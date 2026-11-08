Рождественское прощение для капитана Воробья: старик Скрудж возвращает Джонни Деппа в Голливуд

Классический персонаж Чарльза Диккенса стал для актера первой крупной голливудской студийной ролью после долгих лет судебных войн с бывшей женой Эмбер Херд.

— Чертовски приятно вернуться, — произносит Джонни Депп в трейлере фильма «Эбенезер» (Ebenezer), где он предстает в образе скупого старика Скруджа из повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Для актера это первый большой голливудский студийный проект за последние восемь лет.

Посыл читается без обиняков: перед нами официальное триумфальное возвращение Деппа после затяжной паузы, во время которой его карьера оказалась погребена под лавиной судебных тяжб с бывшей супругой Эмбер Херд.

Маркетологи студии Paramount сознательно бьют по главным точкам зрительской ностальгии: ролик открывается прямыми визуальными отсылками к капитану Джеку Воробью, Эдварду Руки-ножницы и Безумному Шляпнику, после чего на экране всплывает слоган: «Мастер чудаков и изгоев возвращается».

Премьера картины, намеченная на 13 ноября, станет главным краш-тестом — не только для кассового потенциала самого Деппа, но и для готовности больших студий окончательно вернуть опальную звезду в высшую лигу голливудского мейнстрима.

— Уверен, что «Эбенезер» послужит для всей индустрии лакмусовой бумажкой, проверяющей реальную коммерческую привлекательность Деппа сегодня, — считает Роберт Митчелл, директор по аналитике кинопроката компании Gower Street Analytics. — В прошлом Депп приносил максимальную кассу тогда, когда совпадал с четко определенным типажом: гротескными, эксцентричными, почти сказочными персонажами, которых он начал играть у Тима Бёртона еще в 1990-х. Именно на эту проверенную формулу и давит рекламная кампания «Эбенезера»: зрителю продают не просто актера Джонни Деппа, а Деппа в его коронном, мгновенно узнаваемом амплуа.

Напомним хронологию падения и взлета: в 2020 году Депп с треском проиграл в Высоком суде Лондона иск о клевете против издателя таблоида The Sun — тогда британский судья постановил, что публикация газеты, назвавшей актера «человеком, избивавшим жену», по существу соответствовала действительности. Сразу после лондонского вердикта студия Warner Bros. вежливо попросила Деппа освободить роль темного мага Геллерта Грин-де-Вальда во франшизе «Фантастические твари», заменив его в третьем фильме на Мадса Миккельсена.

Однако два года спустя, в ходе громкого судебного процесса в США, транслировавшегося в прямом эфире на весь мир, американские присяжные встали на сторону актера: они признали, что колонка Херд в Washington Post опорочила честь Деппа, и присудили ему $10,35 млн компенсации (встречный иск Херд удовлетворили лишь частично на $2 млн). В конце 2022 года бывшие супруги урегулировали взаимные апелляции мировым соглашением.

В годы голливудского бойкота Депп перебивался независимыми европейскими проектами: драма «Минамата» собрала в мировом прокате менее миллиона долларов, а историческая лента Майвенн «Жанна Дюбарри», открывавшая Каннский фестиваль 2023 года, сопровождалась уличными протестами активистов, возмущенных тем, что смотр предоставил красную дорожку актеру с подмоченной репутацией.

Теперь же лед в Лос-Анджелесе стремительно тает. На 2027 год запланирован выход триллера Марка Уэбба «Пьяница» (Day Drinker, где Депп снимается в паре с Пенелопой Крус), а бессменный продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер уже открыто подтвердил, что ведет с актером переговоры о возвращении к роли Джека Воробья в шестой части франшизы.

В «Эбенезере» Депп ныряет в привычную стихию густого грима и театральной эксцентрики. Режиссер картины Тай Уэст в интервью Entertainment Weekly отметил, что актер привнес в классические диккенсовские диалоги особую музыкальность, резюмировав:

— По большому счету, он сам и есть весь этот фильм.

63-летний Депп лично возглавил промо-турне ленты. В июле он произвел фурор на конвенте Comic-Con в Сан-Диего, явившись перед публикой в полном облачении Скруджа, а на этой неделе устроил уличный перформанс в нью-йоркском Брайант-парке, где в образе ворчливого скряги разгонял рождественский хор и демонстративно повалил праздничную елку.

— Голливудские суперзвезды окупают каждый вложенный в них цент, когда попадают в правильную роль, и не стоят почти ничего, когда промахиваются с материалом, — комментирует аналитик Дэвид А. Гросс, автор бюллетеня FranchiseRe. — Мы только что наблюдали, как в прокате с грохотом провалился фильм «Диггер» (Digger) с Томом Крузом. А ведь звезды крупнее Круза в природе просто не существует. Но Скрудж для Деппа — попадание в десятку: эксцентричный, смешной и знакомый с детства образ, бьющий точно в его сильные стороны.

Закрытые тестовые показы в Нью-Джерси, о которых в августе сообщал инсайдерский портал Puck, внушают руководству Paramount осторожный оптимизм: картина набрала 80 баллов из 100 при среднем историческом показателе по палате в 72 балла, а личный рейтинг актерской игры Деппа достиг внушительных 86 пунктов. Самую горячую поддержку фильму выразили женщины старше 35 лет — историческое ядро фан-базы актера.

