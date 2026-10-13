Всё выше, выше, и выше (стремим мы полёт наших цен)

По официальным данным в среднестатистической Ярославской области в сентябре 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 7155 рублей — рост за год на 12 процентов (в сентябре 2025 года — 6387 рублей).

За год больше всего выросли цены на «чёрный» хлеб (+39,1%) и баранину (+37,1%). Наиболее заметно подешевел рис — на 7,3 процента.

Сводный индекс потребительских цен в сентябре этого года к предыдущему месяцу вырос на 0,5 процента. В том числе, продовольственные товары: -0,1%, непродовольственные: +0,8%, платные услуги: +9,3%.

В целом, потребительские цены с начала года выросли на 5 процентов.

Напомним, в июле этого года не было повышения платы за жилищно-коммунальные услуги – повышение перенесли на октябрь (после «выборов») и повышение ожидается значительным – до 22 процентов за год.

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

В то же время средний размер пенсий, назначенных пенсионерам, состоящим на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области, во II квартале 2026 года составил всего 26 055 рублей.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ. А это: 150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…

