» (societal resilience). Почему именно 72 часа (3 дня)? В международной практике спасательных служб действует так называемое «правило 72 часов». Считается, что при масштабном блэкауте, наводнении или землетрясении государству требуется ровно трое суток, чтобы развернуть полевые госпитали, логистику, мобилизовать армию и начать централизованную раздачу гуманитарной помощи. До этого момента граждане фактически предоставлены сами себе. Шведская «Тотальная оборона» (Totalförsvaret): Упомянутый шведский буклет — это знаменитая брошюра «Om krisen eller kriget kommer» («Если наступит кризис или война»), которую власти Швеции рассылают в каждый дом. Главный тезис концепции: если страна подвергнется нападению, обороняться должно всё общество, а не только армия. Запасы Финляндии: В Финляндии существует Национальное агентство по экстренному снабжению (Huoltovarmuuskeskus / NESA). Это уникальная для Европы система, сохранившаяся со времен Второй мировой и холодной войн: склады с зерном, топливом, семенами и медикаментами содержатся в секретных подземных хранилищах. Почему Индия советует исключить острую и соленую пищу? Причина исключительно физиологическая: соль и острые специи вызывают сильную жажду. В условиях жесткого дефицита питьевой воды такие продукты приводят к быстрому обезвоживанию организма.

Практические рекомендации: