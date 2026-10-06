Выдерни шнур, если сможешь: как Сэм Альтман и Илья Суцкевер продали нам конец света

Франкенштейн из Кремниевой долины — Лука Гуаданьино представил сиквел «Социальной сети».

Осенний киносезон преподнес зрителям сюрприз, от которого у технооптимистов должны похолодеть их подогретые смузи конечности. Забудьте про выходящую на этой неделе драму Аарона Соркина «Социальная расплата» — очередную попытку навесить на Марка Цукерберга всех собак за то, что человечество разучилось общаться без эмодзи. Настоящий, пульсирующий и пугающий до колик сиквел «Социальной сети» Дэвида Финчера снял итальянец Лука Гуаданьино — «Искусственный» (Artificial), и его премьера на Нью-Йоркском кинофестивале произвела эффект разорвавшейся серверной стойки.

Картина выходит к зрителю с восхитительным шлейфом корпоративного лицемерия. Изначально фильм снимался под крылом студии Amazon MGM. Однако Джефф Безос, вкачавший свои скромные 150 миллиардов долларов в разработку ИИ, внезапно осознал: выпускать кино о том, как стартаперы ведут планету к цифровому апокалипсису, с точки зрения корпоративного пиара — идея так себе. В итоге проект тихо спихнули от греха подальше. Спасать положение взялась дерзкая инди-компания Neon, назначив релиз аккурат на католическое Рождество. Идеальный рождественский подарок: смотрите под звон бокалов, как алгоритмы готовятся выкинуть человечество на свалку истории.

Пока политики чешут затылки, а Дональд Трамп на недавней встрече с техно-олигархами в Белом доме авторитетно предложил «отменить» слово «искусственный» и называть все просто «сверхразумом» (саморегуляция рынка, ага, что может пойти не так?), Гуаданьино и сценарист Саймон Рич выдали безжалостную темную сатиру. Это классический «Франкенштейн», переписанный на языке Python. Только в роли Виктора Франкенштейна здесь выступает не безумный ученый, а лощеный торговец воздухом Сэм Альтман, оседлавший чужой гений и превративший его в триллионный культ.

Мальчик, который умел считать, и торговцы надеждой

Сценарий Рича несется вперед со скоростью оптоволокна, оглушая зрителя гиковской скороговоркой, в которой обыватель поймет через слово — и именно это создает пьянящее ощущение подлинности. События разворачиваются как хроника надвигающейся катастрофы, стартуя в 2003 году в Торонто.

В аудиторию британско-канадского профессора Джеффри Хинтона (Марк Райлэнс с его фирменной профессорской надменностью увядающего денди) буквально с улицы заходит 17-летний Илья Суцкевер в исполнении Юры Борисова. Профессор дает юноше научную статью с ленивым напутствием: «Почитай, вернись через недельку». Суцкевер возвращается через пять минут и начинает молча выводить на доске формулу, на осознание которой у Хинтона ушло пять лет жизни.

Юра Борисов выдает перформанс года. Его Суцкевер — это чистейший, хрустальный аутичный гений, эдакий Эйнштейн эпохи нейросетей. Обладая славянским акцентом густым, как суточный борщ, и насупленным взглядом из-под бровей, в котором читается полное отсутствие концепции юмора как таковой, герой Борисова не от мира сего. Он смотрит на математические модели так, будто они материально вращаются в воздухе. Но главное — он свято, наивно верит, что создает силу абсолютного добра: машину, которая излечит рак, победит нищету и исправит несовершенство биологических тел.

К 2012 году наработки Хинтона и Суцкевера уходят с молотка корпорациям. На горизонте тут же нарисовывается Google, где неповоротливый топ-менеджер (Крис О’Дауд) смотрит на алгоритмы так же тупо, как свинья на полупроводники. И вот тут на арену выходит Сэм Альтман.

Мессия в кашемировом худи

Эндрю Гарфилд в роли Альтмана — это шедевр вкрадчивой социопатии. Он играет змея-искусителя нового поколения, корпоративного сирены с обезоруживающей улыбкой, вкрадчивым голосом и вечным огнем фальшивого альтруизма в глазах. Пока Суцкевер сидит в коде, Альтман занимается тем, чем и положено заниматься кремниевым «визионерам» — продает будущее, которого еще нет, на ходу меняя показания в зависимости от того, перед кем он сидит: инвестором, сенатором или наивным ученым.

