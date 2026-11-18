Ограбление века ещё до нажатия кнопки: GTA VI собрала $1,5 миллиарда на одних предзаказах

Ограбление века до нажатия кнопки «Старт»: GTA VI заработала более $1,5 миллиарда ещё до того, как в нее кто-то сыграл.

Пристегните ремни: 19 ноября состоится релиз Grand Theft Auto VI, и это событие гарантированно станет одним из крупнейших запусков в истории всей индустрии развлечений.

Путь новой части культовой саги к экранам был тернист и полон переносов. Но спустя 13 долгих лет — а это самый затяжной перерыв между играми за всю историю серии — ожидание наконец подошло к концу. Фанаты по всему миру уже прогревают моторы, готовясь ворваться в Леониду — сатирическую версию солнечной Флориды от студии Rockstar Games. Игроков ждет привычное, но выведенное на новый уровень безумие: угон спорткаров, дерзкие налеты на банки и возможность на широкую ногу спускать награбленные миллионы.

Тринадцать лет тишины и переносы дат ничуть не охладили пыл геймеров — напротив, они разогрели аппетит до предела. По данным аналитического агентства Sensor Tower, сумма предзаказов на игру уже пробила фантастическую отметку в 1,5 миллиарда долларов. Вдумайтесь: игра заработала эти деньги до того, как в нее сыграл хотя бы один покупатель.

На фоне других громких релизов последних лет масштаб GTA VI кажется просто космическим. Уже за девять дней до выхода игра собрала на предзаказах первый миллиард долларов — это почти в два раза больше, чем на аналогичном этапе заработал военный блокбастер Call of Duty: Modern Warfare II, ставший самой продаваемой игрой в США в 2022 году.

Впрочем, этот триумф вырос не на пустом месте. Предыдущая часть, Grand Theft Auto V, взорвала рынок еще в 2013 году и с тех пор превратилась в настоящий печатный станок, ежегодно принося создателям сотни миллионов долларов. Секрет такого невероятного долголетия кроется в GTA Online — сетевом режиме, который запустили спустя пару недель после релиза пятой части.

GTA Online позволила миллионам игроков объединяться в банды и продолжать бесконечное исследование Лос-Сантоса (виртуального двойника Лос-Анджелеса) даже после прохождения одиночной кампании. Для Rockstar Games этот режим стал золотой жилой: студия бесперебойно накачивала игру новым контентом, ограблениями и режимами, а фанаты охотно тратили реальные деньги на внутриигровые апгрейды, недвижимость и суперкары. Только за последнее десятилетие одна лишь GTA Online принесла в копилку разработчиков более 5 миллиардов долларов.

Эта непрекращающаяся лихорадка возвела Grand Theft Auto в пантеон величайших игровых франшиз всех времен. Сегодня в историческом топе продаж лидируют советская классика 1984 года «Тетрис», феномен 90-х Pokémon и конвейер шутеров Call of Duty. От абсолютного мирового рекорда серию GTA отделяют всего 40 миллионов проданных копий. И кто знает, как будет выглядеть этот пьедестал завтра, когда серверы GTA VI наконец откроются для всех.

Тринадцать лет ожидания позади. Обратный отсчет пошел на часы. Леонида уже ждёт.

Примечания:

Феномен Леониды и Вайс-Сити: Штат Леонида (названный так в честь испанского конкистадора Хуана Понсе де Леона, открывшего Флориду). Для геймеров же главное событие — это возвращение в Вайс-Сити (игровой Майами), главный город этого штата, где разворачивалось действие культовой GTA: Vice City (2002). Как устроена экономика $1,5 миллиардов: Если взять среднюю стоимость базового издания игры в $70–80, а премиальных изданий в $100+, то $1,5 млрд предзаказов — это примерно 18–20 миллионов копий, проданных вслепую. Для сравнения: самые кассовые голливудские фильмы («Аватар», «Мстители: Финал») собирают такие суммы за месяцы проката в кинотеатрах по всему миру. Неточность в статистике: Если говорить о франшизах, то на первом месте в мире находится Mario (более 800 млн копий), затем идут Tetris и Pokémon (по ~500 млн), а за ними Call of Duty и GTA (обе в районе 430–450 млн копий). GTA отстает на 40 миллионов копий именно от Call of Duty в борьбе за звание самой успешной «взрослой» игровой серии. Цифры предзаказов: Оценка Sensor Tower (аналитика мобильных и цифровых продаж, не всегда точная по консолям, но направление верное). Карты «Акула» (Shark Cards): Внутриигровые покупки в GTA Online, принесшие те самые $5 миллиардов, среди игроков известны как Shark Cards — виртуальные банковские карты, которые покупаются за реальные доллары и пополняют счет персонажа в игре.

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