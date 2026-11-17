Гейши на изумрудной траве: самый красивый и беспощадный фильм о власти богатых

Пока за воротами в изнывающей от жажды Маниле бедняки дерутся за канистру воды, в закрытом элитном гольф-клубе бьют фонтаны, а покорные девушки в пастельной униформе раскладывают мячики у ног богатых мужчин.

Полнометражный дебют Рафаэля Мануэля превращает искусственный рай для избранных в леденящую притчу о кастовом бесправии.

«По одной канистре в руки на семью!» — надрывается чиновник перед длинной, потной очередью горожан, облепивших водовозку на раскаленной улице Манилы. Это единственная сцена во всем фильме, где режиссер Рафаэль Мануэль показывает жизнь за пределами высоких стен загородного клуба. Резкая монтажная склейка — и мы переносимся в изумрудный оазис, где десятки автоматических разбрызгивателей щедро поливают бескрайние бархатные поля для гольфа. Здесь, в заповеднике для сильных мира сего, дефицита воды не существует — жажда оставлена плебеям за забором.

Выросший из одноименной короткометражки, завоевавшей «Серебряного медведя» Берлинале в 2020 году, полнометражный дебют выпускника Лондонской киношколы Рафаэля Мануэля «Филипиньяна» (Filipiñana) — это элегантная, холодная и ядовитая сатира на классовую пропасть, сексуальную эксплуатацию и земельный неофеодализм на современных Филиппинах. Визуально картина завораживает: зажатые в строгий квадратный формат кадра композиции, смещенные центры, медленные трансовые наезды камеры Ксении Патрисии и статичные «живые картины» делают этот гольф-клуб похожим на сюрреалистические, лишенные глубины сады из шедевра Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде».

Кастовая геометрия газона

Нашим молчаливым проводником по этому чистилищу в пастельных тонах выступает 17-летняя Изабель (Джоррибелл Агото). Она — одна из легиона кротких, затянутых в безупречную униформу «ти-гёрлз» (tee-girls), чья единственная функция в пищевой цепочке — грациозно нагибаться и устанавливать мячики на подставки для тренировочного удара состоятельных клиентов-мужчин. (Разумеется, в курилке без начальства сами девчонки с нервным хихиканьем перемывают кости двусмысленности своей работы). При этом камера часто снимает склонившуюся Изабель прямо сквозь расставленные ноги стоящих над ней мужчин — ракурс вызывает почти физиологический дискомфорт, без слов фиксируя гендерную и властную вертикаль, где покорность обязана подаваться с дежурной улыбкой.

Внутри самого персонала действует жесткая сегрегация. «Ти-гёрлз» категорически запрещено ступать на священную траву игрового поля. Это привилегия высшей касты обслуги — женщин-кедди, одетых в странный гибрид розовой униформы стюардесс и традиционных крестьянских шляп салакот. От кедди негласно требуется оказывать VIP-игрокам услуги почти гейшеского толка: так, президент клуба доктор Паланка (Терой Гусман) в перерывах между лунками открыто предается интимному релаксу со своей фавориткой-кедди Чарли (Эль Веласко).

Временами Мануэль уводит повествование в чистый сюрреалистический абсурд: когда в клуб прибывает партия важных гостей, официанты, уборщицы и садовники в разных концах огромного комплекса начинают двигаться в едином хореографическом ритме, превращая тяжелый физический труд в жутковатый синхронный балет для услады господских глаз.

Земляки, кузены и заменяемые деревья

Поначалу кажется, что судьба бросает юной Изабель спасательный круг: всесильный президент клуба доктор Паланка случайно слышит ее говор и с умилением узнает в девочке землячку из северной провинции Илокос — края, который он на словах превозносит куда выше суетной столицы. Наивно надеясь обрести в лице босса покровителя, Изабель случайно оказывается в мужской уборной клуба и подслушивает откровенный разговор Паланки с его другом-предпринимателем Ренато (Карлос Сигион-Рейна) об их реальных земельных аппетитах в ее родном регионе. Иллюзия земляческого братства рассыпается в прах перед лицом хищного, расчетливого цинизма.

Параллельно развивается линия племянницы Ренато — молодой филиппино-американки Клары (Кармен Кастельянос), прилетевшей в гости из Нью-Йорка. Дядя во время партии в гольф настойчиво уговаривает девушку вернуться на историческую родину навсегда и войти в семейный бизнес, прикрываясь патриотическими лозунгами о необходимости остановить «утечку мозгов». Однако Клара быстро считывает фальшь: под вывеской модернизации экономики ей предлагают встроиться в архаичную феодальную пирамиду.

В одной из самых точных сцен фильма приставленная к Кларе девушка-кедди с наивным любопытством спрашивает гостью, много ли женщин работают носильщицами клюшек в гольф-клубах США. Узнав, что в Америке такой женской повинности не существует вовсе, филиппинка впадает в ступор: в ее картине мира сама мысль о том, что классовое и гендерное подчинение устроено иначе, просто не укладывается в голове.

«Если одно из них засохнет от солнца — мы просто выкопаем его и воткнем новое», — буднично бросает садовник в начале фильма, глядя на умирающее под палящим зноем декоративное дерево. Эта пугающе простая формула легко переносится с кустарников на живых людей, обслуживающих этот пластиковый Эдем. К финалу — тревожному, странному, завязанному на исчезновении ребенка — и нью-йоркская гостья Клара, и провинциальная подавальщица мячей Изабель окончательно понимают, чьи жизни в этой стране имеют вес, а кого выкорчуют и заменят при первом же признаке увядания.

Примечания:

Что означает слово «Filipiñana» (Филипиньяна)?

В английском и испанском языках на Филиппинах это понятие имеет двойное дно: Во-первых, это совокупность всех культурных артефактов, книг, традиций и фольклора, составляющих национальную идентичность Филиппин (отсюда иронический замысел режиссера: показать закрытый гольф-клуб как миниатюрную модель всей страны с ее колониальными травмами);

Во-вторых, трахе де филипиньяна (traje de mestiza) — это традиционное женское парадное платье с характерными высокими накрахмаленными рукавами-«бабочками» (терно), ставшее символом филиппинской политической элиты (в частности, визитной карточкой бывшей первой леди Имельды Маркос). Политический подтекст провинции Илокос (Ilocos):

Упоминание в фильме того, что хищный президент клуба Паланка и бедная девушка Изабель родом из Северного Илокоса, — это мощнейший политический маркер для любого филиппинца. Провинция Илокос — родовая вотчина и неприступная цитадель клана Маркосов (диктатора Фердинанда Маркоса-старшего, правившего страной в 1965–1986 годах, и его сына Бонгбонга Маркоса, нынешнего президента страны). На Филиппинах существует понятие «илоканской клановости» — мифа о том, что выходцы с севера всегда поддерживают друг друга. Фильм безжалостно разоблачает этот миф: богатый олигарх из Илокоса грабит своих бедных земляков точно так же, как и всех остальных. Гольф как символ колониализма в Азии:

Первые гольф-клубы на Филиппинах были построены американскими колониальными войсками на рубеже XIX–XX веков сразу после испано-американской войны. В перенаселенной Маниле, где миллионы людей живут в трущобах без водопровода, гигантские огороженные поля для гольфа (такие как Manila Golf and Country Club посреди делового района Форт-Бонифасио или клуб Wack Wack) занимают сотни гектаров бесценной земли и потребляют миллионы литров питьевой воды ежедневно. Шляпа «Салакот» (Salakot):

Традиционный филиппинский куполообразный головной убор из плетеного бамбука или ротанга, веками защищавший крестьян на рисовых чеках от тропического солнца и ливней. То, что администрация клуба напялила крестьянские салакоты на девушек-кедди в розовых костюмах стюардесс, — гротескный символ превращения национальной нищеты в экзотический сувенир для богатых туристов.

Рекомендации: