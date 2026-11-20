Женщины в носках и дзен с молотком в «Дальнейших злоключениях Клиффа Бута»

Дзен, порно и банановая «Маргарита»: рецензия на «Дальнейшие злоключения Клиффа Бута» (Новые похождения Клиффа Бута / The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) — хулиганский капустник Тарантино и Финчера.

Мы просидели весь хронометраж «Однажды в… Голливуде», так толком и не узнав, убивал ли герой Брэда Питта свою жену из гарпунного ружья или нет (отдуваться пришлось бумажному роману Тарантино). Что ж, спешим обрадовать: за 140 минут «Дальнейших злоключений Клиффа Бута» этот неловкий семейный вопрос снова тактично обходят молчанием — видимо, чтобы продать нам следующую книгу Квентина. Но кого вообще волнует моральный облик парня, когда на экране творится такой упоительный, бесстыдный и чертовски стильный балаган?

Сама концепция этого проекта выглядит как изящный пранк. Горячий балабол Тарантино (чистый Дионис от мира кино) написал сценарий, но режиссерское кресло уступил педантичному, с ледяной водой вместо крови Дэвиду Финчеру (абсолютному Аполлону). Казалось бы, коса должна найти на камень, но этот странный брак по расчету породил удивительного мутанта — безупречно вылизанное, но абсолютно расслабленное «тусовочное кино» (hangout movie). По ощущениям кажется, будто фильму перед сеансом подсыпали в бокал полтаблетки кваалюда: он никуда не спешит и ни о чем не тревожится. А главное — благодаря суровому надзору Финчера переходы между сценами стали заметно бодрее, а женские персонажи в кадре в кои-то веки не снимают туфли и носки.

На дворе июнь 1977 года — важная точка бифуркации: «Звездные войны» только что вышли в прокат и навсегда изменили гравитацию киновселенной, а контркультура 60-х окончательно выдохлась, уступив место липкому смогу, диско, помпезным оркестровкам Electric Light Orchestra и женским боям в грязи под дешевую текилу. В этой альтернативной реальности Тарантино спасенная им Шэрон Тейт (Марго Робби) жива-здорова и бодро рекламирует по ящику сигареты Red Apple, а закадычный друг Клиффа Рик Далтон укатил в Австралию сниматься в сериале «Дэн по кличке Динго».

Сам же Клифф Бут, разменявший пятый десяток и слегка прихрамывающий после старой травмы, превратился в очаровательного лузера. Он съехал из трейлера к своему ворчливому папаше-ростовщику (Питер Уэллер, он же Робокоп!), гоняет на битом маслкаре и перебивается дикими подработками. По вечерам он разливает коктейли в сомнительных барах, участвует в гонках на выживание, а по вторникам работает киномехаником в историческом кинотеатре New Beverly Cinema (двойной поклон: сам Тарантино владеет этим заведением в реальной жизни, а Финчер уже делал Брэда Питта киномехаником в «Бойцовском клубе»). К слову, весь город постоянно узнает Клиффа в лицо — но вовсе не из-за каскадерских подвигов, а потому, что он успел ненадолго засветиться в порно. Есть здесь и изящный плевок в сторону «Ночей в стиле буги» Пола Томаса Андерсона, разворачивающихся в том же 1977-м: когда по радио в машине начинает играть открывающий фильм Андерсона трек «Best of My Love», Клифф брезгливо переключает станцию.

Брэд Питт в этом фильме срывает абсолютный джекпот по части чистой животной харизмы. С усами как у Роберта Редфорда, золотистой гривой волос и в пижонских гавайках, расстегнутых на четыре пуговицы, он являет собой парадокс: «химбо» с мозгами, галантный ковбой-разнорабочий, который одинаково комфортно чувствует себя и на свидании, и при необходимости перерезать кому-нибудь глотку.

Собственно, с этого фильм и начинается. Прокрутив в кинотеатре блэксплотейшен-боевик «Братья по духу умирают с трудом!» и всласть поцитировав диалоги сутенеров с экрана, Клифф заступает на свою настоящую работу — «решалы» для голливудских шишек. Ему нужно выкупить за 50 тысяч долларов украденную статуэтку «Оскар» у мелкого уголовника (Карен Карагулян) и юного жиголо (Кори Фогельманис), шантажирующих знакомого режиссера. Вместо уплаты Клифф убивает бандита с такой будничной легкостью, будто смахивает пылинку со стойки, а мальчика-хастлера отечески сажает на автобус до родного Огайо. В этом весь дзен Клиффа Бута: ничто во Вселенной не способно вывести его из равновесия.

Сам Финчер метко окрестил картину «Шампунем» с насилием — по сути, мы просто неделю дрейфуем с Клиффом по Лос-Анджелесу, где каждая локация педантично подписана титром с указанием точного расстояния до Голливуда в милях. Сюжетная интрига закручивается, когда на Клиффа выходит заносчивая звезда сериальных вестернов Чарли Питерс (Скотт Каан). Чарли — невысокий выскочка, который сам выполняет все свои трюки (очевидный и довольно едкий шарж Тарантино на Тома Круза) и ради хорошего дубля готов зарядить боевой патрон в револьвер, чтобы до полусмерти напугать коллегу по площадке в исполнении Тимоти Олифанта. Но когда Чарли вляпывается в серьезные разборки с криминалом, ему требуется помощь парня, который когда-то навалял самому Брюсу Ли.

Посредником в деле выступает агент Чарли — царственно высокая, холодная и сексуальная Карен Кросби (Элизабет Дебики). И тут наружу торчат уши похороненного Тарантино сценария «Кинокритика»: выясняется, что Карен в прошлом писала рецензии и водила дружбу с легендарной Полин Кейл (которую Клифф тут же списывает со счетов за то, что она ругала «Бутча Кэссиди»). Между героями вспыхивает странный и ледяной роман с элементами весьма специфического, но поданного с каменным лицом фетишизма. В перерывах Карен цинично доказывает Клиффу, что кино — это не искусство, а просто жвачка для глаз, и даже «Крестный отец» — всего лишь гангстерская стрелялка с претензией. Забавно, что Тарантино с ней даже не спорит.

По своей ДНК «Злоключения» напоминают дорогой, глянцевый телесериал — назовем это QT TV («Тарантино-ТВ»). Здесь есть жестокие филиппинские киллеры, братья Вердуско, которые перед бойней по старой тарантиновской традиции сидят в машине и яростно спорят об идиотской нумерации домов на Малхолланд-драйв, поглаживая молоток-топорик по имени Эсмеральда. Есть ни за что ни про что искалеченный напарник Чарли по сериалу (Яхья Абдул-Матин II) и мягкая сентиментальность Клиффа по отношению к жене нанимателя (Карла Гуджино).

А что же традиционный ультранасильственный финал? Он великолепен в своем нахальстве. То, что происходит с Клиффом Бутом в финальной мясорубке, по всем законам физики и медицины должно было стереть его с лица земли. Но, как говорил Черный Рыцарь из «Монти Пайтона», это просто царапина. Клиффу плевать, он отряхивается и идет дальше под грув Боза Скаггса на финальных титрах. Остается лишь один вопрос к создателям этого хулиганского шоу: когда выходит следующая серия?

Примечания:

Как «Кинокритик» превратился в сиквел про Клиффа Бута: В реальности Квентин Тарантино долго готовил свой десятый, «последний» фильм The Movie Critic («Кинокритик»), действие которого происходило в 1977 году. По слухам, в процессе переписывания сценария там появился Клифф Бут, разросся до главного героя, а затем Тарантино внезапно отменил проект. В итоге Квентин нашел гениальную лазейку: отдал готовый текст Дэвиду Финчеру, чтобы фильм формально не считался его десятой режиссерской работой! Шутка про женские ноги и носки: Это прямой укол в адрес знаменитого фут-фетишизма Тарантино. В первом фильме («Однажды в… Голливуде») камера постоянно любовалась босыми ступнями Марго Робби и Маргарет Куолли. Под режиссурой строгого Финчера этот фетиш из кадра исчез. Пасхалка с «Бойцовским клубом»: То, что герой Брэда Питта работает киномехаником, меняет бобины и имеет отношение к порноиндустрии — это гениальный мета-юмор Финчера. В его культовом «Бойцовском клубе» (1999) персонаж Питта, Тайлер Дерден, тоже подрабатывал киномехаником и развлекался тем, что вклеивал отдельные кадры из порнофильмов в семейные мультфильмы. Отсылка к фильму «Шампунь» (Shampoo, 1975): Упомянутая Финчером классика Нового Голливуда от режиссера Хэла Эшби, где Уоррен Битти играет парикмахера из Беверли-Хиллз, который бесцельно мотается по городу от одной женщины к другой на фоне политического кризиса. Кто такой Карен Карагулян: Актер, играющий шантажиста в прологе — любимый талисман режиссера Шона Бейкера («Анора», «Мандарин», «Проект Флорида»). Его появление здесь — красивый реверанс в сторону современного независимого кино о лос-анджелесском дне. Черный рыцарь: Культовый эпизодический персонаж фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль» (1975) в исполнении Джона Клиза, известный абсурдным упрямством в бою против короля Артура. Артур по очереди отрубает противнику руки и ноги, но рыцарь отказывается признавать поражение и требует продолжения боя. В финале лишившись всех конечностей, он остаётся лежать на земле и заявляет, что согласен на ничью, но затем угрожает укусить Артура.

Рекомендации:

«Славные парни» (The Nice Guys, реж. Шейн Блэк, 2016) — абсолютный близнец по духу. Лос-Анджелес 1977 года, смог, порноиндустрия, случайные трупы и гениальный дуэт очаровательных неудачников в исполнении Райана Гослинга и Рассела Кроу.

— абсолютный близнец по духу. Лос-Анджелес 1977 года, смог, порноиндустрия, случайные трупы и гениальный дуэт очаровательных неудачников в исполнении Райана Гослинга и Рассела Кроу. «Шампунь» (Shampoo, реж. Хэл Эшби, 1975) — тот самый фильм, которым вдохновлялся Финчер, создавая ритм «Злоключений».

— тот самый фильм, которым вдохновлялся Финчер, создавая ритм «Злоключений». «Джеки Браун» (Jackie Brown, реж. Квентин Тарантино, 1997) — самый недооцененный, зрелый и «расслабленный» фильм самого Тарантино по роману Элмора Леонарда. История о немолодых, уставших людях на обочине жизни, которые просто хотят урвать свой кусок и выжить.

— самый недооцененный, зрелый и «расслабленный» фильм самого Тарантино по роману Элмора Леонарда. История о немолодых, уставших людях на обочине жизни, которые просто хотят урвать свой кусок и выжить. Книга «Однажды в Голливуде» (Квентин Тарантино, 2021) — дебютный роман режиссера, где биография Клиффа Бута (его военное прошлое, любовь к европейскому артхаусу и то самое убийство жены) расписана во всех непотребных подробностях.

И вот вам 140 минут, где ничего особо не происходит, кроме того, что Клифф остаётся неуязвимым, как персонаж сериала, которого нельзя убить. Развлекательно? Ещё как. Глубоко? Ну, «Крёстный отец» же тоже просто гангстерский фильм.