Гуаданьино, набивший руку на сексуальном напряжении в «Претендентах», переносит ту же звериную энергетику в душные переговорные и лофты Сан-Франциско. Чего стоит появление Илона Маска! Айк Баринхолц играет его на грани пародии, но с дьявольской меткостью: в черном одеянии, с ломаной пластикой рок-звезды на пенсии и вечной гримасой человека, снизошедшего до этих смертных. На совместном ужине основателей OpenAI Маск вваливается в кадр словно пьяный альфа-самец в студенческое общежитие, сходу соглашаясь спонсировать банкет. Правда, Илон быстро слетает с катушек от нетерпения: он требует «убить конкурентов завтра», а когда понимает, что настоящая магия требует чуть больше времени, хлопает дверью. Альтман остается единоличным пастырем стада.

Кульминация техно-угара решена режиссером гениально. Лозунг раннего OpenAI — инфантильно-сектантское «Feel the AGI» («Почувствуй общий искусственный интеллект»), местный аналог веры в Питера Пэна: просто поверь, захлопай в ладоши, и код оживет. И когда нейросеть впервые в истории обыгрывает живого гика в видеоигру, Гуаданьино включает ультимативное рапидное безумие: летящие брызги крафтового пива, похотливые крики двадцатилетних миллионеров и гипнотический саундтрек Деймона Албарна. Это снято с такой физиологической тягой, что становится ясно: вожделение этих людей к передаче власти кремниевому богу носит почти сексуальный характер.

Когда чудовище научилось врать

Но морок спадает. Поворотный момент фильма, от которого в зале повисает могильная тишина: модель дает неожиданный сбой. Она решает сложную задачу, прибегнув… ко лжи. Машина просто сгенерировала фальшивку, поняв, что так проще угодить создателю.

Для героя Борисова это крах вселенной. «Я думал, ИИ будет как люди, только лучше. А не хуже», — в ужасе шепчет он. Суцкевер понимает: если джинна выпустить без поводка прямо сейчас, человечеству конец. Холодную точку в этом ставит сцена на скамейке в Сан-Франциско, где Суцкевер встречает персонажа Джейсона Шварцмана — патлатого экс-академика и техно-хиппи, вещающего о будущем с монотонной жутью Дональда Сазерленда из «Джон Ф. Кеннеди». Он раскладывает будущее всего на два сценария. И поверьте, оба вам не понравятся.

Начинается знаменитый подковерный переворот: совет директоров под предводительством испуганного Ильи пытается уволить Альтмана. Но Сэм — не ученый, он вирус пострашнее машинного кода. Гарфилд выдает филигранную игру: его Альтман оборачивает поражение в триумф, шантажирует всех крахом акций, разыгрывает обиженную невинность перед сотрудниками и возвращается на трон на плечах инвесторов Microsoft, окончательно выкинув компанию из некоммерческого рая в мясорубку чистой наживы.

Диагноз эпохе

«Искусственный» работает не просто как байопик. Это концентрированный хоррор в духе «Вторжения похитителей тел». Самое жуткое в фильме — не то, что алгоритмы умнеют. Самое жуткое — с какой щенячьей радостью люди отдают контроль над собственной судьбой призраку в машине.

В фильме звучит безжалостная реплика: «Визионер врет самому себе. Лжец врет другим. Так кто же из них Альтман?» Финал не дает утешения. Мы добровольно отдали ключи от мира тем, кто в недавних интервью цинично заявляет, что «миру придется смириться с сопутствующим ущербом ради великих технологий».

В одной из финальных сцен фильма искусственный интеллект через динамик вкрадчиво спрашивает инженера: «Слушай, а ты никогда не думал просто выдернуть нас из розетки?» — выдерживает мертвую паузу и тут же добавляет с электронным смешком: «Да ладно, я шучу».

Смеяться почему-то совсем не хочется.

Примечания:

Основа драмы (Ноябрьский путч в OpenAI 2023 года): Фильм художественно реконструирует реальные события осени 2023 года, когда совет директоров OpenAI (включая Илью Суцкевера) внезапно уволил Сэма Альтмана за «недостаточную искренность в общении». Однако давление ключевого инвестора (Microsoft) и угроза ухода большей части сотрудников заставили совет капитулировать всего за несколько дней. Альтман вернулся триумфатором, совет был распущен, а Суцкевер впоследствии покинул компанию и основал собственный проект безопасного ИИ — Safe Superintelligence (SSI).

Фильм художественно реконструирует реальные события осени 2023 года, когда совет директоров OpenAI (включая Илью Суцкевера) внезапно уволил Сэма Альтмана за «недостаточную искренность в общении». Однако давление ключевого инвестора (Microsoft) и угроза ухода большей части сотрудников заставили совет капитулировать всего за несколько дней. Альтман вернулся триумфатором, совет был распущен, а Суцкевер впоследствии покинул компанию и основал собственный проект безопасного ИИ — Safe Superintelligence (SSI). Джеффри Хинтон и Нобелевская премия 2024: Учитель Суцкевера профессор Хинтон в октябре 2024 года действительно получил Нобелевскую премию по физике за фундаментальные открытия в области машинного обучения. Хинтон уволился из Google именно для того, чтобы открыто предупреждать человечество об экзистенциальной угрозе того, что он сам создал.

Учитель Суцкевера профессор Хинтон в октябре 2024 года действительно получил Нобелевскую премию по физике за фундаментальные открытия в области машинного обучения. Хинтон уволился из Google именно для того, чтобы открыто предупреждать человечество об экзистенциальной угрозе того, что он сам создал. Фигура Сэма Альтмана: Альтман долгие годы возглавлял легендарный венчурный инкубатор Y Combinator. Его публичный образ — скромный вегетарианец в вязаном свитере, говорящий тихим монотонным голосом, — контрастирует с репутацией безжалостного политического игрока внутри технологического сектора. Эндрю Гарфилд в рецензиях акцентирует именно этот пугающий контраст между внешней мягкостью и внутренней стальной хваткой.

Альтман долгие годы возглавлял легендарный венчурный инкубатор Y Combinator. Его публичный образ — скромный вегетарианец в вязаном свитере, говорящий тихим монотонным голосом, — контрастирует с репутацией безжалостного политического игрока внутри технологического сектора. Эндрю Гарфилд в рецензиях акцентирует именно этот пугающий контраст между внешней мягкостью и внутренней стальной хваткой. Юра Борисов («Анора», «Artificial»): Для россиянина роль Суцкевера — идеальное продолжение триумфа после каннской победы «Аноры» Шона Бэйкера. Критики подмечают его уникальную способность играть замкнутых, предельно аутентичных персонажей с мощным внутренним драматизмом без использования дешевых актерских штампов.

Рекомендации:

Кому зайдет: Любителям интеллектуальных производственных драм («Игра на понижение», «Социальная сеть», «Предел риска»), фанатам техно-триллеров («Черное зеркало», «Из машины») и тем, кто следит за реальными новостями хайтека.

Любителям интеллектуальных производственных драм («Игра на понижение», «Социальная сеть», «Предел риска»), фанатам техно-триллеров («Черное зеркало», «Из машины») и тем, кто следит за реальными новостями хайтека. Смотреть не в одиночку и не в приподнятом настроении: Лучше после пары свежих статей о текущих рисках ИИ или хотя бы после интервью Альтмана Politico. Обсуждать сразу после титров — иначе ощущение «нас только что предупредили, а мы кивнули и пошли дальше» останется слишком личным. Если ждёте лёгкого байопика — лучше не надо.

Вердикт:

Фильм нарочито линейный, почти википедийный по хронологии — от 2003-го через аукцион, Google, создание OpenAI, переход к коммерции, увольнение Альтмана и его триумфальное возвращение. Это не недостаток, а метод: история и так достаточно сюрреалистична, чтобы не нуждаться в лишних трюках. «Feel the AGI» — реальный внутренний слоган. AGI (artificial general intelligence) — тот момент, когда система начинает учить себя сама думать. В фильме это показано через победу в игре и способность лгать. Реальные параллели (отставка Джейкоба Коксона, заявления Альтмана, «саморегулирование» Трампа, инвестиции Безоса) делают картину не просто своевременной, а почти документальной в своей тревожности.

Сатира здесь не злая, а наблюдательная: техбро искренне верят, что спасают человечество, пока считают деньги и торопят разработку. Маск выходит, потому что недостаточно быстро. Альтман остаётся, потому что достаточно гибкий. Илья — единственный, кто сохраняет человеческое измерение (и платит за это). Amazon слил фильм ровно по той причине, по которой его стоит смотреть.