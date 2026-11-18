Критики назвали GTA VI величайшей игрой в истории, а Голливуд мечтает о её экранизации

«Самая впечатляющая игра в истории»: критики в восторге от GTA VI, а Голливуд замер в ожидании.

Тринадцать лет ожидания подошли к концу — самая дорогая игра в истории человечества, Grand Theft Auto VI, выходит 19 ноября по цене в $79,99. Пока аналитики подсчитывают рекорды предзаказов, которые уже принесли создателям немыслимые 1,5 миллиарда долларов (почти вдвое больше стартовых сборов GTA V в 2013-м и больше, чем у любого фильма или сериала в истории), в сети появились первые рецензии. И они не просто хвалебные — это чистый, незамутненный экстаз.

С первых же минут на агрегаторе Metacritic новинка от Rockstar Games взлетела на отметку 99 баллов из 100, разделив исторический пьедестал величайшей игры всех времен с легендарной The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 года. Абсолютно все — 100% критиков — рекомендуют игру к покупке, соревнуясь в превосходных степенях: «шедевр», «магнум опус», «революция», «беспрецедентно», «челюсть на полу».

— Я часто влюбляюсь в видеоигры, но крайне редко испытываю перед ними благоговейный трепет, — пишет обозреватель IGN. — Проще говоря, GTA VI — это самая впечатляющая игра, в которую я когда-либо играл.

Вторит ему и портал Eurogamer, называя новинку «самым правдоподобным и одновременно самым невероятным приключением в вашей жизни».

Анатомия чуда: 33 тысячи персонажей и 70 часов сюжета

В центре сюжета, разворачивающегося в вымышленном штате Леонида (сатирическом двойнике Флориды), — криминальная романтика в духе Бонни и Клайда. Игрокам предстоит управлять парой влюбленных, Джейсоном Дювалем и Люсией Каминос, которые пытаются вырваться из преступного мира.

Газета The Washington Post, окрестившая игру «ошеломляющим американским эпосом», приводит цифры, от которых кружится голова. Игровой мир населяют 33 000 уникальных неигровых персонажей (NPC) — за этим стоит труд десятков тысяч сценаристов, программистов и актеров. В игре задействовано 600 000 анимаций (для сравнения: в GTA V их было 55 000), на радиостанциях звучат невероятные 1500 треков, а прохождение только основного сюжета займет около 70 часов.

Масштаб мира настолько огромен, что журналист The Guardian признался: «Писать рецензию на эту игру — все равно что пытаться отрецензировать, скажем, Париж». А издание GameSpot сравнило Леониду с «гигантским стогом сена, доверху набитым иголками, на которые вы будете натыкаться каждую минуту».

При этом критики отмечают, что серия заметно повзрослела. За привычной острой сатирой, высмеивающей всё подряд — от конспирологов, инфлюенсеров и дикого социального неравенства до «маносферы», борцов за права мужчин и искусственного интеллекта, — скрывается большое человеческое сердце.

— GTA VI украдет ваше сердце, — пишет The New York Times. — Серия переросла запоминающиеся автокатастрофы и налеты, превратившись в историю о любви, отношениях и заботе о партнере. Химия между Люсией и Джейсоном невероятна. И то, как вы ведете себя по отношению друг к другу в свободное время между миссиями, напрямую влияет на сюжетные решения, которые принимают герои.

Журналисты PC Mag отмечают, что в прошлое ушли главные болячки старых игр Rockstar — топорная стрельба и неуклюжее вождение. Драки обрели плавный ритм, а визуальный стиль с его идеальными оранжевыми закатами и неоново-пурпурной палитрой в духе 80-х доказывает, что фотореализм и художественный стиль могут жить в гармонии: «Я не хочу уходить из GTA VI, потому что эта игра знает цену настоящему отпуску». Издание CNET резюмирует: даже когда драматичная сага о взлетах и падениях героев закончится, у игроков останется главная ценность GTA — абсолютная свобода делать все, что заблагорассудится, наплевав на законы (будь то поиск сокровищ в затонувших кораблях или сброс контрабанды с самолета).

Нашлась ли в этой бочке меда хотя бы капля дегтя? Отыскать негатив трудно, но та же The Guardian слегка пожурила игру за перегруженное управление и непредсказуемость, назвав ее местами «утомительной, громоздкой и порой несправедливой».

Станет ли GTA фильмом или сериалом?

Аналитики всерьез ожидают, что выход GTA VI обрушит трафик стриминговых сервисов и оттянет зрителей у голливудских кинопремьер. Но на фоне бума видеоигровых адаптаций — от триумфальных сериалов «Одни из нас» (HBO) и «Ведьмак» (Netflix) до миллиардных кассовых сборов «Братьев Супер Марио», «Соника» и «Майнкрафта» (а недавно на кинорынке в США начали искать покупателей даже для экранизации Elden Ring) — возникает логичный вопрос: когда сама GTA переберется на большие экраны?

Накануне релиза этот вопрос задали генеральному директору корпорации Take-Two (владельца Rockstar Games) Штрауссу Зельнику в эфире подкаста The David Rubenstein Show. Его ответ был предельно взвешенным и осторожным.

— Мы очень бережно относимся к расширению наших брендов, потому что наша цель как креативной компании — создавать лучшие развлечения на Земле, которыми мы всегда сможем гордиться, — объяснил Зельник. — Мы бы сняли фильм или сериал по нашей интеллектуальной собственности только в том случае, если бы наши творческие команды сами горели этой идеей и верили, что смогут удивить и порадовать аудиторию. Это очень высокая планка, и, конечно, всегда есть риск провала. Так что мы не исключаем такой возможности, но подходим к вопросу очень, очень избирательно.

Ранее о своей мечте сняться в проекте по GTA или другой игре Rockstar заявлял Джек Блэк, однако сооснователь студии и главный сценарист прошлых частей серии Дэн Хаузер всегда скептически относился к идее экранизации. И его можно понять: дикая, разветвленная природа GTA, где каждая часть меняет героев и города, с трудом поддается упаковке в двухчасовой фильм. Да и зачем рисковать репутацией в Голливуде, когда твое творение и так собирает полтора миллиарда долларов еще до начала сеанса?

Итак… 19 ноября. $79,99. Хватай контроллер. Леонида уже ждёт, и она не собирается отпускать.

Примечания:

Магия цифры «99 на Metacritic»: В игровой индустрии оценка 99 из 100 — это священный Грааль. С 1998 года этот рекорд единолично удерживала The Legend of Zelda: Ocarina of Time для консоли Nintendo 64. Ближе всего к ней подбирались Tony Hawk’s Pro Skater 2 (98), SoulCalibur (98) и сама GTA IV (98). То, что GTA VI смогла повторить этот результат в эпоху, когда в зачет идут сотни рецензий (а не два десятка, как в 1998-м) — событие исторического масштаба. Скрытый смысл слов Штраусса Зельника (Экономика): В словах главы Take-Two о «риске провала» кроется чистый прагматизм. Бюджеты и доходы GTA настолько превосходят голливудские, что любой, даже самый успешный фильм принесет компании лишь крохи по сравнению с продажами игры, а вот в случае провала в прокате (как было с фильмом «Кредо убийцы» или «Бордерлендс» от той же Take-Two!) — нанесет колоссальный репутационный удар по бренду. Новая ценовая планка ($79.99): 80 долларов за стандартное издание — важный индустриальный маркер. До этого стандартом для ААА-игр текущего поколения были $69.99. GTA VI официально пробила этот потолок, и за ней наверняка потянутся остальные издатели. Полные имена героев: Обратите внимание, впервые официально фигурируют полные фамилии главных героев: Джейсон Дюваль (Jason Duval) и Люсия Каминос (Lucia Caminos). Долгое время фанаты знали их просто по именам.

Рекомендации:

Раз уж создатели GTA не спешат снимать свое кино (потому что сами всю жизнь вдохновлялись великим кинематографом), то вот подборка «5 фильмов, из которых выросла GTA VI»