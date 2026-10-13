Всё выше, выше, и выше (стремим мы полёт наших цен) - Такое кино
 

Всё выше, выше, и выше (стремим мы полёт наших цен)

13.10.2026, 4:48, Общество
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По официальным данным в среднестатистической Ярославской области в сентябре 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 7155 рублей — рост за год на 12 процентов (в сентябре 2025 года — 6387 рублей).

За год больше всего выросли цены на «чёрный» хлеб (+39,1%) и баранину (+37,1%). Наиболее заметно подешевел рис — на 7,3 процента.

Сводный индекс потребительских цен в сентябре этого года к предыдущему месяцу вырос на 0,5 процента. В том числе, продовольственные товары: -0,1%, непродовольственные: +0,8%, платные услуги: +9,3%.

В целом, потребительские цены с начала года выросли на 5 процентов.

Напомним, в июле этого года не было повышения платы за жилищно-коммунальные услуги – повышение перенесли на октябрь (после «выборов») и повышение ожидается значительным – до 22 процентов за год.

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

В то же время средний размер пенсий, назначенных пенсионерам, состоящим на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области, во II квартале 2026 года составил всего 26 055 рублей.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ. А это: 150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в сентябре 2025 года, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в сентябре 2026 года, рублей

Изменение стоимости за год

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15

1,25

771,45

896,96

964,31

7,5%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4

0,33

385,86

120,76

128,62

6,5%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14

1,17

256,99

249,68

299,82

20,1%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,8

0,15

1165,43

126,46

174,81

38,2%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14

1,17

261,19

278,12

304,72

9,6%

Сельдь соленая, кг 

0,7

0,06

393,20

21,56

22,94

6,4%

Масло сливочное, кг 

1,8

0,15

996,67

154,59

149,50

-3,3%

Масло подсолнечное, кг 

7

0,58

150,74

81,01

87,93

8,5%

Маргарин, кг 

6

0,5

276,09

140,85

138,05

-2,0%

Сметана, кг 

1,8

0,15

352,01

52,72

52,80

0,2%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110

9,17

86,38

710,69

791,82

11,4%

Творог нежирный, кг

10

0,83

417,39

347,43

347,83

0,1%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,5

0,21

893,17

197,43

186,08

-5,7%

Яйца куриные, 10 шт, 

18

1,5

99,61

118,37

149,42

26,2%

Сахар-песок, кг 

20

1,67

80,71

109,38

134,52

23,0%

Печенье, кг 

0,7

0,06

312,38

17,69

18,22

3,0%

Карамель, кг 

0,7

0,06

369,28

19,91

21,54

8,2%

Чай черный байховый, кг 

0,5

0,04

1481,46

63,48

61,73

-2,8%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,3

21,55

6,27

6,55

4,5%

Сухие приправы, специи, кг

0,73

0,06

2517,93

140,3

153,17

9,2%

Мука пшеничная, кг 

20

1,67

50,85

86,7

84,75

-2,2%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115

9,58

90,23

621,67

864,70

39,1%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

115,56

682,69

722,25

5,8%

Рис шлифованный, кг 

5

0,42

104,70

47,09

43,63

-7,3%

Пшено, кг 

6

0,5

56,54

26,99

28,27

4,7%

Горох и фасоль, кг 

7,3

0,61

59,91

37,24

36,45

-2,1%

Вермишель, кг 

6

0,5

107,40

51,08

53,70

5,1%

Картофель, кг 

150

12,5

43,65

453,63

545,63

20,3%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35

2,92

35,80

87,91

104,42

18,8%

Лук репчатый, кг 

20

1,67

50,26

66,12

83,77

26,7%

Морковь, кг 

35

2,92

45,04

115,62

131,37

13,6%

Огурцы свежие, кг 

1,8

0,15

130,47

21,01

19,57

-6,9%

Яблоки, кг 

18,6

1,55

156,10

235,43

241,96

2,8%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

6386,83

7154,82

12,0%

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