Глава аналитического отдела компании Rentrak Пол Дергарабедиан полагает, что с момента судебных баталий прошло достаточно времени, чтобы скандальный шлейф выветрился из головы массового зрителя: «Качество самого фильма, сарафанное радио и маркетинг сыграют куда большую роль, чем личное отношение публики к биографии Джонни Деппа».

Впрочем, профессор кино и феминистских медиаисследований Университета Англия Раскин Таня Хорек обращает внимание на то, что по-настоящему Депп никуда и не исчезал: все эти годы он оставался лицом самого продаваемого в мире мужского парфюма Dior Sauvage и пользовался фанатичной поддержкой многомиллионной армии защитников в соцсетях.

— Сам нарратив о «великом возвращении» Деппа подразумевает, будто он находился в изгнании, — говорит Хорек. — На деле же трансляция американского суда лишь укрепила его звездный миф в глазах публики, превратив его в фигуру «непонятого бунтаря-одиночки». То, с какой помпой Голливуд сегодня трубит о камбэке Деппа, наглядно демонстрирует механизмы реабилитации влиятельных мужчин, обвиненных в злоупотреблениях, ради их повторной упаковки и продажи массовому потребителю.

Судьба Эмбер Херд сложилась зеркально противоположным образом: актриса фактически оставила Голливуд и перебралась в Испанию. Недавно она появилась на экране лишь в документальной ленте «Заставленные замолчать» (Silenced), показанной на фестивале «Сандэнс» в этом году и посвященной тому, как законы о диффамации и клевете используются в судах для подавления женщин, заявивших о домашнем насилии.

Примечания:

Неожиданный режиссер — Тай Уэст (Ti West): Особую пикантность проекту придает фигура постановщика. Тай Уэст — звезда современного инди-хоррора студии A24, создатель кровавой слэшер-трилогии «X», «Пэрл» и «Максин XXX» с Мией Гот. То, что студия Paramount доверила семейную рождественскую классику Диккенса мастеру стилизованных ретро-ужасов, говорит о том, что «Эбенезер» будет далеко не приторной диснеевской открыткой, а мрачной готической сказкой в духе «Сонной Лощины». Провал фильма «Диггер» (Digger) с Томом Крузом: Digger — речь идет о масштабной черной комедии мексиканского оскароносного режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту (ранее проходившей под рабочим названием Judy), вышедшей осенью 2026 года. В ней Том Круз попытался отойти от образа Итана Ханта и сыграл безумного гротескного богача, спасающего мир. Зрители эксперимент не приняли, что подтвердило тезис аналитиков: публика жестко требует от возрастных мегазвезд только тех образов, к которым привыкла с детства. Феномен контракта с Dior Sauvage: Парфюмерный гигант Dior (входящий в империю Бернара Арно LVMH) стал единственным крупным западным брендом, который отказался разрывать контракт с Деппом после проигрыша лондонского суда в 2020 году. Ставка оправдалась сторицей: на волне сочувствия фанатов к актеру во время суда в Вирджинии Sauvage стал самым продаваемым ароматом на планете (по одному флакону каждые три секунды), а в 2023 году Dior продлил контракт с Деппом на рекордные $20 миллионов. Демография тестовых показов («Женщины 35+»): Успех тестовых скринингов у аудитории женщин старше 35 лет не случаен: это поколение миллениалов и поколения X, чья юность пришлась на пик романтической славы Деппа в 1990-х и начале 2000-х («Плакса», «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная Лощина», «Шоколад», первые «Пираты»). Именно эта демографическая группа обеспечила ему подавляющую поддержку в соцсетях во время суда 2022 года.

Рекомендации:

Для поклонников классического тандема «Депп — Бёртон»: Если вы скучали по Деппу образца 1999–2007 годов («Сонная Лощина», «Суини Тодд», «Чарли и шоколадная фабрика»), где он играет сломанных, эксцентричных аутсайдеров в викторианских декорациях, «Эбенезер» создавался специально под этот запрос.

Если вы скучали по Деппу образца 1999–2007 годов («Сонная Лощина», «Суини Тодд», «Чарли и шоколадная фабрика»), где он играет сломанных, эксцентричных аутсайдеров в викторианских декорациях, «Эбенезер» создавался специально под этот запрос. Что посмотреть в ожидании: Чтобы оценить почерк режиссера Тая Уэста и его умение работать со стилизацией под старое кино, посмотрите его ретро-драму/хоррор «Пэрл» (Pearl, 2022), снятую в эстетике голливудского «Техниколора» 1930-х годов.

Как социальный феномен фильм интереснее, чем как кино. Это маркер: простила ли массовая аудитория (или хотя бы забыла) скандал, или «отмена» всё ещё работает. По тестовым показам — скорее простила, особенно старшая женская аудитория.

В России Депп традиционно очень популярен, так что сборы, вероятно, будут приличными даже при среднем качестве картины. Вопрос в том, станет ли это началом настоящей второй карьеры или разовым ностальгическим проектом.