След в холодном небе: тихий быт, клептомания и 200 тысяч долларов в тибетской драме «100 Сансет»

Полнометражный дебют Кунсанг Кьиронг тает в воздухе, словно инверсионный след самолета, оставляя после себя терпкое чувство неприкаянности и оторванности от корней.

В этой полной умолчаний, ускользающей драме канадско-тибетской постановщицы Кунсанг Кьиронг внешне происходит немногое, а разжевывается зрителю и того меньше. Ее полнометражный режиссерский дебют, разыгранный непрофессиональными актерами, приоткрывает дверь в герметичный мир тибетской диаспоры Торонто. Повествование плывет в полусонном, гипнотическом ритме, следуя за замкнутой 18-летней девушкой по имени Кунсел (Тензин Кунсел). Героиня живет в угрюмой бетонной многоэтажке, прозванной «Башнями Сансет», где обитатели-тибетцы, кажется, знают друг о друге каждую мелочь. Ее дядя Гейсар (Церинг Бава) служит в доме смотрителем, а по вечерам устраивает в их квартире подпольные карточные игры.

Кунсел застенчива практически до полной немоты — и при этом одержима клептоманией. Она бесшумно шарит по чужим сумочкам и карманам пальто, проявляя особое чутье на вещи, которые дороже всего сердцу ее жертв. Однажды ночью ее добычей становится любительская видеокамера. Дрожащие, расфокусированные кадры, которые она начинает снимать, становятся первой замочной скважиной во внутренний мир героини. В ее взгляде просыпается едва уловимый вуайеризм: Кунсел начинает шпионить за соседями через объектив из своего окна. Особое внимание девушки привлекает Пассанг (Сонам Чоки) — молодая женщина всего на пару лет старше нее самой, недавно въехавшая с мужем в квартиру № 100.

Между героинями завязывается тихая дружба: вместе они ездят на метро в заснеженные пригороды Торонто и записываются на курсы английского языка. Пассанг старше, опытнее и куда лучше ориентируется во взрослой жизни. В какой-то момент в сюжете вызревает интрига, достойная полноценного криминального триллера: на кону оказывается чемодан, набитый 200 тысячами долларов наличными — общак неформальной кассы взаимопомощи, которую жильцы дома собирали всем миром.

Однако в финале детективная драма с пропавшими деньгами, как и сам фильм, попросту растворяется в холодном небе, подобно белому следу от пролетевшего лайнера. Впрочем, это ощущение растерянности, невесомости и потери ориентиров точнее любых слов передает внутреннее состояние самой Кунсел.

Примечания:

Снова отказ от детектива (Параллель с фильмом «Между нами») Вновь перекликается драматургический метод Кунсанг Кьиронг с японской драмой « Между нами ». Режиссер берет классический, стопроцентно рабочий жанровый «макгаффин» — чемодан с $200 000 наличными, украденный у соседей в замкнутом доме, — но сознательно отказывается превращать кино в криминальный триллер в духе братьев Коэн или Гая Ричи. Пропажа денег здесь нужна не для погонь и перестрелок, а чтобы сгустить в воздухе атмосферу паранойи, безмолвного недоверия и распада общины. Это яркая примета современного фестивального кино 2025–2026 годов: использовать детективную приманку лишь как фон для психологического портрета. Что такое «неформальная сберегательная схема» (Гьякор / Phaksok)? Чемодан с деньгами — ключевая этнографическая деталь тибетской диаспоры. Речь идет о традиционной системе ротационных сберегательных касс (ROSCA), в тибетских общинах известной как гьякор или пхаксок. Поскольку у многих свежих иммигрантов и беженцев нет кредитной истории в канадских банках, чтобы взять ипотеку или открыть бизнес, десятки семей в одном доме ежемесячно скидываются наличными в общий котел. Раз в месяц всю гигантскую сумму (те самые $200 000) забирает одна семья по очереди или по жребию. Система держится исключительно на абсолютном доверии и круговой поруке (обратиться в полицию при краже почти невозможно, так как наличные не декларируются в налоговой). Поэтому исчезновение такого чемодана внутри дома — это моральная атомная бомба для общины. География: «Маленький Тибет» в Паркдейле (Торонто) — Прототип «Башен Сансет» в фильме — реальный район Паркдейл (Parkdale) на западе Торонто. Вдоль улиц Джеймсон-авеню и Куин-стрит там стоят ряды серых бетонных панельных высоток 1960–70-х годов постройки. В этом микрорайоне проживает самая крупная тибетская диаспора в Северной Америке (около 10 000 человек). Каждая такая многоэтажка представляет собой вертикальную тибетскую деревню, где на лестничных клетках пахнет благовониями и чаем с маслом яка, а двери квартир часто не запирают. Камера как протез речи: Кунсел крадет старый камкордер (видеокамеру) и смотрит на мир через видоискатель. В авторском кино это классический прием для героев, лишенных собственного голоса или отчужденных от общества (вспомните «Кинолюбителя» и «Короткий фильм о любви» Кшиштофа Кесьлёвского или парня с камерой из «Красоты по-американски»). Через зум объектива героиня впервые осмеливается сократить дистанцию с другим человеком (Пассанг), не вступая в пугающий ее вербальный контакт.

Рекомендации: