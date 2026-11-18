Белки-убийцы и вставная челюсть Гленн Клоуз в приквеле «Голодные игры: Рассвет на Жатве»

Жатва продолжается: фильм «Голодные игры: Рассвет на Жатве» (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) — это сюрреалистичный памятник голливудскому упорству.

Нужно отдать должное создателям киносерии «Голодные игры»: их упорство в реанимации абсолютно исчерпанной, невыносимо растянутой и, будем честны, изначально довольно банальной истории вызывает почти религиозный трепет. Выжать шесть фильмов и 3,3 миллиарда долларов из концепции «подростки убивают друг друга в лесу на радость диктатуре» — это высший пилотаж голливудского менеджмента. И вот перед нами очередная итерация подростковых бестселлеров Сьюзен Коллинз, получившая еще один вычурный, псевдомифологический подзаголовок — «Рассвет на Жатве». Видимо, вариант «Утро сбора урожая» показался маркетологам недостаточно винтажным и пафосным.

Вслед за столь же утомительной «Балладой о змеях и певчих птицах» нас снова возвращают в до-кэтниссовскую эпоху. Правда, как именно возникли сами Игры, нам так и не покажут — эту золотую жилу явно берегут на будущую пятилетку. Действие разворачивается спустя 40 лет после «Баллады» и за 24 года до первого фильма. На дворе 50-е Голодные игры, совпадающие со второй «Квартальной бойней» — юбилейным выпуском тоталитарного реалити-шоу, для которого количество чумазых подростков в лохмотьях, отправляемых на убой ради «хлеба и зрелищ», решено удвоить.

В центре сюжета — 16-летний Хеймитч Эбернети. В оригинальной квадрологии его, уже спившегося циника, играл Вуди Харрельсон, а здесь роль досталась молодому австралийцу Джозефу Заде. И надо признать, парень старается изо всех сил: внешне он мало похож на Харрельсона, но тембр голоса, упрямство и надрывная уязвимость скопированы безупречно. Хеймитч попадает на Игры почти случайно — ввязавшись в потасовку с «миротворцами» (подозрительно напоминающими штурмовиков из «Звездных войн») после того, как другого выбранного бедолагу пристрелили при попытке к бегству.

Главная проблема (и одновременно главное развлечение) фильма — это шизофренический диссонанс между суровым реализмом угольных шахт Дистрикта 12 в духе романов Стейнбека и гротескным балаганом Капитолия. Каждый раз, когда драма пытается выдавить из зрителя слезу в сценах прощания Хеймитча с овдовевшей матерью и юной возлюбленной Ленорой, на экран врывается столичная элита, и кино превращается в кэмповый цирк.

Кастинг-директорам, впрочем, стоит аплодировать стоя — заманить в этот подростковый капустник столько звезд первой величины нужно было уметь. Главный аттракцион здесь — Гленн Клоуз в роли распорядительницы Друзиллы Сикл, которая ненавидит вверенных ей «недолюдей» из 12-го дистрикта. Клоуз выкатывают на сцену, словно Ганнибала Лектера, затянутую в кожаный костюм шмеля, с рыжим париком, безумным макияжем и такой гигантской вставной челюстью, что перед ней спасовала бы даже Тильда Суинтон. Все это нужно актрисе с одной целью — с упоением вгрызаться в декорации. Визжа, как примадонна немого кино, она дает то Норму Десмонд, то Джоан Кроуфорд, охаживая дерзких подростков хлыстом для верховой езды.

Ей вторит экранный муж-стилист в исполнении Билли Портера с живыми золотыми змейками в ушах, который брезгливо отказывается одевать «шахтеров». К счастью, его быстро меняют на юную Эффи Тринкет: Эль Фаннинг весьма забавно перенимает эстафету у Элизабет Бэнкс, умудряясь добавить в этот гламурный дурдом каплю человечности. Чего не скажешь о Киране Калкине в роли молодого телеведущего Цезаря Фликермана. Если Стэнли Туччи в оригинале компенсировал жестокость своего героя озорной харизмой, то Калкин играет просто скользкого, лишенного всякого обаяния саркастичного фрика. «Выглядите живыми, детишки, пока еще можете!» — шутит он с экрана. Кстати, о телевидении: нам снова показывают стильные ретро-экраны, но в фильме по-прежнему не видно ни одного зрителя. У пролетариев в дистриктах телевизоров нет, но где же тот самый средний класс Панема, который якобы прилипает к голубым экранам?

За более тонкий политический цинизм в кадре отвечают тяжеловесы. Рэйф Файнс, почему-то напоминающий здесь Джорджа Вашингтона, с ледяной вкрадчивостью играет постаревшего президента Сноу (мостик между Томом Блайтом и Дональдом Сазерлендом), которого дерзкий взгляд Хеймитча на параде колесниц доводит до параноидальной ярости. А Джесси Племонс, достойно принявший пост у покойного Филипа Сеймура Хоффмана, играет молодого Плутарха Хевенсби. Он деловито бегает с камерой, заставляя рыдающих родственников делать «дубли» прощаний для более эффектной пропагандистской картинки.

Когда же действие наконец перемещается на Арену, бессменный режиссер франшизы Фрэнсис Лоуренс включает свой привычный, отточенный до автоматизма профессионализм. Да, мы видели это уже пять раз: заключение временных союзов по Дарвину, предательства, богатенькие «профи» из элитных дистриктов с двуручными топорами. Но снято это мускулисто, кроваво и под парящую музыку Джеймса Ньютона Ховарда. Хеймитч объединяется с острой на язык Мейсили (Маккенна Грейс, которой зачем-то сделали челку в стиле Бритни Спирс нулевых) и сыном опального мятежника Бити, чтобы взломать систему управления Ареной. Капитолий в ответ спускает на детей генномодифицированных тварей — от наэлектризованных бабочек до плотоядных белок-убийц… Да, вы все правильно прочитали: белок-убийц. И подается это с абсолютно каменным лицом.

В сухом остатке «Рассвет на Жатве» не имеет ни малейшей художественной причины для существования, кроме одной — выпотрошить кошельки преданной фан-базы. Но ирония в том, что ремесленник Лоуренс и харизматичный дебютант Зада умудряются заставить эту ржавую шарманку играть вполне бодро. А чтобы давние фанаты окончательно растаяли и простили студии этот беззастенчивый коммерческий расчет, под занавес нам даже покажут младенца Кэтнисс Эвердин и устроят слезливую коду со старыми знакомыми. Что ж, снимаем шляпу: так красиво и дорого продавать воздух умеют только в Голливуде.

Примечания:

Феномен «наследственного кастинга» (Legacy Casting): Уникальный случай для современного кино, когда культовых персонажей играют уже по три поколения великих актеров. Президент Сноу: Том Блайт (молодой) → Рэйф Файнс (зрелый) → Дональд Сазерленд (старик).

Плутарх Хевенсби: Джесси Племонс → Филип Сеймур Хоффман (забавно, что Племонса всю карьеру называли «молодым Хоффманом», и он даже играл его сына в «Мастере» Пола Томаса Андерсона).

Цезарь Фликерман: Киран Калкин → Стэнли Туччи.

Эффи Тринкет: Эль Фаннинг → Элизабет Бэнкс.

Вайресс (ментор): Майя Хоук играет молодую версию героини Аманды Пламмер из фильма «И вспыхнет пламя». Культурные отсылки: Норма Десмонд и Джоан Кроуфорд: Норма Десмонд — безумная звезда немого кино из «Сансет Бульвара» (Кстати, Клоуз играла ее в мюзикле на Бродвее!). А отсылка к Джоан Кроуфорд касается фильма «Королева пчел» (Queen Bee, 1955), где актриса играла домашнего тирана с замашками садистки.

Реализм Стейнбека: Отсылка к роману Джона Стейнбека «Гроздья гнева» о Великой депрессии в США. Нищета шахтерского Дистрикта 12 визуально всегда копировала американскую глубинку 1930-х годов. Связь с предыдущим приквелом: Девушка Хеймитча, Ленора Дав Бэйрд (пасущая гусей) — потомок Люси Грей Бэйрд (героини Рэйчел Зеглер из «Баллады о змеях и певчих птицах»). Так авторы отчаянно пытаются сшить все книги и фильмы белыми нитками в единую «семейную сагу».

Рекомендации (Игры на выживание для тех, кто вырос из подростковых антиутопий):