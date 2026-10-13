Всё выше, выше, и выше (стремим мы полёт наших цен)
13.10.2026, 4:48, Общество
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Работа
По официальным данным в среднестатистической Ярославской области в сентябре 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 7155 рублей — рост за год на 12 процентов (в сентябре 2025 года — 6387 рублей).
За год больше всего выросли цены на «чёрный» хлеб (+39,1%) и баранину (+37,1%). Наиболее заметно подешевел рис — на 7,3 процента.
Сводный индекс потребительских цен в сентябре этого года к предыдущему месяцу вырос на 0,5 процента. В том числе, продовольственные товары: -0,1%, непродовольственные: +0,8%, платные услуги: +9,3%.
В целом, потребительские цены с начала года выросли на 5 процентов.
Напомним, в июле этого года не было повышения платы за жилищно-коммунальные услуги – повышение перенесли на октябрь (после «выборов») и повышение ожидается значительным – до 22 процентов за год.
Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.
В то же время средний размер пенсий, назначенных пенсионерам, состоящим на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области, во II квартале 2026 года составил всего 26 055 рублей.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ. А это: 150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в сентябре 2025 года, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в сентябре 2026 года, рублей
|
Изменение стоимости за год
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
771,45
|
896,96
|
964,31
|
7,5%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
385,86
|
120,76
|
128,62
|
6,5%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
256,99
|
249,68
|
299,82
|
20,1%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
1165,43
|
126,46
|
174,81
|
38,2%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
261,19
|
278,12
|
304,72
|
9,6%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
393,20
|
21,56
|
22,94
|
6,4%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
996,67
|
154,59
|
149,50
|
-3,3%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
150,74
|
81,01
|
87,93
|
8,5%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
276,09
|
140,85
|
138,05
|
-2,0%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
352,01
|
52,72
|
52,80
|
0,2%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
86,38
|
710,69
|
791,82
|
11,4%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
417,39
|
347,43
|
347,83
|
0,1%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
893,17
|
197,43
|
186,08
|
-5,7%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
99,61
|
118,37
|
149,42
|
26,2%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
80,71
|
109,38
|
134,52
|
23,0%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
312,38
|
17,69
|
18,22
|
3,0%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
369,28
|
19,91
|
21,54
|
8,2%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1481,46
|
63,48
|
61,73
|
-2,8%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
21,55
|
6,27
|
6,55
|
4,5%
|
Сухие приправы, специи, кг
|
0,73
|
0,06
|
2517,93
|
140,3
|
153,17
|
9,2%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
50,85
|
86,7
|
84,75
|
-2,2%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
90,23
|
621,67
|
864,70
|
39,1%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
115,56
|
682,69
|
722,25
|
5,8%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
104,70
|
47,09
|
43,63
|
-7,3%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
56,54
|
26,99
|
28,27
|
4,7%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
59,91
|
37,24
|
36,45
|
-2,1%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
107,40
|
51,08
|
53,70
|
5,1%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
43,65
|
453,63
|
545,63
|
20,3%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
35,80
|
87,91
|
104,42
|
18,8%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
50,26
|
66,12
|
83,77
|
26,7%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
45,04
|
115,62
|
131,37
|
13,6%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
130,47
|
21,01
|
19,57
|
-6,9%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
156,10
|
235,43
|
241,96
|
2,8%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
6386,83
|
7154,82
|
12,0%